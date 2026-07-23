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DataStore implémente 209 méthodes de pandas DataFrame pour assurer une compatibilité totale avec l’API. Votre code pandas existant fonctionne avec très peu de modifications.

Approche en matière de compatibilité

Principes clés :
  • Les 209 méthodes du pandas DataFrame sont implémentées
  • Évaluation différée pour l’optimisation SQL
  • Encapsulation automatique des types (DataFrame → DataStore, Series → ColumnExpr)
  • Opérations immuables (sans inplace=True)

Attributs et propriétés

Exemples :

Indexation et sélection

Méthodes statistiques

Exemples :

Manipulation des données

Exemples :

Tri et classement

Exemples :

Remise en forme

Exemples :

Combinaison / jointure

Exemples :

Opérations binaires

Exemples :

Opérations de comparaison

Application de fonctions

Exemples :

Séries temporelles

Exemples :

Valeurs manquantes

Méthodes d’E/S

Voir Opérations d’E/S pour une documentation détaillée.

Itération

Principales différences par rapport à Pandas

1. Types de retour

2. Exécution différée

3. Pas de paramètre inplace

4. Comparer les résultats

Voir Différences clés pour plus de détails.
Dernière modification le 23 juillet 2026