Bien que DataStore soit largement compatible avec pandas, il existe des différences importantes à connaître.

​ Tableau récapitulatif

Aspect pandas DataStore Exécution immédiat (immédiate) différé (différée) Types de retour DataFrame/Series DataStore/ColumnExpr Ordre des lignes Préservé Préservé (automatiquement) ; non garanti en mode performance inplace Pris en charge Non pris en charge Index Entièrement pris en charge Simplifié Mémoire Toutes les données en mémoire Données conservées à la source

​ 1. Exécution différée vs immédiate

Les opérations s’exécutent immédiatement :

import pandas as pd df = pd.read_csv( "data.csv" ) # Loads entire file NOW result = df[df[ 'age' ] > 25 ] # Filters NOW grouped = result.groupby( 'city' )[ 'salary' ].mean() # Aggregates NOW

Les opérations sont reportées jusqu’au moment où les résultats sont nécessaires :

from chdb import datastore as pd ds = pd.read_csv( "data.csv" ) # Just records the source result = ds[ds[ 'age' ] > 25 ] # Just records the filter grouped = result.groupby( 'city' )[ 'salary' ].mean() # Just records # Execution happens here: print (grouped) # Executes when displaying df = grouped.to_df() # Or when converting to pandas

​ Pourquoi c’est important

L’exécution différée permet :

Optimisation des requêtes : plusieurs opérations sont compilées en une seule requête SQL

: plusieurs opérations sont compilées en une seule requête SQL Sélection des colonnes utiles : seules les colonnes nécessaires sont lues

: seules les colonnes nécessaires sont lues Application des filtres à la source : les filtres sont appliqués à la source

: les filtres sont appliqués à la source Utilisation efficace de la mémoire : ne chargez pas les données dont vous n’avez pas besoin

​ 2. Types de retour

df[ 'col' ] # Returns pd.Series df[[ 'a' , 'b' ]] # Returns pd.DataFrame df[df[ 'x' ] > 10 ] # Returns pd.DataFrame df.groupby( 'x' ) # Returns DataFrameGroupBy

ds[ 'col' ] # Returns ColumnExpr (lazy) ds[[ 'a' , 'b' ]] # Returns DataStore (lazy) ds[ds[ 'x' ] > 10 ] # Returns DataStore (lazy) ds.groupby( 'x' ) # Returns LazyGroupBy

​ Conversion vers les types pandas

# Get pandas DataFrame df = ds.to_df() df = ds.to_pandas() # Get pandas Series from column series = ds[ 'col' ].to_pandas() # Or trigger execution print (ds) # Automatically converts for display

DataStore s’exécute lorsque vous avez besoin des valeurs effectives :

Déclencheur Exemple Remarques print() / repr() print(ds) L’affichage requiert des données len() len(ds) Requiert le nombre de lignes .columns ds.columns Requiert les noms de colonnes .dtypes ds.dtypes Requiert les informations de type .shape ds.shape Requiert les dimensions .values ds.values Requiert les données effectives .index ds.index Requiert l’index to_df() ds.to_df() Conversion explicite Itération for row in ds Requiert une itération equals() ds.equals(other) Requiert une comparaison

​ Opérations qui restent différées

Opération Renvoie filter() DataStore select() DataStore sort() DataStore groupby() LazyGroupBy join() DataStore ds['col'] ColumnExpr ds[['a', 'b']] DataStore ds[condition] DataStore

​ 4. Ordre des lignes

L’ordre des lignes est toujours conservé :

df = pd.read_csv( "data.csv" ) print (df.head()) # Always same order as file

L’ordre des lignes est automatiquement conservé pour la plupart des opérations :

ds = pd.read_csv( "data.csv" ) print (ds.head()) # Matches file order # Filter preserves order ds_filtered = ds[ds[ 'age' ] > 25 ] # Same order as pandas

DataStore enregistre automatiquement en interne la position d’origine des lignes (à l’aide de rowNumberInAllBlocks() ) afin de garantir un ordre cohérent avec pandas.

​ Lorsque l’ordre est préservé

Sources basées sur des fichiers (CSV, Parquet, JSON, etc.)

