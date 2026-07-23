|Accesseur
|Méthodes
|Description
.str
|56
|Opérations sur les chaînes
.dt
|42+
|Opérations DateTime
.arr
|37
|Opérations sur les tableau (spécifiques à ClickHouse)
.json
|13
|Analyse de JSON (spécifique à ClickHouse)
.url
|15
|Analyse d’URL (spécifique à ClickHouse)
.ip
|9
|Opérations sur les adresses IP (spécifiques à ClickHouse)
.geo
|14
|Opérations Geo/de distance (spécifiques à ClickHouse)
Les 56 méthodes
Accesseur de chaînes (
Accesseur de chaînes (
.str)
.str de pandas sont prises en charge, ainsi que les fonctions de manipulation de chaînes de ClickHouse.
Conversion de casse
|Méthode
|ClickHouse
|Description
upper()
upper()
|Convertir en majuscules
lower()
lower()
|Convertir en minuscules
capitalize()
initcap()
|Mettre la première lettre en majuscule
title()
initcap()
|Mettre une majuscule à chaque mot
swapcase()
|-
|Inverser la casse
casefold()
lower()
|Normalisation de la casse
ds['name_upper'] = ds['name'].str.upper()
ds['name_title'] = ds['name'].str.title()
Longueur et taille
|Méthode
|ClickHouse
|Description
len()
length()
|Longueur de la chaîne (octets)
char_length()
char_length()
|Longueur en caractères
ds['name_len'] = ds['name'].str.len()
Sous-chaînes et découpage
|Méthode
|ClickHouse
|Description
slice(start, stop)
substring()
|Extraire une sous-chaîne
slice_replace()
|-
|Remplacer la tranche
left(n)
left()
|Les n premiers caractères
right(n)
right()
|Les n derniers caractères
get(i)
|-
|Caractère à l’indice
ds['first_3'] = ds['name'].str.slice(0, 3)
ds['last_4'] = ds['name'].str.right(4)
Suppression des espaces
|Méthode
|ClickHouse
|Description
strip()
trim()
|Supprimer les espaces
lstrip()
trimLeft()
|Supprimer les espaces en début de chaîne
rstrip()
trimRight()
|Supprimer les espaces en fin de chaîne
ds['trimmed'] = ds['text'].str.strip()
Recherche et correspondance
|Méthode
|ClickHouse
|Description
contains(pat)
position()
|Contient une sous-chaîne
startswith(pat)
startsWith()
|Commence par un préfixe
endswith(pat)
endsWith()
|Se termine par un suffixe
find(sub)
position()
|Trouver la position
rfind(sub)
|-
|Trouver en partant de la droite
index(sub)
position()
|Trouver ou lever une exception
rindex(sub)
|-
|Trouver en partant de la droite ou lever une exception
match(pat)
match()
|Correspondance avec Regex
fullmatch(pat)
|-
|Correspondance complète avec Regex
count(pat)
|-
|Compter les occurrences
# Contains substring
ds['has_john'] = ds['name'].str.contains('John')
# Regex match
ds['valid_email'] = ds['email'].str.match(r'^[\w.-]+@[\w.-]+\.\w+$')
Remplacement
|Méthode
|ClickHouse
|Description
replace(pat, repl)
replace()
|Remplacer les occurrences
replace(pat, repl, regex=True)
replaceRegexpAll()
|Remplacement avec Regex
removeprefix(prefix)
|-
|Supprimer le préfixe
removesuffix(suffix)
|-
|Supprimer le suffixe
translate(table)
|-
|Traduire les caractères
ds['cleaned'] = ds['text'].str.replace('\n', ' ')
ds['digits_only'] = ds['phone'].str.replace(r'\D', '', regex=True)
Séparation
|Method
|ClickHouse
|Description
split(sep)
splitByString()
|Séparer en tableau
rsplit(sep)
|-
|Séparer depuis la droite
partition(sep)
|-
|Séparer en 3 parties
rpartition(sep)
|-
|Séparer depuis la droite en 3
ds['parts'] = ds['path'].str.split('/')
Remplissage
|Méthode
|ClickHouse
|Description
pad(width)
leftPad()
|Compléter à gauche
ljust(width)
rightPad()
|Aligner à droite
rjust(width)
leftPad()
|Aligner à gauche
center(width)
|-
|Centrer
zfill(width)
leftPad(..., '0')
|Compléter avec des zéros
ds['padded_id'] = ds['id'].astype(str).str.zfill(6)
Tests de caractères
|Méthode
|Description
isalpha()
|Uniquement alphabétique
isdigit()
|Uniquement des chiffres
isalnum()
|Alphanumérique
isspace()
|Uniquement des espaces
isupper()
|Uniquement en majuscules
islower()
|Uniquement en minuscules
istitle()
|Casse de titre
isnumeric()
|Caractères numériques
isdecimal()
|Caractères décimaux
ds['is_numeric'] = ds['code'].str.isdigit()
Autres
|Méthode
|Description
repeat(n)
|Répéter n fois
reverse()
|Inverser la chaîne
wrap(width)
|Retour à la ligne du texte
encode(enc)
|Encoder
decode(enc)
|Décoder
normalize(form)
|Normalisation Unicode
extract(pat)
|Extraire les groupes Regex
extractall(pat)
|Extraire toutes les correspondances
cat(sep)
|Tout concaténer
get_dummies(sep)
|Variables indicatrices
Plus de 42 méthodes pandas
Accesseur DateTime (
Accesseur DateTime (
.dt)
.dt, ainsi que les fonctions DateTime de ClickHouse.
