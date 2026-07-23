Tableau récapitulatif
|Aspect
|pandas
|DataStore
|Exécution
|immédiat (immédiate)
|différé (différée)
|Types de retour
|DataFrame/Series
|DataStore/ColumnExpr
|Ordre des lignes
|Préservé
|Préservé (automatiquement) ; non garanti en mode performance
|inplace
|Pris en charge
|Non pris en charge
|Index
|Entièrement pris en charge
|Simplifié
|Mémoire
|Toutes les données en mémoire
|Données conservées à la source
1. Exécution différée vs immédiate
Les opérations s’exécutent immédiatement :
pandas (immédiat)
import pandas as pd
df = pd.read_csv("data.csv") # Loads entire file NOW
result = df[df['age'] > 25] # Filters NOW
grouped = result.groupby('city')['salary'].mean() # Aggregates NOW
Les opérations sont reportées jusqu’au moment où les résultats sont nécessaires :
DataStore (différé)
from chdb import datastore as pd
ds = pd.read_csv("data.csv") # Just records the source
result = ds[ds['age'] > 25] # Just records the filter
grouped = result.groupby('city')['salary'].mean() # Just records
# Execution happens here:
print(grouped) # Executes when displaying
df = grouped.to_df() # Or when converting to pandas
L’exécution différée permet :
Pourquoi c’est important
- Optimisation des requêtes : plusieurs opérations sont compilées en une seule requête SQL
- Sélection des colonnes utiles : seules les colonnes nécessaires sont lues
- Application des filtres à la source : les filtres sont appliqués à la source
- Utilisation efficace de la mémoire : ne chargez pas les données dont vous n’avez pas besoin
2. Types de retour
df['col'] # Returns pd.Series
df[['a', 'b']] # Returns pd.DataFrame
df[df['x'] > 10] # Returns pd.DataFrame
df.groupby('x') # Returns DataFrameGroupBy
ds['col'] # Returns ColumnExpr (lazy)
ds[['a', 'b']] # Returns DataStore (lazy)
ds[ds['x'] > 10] # Returns DataStore (lazy)
ds.groupby('x') # Returns LazyGroupBy
Conversion vers les types pandas
# Get pandas DataFrame
df = ds.to_df()
df = ds.to_pandas()
# Get pandas Series from column
series = ds['col'].to_pandas()
# Or trigger execution
print(ds) # Automatically converts for display
DataStore s’exécute lorsque vous avez besoin des valeurs effectives :
3. Déclencheurs d’exécution
|Déclencheur
|Exemple
|Remarques
print() /
repr()
print(ds)
|L’affichage requiert des données
len()
len(ds)
|Requiert le nombre de lignes
.columns
ds.columns
|Requiert les noms de colonnes
.dtypes
ds.dtypes
|Requiert les informations de type
.shape
ds.shape
|Requiert les dimensions
.values
ds.values
|Requiert les données effectives
.index
ds.index
|Requiert l’index
to_df()
ds.to_df()
|Conversion explicite
|Itération
for row in ds
|Requiert une itération
equals()
ds.equals(other)
|Requiert une comparaison
Opérations qui restent différées
|Opération
|Renvoie
filter()
|DataStore
select()
|DataStore
sort()
|DataStore
groupby()
|LazyGroupBy
join()
|DataStore
ds['col']
|ColumnExpr
ds[['a', 'b']]
|DataStore
ds[condition]
|DataStore
L’ordre des lignes est toujours conservé :
4. Ordre des lignes
L’ordre des lignes est automatiquement conservé pour la plupart des opérations :
df = pd.read_csv("data.csv")
print(df.head()) # Always same order as file
DataStore enregistre automatiquement en interne la position d’origine des lignes (à l’aide de
ds = pd.read_csv("data.csv")
print(ds.head()) # Matches file order
# Filter preserves order
ds_filtered = ds[ds['age'] > 25] # Same order as pandas
rowNumberInAllBlocks()) afin de garantir un ordre cohérent avec pandas.
Lorsque l’ordre est préservé
- Sources basées sur des fichiers (CSV, Parquet, JSON, etc.)
