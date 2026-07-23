Créez des requêtes de type SQL avec DataStore grâce au chaînage fluide de méthodes

DataStore fournit des méthodes de construction de requêtes de type SQL, compilées en requêtes SQL optimisées. Toutes les opérations sont différées tant que les résultats ne sont pas nécessaires.

​ Vue d’ensemble des méthodes de requête

Méthode Équivalent SQL Description select(*cols) SELECT cols Sélectionner des colonnes filter(cond) WHERE cond Filtrer les lignes where(cond) WHERE cond Alias pour filter sort(*cols) ORDER BY cols Trier les lignes orderby(*cols) ORDER BY cols Alias pour sort limit(n) LIMIT n Limiter le nombre de lignes offset(n) OFFSET n Ignorer des lignes distinct() DISTINCT Supprimer les doublons groupby(*cols) GROUP BY cols Regrouper les lignes having(cond) HAVING cond Filtrer les groupes join(right, ...) JOIN Joindre des DataStores union(other) UNION Combiner les résultats

Sélectionne des colonnes spécifiques à partir du DataStore.

select( * fields: Union[ str , Expression]) -> DataStore

Exemples :

from chdb.datastore import DataStore from pathlib import Path Path( "employees.csv" ).write_text( """ \ name,age,city,salary,department,dept_id,status,email,manager_id,bonus Alice,28,NYC,75000,Engineering,1,active,alice@company.com,3,5000 Bob,35,LA,85000,Engineering,1,active,bob@company.com,3, Charlie,52,NYC,95000,Product,2,active,charlie@company.com,,10000 Diana,32,SF,70000,Design,3,active,diana@company.com,3,3000 Eve,23,LA,48000,Product,2,inactive,eve@company.com,2, """ ) ds = DataStore.from_file( "employees.csv" ) # Select by column names result = ds.select( 'name' , 'age' , 'salary' ) # Select all columns result = ds.select( '*' ) # Select with expressions result = ds.select( 'name' , (ds[ 'salary' ] * 12 ).as_( 'annual_salary' ), ds[ 'age' ].as_( 'employee_age' ) ) # Equivalent pandas style result = ds[[ 'name' , 'age' , 'salary' ]]

​ filter / where

Filtrez les lignes selon des conditions. Les deux méthodes sont équivalentes.

filter (condition) -> DataStore where(condition) -> DataStore # alias

Exemples :

ds = DataStore.from_file( "employees.csv" ) # Single condition result = ds.filter(ds[ 'age' ] > 30 ) result = ds.where(ds[ 'salary' ] >= 50000 ) # Multiple conditions (AND) result = ds.filter((ds[ 'age' ] > 30 ) & (ds[ 'department' ] == 'Engineering' )) # Multiple conditions (OR) result = ds.filter((ds[ 'city' ] == 'NYC' ) | (ds[ 'city' ] == 'LA' )) # NOT condition result = ds.filter( ~ (ds[ 'status' ] == 'inactive' )) # String conditions result = ds.filter(ds[ 'name' ].str.contains( 'John' )) result = ds.filter(ds[ 'email' ].str.endswith( '@company.com' )) # NULL checks result = ds.filter(ds[ 'manager_id' ].notnull()) result = ds.filter(ds[ 'bonus' ].isnull()) # IN condition result = ds.filter(ds[ 'department' ].isin([ 'Engineering' , 'Product' , 'Design' ])) # BETWEEN condition result = ds.filter(ds[ 'salary' ].between( 50000 , 100000 )) # Chained filters (AND) result = (ds .filter(ds[ 'age' ] > 25 ) .filter(ds[ 'salary' ] > 50000 ) .filter(ds[ 'city' ] == 'NYC' ) )

​ Filtrage façon Pandas

# Boolean indexing (equivalent to filter) result = ds[ds[ 'age' ] > 30 ] result = ds[(ds[ 'age' ] > 30 ) & (ds[ 'salary' ] > 50000 )] # Query method result = ds.query( 'age > 30 and salary > 50000' )

​ sort / orderby

Trie les lignes par une ou plusieurs colonnes.

sort( * fields, ascending = True ) -> DataStore orderby( * fields, ascending = True ) -> DataStore # alias

