ds = pd.read_csv( "data.csv" )

# Drop operations

result = ds.drop( columns = [ 'unused_col' ])

result = ds.drop_duplicates( subset = [ 'user_id' ])

result = ds.dropna( subset = [ 'email' ])

# Fill operations

result = ds.fillna( 0 )

result = ds.fillna({ 'age' : 0 , 'name' : 'Unknown' })

# Transform operations

result = ds.rename( columns = { 'old_name' : 'new_name' })

result = ds.assign(

full_name = lambda x : x[ 'first_name' ] + ' ' + x[ 'last_name' ],

age_group = lambda x : pd.cut(x[ 'age' ], bins = [ 0 , 25 , 50 , 100 ])