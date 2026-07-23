chDB est un moteur SQL OLAP intégré au processus, basé sur ClickHouse

Dans ce guide, nous allons prendre en main la version Python de chDB. Nous commencerons par interroger un fichier JSON sur S3, puis nous créerons une table dans chDB à partir de ce fichier avant d’exécuter quelques requêtes sur les données. Nous verrons également comment renvoyer des données dans différents formats, notamment Apache Arrow et Pandas, puis nous apprendrons enfin à interroger des DataFrame Pandas.

Commençons par créer un environnement virtuel :

python -m venv .venv source .venv/bin/activate

Et maintenant, nous allons installer chDB. Assurez-vous d’utiliser la version 2.0.3 ou une version ultérieure :

pip install "chdb>=2.0.2"

Nous allons maintenant installer ipython

pip install ipython

Nous allons utiliser ipython pour exécuter les commandes dans la suite de ce guide, que vous pouvez lancer avec la commande suivante :

ipython

Nous utiliserons aussi Pandas et Apache Arrow dans ce guide, alors installons également ces bibliothèques :

pip install pandas pyarrow

​ Interroger un fichier JSON dans S3

Voyons maintenant comment interroger un fichier JSON stocké dans un bucket S3. Le jeu de données YouTube dislikes contient plus de 4 milliards de lignes correspondant à des réactions « Je n’aime pas » sur des vidéos YouTube jusqu’en 2021. Nous allons travailler avec l’un des fichiers JSON de ce jeu de données.

Importez chdb:

import chdb

Nous pouvons écrire la requête suivante pour décrire la structure de l’un des fichiers JSON :

chdb.query( """ DESCRIBE s3( 's3://clickhouse-public-datasets/youtube/original/files/' || 'youtubedislikes_20211127161229_18654868.1637897329_vid.json.zst', 'JSONLines' ) SETTINGS describe_compact_output=1 """ )

"id","Nullable(String)" "fetch_date","Nullable(String)" "upload_date","Nullable(String)" "title","Nullable(String)" "uploader_id","Nullable(String)" "uploader","Nullable(String)" "uploader_sub_count","Nullable(Int64)" "is_age_limit","Nullable(Bool)" "view_count","Nullable(Int64)" "like_count","Nullable(Int64)" "dislike_count","Nullable(Int64)" "is_crawlable","Nullable(Bool)" "is_live_content","Nullable(Bool)" "has_subtitles","Nullable(Bool)" "is_ads_enabled","Nullable(Bool)" "is_comments_enabled","Nullable(Bool)" "description","Nullable(String)" "rich_metadata","Array(Tuple( call Nullable(String), content Nullable(String), subtitle Nullable(String), title Nullable(String), url Nullable(String)))" "super_titles","Array(Tuple( text Nullable(String), url Nullable(String)))" "uploader_badges","Nullable(String)" "video_badges","Nullable(String)"

Nous pouvons également compter le nombre de lignes dans ce fichier :

chdb.query( """ SELECT count() FROM s3( 's3://clickhouse-public-datasets/youtube/original/files/' || 'youtubedislikes_20211127161229_18654868.1637897329_vid.json.zst', 'JSONLines' )""" )

336432

Ce fichier contient un peu plus de 300 000 enregistrements.

chdb ne permet pas encore de passer des paramètres de requête, mais nous pouvons extraire le chemin et le transmettre à l’aide d’une f-string.

path = 's3://clickhouse-public-datasets/youtube/original/files/youtubedislikes_20211127161229_18654868.1637897329_vid.json.zst'

chdb.query( f """ SELECT count() FROM s3(' { path } ','JSONLines') """ )

Vous pouvez le faire sans problème avec des variables définies dans votre programme, mais ne le faites pas avec des données fournies par l’utilisateur, sinon votre requête sera vulnérable à une injection SQL.

​ Configurer le format de sortie

CSV , mais il peut être modifié via le paramètre output_format . chDB prend en charge les formats de données de ClickHouse, ainsi que DataFrame , qui renvoie un Pandas DataFrame : Le format de sortie par défaut est, mais il peut être modifié via le paramètre. chDB prend en charge les formats de données de ClickHouse, ainsi que certains formats qui lui sont propres , dont, qui renvoie un Pandas DataFrame :

result = chdb.query( f """ SELECT is_ads_enabled, count() FROM s3(' { path } ','JSONLines') GROUP BY ALL """ , output_format = "DataFrame" ) print ( type (result)) print (result)

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'> is_ads_enabled count() 0 False 301125 1 True 35307

Ou, si nous voulons récupérer une table Apache Arrow :

result = chdb.query( f """ SELECT is_live_content, count() FROM s3(' { path } ','JSONLines') GROUP BY ALL """ , output_format = "ArrowTable" ) print ( type (result)) print (result)

<class 'pyarrow.lib.Table'> pyarrow.Table is_live_content: bool count(): uint64 not null ---- is_live_content: [[false,true]] count(): [[315746,20686]]

