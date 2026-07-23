Commençons par créer un environnement virtuel :
Préparation
Et maintenant, nous allons installer chDB. Assurez-vous d’utiliser la version 2.0.3 ou une version ultérieure :
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate
Nous allons maintenant installer ipython :
pip install "chdb>=2.0.2"
Nous allons utiliser
pip install ipython
ipython pour exécuter les commandes dans la suite de ce guide, que vous pouvez lancer avec la commande suivante :
Nous utiliserons aussi Pandas et Apache Arrow dans ce guide, alors installons également ces bibliothèques :
ipython
pip install pandas pyarrow
Voyons maintenant comment interroger un fichier JSON stocké dans un bucket S3. Le jeu de données YouTube dislikes contient plus de 4 milliards de lignes correspondant à des réactions « Je n’aime pas » sur des vidéos YouTube jusqu’en 2021. Nous allons travailler avec l’un des fichiers JSON de ce jeu de données. Importez chdb:
Interroger un fichier JSON dans S3
Nous pouvons écrire la requête suivante pour décrire la structure de l’un des fichiers JSON :
import chdb
chdb.query(
"""
DESCRIBE s3(
's3://clickhouse-public-datasets/youtube/original/files/' ||
'youtubedislikes_20211127161229_18654868.1637897329_vid.json.zst',
'JSONLines'
)
SETTINGS describe_compact_output=1
"""
)
Nous pouvons également compter le nombre de lignes dans ce fichier :
"id","Nullable(String)"
"fetch_date","Nullable(String)"
"upload_date","Nullable(String)"
"title","Nullable(String)"
"uploader_id","Nullable(String)"
"uploader","Nullable(String)"
"uploader_sub_count","Nullable(Int64)"
"is_age_limit","Nullable(Bool)"
"view_count","Nullable(Int64)"
"like_count","Nullable(Int64)"
"dislike_count","Nullable(Int64)"
"is_crawlable","Nullable(Bool)"
"is_live_content","Nullable(Bool)"
"has_subtitles","Nullable(Bool)"
"is_ads_enabled","Nullable(Bool)"
"is_comments_enabled","Nullable(Bool)"
"description","Nullable(String)"
"rich_metadata","Array(Tuple(
call Nullable(String),
content Nullable(String),
subtitle Nullable(String),
title Nullable(String),
url Nullable(String)))"
"super_titles","Array(Tuple(
text Nullable(String),
url Nullable(String)))"
"uploader_badges","Nullable(String)"
"video_badges","Nullable(String)"
chdb.query(
"""
SELECT count()
FROM s3(
's3://clickhouse-public-datasets/youtube/original/files/' ||
'youtubedislikes_20211127161229_18654868.1637897329_vid.json.zst',
'JSONLines'
)"""
)
Ce fichier contient un peu plus de 300 000 enregistrements. chdb ne permet pas encore de passer des paramètres de requête, mais nous pouvons extraire le chemin et le transmettre à l’aide d’une f-string.
336432
path = 's3://clickhouse-public-datasets/youtube/original/files/youtubedislikes_20211127161229_18654868.1637897329_vid.json.zst'
chdb.query(
f"""
SELECT count()
FROM s3('{path}','JSONLines')
"""
)
Le format de sortie par défaut est
Configurer le format de sortie
CSV, mais il peut être modifié via le paramètre
output_format.
chDB prend en charge les formats de données de ClickHouse, ainsi que certains formats qui lui sont propres, dont
DataFrame, qui renvoie un Pandas DataFrame :
result = chdb.query(
f"""
SELECT is_ads_enabled, count()
FROM s3('{path}','JSONLines')
GROUP BY ALL
""",
output_format="DataFrame"
)
print(type(result))
print(result)
Ou, si nous voulons récupérer une table Apache Arrow :
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
is_ads_enabled count()
0 False 301125
1 True 35307
result = chdb.query(
f"""
SELECT is_live_content, count()
FROM s3('{path}','JSONLines')
GROUP BY ALL
""",
output_format="ArrowTable"
)
print(type(result))
print(result)
<class 'pyarrow.lib.Table'>
pyarrow.Table
is_live_content: bool
count(): uint64 not null
----
is_live_content: [[false,true]]
count(): [[315746,20686]]
Voyons maintenant comment créer une table dans chDB. Pour cela, nous devons utiliser une API différente. Commençons donc par l’importer :
Créer une table à partir d’un fichier JSON
Ensuite, nous allons initialiser une session. Si nous voulons que la session soit enregistrée sur disque, nous devons fournir un nom de répertoire. Si nous le laissons vide, la base de données sera en mémoire et sera perdue dès que nous arrêtons le processus Python.
from chdb import session as chs
Ensuite, nous allons créer une base de données :
sess = chs.Session("gettingStarted.chdb")
Nous pouvons maintenant créer une table
sess.query("CREATE DATABASE IF NOT EXISTS youtube")
dislikes à partir du schéma du fichier JSON, en utilisant la technique
CREATE...EMPTY AS.