Exemples :

ds = DataStore.from_file( "employees.csv" ) # Single column ascending result = ds.sort( 'name' ) # Single column descending result = ds.sort( 'salary' , ascending = False ) # Multiple columns result = ds.sort( 'department' , 'salary' ) # Mixed order (use list for ascending parameter) result = ds.sort( 'department' , 'salary' , ascending = [ True , False ]) # Pandas style result = ds.sort_values( 'salary' , ascending = False ) result = ds.sort_values([ 'department' , 'salary' ], ascending = [ True , False ])

​ Limites et pagination

Limitez le nombre de lignes retournées.

limit(n: int ) -> DataStore

Ignore les n premières lignes.

offset(n: int ) -> DataStore

Exemples :

ds = DataStore.from_file( "employees.csv" ) # First 10 rows result = ds.limit( 10 ) # Skip first 100, take next 50 result = ds.offset( 100 ).limit( 50 ) # Pandas style result = ds.head( 10 ) result = ds.tail( 10 ) result = ds.iloc[ 100 : 150 ]

Supprime les lignes dupliquées.

distinct( subset = None , keep = 'first' ) -> DataStore

Exemples :

from pathlib import Path Path( "events.csv" ).write_text( """ \ user_id,event_type,timestamp 1,click,2024-01-15 10:30:00 2,view,2024-01-15 11:00:00 1,purchase,2024-01-15 11:30:00 3,click,2024-01-16 09:00:00 2,click,2024-01-16 10:00:00 """ ) ds = DataStore.from_file( "events.csv" ) # Remove all duplicate rows result = ds.distinct() # Remove duplicates based on specific columns result = ds.distinct( subset = [ 'user_id' , 'event_type' ]) # Pandas style result = ds.drop_duplicates() result = ds.drop_duplicates( subset = [ 'user_id' ])

Regroupe les lignes par une ou plusieurs colonnes. Renvoie un objet LazyGroupBy .

groupby( * fields, sort = True , as_index = True , dropna = True ) -> LazyGroupBy

Exemples :

from pathlib import Path Path( "sales.csv" ).write_text( """ \ region,product,category,amount,quantity,price,date,order_id East,Widget,Electronics,5200,10,120,2024-01-15,1001 West,Gadget,Electronics,800,5,160,2024-02-20,1002 East,Gizmo,Home,6500,3,100,2024-03-10,1003 North,Widget,Electronics,4500,6,150,2024-06-18,1004 West,Gadget,Electronics,2000,8,250,2024-09-14,1005 """ ) ds = DataStore.from_file( "sales.csv" ) # Group by single column by_region = ds.groupby( 'region' ) # Group by multiple columns by_region_product = ds.groupby( 'region' , 'product' ) # Aggregation after groupby result = ds.groupby( 'region' )[ 'amount' ].sum() result = ds.groupby( 'region' ).agg({ 'amount' : 'sum' , 'quantity' : 'mean' }) # Multiple aggregations result = ds.groupby( 'category' ).agg({ 'price' : [ 'min' , 'max' , 'mean' ], 'quantity' : 'sum' }) # Named aggregation result = ds.groupby( 'region' ).agg( total_amount = ( 'amount' , 'sum' ), avg_quantity = ( 'quantity' , 'mean' ), order_count = ( 'order_id' , 'count' ) )

Filtre les groupes après agrégation.

having(condition: Union[Condition, str ]) -> DataStore

Exemples :

# Filter groups with total > 10000 result = (ds .groupby( 'region' ) .agg({ 'amount' : 'sum' }) .having(ds[ 'sum' ] > 10000 ) ) # Using SQL-style having result = (ds .select( 'region' , 'SUM(amount) as total' ) .groupby( 'region' ) .having( 'total > 10000' ) )

Effectuez une jointure entre deux DataStores.

join(right, on = None , how = 'inner' , left_on = None , right_on = None ) -> DataStore

Paramètres :

Paramètre Type Valeur par défaut Description right DataStore obligatoire DataStore de droite pour la jointure on str/list None Colonnes sur lesquelles effectuer la jointure how str 'inner' Type de jointure : ‘inner’, ‘left’, ‘right’, ‘outer’ left_on str/list None Colonnes de jointure du côté gauche right_on str/list None Colonnes de jointure du côté droit

