Approche en matière de compatibilité
Principes clés :
# Typical migration - just change the import
- import pandas as pd
+ from chdb import datastore as pd
# Your code works unchanged
df = pd.read_csv("data.csv")
result = df[df['age'] > 25].groupby('city')['salary'].mean()
- Les 209 méthodes du pandas DataFrame sont implémentées
- Évaluation différée pour l’optimisation SQL
- Encapsulation automatique des types (DataFrame → DataStore, Series → ColumnExpr)
- Opérations immuables (sans
inplace=True)
Attributs et propriétés
Exemples :
|Propriété
|Description
|Déclenche l’exécution
shape
|tuple (lignes, colonnes)
|Oui
columns
|Noms des colonnes (Index)
|Oui
dtypes
|Types de données des colonnes
|Oui
values
|tableau NumPy
|Oui
index
|Index des lignes
|Oui
size
|Nombre d’éléments
|Oui
ndim
|Nombre de dimensions
|Non
empty
|DataFrame vide
|Oui
T
|Transposition
|Oui
axes
|Liste des axes
|Oui
from chdb import datastore as pd
ds = pd.read_csv("data.csv")
print(ds.shape) # (1000, 5)
print(ds.columns) # Index(['name', 'age', 'city', 'salary', 'dept'])
print(ds.dtypes) # name: object, age: int64, ...
print(ds.empty) # False
Indexation et sélection
|Méthode
|Description
|Exemple
df['col']
|Sélection d’une colonne
ds['age']
df[['col1', 'col2']]
|Sélection de colonnes
ds[['name', 'age']]
df[condition]
|Indexation booléenne
ds[ds['age'] > 25]
df.loc[...]
|Accès par étiquettes
ds.loc[0:10, 'name']
df.iloc[...]
|Accès par indices entiers
ds.iloc[0:10, 0:3]
df.at[...]
|Valeur unique par étiquette
ds.at[0, 'name']
df.iat[...]
|Valeur unique par position
ds.iat[0, 0]
df.head(n)
|n premières lignes
ds.head(10)
df.tail(n)
|n dernières lignes
ds.tail(10)
df.sample(n)
|Échantillon aléatoire
ds.sample(100)
df.select_dtypes()
|Sélection par Dtype
ds.select_dtypes(include='number')
df.query()
|Expression de requête
ds.query('age > 25')
df.where()
|Remplacement conditionnel
ds.where(ds['age'] > 0, 0)
df.mask()
|Inverse de
where
ds.mask(ds['age'] < 0, 0)
df.isin()
|Appartenance à un ensemble de valeurs
ds['city'].isin(['NYC', 'LA'])
df.get()
|Accès sécurisé à une colonne
ds.get('col', default=None)
df.xs()
|Coupe transversale
ds.xs('key')
df.pop()
|Suppression d’une colonne
ds.pop('col')
Méthodes statistiques
Exemples :
|Méthode
|Description
|Équivalent SQL
mean()
|Valeur moyenne
AVG()
median()
|Valeur médiane
MEDIAN()
mode()
|Mode
|-
std()
|Écart-type
STDDEV()
var()
|Variance
VAR()
min()
|Minimum
MIN()
max()
|Maximum
MAX()
sum()
|Somme
SUM()
prod()
|Produit
|-
count()
|Nombre de valeurs non NULL
COUNT()
nunique()
|Nombre de valeurs uniques
UNIQ()
value_counts()
|Fréquence des valeurs
GROUP BY
quantile()
|Quantile
QUANTILE()
describe()
|Statistiques descriptives
|-
corr()
|Matrice de corrélation
CORR()
cov()
|Matrice de covariance
COV()
corrwith()
|Corrélation paire à paire
|-
rank()
|Rang des valeurs
RANK()
abs()
|Valeurs absolues
ABS()
round()
|Arrondi des valeurs
ROUND()
clip()
|Troncature des valeurs
|-
cumsum()
|Somme cumulative
|Fonction de fenêtre
cumprod()
|Produit cumulatif
|Fonction de fenêtre
cummin()
|Minimum cumulatif
|Fonction de fenêtre
cummax()
|Maximum cumulatif
|Fonction de fenêtre
diff()
|Différence
|Fonction de fenêtre
pct_change()
|Variation en pourcentage
|Fonction de fenêtre
skew()
|Coefficient d’asymétrie
SKEW()
kurt()
|Kurtosis
KURT()
sem()
|Erreur standard
|-
all()
|Toutes les valeurs à true
|-
any()
|Au moins une valeur à true
|-
idxmin()
|Indice du minimum
|-
idxmax()
|Indice du maximum