Sources de type pandas DataFrame

Opérations de filtrage

Sélection de colonnes

Après utilisation explicite de sort() ou sort_values()

ou Opérations qui définissent l’ordre ( nlargest() , nsmallest() , head() , tail() )

​ Quand l’ordre peut différer

Après les agrégations groupby() (utilisez sort_values() pour garantir un ordre cohérent)

(utilisez pour garantir un ordre cohérent) Après merge() / join() avec certains types de JOIN

/ avec certains types de JOIN En mode performance ( config.use_performance_mode() ) : l’ordre des lignes n’est pas garanti, quelle que soit l’opération. Voir Mode Performance.

​ 5. Pas de paramètre inplace

df.drop( columns = [ 'col' ], inplace = True ) # Modifies df df.fillna( 0 , inplace = True ) # Modifies df df.rename( columns = { 'old' : 'new' }, inplace = True )

inplace=True n’est pas pris en charge. Affectez toujours le résultat :

ds = ds.drop( columns = [ 'col' ]) # Returns new DataStore ds = ds.fillna( 0 ) # Returns new DataStore ds = ds.rename( columns = { 'old' : 'new' }) # Returns new DataStore

​ Pourquoi pas d’inplace ?

DataStore s’appuie sur des opérations immuables, ce qui permet :

La construction de requêtes (évaluation différée)

Une meilleure sûreté en multithreading

Un débogage simplifié

Un code plus propre

​ 6. Prise en charge des index

Prise en charge complète des index :

df = df.set_index( 'id' ) df.loc[ 'user123' ] # Label-based access df.loc[ 'a' : 'z' ] # Label-based slicing df.reset_index() df.index.name = 'user_id'

Gestion simplifiée des index :

# Basic operations work ds.loc[ 0 : 10 ] # Integer position ds.iloc[ 0 : 10 ] # Same as loc for DataStore # For pandas-style index operations, convert first df = ds.to_df() df = df.set_index( 'id' ) df.loc[ 'user123' ]

​ Le type de source du DataStore est important

Source DataFrame : conserve l’index pandas

: conserve l’index pandas Source File : utilise un index entier simple

​ 7. Comportement des comparaisons

​ Comparaison avec pandas

pandas ne reconnaît pas les objets DataStore :

import pandas as pd from chdb import datastore as ds pdf = pd.DataFrame({ 'a' : [ 1 , 2 , 3 ]}) dsf = ds.DataFrame({ 'a' : [ 1 , 2 , 3 ]}) # This doesn't work as expected pdf == dsf # pandas doesn't know DataStore # Solution: convert DataStore to pandas pdf.equals(dsf.to_pandas()) # True

# DataStore.equals() also works dsf.equals(pdf) # Compares with pandas DataFrame

​ 8. Inférence de types

Utilise les types numpy/pandas :

df[ 'col' ].dtype # int64, float64, object, datetime64, etc.

Peut utiliser des types ClickHouse :

ds[ 'col' ].dtype # Int64, Float64, String, DateTime, etc. # Types are converted when going to pandas df = ds.to_df() df[ 'col' ].dtype # Now pandas type

​ Conversion explicite de type

# Force specific type ds[ 'col' ] = ds[ 'col' ].astype( 'int64' )

​ 9. Modèle mémoire

Toutes les données sont en mémoire :

df = pd.read_csv( "huge.csv" ) # 10GB in memory!

Les données restent à la source jusqu’à ce qu’elles soient nécessaires :

ds = pd.read_csv( "huge.csv" ) # Just metadata ds = ds.filter(ds[ 'year' ] == 2024 ) # Still just metadata # Only filtered result is loaded df = ds.to_df() # Maybe only 1GB now

​ Différentes sources d’erreurs

erreurs pandas : issues de la bibliothèque pandas

: issues de la bibliothèque pandas erreurs DataStore : issues de chDB ou de ClickHouse

# May see ClickHouse-style errors # "Code: 62. DB::Exception: Syntax error..."

​ Conseils de débogage

# View the SQL to debug print (ds.to_sql()) # See execution plan ds.explain() # Enable debug logging from chdb.datastore.config import config config.enable_debug()

​ Checklist de migration

Lors d’une migration depuis pandas :

Modifier l’instruction d’import

Modifier l’instruction d’import Supprimer les paramètres inplace=True

Supprimer les paramètres Ajouter explicitement to_df() lorsqu’un pandas DataFrame est requis

Ajouter explicitement lorsqu’un pandas DataFrame est requis Ajouter un tri si l’ordre des lignes est important

Ajouter un tri si l’ordre des lignes est important Utiliser to_pandas() pour les tests de comparaison

Utiliser pour les tests de comparaison Tester avec des volumes de données représentatifs

​ Référence rapide