Composants de date
|Propriété
|ClickHouse
|Description
year
toYear()
|Année
month
toMonth()
|Mois (1-12)
day
toDayOfMonth()
|Jour (1-31)
hour
toHour()
|Heure (0-23)
minute
toMinute()
|Minute (0-59)
second
toSecond()
|Seconde (0-59)
millisecond
toMillisecond()
|Milliseconde
microsecond
toMicrosecond()
|Microseconde
quarter
toQuarter()
|Trimestre (1-4)
dayofweek
toDayOfWeek()
|Jour de la semaine (0=lun.)
dayofyear
toDayOfYear()
|Jour de l’année
week
toWeek()
|Numéro de semaine
days_in_month
|-
|Nombre de jours dans le mois
ds['year'] = ds['date'].dt.year
ds['month'] = ds['date'].dt.month
ds['day_of_week'] = ds['date'].dt.dayofweek
Tronquage
|Méthode
|ClickHouse
|Description
to_start_of_day()
toStartOfDay()
|Début de la journée
to_start_of_week()
toStartOfWeek()
|Début de la semaine
to_start_of_month()
toStartOfMonth()
|Début du mois
to_start_of_quarter()
toStartOfQuarter()
|Début du trimestre
to_start_of_year()
toStartOfYear()
|Début de l’année
to_start_of_hour()
toStartOfHour()
|Début de l’heure
to_start_of_minute()
toStartOfMinute()
|Début de la minute
ds['month_start'] = ds['date'].dt.to_start_of_month()
Arithmétique
|Méthode
|ClickHouse
|Description
add_years(n)
addYears()
|Ajouter des années
add_months(n)
addMonths()
|Ajouter des mois
add_weeks(n)
addWeeks()
|Ajouter des semaines
add_days(n)
addDays()
|Ajouter des jours
add_hours(n)
addHours()
|Ajouter des heures
add_minutes(n)
addMinutes()
|Ajouter des minutes
add_seconds(n)
addSeconds()
|Ajouter des secondes
subtract_years(n)
subtractYears()
|Soustraire des années
subtract_months(n)
subtractMonths()
|Soustraire des mois
subtract_days(n)
subtractDays()
|Soustraire des jours
ds['next_month'] = ds['date'].dt.add_months(1)
ds['last_week'] = ds['date'].dt.subtract_weeks(1)
Vérifications booléennes
|Méthode
|Description
is_month_start()
|Premier jour du mois
is_month_end()
|Dernier jour du mois
is_quarter_start()
|Premier jour du trimestre
is_quarter_end()
|Dernier jour du trimestre
is_year_start()
|Premier jour de l’année
is_year_end()
|Dernier jour de l’année
is_leap_year()
|Année bissextile
ds['is_eom'] = ds['date'].dt.is_month_end()
Formatage
|Méthode
|ClickHouse
|Description
strftime(fmt)
formatDateTime()
|Format en chaîne
day_name()
|-
|Nom du jour
month_name()
|-
|Nom du mois
ds['date_str'] = ds['date'].dt.strftime('%Y-%m-%d')
ds['day_name'] = ds['date'].dt.day_name()
Fuseau horaire
|Méthode
|ClickHouse
|Description
tz_convert(tz)
toTimezone()
|Conversion de fuseau horaire
tz_localize(tz)
|-
|Définition du fuseau horaire
ds['utc_time'] = ds['timestamp'].dt.tz_convert('UTC')
Opérations sur les tableaux spécifiques à ClickHouse (37 méthodes).