​ Créer une table à partir d’un fichier JSON

Voyons maintenant comment créer une table dans chDB. Pour cela, nous devons utiliser une API différente. Commençons donc par l’importer :

from chdb import session as chs

Ensuite, nous allons initialiser une session. Si nous voulons que la session soit enregistrée sur disque, nous devons fournir un nom de répertoire. Si nous le laissons vide, la base de données sera en mémoire et sera perdue dès que nous arrêtons le processus Python.

sess = chs.Session( "gettingStarted.chdb" )

Ensuite, nous allons créer une base de données :

sess.query( "CREATE DATABASE IF NOT EXISTS youtube" )

dislikes à partir du schéma du fichier JSON, en utilisant la technique CREATE...EMPTY AS . Nous utiliserons le paramètre Nullable . Nous pouvons maintenant créer une tableà partir du schéma du fichier JSON, en utilisant la technique. Nous utiliserons le paramètre schema_inference_make_columns_nullable afin que les types de colonnes ne deviennent pas tous

sess.query( f """ CREATE TABLE youtube.dislikes ORDER BY fetch_date EMPTY AS SELECT * FROM s3(' { path } ','JSONLines') SETTINGS schema_inference_make_columns_nullable=0 """ )

Nous pouvons ensuite utiliser la commande DESCRIBE pour examiner le schéma :

sess.query( f """ DESCRIBE youtube.dislikes SETTINGS describe_compact_output=1 """ )

"id","String" "fetch_date","String" "upload_date","String" "title","String" "uploader_id","String" "uploader","String" "uploader_sub_count","Int64" "is_age_limit","Bool" "view_count","Int64" "like_count","Int64" "dislike_count","Int64" "is_crawlable","Bool" "is_live_content","Bool" "has_subtitles","Bool" "is_ads_enabled","Bool" "is_comments_enabled","Bool" "description","String" "rich_metadata","Array(Tuple( call String, content String, subtitle String, title String, url String))" "super_titles","Array(Tuple( text String, url String))" "uploader_badges","String" "video_badges","String"

Ensuite, alimentons cette table :

sess.query( f """ INSERT INTO youtube.dislikes SELECT * FROM s3(' { path } ','JSONLines') SETTINGS schema_inference_make_columns_nullable=0 """ )

Nous pouvons également effectuer ces deux étapes d’un seul coup, à l’aide de la technique CREATE...AS . Créons une autre table avec cette technique :

sess.query( f """ CREATE TABLE youtube.dislikes2 ORDER BY fetch_date AS SELECT * FROM s3(' { path } ','JSONLines') SETTINGS schema_inference_make_columns_nullable=0 """ )

​ Interroger une table

Enfin, interrogeons la table :

df = sess . query ( """ SELECT uploader, sum(view_count) AS viewCount, sum(like_count) AS likeCount, sum(dislike_count) AS dislikeCount FROM youtube.dislikes GROUP BY ALL ORDER BY viewCount DESC LIMIT 10 """ , "DataFrame" ) df

uploader viewCount likeCount dislikeCount 0 Jeremih 139066569 812602 37842 1 TheKillersMusic 109313116 529361 11931 2 LetsGoMartin- Canciones Infantiles 104747788 236615 141467 3 Xiaoying Cuisine 54458335 1031525 37049 4 Adri 47404537 279033 36583 5 Diana and Roma IND 43829341 182334 148740 6 ChuChuTV Tamil 39244854 244614 213772 7 Cheez-It 35342270 108 27 8 Anime Uz 33375618 1270673 60013 9 RC Cars OFF Road 31952962 101503 49489

Disons que nous ajoutons ensuite une colonne supplémentaire au DataFrame pour calculer le ratio entre les J’aime et les Je n’aime pas. Nous pourrions écrire le code suivant :

df[ "likeDislikeRatio" ] = df[ "likeCount" ] / df[ "dislikeCount" ]

​ Interroger un DataFrame Pandas

Nous pouvons ensuite interroger ce DataFrame à partir de chDB :

chdb.query( """ SELECT uploader, likeDislikeRatio FROM Python(df) """ , output_format = "DataFrame" )

uploader likeDislikeRatio 0 Jeremih 21.473548 1 TheKillersMusic 44.368536 2 LetsGoMartin- Canciones Infantiles 1.672581 3 Xiaoying Cuisine 27.842182 4 Adri 7.627395 5 Diana and Roma IND 1.225857 6 ChuChuTV Tamil 1.144275 7 Cheez-It 4.000000 8 Anime Uz 21.173296 9 RC Cars OFF Road 2.051021

Vous pouvez également en savoir plus sur l’interrogation des DataFrame Pandas dans le guide du développeur sur l’interrogation des DataFrame Pandas

​ Étapes suivantes

Nous espérons que ce guide vous a donné un bon aperçu de chDB. Pour en savoir plus sur son utilisation, consultez les guides destinés aux développeurs ci-dessous :