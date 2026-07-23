Accesseurs String, DateTime, tableau, JSON, URL, IP et Geo avec plus de 185 méthodes

DataStore propose 7 espaces de noms d’accesseurs avec plus de 185 méthodes pour des opérations spécifiques à un domaine.

Accesseur Méthodes Description .str 56 Opérations sur les chaînes .dt 42+ Opérations DateTime .arr 37 Opérations sur les tableau (spécifiques à ClickHouse) .json 13 Analyse de JSON (spécifique à ClickHouse) .url 15 Analyse d’URL (spécifique à ClickHouse) .ip 9 Opérations sur les adresses IP (spécifiques à ClickHouse) .geo 14 Opérations Geo/de distance (spécifiques à ClickHouse)

​ Accesseur de chaînes ( .str )

Les 56 méthodes .str de pandas sont prises en charge, ainsi que les fonctions de manipulation de chaînes de ClickHouse.

​ Conversion de casse

Méthode ClickHouse Description upper() upper() Convertir en majuscules lower() lower() Convertir en minuscules capitalize() initcap() Mettre la première lettre en majuscule title() initcap() Mettre une majuscule à chaque mot swapcase() - Inverser la casse casefold() lower() Normalisation de la casse

ds[ 'name_upper' ] = ds[ 'name' ].str.upper() ds[ 'name_title' ] = ds[ 'name' ].str.title()

​ Longueur et taille

Méthode ClickHouse Description len() length() Longueur de la chaîne (octets) char_length() char_length() Longueur en caractères

ds[ 'name_len' ] = ds[ 'name' ].str.len()

​ Sous-chaînes et découpage

Méthode ClickHouse Description slice(start, stop) substring() Extraire une sous-chaîne slice_replace() - Remplacer la tranche left(n) left() Les n premiers caractères right(n) right() Les n derniers caractères get(i) - Caractère à l’indice

ds[ 'first_3' ] = ds[ 'name' ].str.slice( 0 , 3 ) ds[ 'last_4' ] = ds[ 'name' ].str.right( 4 )

​ Suppression des espaces

Méthode ClickHouse Description strip() trim() Supprimer les espaces lstrip() trimLeft() Supprimer les espaces en début de chaîne rstrip() trimRight() Supprimer les espaces en fin de chaîne

ds[ 'trimmed' ] = ds[ 'text' ].str.strip()

​ Recherche et correspondance

Méthode ClickHouse Description contains(pat) position() Contient une sous-chaîne startswith(pat) startsWith() Commence par un préfixe endswith(pat) endsWith() Se termine par un suffixe find(sub) position() Trouver la position rfind(sub) - Trouver en partant de la droite index(sub) position() Trouver ou lever une exception rindex(sub) - Trouver en partant de la droite ou lever une exception match(pat) match() Correspondance avec Regex fullmatch(pat) - Correspondance complète avec Regex count(pat) - Compter les occurrences

# Contains substring ds[ 'has_john' ] = ds[ 'name' ].str.contains( 'John' ) # Regex match ds[ 'valid_email' ] = ds[ 'email' ].str.match( r ' ^ [ \w .- ] + @ [ \w .- ] + \. \w + $ ' )

Méthode ClickHouse Description replace(pat, repl) replace() Remplacer les occurrences replace(pat, repl, regex=True) replaceRegexpAll() Remplacement avec Regex removeprefix(prefix) - Supprimer le préfixe removesuffix(suffix) - Supprimer le suffixe translate(table) - Traduire les caractères

ds[ 'cleaned' ] = ds[ 'text' ].str.replace( '

' , ' ' ) ds[ 'digits_only' ] = ds[ 'phone' ].str.replace( r ' \D ' , '' , regex = True )

Method ClickHouse Description split(sep) splitByString() Séparer en tableau rsplit(sep) - Séparer depuis la droite partition(sep) - Séparer en 3 parties rpartition(sep) - Séparer depuis la droite en 3

ds[ 'parts' ] = ds[ 'path' ].str.split( '/' )

Méthode ClickHouse Description pad(width) leftPad() Compléter à gauche ljust(width) rightPad() Aligner à droite rjust(width) leftPad() Aligner à gauche center(width) - Centrer zfill(width) leftPad(..., '0') Compléter avec des zéros

ds[ 'padded_id' ] = ds[ 'id' ].astype( str ).str.zfill( 6 )

