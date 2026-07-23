Commençons par créer un environnement virtuel :
Préparation
Et maintenant, nous allons installer chDB. Assurez-vous d’avoir la version 2.0.2 ou supérieure :
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate
Nous allons maintenant installer IPython :
pip install "chdb>=2.0.2"
Nous allons utiliser
pip install ipython
ipython pour exécuter les commandes dans la suite de ce guide, que vous pouvez démarrer en lançant :
Vous pouvez également utiliser le code dans un script Python ou dans votre notebook préféré.
ipython
Commençons par lister tous les fichiers dans un bucket S3 contenant des avis Amazon. Pour ce faire, nous pouvons utiliser la fonction de table
Lister les fichiers dans un bucket S3
s3 et lui passer le path d’un fichier ou un joker correspondant à un ensemble de fichiers.
Nous allons également utiliser le format d’entrée
One pour que le fichier ne soit pas analysé ; à la place, une seule ligne est renvoyée par fichier, et nous pouvons accéder au fichier via la colonne virtuelle
_file et au path via la colonne virtuelle
_path.
import chdb
chdb.query("""
SELECT
_file,
_path
FROM s3('s3://datasets-documentation/amazon_reviews/*.parquet', One)
SETTINGS output_format_pretty_row_numbers=0
""", 'PrettyCompact')
Ce bucket ne contient que des fichiers Parquet.
┌─_file───────────────────────────────┬─_path─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ amazon_reviews_2010.snappy.parquet │ datasets-documentation/amazon_reviews/amazon_reviews_2010.snappy.parquet │
│ amazon_reviews_1990s.snappy.parquet │ datasets-documentation/amazon_reviews/amazon_reviews_1990s.snappy.parquet │
│ amazon_reviews_2013.snappy.parquet │ datasets-documentation/amazon_reviews/amazon_reviews_2013.snappy.parquet │
│ amazon_reviews_2015.snappy.parquet │ datasets-documentation/amazon_reviews/amazon_reviews_2015.snappy.parquet │
│ amazon_reviews_2014.snappy.parquet │ datasets-documentation/amazon_reviews/amazon_reviews_2014.snappy.parquet │
│ amazon_reviews_2012.snappy.parquet │ datasets-documentation/amazon_reviews/amazon_reviews_2012.snappy.parquet │
│ amazon_reviews_2000s.snappy.parquet │ datasets-documentation/amazon_reviews/amazon_reviews_2000s.snappy.parquet │
│ amazon_reviews_2011.snappy.parquet │ datasets-documentation/amazon_reviews/amazon_reviews_2011.snappy.parquet │
└─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Voyons maintenant comment interroger ces fichiers. Si nous voulons compter le nombre de lignes dans chacun de ces fichiers, nous pouvons exécuter la requête suivante :
Interroger des fichiers dans un bucket S3
chdb.query("""
SELECT
_file,
count() AS count,
formatReadableQuantity(count) AS readableCount
FROM s3('s3://datasets-documentation/amazon_reviews/*.parquet')
GROUP BY ALL
SETTINGS output_format_pretty_row_numbers=0
""", 'PrettyCompact')
Nous pouvons également indiquer l’URI HTTP d’un bucket S3 et obtenir les mêmes résultats :
┌─_file───────────────────────────────┬────count─┬─readableCount───┐
│ amazon_reviews_2013.snappy.parquet │ 28034255 │ 28.03 million │
│ amazon_reviews_1990s.snappy.parquet │ 639532 │ 639.53 thousand │
│ amazon_reviews_2011.snappy.parquet │ 6112495 │ 6.11 million │
│ amazon_reviews_2015.snappy.parquet │ 41905631 │ 41.91 million │
│ amazon_reviews_2012.snappy.parquet │ 11541011 │ 11.54 million │
│ amazon_reviews_2000s.snappy.parquet │ 14728295 │ 14.73 million │
│ amazon_reviews_2014.snappy.parquet │ 44127569 │ 44.13 million │
│ amazon_reviews_2010.snappy.parquet │ 3868472 │ 3.87 million │
└─────────────────────────────────────┴──────────┴─────────────────┘
Voyons le schéma de ces fichiers Parquet à l’aide de la clause
chdb.query("""
SELECT
_file,
count() AS count,
formatReadableQuantity(count) AS readableCount
FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/amazon_reviews/*.parquet')
GROUP BY ALL
SETTINGS output_format_pretty_row_numbers=0
""", 'PrettyCompact')
DESCRIBE :
chdb.query("""
DESCRIBE s3('s3://datasets-documentation/amazon_reviews/*.parquet')
SETTINGS describe_compact_output=1
""", 'PrettyCompact')
Calculons maintenant les principales catégories de produits en fonction du nombre d’avis, ainsi que la note moyenne en étoiles :
┌─name──────────────┬─type─────────────┐
1. │ review_date │ Nullable(UInt16) │
2. │ marketplace │ Nullable(String) │
3. │ customer_id │ Nullable(UInt64) │
4. │ review_id │ Nullable(String) │
5. │ product_id │ Nullable(String) │
6. │ product_parent │ Nullable(UInt64) │
7. │ product_title │ Nullable(String) │
8. │ product_category │ Nullable(String) │
9. │ star_rating │ Nullable(UInt8) │
10. │ helpful_votes │ Nullable(UInt32) │
11. │ total_votes │ Nullable(UInt32) │
12. │ vine │ Nullable(Bool) │
13. │ verified_purchase │ Nullable(Bool) │
14. │ review_headline │ Nullable(String) │
15. │ review_body │ Nullable(String) │
└───────────────────┴──────────────────┘
chdb.query("""
SELECT product_category, count() AS reviews, round(avg(star_rating), 2) as avg
FROM s3('s3://datasets-documentation/amazon_reviews/*.parquet')
GROUP BY ALL
LIMIT 10
""", 'PrettyCompact')
┌─product_category─┬──reviews─┬──avg─┐
1. │ Toys │ 4864056 │ 4.21 │
2. │ Apparel │ 5906085 │ 4.11 │
3. │ Luggage │ 348644 │ 4.22 │
4. │ Kitchen │ 4880297 │ 4.21 │
5. │ Books │ 19530930 │ 4.34 │
6. │ Outdoors │ 2302327 │ 4.24 │
7. │ Video │ 380596 │ 4.19 │
8. │ Grocery │ 2402365 │ 4.31 │
9. │ Shoes │ 4366757 │ 4.24 │
10. │ Jewelry │ 1767667 │ 4.14 │
└──────────────────┴──────────┴──────┘
Si nous voulons interroger des fichiers dans un bucket S3 privé, nous devons fournir une clé d’accès et une clé secrète. Nous pouvons transmettre ces identifiants à la fonction de table
Interroger des fichiers dans un bucket S3 privé
s3 :
chdb.query("""
SELECT product_category, count() AS reviews, round(avg(star_rating), 2) as avg
FROM s3('s3://datasets-documentation/amazon_reviews/*.parquet', 'access-key', 'secret')
GROUP BY ALL
LIMIT 10
""", 'PrettyCompact')
Une autre possibilité consiste à utiliser des collections nommées, mais cette approche n’est pas encore prise en charge par chDB.
Cette requête ne fonctionnera pas, car le bucket est public !