Nous utiliserons le paramètre
schema_inference_make_columns_nullable afin que les types de colonnes ne deviennent pas tous
Nullable.
Nous pouvons ensuite utiliser la commande
sess.query(f"""
CREATE TABLE youtube.dislikes
ORDER BY fetch_date
EMPTY AS
SELECT *
FROM s3('{path}','JSONLines')
SETTINGS schema_inference_make_columns_nullable=0
"""
)
DESCRIBE pour examiner le schéma :
sess.query(f"""
DESCRIBE youtube.dislikes
SETTINGS describe_compact_output=1
"""
)
Ensuite, alimentons cette table :
"id","String"
"fetch_date","String"
"upload_date","String"
"title","String"
"uploader_id","String"
"uploader","String"
"uploader_sub_count","Int64"
"is_age_limit","Bool"
"view_count","Int64"
"like_count","Int64"
"dislike_count","Int64"
"is_crawlable","Bool"
"is_live_content","Bool"
"has_subtitles","Bool"
"is_ads_enabled","Bool"
"is_comments_enabled","Bool"
"description","String"
"rich_metadata","Array(Tuple(
call String,
content String,
subtitle String,
title String,
url String))"
"super_titles","Array(Tuple(
text String,
url String))"
"uploader_badges","String"
"video_badges","String"
Nous pouvons également effectuer ces deux étapes d’un seul coup, à l’aide de la technique
sess.query(f"""
INSERT INTO youtube.dislikes
SELECT *
FROM s3('{path}','JSONLines')
SETTINGS schema_inference_make_columns_nullable=0
"""
)
CREATE...AS.
Créons une autre table avec cette technique :
sess.query(f"""
CREATE TABLE youtube.dislikes2
ORDER BY fetch_date
AS
SELECT *
FROM s3('{path}','JSONLines')
SETTINGS schema_inference_make_columns_nullable=0
"""
)
Enfin, interrogeons la table :
Interroger une table
df = sess.query("""
SELECT uploader, sum(view_count) AS viewCount, sum(like_count) AS likeCount, sum(dislike_count) AS dislikeCount
FROM youtube.dislikes
GROUP BY ALL
ORDER BY viewCount DESC
LIMIT 10
""",
"DataFrame"
)
df
Disons que nous ajoutons ensuite une colonne supplémentaire au DataFrame pour calculer le ratio entre les J’aime et les Je n’aime pas. Nous pourrions écrire le code suivant :
uploader viewCount likeCount dislikeCount
0 Jeremih 139066569 812602 37842
1 TheKillersMusic 109313116 529361 11931
2 LetsGoMartin- Canciones Infantiles 104747788 236615 141467
3 Xiaoying Cuisine 54458335 1031525 37049
4 Adri 47404537 279033 36583
5 Diana and Roma IND 43829341 182334 148740
6 ChuChuTV Tamil 39244854 244614 213772
7 Cheez-It 35342270 108 27
8 Anime Uz 33375618 1270673 60013
9 RC Cars OFF Road 31952962 101503 49489
df["likeDislikeRatio"] = df["likeCount"] / df["dislikeCount"]
Nous pouvons ensuite interroger ce DataFrame à partir de chDB :
Interroger un DataFrame Pandas
chdb.query(
"""
SELECT uploader, likeDislikeRatio
FROM Python(df)
""",
output_format="DataFrame"
)
Vous pouvez également en savoir plus sur l’interrogation des DataFrame Pandas dans le guide du développeur sur l’interrogation des DataFrame Pandas.
uploader likeDislikeRatio
0 Jeremih 21.473548
1 TheKillersMusic 44.368536
2 LetsGoMartin- Canciones Infantiles 1.672581
3 Xiaoying Cuisine 27.842182
4 Adri 7.627395
5 Diana and Roma IND 1.225857
6 ChuChuTV Tamil 1.144275
7 Cheez-It 4.000000
8 Anime Uz 21.173296
9 RC Cars OFF Road 2.051021
Nous espérons que ce guide vous a donné un bon aperçu de chDB. Pour en savoir plus sur son utilisation, consultez les guides destinés aux développeurs ci-dessous :