|-
ds = pd.read_csv("data.csv")
# Basic statistics
print(ds['salary'].mean())
print(ds['age'].std())
print(ds.describe())
# Group statistics
print(ds.groupby('department')['salary'].mean())
print(ds.groupby('city').agg({'salary': ['mean', 'std'], 'age': 'count'}))
Manipulation des données
Exemples :
|Méthode
|Description
drop()
|Supprimer des lignes/colonnes
drop_duplicates()
|Supprimer les doublons
duplicated()
|Marquer les doublons
dropna()
|Supprimer les valeurs manquantes
fillna()
|Remplir les valeurs manquantes
ffill()
|Remplissage en avant
bfill()
|Remplissage en arrière
interpolate()
|Interpoler les valeurs
replace()
|Remplacer les valeurs
rename()
|Renommer les colonnes/l’index
rename_axis()
|Renommer l’axe
assign()
|Ajouter de nouvelles colonnes
astype()
|Convertir les types
convert_dtypes()
|Inférer les types
copy()
|Copier le DataFrame
ds = pd.read_csv("data.csv")
# Drop operations
result = ds.drop(columns=['unused_col'])
result = ds.drop_duplicates(subset=['user_id'])
result = ds.dropna(subset=['email'])
# Fill operations
result = ds.fillna(0)
result = ds.fillna({'age': 0, 'name': 'Unknown'})
# Transform operations
result = ds.rename(columns={'old_name': 'new_name'})
result = ds.assign(
full_name=lambda x: x['first_name'] + ' ' + x['last_name'],
age_group=lambda x: pd.cut(x['age'], bins=[0, 25, 50, 100])
)
Tri et classement
Exemples :
|Méthode
|Description
sort_values()
|Tri par valeurs
sort_index()
|Tri par index
nlargest()
|N valeurs les plus élevées
nsmallest()
|N valeurs les plus faibles
# Sort by single column
result = ds.sort_values('salary', ascending=False)
# Sort by multiple columns
result = ds.sort_values(['department', 'salary'], ascending=[True, False])
# Get top/bottom N
result = ds.nlargest(10, 'salary')
result = ds.nsmallest(5, 'age')
Remise en forme
Exemples :
|Méthode
|Description
pivot()
|Tableau croisé dynamique
pivot_table()
|Pivot avec agrégation
melt()
|Dépivotage
stack()
|Empiler les colonnes en index
unstack()
|Désempiler l’index en colonnes
transpose() /
T
|Transposition
explode()
|Éclater les listes en lignes
squeeze()
|Réduire les dimensions
droplevel()
|Supprimer un niveau d’index
swaplevel()
|Permuter les niveaux d’index
reorder_levels()
|Réorganiser les niveaux
# Pivot table
result = ds.pivot_table(
values='amount',
index='region',
columns='product',
aggfunc='sum'
)
# Melt (unpivot)
result = ds.melt(
id_vars=['name'],
value_vars=['score1', 'score2', 'score3'],
var_name='test',
value_name='score'
)
# Explode arrays
result = ds.explode('tags')
Combinaison / jointure
Exemples :
|Méthode
|Description
merge()
|Fusion de type SQL
join()
|Jointure sur un index
concat()
|Concaténation
append()
|Ajout de lignes
combine()
|Combinaison avec une fonction
combine_first()
|Combinaison avec priorité
update()
|Mise à jour des valeurs
compare()
|Afficher les différences
# Merge (join)
result = pd.merge(df1, df2, on='id', how='left')
result = df1.join(df2, on='id')
# Concatenate
result = pd.concat([df1, df2, df3])
result = pd.concat([df1, df2], axis=1)
Opérations binaires
Exemples :
|Méthode
|Description
add() /
radd()
|Addition
sub() /
rsub()
|Soustraction
mul() /
rmul()
|Multiplication
div() /
rdiv()
|Division
truediv() /
rtruediv()
|Division réelle
floordiv() /
rfloordiv()
|Division entière
mod() /
rmod()
|Modulo
pow() /
rpow()
|Puissance
dot()
|Multiplication matricielle
# Arithmetic operations
result = ds['col1'].add(ds['col2'])