Exemples :

from pathlib import Path Path( "departments.csv" ).write_text( """ \ dept_id,department_name 1,Engineering 2,Product 3,Design """ ) employees = DataStore.from_file( "employees.csv" ) departments = DataStore.from_file( "departments.csv" ) # Inner join on single column result = employees.join(departments, on = 'dept_id' ) # Left join result = employees.join(departments, on = 'dept_id' , how = 'left' ) # Join on different column names result = employees.join( departments, left_on = 'department_id' , right_on = 'id' , how = 'inner' ) # Pandas style merge from chdb import datastore as pd result = pd.merge(employees, departments, on = 'dept_id' ) result = pd.merge(employees, departments, left_on = 'department_id' , right_on = 'id' )

Combine les résultats de deux DataStores.

union(other, all = False ) -> DataStore

Exemples :

from pathlib import Path Path( "sales_2023.csv" ).write_text( """ \ region,product,amount,date East,Widget,1200,2023-06-15 West,Gadget,800,2023-09-20 North,Gizmo,600,2023-11-10 """ ) Path( "sales_2024.csv" ).write_text( """ \ region,product,amount,date East,Widget,1500,2024-03-10 North,Gizmo,900,2024-07-22 West,Gadget,1100,2024-05-05 """ ) ds1 = DataStore.from_file( "sales_2023.csv" ) ds2 = DataStore.from_file( "sales_2024.csv" ) # UNION (removes duplicates) result = ds1.union(ds2) # UNION ALL (keeps duplicates) result = ds1.union(ds2, all = True ) # Pandas style from chdb import datastore as pd result = pd.concat([ds1, ds2])

​ Expressions conditionnelles

Créer des expressions CASE WHEN.

when(condition, value) -> CaseWhenBuilder

Exemples :

ds = DataStore.from_file( "employees.csv" ) # Simple case-when result = ds.select( 'name' , ds.when(ds[ 'salary' ] > 100000 , 'High' ) .when(ds[ 'salary' ] > 50000 , 'Medium' ) .otherwise( 'Low' ) .as_( 'salary_tier' ) ) # With column assignment ds[ 'salary_tier' ] = ( ds.when(ds[ 'salary' ] > 100000 , 'High' ) .when(ds[ 'salary' ] > 50000 , 'Medium' ) .otherwise( 'Low' ) )

​ SQL brut

Exécute des requêtes SQL brutes.

run_sql(query: str ) -> DataStore sql(query: str ) -> DataStore # alias

Exemples :

from chdb.datastore import DataStore # Execute raw SQL result = DataStore().sql( """ SELECT department, COUNT(*) as count, AVG(salary) as avg_salary FROM file('employees.csv', 'CSVWithNames') WHERE status = 'active' GROUP BY department HAVING count > 5 ORDER BY avg_salary DESC LIMIT 10 """ ) # SQL on existing DataStore ds = DataStore.from_file( "employees.csv" ) result = ds.sql( "SELECT * FROM __table__ WHERE age > 30" )

Afficher le SQL généré sans l’exécuter.

to_sql( ** kwargs) -> str

Exemples :

ds = DataStore.from_file( "employees.csv" ) query = (ds .filter(ds[ 'age' ] > 30 ) .groupby( 'department' ) .agg({ 'salary' : 'mean' }) .sort( 'mean' , ascending = False ) ) print (query.to_sql()) # Output: # SELECT department, AVG(salary) AS mean # FROM file('employees.csv', 'CSVWithNames') # WHERE age > 30 # GROUP BY department # ORDER BY mean DESC

​ Chaînage de méthodes

Toutes les méthodes de requête prennent en charge le chaînage fluide :

from chdb.datastore import DataStore ds = DataStore.from_file( "sales.csv" ) result = (ds .select( 'region' , 'product' , 'amount' , 'date' ) .filter(ds[ 'date' ] >= '2024-01-01' ) .filter(ds[ 'amount' ] > 100 ) .groupby( 'region' , 'product' ) .agg({ 'amount' : [ 'sum' , 'mean' ], 'date' : 'count' }) .having(ds[ 'sum' ] > 10000 ) .sort( 'sum' , ascending = False ) .limit( 20 ) ) # View SQL print (result.to_sql()) # Execute df = result.to_df()

Définir un alias pour une colonne ou une sous-requête.

as_(alias: str ) -> DataStore

Exemples :