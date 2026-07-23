Dans ce guide, nous allons apprendre à interroger des tables Apache Arrow avec chDB

Python . Apache Arrow est un format en mémoire colonnaire standardisé qui a gagné en popularité dans l’écosystème data. Dans ce guide, nous allons apprendre à interroger Apache Arrow à l’aide de la fonction de table

Commençons par créer un environnement virtuel :

python -m venv .venv source .venv/bin/activate

Et maintenant, nous allons installer chDB. Assurez-vous d’avoir la version 2.0.2 ou ultérieure :

pip install "chdb>=2.0.2"

Nous allons maintenant installer PyArrow, pandas et ipython :

pip install pyarrow pandas ipython

Nous allons utiliser ipython pour exécuter les commandes du reste de ce guide, que vous pouvez démarrer avec la commande suivante :

ipython

Vous pouvez également utiliser le code dans un script Python ou dans votre notebook préféré.

​ Création d’une table Apache Arrow à partir d’un fichier

aws s3 cp \ --no-sign \ s3://ookla-open-data/parquet/performance/type=mobile/year=2023/quarter=2/2023-04-01_performance_mobile_tiles.parquet .

Si vous souhaitez télécharger d’autres fichiers, utilisez aws s3 ls pour obtenir la liste de tous les fichiers, puis mettez à jour la commande ci-dessus.

Ensuite, nous importerons le module Parquet du package pyarrow :

import pyarrow.parquet as pq

Et nous pouvons ensuite lire le fichier Parquet sous forme de table Apache Arrow :

arrow_table = pq.read_table( "./2023-04-01_performance_mobile_tiles.parquet" )

Le schéma est présenté ci-dessous :

arrow_table.schema

quadkey: string tile: string tile_x: double tile_y: double avg_d_kbps: int64 avg_u_kbps: int64 avg_lat_ms: int64 avg_lat_down_ms: int32 avg_lat_up_ms: int32 tests: int64 devices: int64

Et nous pouvons obtenir le nombre de lignes et de colonnes en utilisant l’attribut shape :

arrow_table.shape

(3864546, 11)

​ Interroger Apache Arrow

Interrogeons maintenant la table Arrow avec chDB. Commençons par importer chDB :

import chdb

Nous pouvons ensuite décrire la table :

chdb.query( """ DESCRIBE Python(arrow_table) SETTINGS describe_compact_output=1 """ , "DataFrame" )

name type 0 quadkey String 1 tile String 2 tile_x Float64 3 tile_y Float64 4 avg_d_kbps Int64 5 avg_u_kbps Int64 6 avg_lat_ms Int64 7 avg_lat_down_ms Int32 8 avg_lat_up_ms Int32 9 tests Int64 10 devices Int64

Nous pouvons également compter le nombre de lignes :

chdb.query( "SELECT count() FROM Python(arrow_table)" , "DataFrame" )

count() 0 3864546

Maintenant, faisons quelque chose d’un peu plus intéressant. La requête suivante exclut les colonnes quadkey et tile.* , puis calcule la moyenne et la valeur maximale pour chaque colonne restante :

chdb.query( """ WITH numericColumns AS ( SELECT * EXCEPT ('tile.*') EXCEPT(quadkey) FROM Python(arrow_table) ) SELECT * APPLY(max), * APPLY(avg) APPLY(x -> round(x, 2)) FROM numericColumns """ , "Vertical" )