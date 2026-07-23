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DataStore fournit des méthodes de construction de requêtes de type SQL, compilées en requêtes SQL optimisées. Toutes les opérations sont différées tant que les résultats ne sont pas nécessaires.

Vue d’ensemble des méthodes de requête

Sélection

select

Sélectionne des colonnes spécifiques à partir du DataStore.
Exemples :

Filtrage

filter / where

Filtrez les lignes selon des conditions. Les deux méthodes sont équivalentes.
Exemples :

Filtrage façon Pandas

Tri

sort / orderby

Trie les lignes par une ou plusieurs colonnes.
Exemples :

Limites et pagination

limit

Limitez le nombre de lignes retournées.

offset

Ignore les n premières lignes.
Exemples :

Distinct

distinct

Supprime les lignes dupliquées.
Exemples :

Regroupement

groupby

Regroupe les lignes par une ou plusieurs colonnes. Renvoie un objet LazyGroupBy.
Exemples :

having

Filtre les groupes après agrégation.
Exemples :

Jointure

join

Effectuez une jointure entre deux DataStores.
Paramètres : Exemples :

union

Combine les résultats de deux DataStores.
Exemples :

Expressions conditionnelles

when

Créer des expressions CASE WHEN.
Exemples :

SQL brut

run_sql / sql

Exécute des requêtes SQL brutes.
Exemples :

to_sql

Afficher le SQL généré sans l’exécuter.
Exemples :

Chaînage de méthodes

Toutes les méthodes de requête prennent en charge le chaînage fluide :

Alias

as_

Définir un alias pour une colonne ou une sous-requête.
Exemples :
Dernière modification le 23 juillet 2026