Accesseur de tableau (
Accesseur de tableau (
.arr)
Propriétés
|Propriété
|ClickHouse
|Description
length
length()
|Longueur du tableau
size
length()
|Alias de
length
empty
empty()
|Est vide
not_empty
notEmpty()
|N’est pas vide
ds['tag_count'] = ds['tags'].arr.length
ds['has_tags'] = ds['tags'].arr.not_empty
Accès aux éléments
|Méthode
|ClickHouse
|Description
array_first()
arrayElement(..., 1)
|Premier élément
array_last()
arrayElement(..., -1)
|Dernier élément
array_element(n)
arrayElement()
|Nième élément
array_slice(off, len)
arraySlice()
|Sous-tableau
ds['first_tag'] = ds['tags'].arr.array_first()
ds['last_tag'] = ds['tags'].arr.array_last()
Agrégations
|Méthode
|ClickHouse
|Description
array_sum()
arraySum()
|Somme des éléments
array_avg()
arrayAvg()
|Moyenne
array_min()
arrayMin()
|Minimum
array_max()
arrayMax()
|Maximum
array_product()
arrayProduct()
|Produit
array_uniq()
arrayUniq()
|Nombre de valeurs uniques
ds['total'] = ds['values'].arr.array_sum()
ds['average'] = ds['values'].arr.array_avg()
Transformations
|Méthode
|ClickHouse
|Description
array_sort()
arraySort()
|Trier par ordre croissant
array_reverse_sort()
arrayReverseSort()
|Trier par ordre décroissant
array_reverse()
arrayReverse()
|Inverser l’ordre
array_distinct()
arrayDistinct()
|Éléments uniques
array_compact()
arrayCompact()
|Supprimer les doublons consécutifs
array_flatten()
arrayFlatten()
|Aplatir les tableaux imbriqués
ds['sorted_tags'] = ds['tags'].arr.array_sort()
ds['unique_tags'] = ds['tags'].arr.array_distinct()
Modifications
|Méthode
|ClickHouse
|Description
array_push_back(elem)
arrayPushBack()
|Ajouter à la fin
array_push_front(elem)
arrayPushFront()
|Ajouter au début
array_pop_back()
arrayPopBack()
|Retirer le dernier élément
array_pop_front()
arrayPopFront()
|Retirer le premier élément
array_concat(other)
arrayConcat()
|Concaténer
Search
|Méthode
|ClickHouse
|Description
has(elem)
has()
|Contient l’élément
index_of(elem)
indexOf()
|Trouve l’indice
count_equal(elem)
countEqual()
|Compte les occurrences
ds['has_python'] = ds['skills'].arr.has('Python')
Opérations sur les chaînes de caractères
|Méthode
|ClickHouse
|Description
array_string_concat(sep)
arrayStringConcat()
|Concaténer en une chaîne
ds['tags_str'] = ds['tags'].arr.array_string_concat(', ')
Analyse du JSON spécifique à ClickHouse (13 méthodes).
Accesseur JSON (
Accesseur JSON (
.json)
|Méthode
|ClickHouse
|Description
get_string(path)
JSONExtractString()
|Extraire une chaîne
get_int(path)
JSONExtractInt()
|Extraire un entier
get_float(path)
JSONExtractFloat()
|Extraire un flottant
get_bool(path)
JSONExtractBool()
|Extraire un booléen
get_raw(path)
JSONExtractRaw()
|Extraire le JSON brut
get_keys()
JSONExtractKeys()
|Obtenir les clés
get_type(path)
JSONType()
|Obtenir le type
get_length(path)
JSONLength()
|Obtenir la longueur
has_key(key)
JSONHas()
|Vérifier la présence de la clé
is_valid()
isValidJSON()
|Valider le JSON
to_json_string()
toJSONString()
|Convertir en JSON
# Parse JSON columns
ds['user_name'] = ds['json_data'].json.get_string('user.name')
ds['user_age'] = ds['json_data'].json.get_int('user.age')
ds['is_active'] = ds['json_data'].json.get_bool('user.active')
ds['has_email'] = ds['json_data'].json.has_key('user.email')
Analyse d’URL propre à ClickHouse (15 méthodes).
Accesseur d’URL (
Accesseur d’URL (
.url)
|Méthode
|ClickHouse
|Description
domain()
domain()
|Domaine
domain_without_www()
domainWithoutWWW()
|Domaine sans www
top_level_domain()
topLevelDomain()
|Domaine de premier niveau
protocol()
protocol()
|Protocole (http/https)
path()
path()
|Chemin de l’URL
path_full()
pathFull()
|Chemin avec chaîne de requête
query_string()
queryString()
|Chaîne de requête
fragment()
fragment()
|Fragment (#…)
port()
port()
|Numéro de port
extract_url_parameter(name)
extractURLParameter()
|Extraire un paramètre de requête
extract_url_parameters()
extractURLParameters()
|Tous les paramètres
cut_url_parameter(name)
cutURLParameter()
|Supprimer un paramètre
decode_url_component()
decodeURLComponent()
|Décoder l’URL
encode_url_component()
encodeURLComponent()
|Encoder l’URL
# Parse URLs
ds['domain'] = ds['url'].url.domain()
ds['path'] = ds['url'].url.path()
ds['utm_source'] = ds['url'].url.extract_url_parameter('utm_source')
Opérations sur les adresses IP spécifiques à ClickHouse (9 méthodes).