result = ds['price'].mul(ds['quantity'])
# With fill_value for missing data
result = ds['col1'].add(ds['col2'], fill_value=0)
Opérations de comparaison
|Méthode
|Description
eq()
|Égal à
ne()
|Différent de
lt()
|Inférieur à
le()
|Inférieur ou égal à
gt()
|Supérieur à
ge()
|Supérieur ou égal à
equals()
|Teste l’égalité
compare()
|Afficher les différences
Application de fonctions
Exemples :
|Méthode
|Description
apply()
|Appliquer une fonction
applymap()
|Appliquer à chaque élément
map()
|Associer les valeurs
agg() /
aggregate()
|Agréger
transform()
|Transformer
pipe()
|Enchaîner les fonctions
groupby()
|Regrouper par
# Apply function
result = ds['name'].apply(lambda x: x.upper())
result = ds.apply(lambda row: row['a'] + row['b'], axis=1)
# Aggregate
result = ds.agg({'col1': 'sum', 'col2': 'mean'})
result = ds.agg(['sum', 'mean', 'std'])
# Pipe
result = (ds
.pipe(filter_active)
.pipe(calculate_metrics)
.pipe(format_output)
)
Séries temporelles
Exemples :
|Méthode
|Description
rolling()
|Fenêtre glissante
expanding()
|Fenêtre cumulative
ewm()
|Pondération exponentielle
resample()
|Rééchantillonner les séries temporelles
shift()
|Décaler les valeurs
asfreq()
|Convertir la fréquence
asof()
|Dernière valeur à la date donnée
at_time()
|Sélectionner à une heure donnée
between_time()
|Sélectionner l’intervalle de temps
first() /
last()
|Premières/dernières périodes
to_period()
|Convertir en période
to_timestamp()
|Convertir en timestamp
tz_convert()
|Convertir le fuseau horaire
tz_localize()
|Définir le fuseau horaire
# Rolling window
result = ds['value'].rolling(window=7).mean()
# Expanding window
result = ds['value'].expanding().sum()
# Shift
result = ds['value'].shift(1) # Lag
result = ds['value'].shift(-1) # Lead
Valeurs manquantes
|Méthode
|Description
isna() /
isnull()
|Détecter les valeurs manquantes
notna() /
notnull()
|Détecter les valeurs présentes
dropna()
|Supprimer les valeurs manquantes
fillna()
|Remplir les valeurs manquantes
ffill()
|Remplissage en avant
bfill()
|Remplissage en arrière
interpolate()
|Interpoler
replace()
|Remplacer les valeurs
Méthodes d’E/S
Voir Opérations d’E/S pour une documentation détaillée.
|Méthode
|Description
to_csv()
|Exporter au format CSV
to_json()
|Exporter au format JSON
to_excel()
|Exporter au format Excel
to_parquet()
|Exporter au format Parquet
to_feather()
|Exporter au format Feather
to_sql()
|Exporter vers une base de données SQL
to_pickle()
|Pickle
to_html()
|Tableau HTML
to_latex()
|Tableau LaTeX
to_markdown()
|Tableau Markdown
to_string()
|Représentation sous forme de chaîne
to_dict()
|Dictionnaire
to_records()
|Enregistrements
to_numpy()
|Tableau NumPy
to_clipboard()
|Presse-papiers
Itération
|Méthode
|Description
items()
|Itère sur (colonne, Series)
iterrows()
|Itère sur (index, Series)
itertuples()
|Itère sous forme de tuples nommés
Principales différences par rapport à Pandas
1. Types de retour
# Pandas returns Series
pdf['col'] # → pd.Series
# DataStore returns ColumnExpr (lazy)
ds['col'] # → ColumnExpr
2. Exécution différée
# DataStore operations are lazy
result = ds.filter(ds['age'] > 25) # Not executed yet
df = result.to_df() # Executed here
3. Pas de paramètre inplace
# Pandas
df.drop(columns=['col'], inplace=True)
# DataStore (always returns new object)
ds = ds.drop(columns=['col'])
4. Comparer les résultats
Voir Différences clés pour plus de détails.
# Use to_pandas() for comparison
pd.testing.assert_frame_equal(
ds.to_pandas(),
expected_df
)