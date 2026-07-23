Python.
Commençons par créer un environnement virtuel :
Préparation
Et maintenant, nous allons installer chDB. Assurez-vous d’avoir la version 2.0.2 ou ultérieure :
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate
Nous allons maintenant installer PyArrow, pandas et ipython :
pip install "chdb>=2.0.2"
Nous allons utiliser
pip install pyarrow pandas ipython
ipython pour exécuter les commandes du reste de ce guide, que vous pouvez démarrer avec la commande suivante :
Vous pouvez également utiliser le code dans un script Python ou dans votre notebook préféré.
ipython
Téléchargeons d’abord l’un des fichiers Parquet du jeu de données Ookla, à l’aide de l’outil AWS CLI :
Création d’une table Apache Arrow à partir d’un fichier
aws s3 cp \
--no-sign \
s3://ookla-open-data/parquet/performance/type=mobile/year=2023/quarter=2/2023-04-01_performance_mobile_tiles.parquet .
Ensuite, nous importerons le module Parquet du package
Si vous souhaitez télécharger d’autres fichiers, utilisez
aws s3 ls pour obtenir la liste de tous les fichiers, puis mettez à jour la commande ci-dessus.
pyarrow :
Et nous pouvons ensuite lire le fichier Parquet sous forme de table Apache Arrow :
import pyarrow.parquet as pq
Le schéma est présenté ci-dessous :
arrow_table = pq.read_table("./2023-04-01_performance_mobile_tiles.parquet")
arrow_table.schema
Et nous pouvons obtenir le nombre de lignes et de colonnes en utilisant l’attribut
quadkey: string
tile: string
tile_x: double
tile_y: double
avg_d_kbps: int64
avg_u_kbps: int64
avg_lat_ms: int64
avg_lat_down_ms: int32
avg_lat_up_ms: int32
tests: int64
devices: int64
shape :
arrow_table.shape
(3864546, 11)
Interrogeons maintenant la table Arrow avec chDB. Commençons par importer chDB :
Interroger Apache Arrow
Nous pouvons ensuite décrire la table :
import chdb
chdb.query("""
DESCRIBE Python(arrow_table)
SETTINGS describe_compact_output=1
""", "DataFrame")
Nous pouvons également compter le nombre de lignes :
name type
0 quadkey String
1 tile String
2 tile_x Float64
3 tile_y Float64
4 avg_d_kbps Int64
5 avg_u_kbps Int64
6 avg_lat_ms Int64
7 avg_lat_down_ms Int32
8 avg_lat_up_ms Int32
9 tests Int64
10 devices Int64
chdb.query("SELECT count() FROM Python(arrow_table)", "DataFrame")
Maintenant, faisons quelque chose d’un peu plus intéressant. La requête suivante exclut les colonnes
count()
0 3864546
quadkey et
tile.*, puis calcule la moyenne et la valeur maximale pour chaque colonne restante :
chdb.query("""
WITH numericColumns AS (
SELECT * EXCEPT ('tile.*') EXCEPT(quadkey)
FROM Python(arrow_table)
)
SELECT * APPLY(max), * APPLY(avg) APPLY(x -> round(x, 2))
FROM numericColumns
""", "Vertical")
Row 1:
──────
max(avg_d_kbps): 4155282
max(avg_u_kbps): 1036628
max(avg_lat_ms): 2911
max(avg_lat_down_ms): 2146959360
max(avg_lat_up_ms): 2146959360
max(tests): 111266
max(devices): 1226
round(avg(avg_d_kbps), 2): 84393.52
round(avg(avg_u_kbps), 2): 15540.4
round(avg(avg_lat_ms), 2): 41.25
round(avg(avg_lat_down_ms), 2): 554355225.76
round(avg(avg_lat_up_ms), 2): 552843178.3
round(avg(tests), 2): 6.31
round(avg(devices), 2): 2.88