​ Tests de caractères

Méthode Description isalpha() Uniquement alphabétique isdigit() Uniquement des chiffres isalnum() Alphanumérique isspace() Uniquement des espaces isupper() Uniquement en majuscules islower() Uniquement en minuscules istitle() Casse de titre isnumeric() Caractères numériques isdecimal() Caractères décimaux

ds[ 'is_numeric' ] = ds[ 'code' ].str.isdigit()

Méthode Description repeat(n) Répéter n fois reverse() Inverser la chaîne wrap(width) Retour à la ligne du texte encode(enc) Encoder decode(enc) Décoder normalize(form) Normalisation Unicode extract(pat) Extraire les groupes Regex extractall(pat) Extraire toutes les correspondances cat(sep) Tout concaténer get_dummies(sep) Variables indicatrices

Plus de 42 méthodes pandas .dt , ainsi que les fonctions DateTime de ClickHouse.

Propriété ClickHouse Description year toYear() Année month toMonth() Mois (1-12) day toDayOfMonth() Jour (1-31) hour toHour() Heure (0-23) minute toMinute() Minute (0-59) second toSecond() Seconde (0-59) millisecond toMillisecond() Milliseconde microsecond toMicrosecond() Microseconde quarter toQuarter() Trimestre (1-4) dayofweek toDayOfWeek() Jour de la semaine (0=lun.) dayofyear toDayOfYear() Jour de l’année week toWeek() Numéro de semaine days_in_month - Nombre de jours dans le mois

ds[ 'year' ] = ds[ 'date' ].dt.year ds[ 'month' ] = ds[ 'date' ].dt.month ds[ 'day_of_week' ] = ds[ 'date' ].dt.dayofweek

Méthode ClickHouse Description to_start_of_day() toStartOfDay() Début de la journée to_start_of_week() toStartOfWeek() Début de la semaine to_start_of_month() toStartOfMonth() Début du mois to_start_of_quarter() toStartOfQuarter() Début du trimestre to_start_of_year() toStartOfYear() Début de l’année to_start_of_hour() toStartOfHour() Début de l’heure to_start_of_minute() toStartOfMinute() Début de la minute

ds[ 'month_start' ] = ds[ 'date' ].dt.to_start_of_month()

Méthode ClickHouse Description add_years(n) addYears() Ajouter des années add_months(n) addMonths() Ajouter des mois add_weeks(n) addWeeks() Ajouter des semaines add_days(n) addDays() Ajouter des jours add_hours(n) addHours() Ajouter des heures add_minutes(n) addMinutes() Ajouter des minutes add_seconds(n) addSeconds() Ajouter des secondes subtract_years(n) subtractYears() Soustraire des années subtract_months(n) subtractMonths() Soustraire des mois subtract_days(n) subtractDays() Soustraire des jours

ds[ 'next_month' ] = ds[ 'date' ].dt.add_months( 1 ) ds[ 'last_week' ] = ds[ 'date' ].dt.subtract_weeks( 1 )

​ Vérifications booléennes

Méthode Description is_month_start() Premier jour du mois is_month_end() Dernier jour du mois is_quarter_start() Premier jour du trimestre is_quarter_end() Dernier jour du trimestre is_year_start() Premier jour de l’année is_year_end() Dernier jour de l’année is_leap_year() Année bissextile

ds[ 'is_eom' ] = ds[ 'date' ].dt.is_month_end()

Méthode ClickHouse Description strftime(fmt) formatDateTime() Format en chaîne day_name() - Nom du jour month_name() - Nom du mois

ds[ 'date_str' ] = ds[ 'date' ].dt.strftime( '%Y-%m- %d ' ) ds[ 'day_name' ] = ds[ 'date' ].dt.day_name()

​ Fuseau horaire

Méthode ClickHouse Description tz_convert(tz) toTimezone() Conversion de fuseau horaire tz_localize(tz) - Définition du fuseau horaire

ds[ 'utc_time' ] = ds[ 'timestamp' ].dt.tz_convert( 'UTC' )

​ Accesseur de tableau ( .arr )

Opérations sur les tableaux spécifiques à ClickHouse (37 méthodes).

