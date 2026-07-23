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DataStore propose 7 espaces de noms d’accesseurs avec plus de 185 méthodes pour des opérations spécifiques à un domaine.

Accesseur de chaînes (.str)

Les 56 méthodes .str de pandas sont prises en charge, ainsi que les fonctions de manipulation de chaînes de ClickHouse.

Conversion de casse

Longueur et taille

Sous-chaînes et découpage

Suppression des espaces

Remplacement

Séparation

Remplissage

Tests de caractères

Autres

Accesseur DateTime (.dt)

Plus de 42 méthodes pandas .dt, ainsi que les fonctions DateTime de ClickHouse.

Composants de date

Tronquage

Arithmétique

Vérifications booléennes

Formatage

Fuseau horaire

Accesseur de tableau (.arr)

Opérations sur les tableaux spécifiques à ClickHouse (37 méthodes).

Propriétés

Accès aux éléments

Agrégations

Transformations

Modifications

Opérations sur les chaînes de caractères

Accesseur JSON (.json)

Analyse du JSON spécifique à ClickHouse (13 méthodes).

Accesseur d’URL (.url)

Analyse d’URL propre à ClickHouse (15 méthodes).

Accesseur IP (.ip)

Opérations sur les adresses IP spécifiques à ClickHouse (9 méthodes).

Accesseur Geo (.geo)

Opérations géospatiales et de distance spécifiques à ClickHouse (14 méthodes).

Fonctions de distance

Opérations vectorielles

Fonctions H3

Opérations sur le type Point

Utiliser les accesseurs

Évaluation paresseuse

La plupart des méthodes d’accesseuR sont paresseuses : elles renvoient des expressions évaluées ultérieurement :

Méthodes exécutées immédiatement

Certaines méthodes .str doivent être exécutées, car elles modifient la structure :

Enchaînement des accesseurs

On peut chaîner les méthodes d’accesseur :
Dernière modification le 23 juillet 2026