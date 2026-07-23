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Apache Arrow est un format en mémoire colonnaire standardisé qui a gagné en popularité dans l’écosystème data. Dans ce guide, nous allons apprendre à interroger Apache Arrow à l’aide de la fonction de table Python.

Préparation

Commençons par créer un environnement virtuel :
Et maintenant, nous allons installer chDB. Assurez-vous d’avoir la version 2.0.2 ou ultérieure :
Nous allons maintenant installer PyArrow, pandas et ipython :
Nous allons utiliser ipython pour exécuter les commandes du reste de ce guide, que vous pouvez démarrer avec la commande suivante :
Vous pouvez également utiliser le code dans un script Python ou dans votre notebook préféré.

Création d’une table Apache Arrow à partir d’un fichier

Téléchargeons d’abord l’un des fichiers Parquet du jeu de données Ookla, à l’aide de l’outil AWS CLI :
Si vous souhaitez télécharger d’autres fichiers, utilisez aws s3 ls pour obtenir la liste de tous les fichiers, puis mettez à jour la commande ci-dessus.
Ensuite, nous importerons le module Parquet du package pyarrow :
Et nous pouvons ensuite lire le fichier Parquet sous forme de table Apache Arrow :
Le schéma est présenté ci-dessous :
Et nous pouvons obtenir le nombre de lignes et de colonnes en utilisant l’attribut shape :

Interroger Apache Arrow

Interrogeons maintenant la table Arrow avec chDB. Commençons par importer chDB :
Nous pouvons ensuite décrire la table :
Nous pouvons également compter le nombre de lignes :
Maintenant, faisons quelque chose d’un peu plus intéressant. La requête suivante exclut les colonnes quadkey et tile.*, puis calcule la moyenne et la valeur maximale pour chaque colonne restante :
Dernière modification le 23 juillet 2026