Accesseur IP (
Accesseur IP (
.ip)
|Méthode
|ClickHouse
|Description
to_ipv4()
toIPv4()
|Convertir en IPv4
to_ipv6()
toIPv6()
|Convertir en IPv6
ipv4_num_to_string()
IPv4NumToString()
|Nombre en chaîne
ipv4_string_to_num()
IPv4StringToNum()
|Chaîne en nombre
ipv6_num_to_string()
IPv6NumToString()
|Nombre IPv6 en chaîne
ipv4_to_ipv6()
IPv4ToIPv6()
|Convertir en IPv6
is_ipv4_string()
isIPv4String()
|Vérifier IPv4
is_ipv6_string()
isIPv6String()
|Vérifier IPv6
ipv4_cidr_to_range(cidr)
IPv4CIDRToRange()
|CIDR en plage
# IP operations
ds['is_valid_ip'] = ds['ip'].ip.is_ipv4_string()
ds['ip_num'] = ds['ip'].ip.ipv4_string_to_num()
Opérations géospatiales et de distance spécifiques à ClickHouse (14 méthodes).
Accesseur Geo (
Accesseur Geo (
.geo)
Fonctions de distance
|Méthode
|ClickHouse
|Description
great_circle_distance(...)
greatCircleDistance()
|Distance orthodromique
geo_distance(...)
geoDistance()
|Distance selon WGS-84
l1_distance(v1, v2)
L1Distance()
|Distance de Manhattan
l2_distance(v1, v2)
L2Distance()
|Distance euclidienne
l2_squared_distance(v1, v2)
L2SquaredDistance()
|Distance euclidienne au carré
linf_distance(v1, v2)
LinfDistance()
|Distance de Chebyshev
cosine_distance(v1, v2)
cosineDistance()
|Distance cosinus
Opérations vectorielles
|Méthode
|ClickHouse
|Description
dot_product(v1, v2)
dotProduct()
|Produit scalaire
l2_norm(vec)
L2Norm()
|Norme vectorielle
l2_normalize(vec)
L2Normalize()
|Normalisation
Fonctions H3
|Méthode
|ClickHouse
|Description
geo_to_h3(lon, lat, res)
geoToH3()
|Conversion de Geo en index H3
h3_to_geo(h3)
h3ToGeo()
|Conversion de H3 en coordonnées Geo
Opérations sur le type Point
|Méthode
|ClickHouse
|Description
point_in_polygon(pt, poly)
pointInPolygon()
|Point dans un polygone
point_in_ellipses(...)
pointInEllipses()
|Point dans des ellipses
from chdb.datastore import F
# Calculate distances
ds['distance'] = F.great_circle_distance(
ds['lon1'], ds['lat1'],
ds['lon2'], ds['lat2']
)
# Vector similarity
ds['similarity'] = F.cosine_distance(ds['embedding1'], ds['embedding2'])
Utiliser les accesseurs
La plupart des méthodes d’accesseuR sont paresseuses : elles renvoient des expressions évaluées ultérieurement :
Évaluation paresseuse
# All these are lazy
ds['name_upper'] = ds['name'].str.upper() # Not executed yet
ds['year'] = ds['date'].dt.year # Not executed yet
ds['domain'] = ds['url'].url.domain() # Not executed yet
# Execution happens when you access results
df = ds.to_df() # Now everything executes
Certaines méthodes
Méthodes exécutées immédiatement
.str doivent être exécutées, car elles modifient la structure :
|Méthode
|Renvoie
|Pourquoi
partition(sep)
|DataStore (3 colonnes)
|Crée plusieurs colonnes
rpartition(sep)
|DataStore (3 colonnes)
|Crée plusieurs colonnes
get_dummies(sep)
|DataStore (N colonnes)
|Nombre de colonnes dynamique
extractall(pat)
|DataStore
|Résultat MultiIndex
cat(sep)
|str
|Agrégation (N lignes → 1)
On peut chaîner les méthodes d’accesseur :
Enchaînement des accesseurs
ds['clean_name'] = (ds['name']
.str.strip()
.str.lower()
.str.replace(' ', '_')
)
ds['next_month_start'] = (ds['date']
.dt.add_months(1)
.dt.to_start_of_month()
)