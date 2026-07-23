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chDB-go fournit des bindings Go pour chDB, ce qui vous permet d’exécuter des requêtes ClickHouse directement dans vos applications Go, sans aucune dépendance externe.

Installation

1

Installer libchdb

Commencez par installer la bibliothèque chDB :
2

Installer chdb-go

Installez le paquet Go :
Ou ajoutez-le à votre go.mod :

Utilisation

Interface en ligne de commande

chDB-go inclut une CLI pour effectuer rapidement des requêtes :

Bibliothèque Go - prise en main rapide

Requêtes sans état

Pour les requêtes simples et ponctuelles :

Requêtes avec état via une session

Pour les requêtes complexes avec état persistant :

Interface du pilote SQL

chDB-go implémente l’interface database/sql de Go :

Exécution de requêtes en flux pour les grands jeux de données

Pour traiter de grands jeux de données qui ne tiennent pas en mémoire, utilisez des requêtes en flux :
Avantages des requêtes en flux :
  • Économe en mémoire - Traitez de grands volumes de données sans tout charger en mémoire
  • Traitement en temps réel - Commencez à traiter les données dès l’arrivée du premier fragment
  • Prise en charge de l’annulation - Vous pouvez annuler les requêtes longues avec Cancel()
  • Gestion des erreurs - Détectez les erreurs pendant la diffusion en flux avec Error()

Documentation de l’API

chDB-go propose des API de haut niveau comme de bas niveau :

Configuration système requise

  • Go 1.21 ou version ultérieure
  • Compatible avec Linux, macOS
Dernière modification le 23 juillet 2026