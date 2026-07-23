Comment installer et utiliser chDB avec Go

chDB-go fournit des bindings Go pour chDB, ce qui vous permet d’exécuter des requêtes ClickHouse directement dans vos applications Go, sans aucune dépendance externe.

1 Installer libchdb Commencez par installer la bibliothèque chDB : curl -sL https://lib.chdb.io | bash 2 Installer chdb-go Installez le paquet Go : go install github.com/chdb-io/chdb-go@latest Ou ajoutez-le à votre go.mod : go get github.com/chdb-io/chdb-go

​ Interface en ligne de commande

chDB-go inclut une CLI pour effectuer rapidement des requêtes :

# Simple query ./chdb-go "SELECT 123" # Interactive mode ./chdb-go # Interactive mode with persistent storage ./chdb-go --path /tmp/chdb

​ Bibliothèque Go - prise en main rapide

​ Requêtes sans état

Pour les requêtes simples et ponctuelles :

package main import ( " fmt " " github.com/chdb-io/chdb-go/chdb " ) func main () { // Execute a simple query result , err := chdb . Query ( "SELECT version()" , "CSV" ) if err != nil { panic ( err ) } fmt . Println ( result ) }

​ Requêtes avec état via une session

Pour les requêtes complexes avec état persistant :

package main import ( " fmt " " github.com/chdb-io/chdb-go/chdb " ) func main () { // Create a session with persistent storage session , err := chdb . NewSession ( "/tmp/chdb-data" ) if err != nil { panic ( err ) } defer session . Cleanup () // Create database and table _ , err = session . Query ( ` CREATE DATABASE IF NOT EXISTS testdb; CREATE TABLE IF NOT EXISTS testdb.test_table ( id UInt32, name String ) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id ` , "" ) if err != nil { panic ( err ) } // Insert data _ , err = session . Query ( ` INSERT INTO testdb.test_table VALUES (1, 'Alice'), (2, 'Bob'), (3, 'Charlie') ` , "" ) if err != nil { panic ( err ) } // Query data result , err := session . Query ( "SELECT * FROM testdb.test_table ORDER BY id" , "Pretty" ) if err != nil { panic ( err ) } fmt . Println ( result ) }

​ Interface du pilote SQL

chDB-go implémente l’interface database/sql de Go :

package main import ( " database/sql " " fmt " _ " github.com/chdb-io/chdb-go/chdb/driver " ) func main () { // Open database connection db , err := sql . Open ( "chdb" , "" ) if err != nil { panic ( err ) } defer db . Close () // Query with standard database/sql interface rows , err := db . Query ( "SELECT COUNT(*) FROM url('https://datasets.clickhouse.com/hits/hits.parquet')" ) if err != nil { panic ( err ) } defer rows . Close () for rows . Next () { var count int err := rows . Scan ( & count ) if err != nil { panic ( err ) } fmt . Printf ( "Count: %d

" , count ) } }

​ Exécution de requêtes en flux pour les grands jeux de données

Pour traiter de grands jeux de données qui ne tiennent pas en mémoire, utilisez des requêtes en flux :

package main import ( " fmt " " log " " github.com/chdb-io/chdb-go/chdb " ) func main () { // Create a session for streaming queries session , err := chdb . NewSession ( "/tmp/chdb-stream" ) if err != nil { log . Fatal ( err ) } defer session . Cleanup () // Execute a streaming query for large dataset streamResult , err := session . QueryStreaming ( "SELECT number, number * 2 as double FROM system.numbers LIMIT 1000000" , "CSV" , ) if err != nil { log . Fatal ( err ) } defer streamResult . Free () rowCount := 0 // Process data in chunks for { chunk := streamResult . GetNext () if chunk == nil { // No more data break } // Check for streaming errors if err := streamResult . Error (); err != nil { log . Printf ( "Streaming error: %v " , err ) break } rowsRead := chunk . RowsRead () // You can process the chunk data here // For example, write to file, send over network, etc. fmt . Printf ( "Processed chunk with %d rows

" , rowsRead ) rowCount += int ( rowsRead ) if rowCount % 100000 == 0 { fmt . Printf ( "Processed %d rows so far...

" , rowCount ) } } fmt . Printf ( "Total rows processed: %d

" , rowCount ) }

Avantages des requêtes en flux :

Économe en mémoire - Traitez de grands volumes de données sans tout charger en mémoire

- Traitez de grands volumes de données sans tout charger en mémoire Traitement en temps réel - Commencez à traiter les données dès l’arrivée du premier fragment

- Commencez à traiter les données dès l’arrivée du premier fragment Prise en charge de l’annulation - Vous pouvez annuler les requêtes longues avec Cancel()

- Vous pouvez annuler les requêtes longues avec Gestion des erreurs - Détectez les erreurs pendant la diffusion en flux avec Error()

​ Documentation de l’API

chDB-go propose des API de haut niveau comme de bas niveau :

Documentation de l’API de haut niveau - Recommandée pour la plupart des cas d’utilisation

- Recommandée pour la plupart des cas d’utilisation Documentation de l’API de bas niveau - Pour les cas d’utilisation avancés nécessitant un contrôle fin

​ Configuration système requise