- Sources de type pandas DataFrame
- Opérations de filtrage
- Sélection de colonnes
- Après utilisation explicite de
sort()ou
sort_values()
- Opérations qui définissent l’ordre (
nlargest(),
nsmallest(),
head(),
tail())
Quand l’ordre peut différer
- Après les agrégations
groupby()(utilisez
sort_values()pour garantir un ordre cohérent)
- Après
merge()/
join()avec certains types de JOIN
- En mode performance (
config.use_performance_mode()) : l’ordre des lignes n’est pas garanti, quelle que soit l’opération. Voir Mode Performance.
5. Pas de paramètre inplace
df.drop(columns=['col'], inplace=True) # Modifies df
df.fillna(0, inplace=True) # Modifies df
df.rename(columns={'old': 'new'}, inplace=True)
inplace=True n’est pas pris en charge. Affectez toujours le résultat :
ds = ds.drop(columns=['col']) # Returns new DataStore
ds = ds.fillna(0) # Returns new DataStore
ds = ds.rename(columns={'old': 'new'}) # Returns new DataStore
DataStore s’appuie sur des opérations immuables, ce qui permet :
Pourquoi pas d’inplace ?
- La construction de requêtes (évaluation différée)
- Une meilleure sûreté en multithreading
- Un débogage simplifié
- Un code plus propre
Prise en charge complète des index :
6. Prise en charge des index
Gestion simplifiée des index :
df = df.set_index('id')
df.loc['user123'] # Label-based access
df.loc['a':'z'] # Label-based slicing
df.reset_index()
df.index.name = 'user_id'
# Basic operations work
ds.loc[0:10] # Integer position
ds.iloc[0:10] # Same as loc for DataStore
# For pandas-style index operations, convert first
df = ds.to_df()
df = df.set_index('id')
df.loc['user123']
Le type de source du DataStore est important
- Source DataFrame : conserve l’index pandas
- Source File : utilise un index entier simple
7. Comportement des comparaisons
pandas ne reconnaît pas les objets DataStore :
Comparaison avec pandas
import pandas as pd
from chdb import datastore as ds
pdf = pd.DataFrame({'a': [1, 2, 3]})
dsf = ds.DataFrame({'a': [1, 2, 3]})
# This doesn't work as expected
pdf == dsf # pandas doesn't know DataStore
# Solution: convert DataStore to pandas
pdf.equals(dsf.to_pandas()) # True
Utiliser equals()
# DataStore.equals() also works
dsf.equals(pdf) # Compares with pandas DataFrame
Utilise les types numpy/pandas :
8. Inférence de types
Peut utiliser des types ClickHouse :
df['col'].dtype # int64, float64, object, datetime64, etc.
ds['col'].dtype # Int64, Float64, String, DateTime, etc.
# Types are converted when going to pandas
df = ds.to_df()
df['col'].dtype # Now pandas type
Conversion explicite de type
# Force specific type
ds['col'] = ds['col'].astype('int64')
Toutes les données sont en mémoire :
9. Modèle mémoire
Les données restent à la source jusqu’à ce qu’elles soient nécessaires :
df = pd.read_csv("huge.csv") # 10GB in memory!
ds = pd.read_csv("huge.csv") # Just metadata
ds = ds.filter(ds['year'] == 2024) # Still just metadata
# Only filtered result is loaded
df = ds.to_df() # Maybe only 1GB now
10. Messages d’erreur
Différentes sources d’erreurs
- erreurs pandas : issues de la bibliothèque pandas
- erreurs DataStore : issues de chDB ou de ClickHouse
# May see ClickHouse-style errors
# "Code: 62. DB::Exception: Syntax error..."
Conseils de débogage
# View the SQL to debug
print(ds.to_sql())
# See execution plan
ds.explain()
# Enable debug logging
from chdb.datastore.config import config
config.enable_debug()
Lors d’une migration depuis pandas :
Checklist de migration
- Modifier l’instruction d’import
- Supprimer les paramètres
inplace=True
- Ajouter explicitement
to_df()lorsqu’un pandas DataFrame est requis
- Ajouter un tri si l’ordre des lignes est important
- Utiliser
to_pandas()pour les tests de comparaison
- Tester avec des volumes de données représentatifs
Référence rapide
|pandas
|DataStore
df[condition]
|Identique (renvoie un DataStore)
df.groupby()
|Identique (renvoie un LazyGroupBy)
df.drop(inplace=True)
ds = ds.drop()
df.equals(other)
ds.to_pandas().equals(other)
df.loc['label']
ds.to_df().loc['label']
print(df)
|Identique (déclenche l’exécution)
len(df)
|Identique (déclenche l’exécution)