Propriété ClickHouse Description length length() Longueur du tableau size length() Alias de length empty empty() Est vide not_empty notEmpty() N’est pas vide

ds[ 'tag_count' ] = ds[ 'tags' ].arr.length ds[ 'has_tags' ] = ds[ 'tags' ].arr.not_empty

​ Accès aux éléments

Méthode ClickHouse Description array_first() arrayElement(..., 1) Premier élément array_last() arrayElement(..., -1) Dernier élément array_element(n) arrayElement() Nième élément array_slice(off, len) arraySlice() Sous-tableau

ds[ 'first_tag' ] = ds[ 'tags' ].arr.array_first() ds[ 'last_tag' ] = ds[ 'tags' ].arr.array_last()

Méthode ClickHouse Description array_sum() arraySum() Somme des éléments array_avg() arrayAvg() Moyenne array_min() arrayMin() Minimum array_max() arrayMax() Maximum array_product() arrayProduct() Produit array_uniq() arrayUniq() Nombre de valeurs uniques

ds[ 'total' ] = ds[ 'values' ].arr.array_sum() ds[ 'average' ] = ds[ 'values' ].arr.array_avg()

Méthode ClickHouse Description array_sort() arraySort() Trier par ordre croissant array_reverse_sort() arrayReverseSort() Trier par ordre décroissant array_reverse() arrayReverse() Inverser l’ordre array_distinct() arrayDistinct() Éléments uniques array_compact() arrayCompact() Supprimer les doublons consécutifs array_flatten() arrayFlatten() Aplatir les tableaux imbriqués

ds[ 'sorted_tags' ] = ds[ 'tags' ].arr.array_sort() ds[ 'unique_tags' ] = ds[ 'tags' ].arr.array_distinct()

Méthode ClickHouse Description array_push_back(elem) arrayPushBack() Ajouter à la fin array_push_front(elem) arrayPushFront() Ajouter au début array_pop_back() arrayPopBack() Retirer le dernier élément array_pop_front() arrayPopFront() Retirer le premier élément array_concat(other) arrayConcat() Concaténer

Méthode ClickHouse Description has(elem) has() Contient l’élément index_of(elem) indexOf() Trouve l’indice count_equal(elem) countEqual() Compte les occurrences

ds[ 'has_python' ] = ds[ 'skills' ].arr.has( 'Python' )

​ Opérations sur les chaînes de caractères

Méthode ClickHouse Description array_string_concat(sep) arrayStringConcat() Concaténer en une chaîne

ds[ 'tags_str' ] = ds[ 'tags' ].arr.array_string_concat( ', ' )

​ Accesseur JSON ( .json )

Analyse du JSON spécifique à ClickHouse (13 méthodes).

Méthode ClickHouse Description get_string(path) JSONExtractString() Extraire une chaîne get_int(path) JSONExtractInt() Extraire un entier get_float(path) JSONExtractFloat() Extraire un flottant get_bool(path) JSONExtractBool() Extraire un booléen get_raw(path) JSONExtractRaw() Extraire le JSON brut get_keys() JSONExtractKeys() Obtenir les clés get_type(path) JSONType() Obtenir le type get_length(path) JSONLength() Obtenir la longueur has_key(key) JSONHas() Vérifier la présence de la clé is_valid() isValidJSON() Valider le JSON to_json_string() toJSONString() Convertir en JSON

# Parse JSON columns ds[ 'user_name' ] = ds[ 'json_data' ].json.get_string( 'user.name' ) ds[ 'user_age' ] = ds[ 'json_data' ].json.get_int( 'user.age' ) ds[ 'is_active' ] = ds[ 'json_data' ].json.get_bool( 'user.active' ) ds[ 'has_email' ] = ds[ 'json_data' ].json.has_key( 'user.email' )

Analyse d’URL propre à ClickHouse (15 méthodes).

Méthode ClickHouse Description domain() domain() Domaine domain_without_www() domainWithoutWWW() Domaine sans www top_level_domain() topLevelDomain() Domaine de premier niveau protocol() protocol() Protocole (http/https) path() path() Chemin de l’URL path_full() pathFull() Chemin avec chaîne de requête query_string() queryString() Chaîne de requête fragment() fragment() Fragment (#…) port() port() Numéro de port extract_url_parameter(name) extractURLParameter() Extraire un paramètre de requête extract_url_parameters() extractURLParameters() Tous les paramètres cut_url_parameter(name) cutURLParameter() Supprimer un paramètre decode_url_component() decodeURLComponent() Décoder l’URL encode_url_component() encodeURLComponent() Encoder l’URL

# Parse URLs ds[ 'domain' ] = ds[ 'url' ].url.domain() ds[ 'path' ] = ds[ 'url' ].url.path() ds[ 'utm_source' ] = ds[ 'url' ].url.extract_url_parameter( 'utm_source' )

​ Accesseur IP ( .ip )

Opérations sur les adresses IP spécifiques à ClickHouse (9 méthodes).

