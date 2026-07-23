Installation
1
Installer libchdb
Commencez par installer la bibliothèque chDB :
curl -sL https://lib.chdb.io | bash
2
Installer chdb-go
Installez le paquet Go :
Ou ajoutez-le à votre
go install github.com/chdb-io/chdb-go@latest
go.mod :
go get github.com/chdb-io/chdb-go
Utilisation
chDB-go inclut une CLI pour effectuer rapidement des requêtes :
Interface en ligne de commande
# Simple query
./chdb-go "SELECT 123"
# Interactive mode
./chdb-go
# Interactive mode with persistent storage
./chdb-go --path /tmp/chdb
Bibliothèque Go - prise en main rapide
Pour les requêtes simples et ponctuelles :
Requêtes sans état
package main
import (
"fmt"
"github.com/chdb-io/chdb-go/chdb"
)
func main() {
// Execute a simple query
result, err := chdb.Query("SELECT version()", "CSV")
if err != nil {
panic(err)
}
fmt.Println(result)
}
Pour les requêtes complexes avec état persistant :
Requêtes avec état via une session
package main
import (
"fmt"
"github.com/chdb-io/chdb-go/chdb"
)
func main() {
// Create a session with persistent storage
session, err := chdb.NewSession("/tmp/chdb-data")
if err != nil {
panic(err)
}
defer session.Cleanup()
// Create database and table
_, err = session.Query(`
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS testdb;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS testdb.test_table (
id UInt32,
name String
) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id
`, "")
if err != nil {
panic(err)
}
// Insert data
_, err = session.Query(`
INSERT INTO testdb.test_table VALUES
(1, 'Alice'), (2, 'Bob'), (3, 'Charlie')
`, "")
if err != nil {
panic(err)
}
// Query data
result, err := session.Query("SELECT * FROM testdb.test_table ORDER BY id", "Pretty")
if err != nil {
panic(err)
}
fmt.Println(result)
}
chDB-go implémente l’interface
Interface du pilote SQL
database/sql de Go :
package main
import (
"database/sql"
"fmt"
_ "github.com/chdb-io/chdb-go/chdb/driver"
)
func main() {
// Open database connection
db, err := sql.Open("chdb", "")
if err != nil {
panic(err)
}
defer db.Close()
// Query with standard database/sql interface
rows, err := db.Query("SELECT COUNT(*) FROM url('https://datasets.clickhouse.com/hits/hits.parquet')")
if err != nil {
panic(err)
}
defer rows.Close()
for rows.Next() {
var count int
err := rows.Scan(&count)
if err != nil {
panic(err)
}
fmt.Printf("Count: %d\n", count)
}
}
Pour traiter de grands jeux de données qui ne tiennent pas en mémoire, utilisez des requêtes en flux :
Exécution de requêtes en flux pour les grands jeux de données
Avantages des requêtes en flux :
package main
import (
"fmt"
"log"
"github.com/chdb-io/chdb-go/chdb"
)
func main() {
// Create a session for streaming queries
session, err := chdb.NewSession("/tmp/chdb-stream")
if err != nil {
log.Fatal(err)
}
defer session.Cleanup()
// Execute a streaming query for large dataset
streamResult, err := session.QueryStreaming(
"SELECT number, number * 2 as double FROM system.numbers LIMIT 1000000",
"CSV",
)
if err != nil {
log.Fatal(err)
}
defer streamResult.Free()
rowCount := 0
// Process data in chunks
for {
chunk := streamResult.GetNext()
if chunk == nil {
// No more data
break
}
// Check for streaming errors
if err := streamResult.Error(); err != nil {
log.Printf("Streaming error: %v", err)
break
}
rowsRead := chunk.RowsRead()
// You can process the chunk data here
// For example, write to file, send over network, etc.
fmt.Printf("Processed chunk with %d rows\n", rowsRead)
rowCount += int(rowsRead)
if rowCount%100000 == 0 {
fmt.Printf("Processed %d rows so far...\n", rowCount)
}
}
fmt.Printf("Total rows processed: %d\n", rowCount)
}
- Économe en mémoire - Traitez de grands volumes de données sans tout charger en mémoire
- Traitement en temps réel - Commencez à traiter les données dès l’arrivée du premier fragment
- Prise en charge de l’annulation - Vous pouvez annuler les requêtes longues avec
Cancel()
- Gestion des erreurs - Détectez les erreurs pendant la diffusion en flux avec
Error()
chDB-go propose des API de haut niveau comme de bas niveau :
Documentation de l’API
- Documentation de l’API de haut niveau - Recommandée pour la plupart des cas d’utilisation
- Documentation de l’API de bas niveau - Pour les cas d’utilisation avancés nécessitant un contrôle fin
Configuration système requise
- Go 1.21 ou version ultérieure
- Compatible avec Linux, macOS