Méthode ClickHouse Description to_ipv4() toIPv4() Convertir en IPv4 to_ipv6() toIPv6() Convertir en IPv6 ipv4_num_to_string() IPv4NumToString() Nombre en chaîne ipv4_string_to_num() IPv4StringToNum() Chaîne en nombre ipv6_num_to_string() IPv6NumToString() Nombre IPv6 en chaîne ipv4_to_ipv6() IPv4ToIPv6() Convertir en IPv6 is_ipv4_string() isIPv4String() Vérifier IPv4 is_ipv6_string() isIPv6String() Vérifier IPv6 ipv4_cidr_to_range(cidr) IPv4CIDRToRange() CIDR en plage

# IP operations ds[ 'is_valid_ip' ] = ds[ 'ip' ].ip.is_ipv4_string() ds[ 'ip_num' ] = ds[ 'ip' ].ip.ipv4_string_to_num()

​ Accesseur Geo ( .geo )

Opérations géospatiales et de distance spécifiques à ClickHouse (14 méthodes).

​ Fonctions de distance

Méthode ClickHouse Description great_circle_distance(...) greatCircleDistance() Distance orthodromique geo_distance(...) geoDistance() Distance selon WGS-84 l1_distance(v1, v2) L1Distance() Distance de Manhattan l2_distance(v1, v2) L2Distance() Distance euclidienne l2_squared_distance(v1, v2) L2SquaredDistance() Distance euclidienne au carré linf_distance(v1, v2) LinfDistance() Distance de Chebyshev cosine_distance(v1, v2) cosineDistance() Distance cosinus

​ Opérations vectorielles

Méthode ClickHouse Description dot_product(v1, v2) dotProduct() Produit scalaire l2_norm(vec) L2Norm() Norme vectorielle l2_normalize(vec) L2Normalize() Normalisation

​ Fonctions H3

Méthode ClickHouse Description geo_to_h3(lon, lat, res) geoToH3() Conversion de Geo en index H3 h3_to_geo(h3) h3ToGeo() Conversion de H3 en coordonnées Geo

​ Opérations sur le type Point

Méthode ClickHouse Description point_in_polygon(pt, poly) pointInPolygon() Point dans un polygone point_in_ellipses(...) pointInEllipses() Point dans des ellipses

from chdb.datastore import F # Calculate distances ds[ 'distance' ] = F.great_circle_distance( ds[ 'lon1' ], ds[ 'lat1' ], ds[ 'lon2' ], ds[ 'lat2' ] ) # Vector similarity ds[ 'similarity' ] = F.cosine_distance(ds[ 'embedding1' ], ds[ 'embedding2' ])

​ Utiliser les accesseurs

​ Évaluation paresseuse

La plupart des méthodes d’accesseuR sont paresseuses : elles renvoient des expressions évaluées ultérieurement :

# All these are lazy ds[ 'name_upper' ] = ds[ 'name' ].str.upper() # Not executed yet ds[ 'year' ] = ds[ 'date' ].dt.year # Not executed yet ds[ 'domain' ] = ds[ 'url' ].url.domain() # Not executed yet # Execution happens when you access results df = ds.to_df() # Now everything executes

​ Méthodes exécutées immédiatement

Certaines méthodes .str doivent être exécutées, car elles modifient la structure :

Méthode Renvoie Pourquoi partition(sep) DataStore (3 colonnes) Crée plusieurs colonnes rpartition(sep) DataStore (3 colonnes) Crée plusieurs colonnes get_dummies(sep) DataStore (N colonnes) Nombre de colonnes dynamique extractall(pat) DataStore Résultat MultiIndex cat(sep) str Agrégation (N lignes → 1)

​ Enchaînement des accesseurs

On peut chaîner les méthodes d’accesseur :