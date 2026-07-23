Apprenez à interroger des données dans un bucket S3 avec chDB.

Comment interroger des données dans un bucket S3

Une grande partie des données dans le monde est stockée dans des buckets Amazon S3. Dans ce guide, nous verrons comment interroger ces données avec chDB.

Commençons par créer un environnement virtuel :

python -m venv .venv source .venv/bin/activate

Et maintenant, nous allons installer chDB. Assurez-vous d’avoir la version 2.0.2 ou supérieure :

pip install "chdb>=2.0.2"

Nous allons maintenant installer IPython :

pip install ipython

Nous allons utiliser ipython pour exécuter les commandes dans la suite de ce guide, que vous pouvez démarrer en lançant :

ipython

Vous pouvez également utiliser le code dans un script Python ou dans votre notebook préféré.

​ Lister les fichiers dans un bucket S3

Si vous passez uniquement le nom du bucket, une exception sera levée.

_file et au path via la colonne virtuelle _path . Nous allons également utiliser le format d’entrée One pour que le fichier ne soit pas analysé ; à la place, une seule ligne est renvoyée par fichier, et nous pouvons accéder au fichier via la colonne virtuelleet au path via la colonne virtuelle

import chdb chdb.query( """ SELECT _file, _path FROM s3('s3://datasets-documentation/amazon_reviews/*.parquet', One) SETTINGS output_format_pretty_row_numbers=0 """ , 'PrettyCompact' )

┌─_file───────────────────────────────┬─_path─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ amazon_reviews_2010.snappy.parquet │ datasets-documentation/amazon_reviews/amazon_reviews_2010.snappy.parquet │ │ amazon_reviews_1990s.snappy.parquet │ datasets-documentation/amazon_reviews/amazon_reviews_1990s.snappy.parquet │ │ amazon_reviews_2013.snappy.parquet │ datasets-documentation/amazon_reviews/amazon_reviews_2013.snappy.parquet │ │ amazon_reviews_2015.snappy.parquet │ datasets-documentation/amazon_reviews/amazon_reviews_2015.snappy.parquet │ │ amazon_reviews_2014.snappy.parquet │ datasets-documentation/amazon_reviews/amazon_reviews_2014.snappy.parquet │ │ amazon_reviews_2012.snappy.parquet │ datasets-documentation/amazon_reviews/amazon_reviews_2012.snappy.parquet │ │ amazon_reviews_2000s.snappy.parquet │ datasets-documentation/amazon_reviews/amazon_reviews_2000s.snappy.parquet │ │ amazon_reviews_2011.snappy.parquet │ datasets-documentation/amazon_reviews/amazon_reviews_2011.snappy.parquet │ └─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Ce bucket ne contient que des fichiers Parquet.

​ Interroger des fichiers dans un bucket S3

Voyons maintenant comment interroger ces fichiers. Si nous voulons compter le nombre de lignes dans chacun de ces fichiers, nous pouvons exécuter la requête suivante :

chdb.query( """ SELECT _file, count() AS count, formatReadableQuantity(count) AS readableCount FROM s3('s3://datasets-documentation/amazon_reviews/*.parquet') GROUP BY ALL SETTINGS output_format_pretty_row_numbers=0 """ , 'PrettyCompact' )

┌─_file───────────────────────────────┬────count─┬─readableCount───┐ │ amazon_reviews_2013.snappy.parquet │ 28034255 │ 28.03 million │ │ amazon_reviews_1990s.snappy.parquet │ 639532 │ 639.53 thousand │ │ amazon_reviews_2011.snappy.parquet │ 6112495 │ 6.11 million │ │ amazon_reviews_2015.snappy.parquet │ 41905631 │ 41.91 million │ │ amazon_reviews_2012.snappy.parquet │ 11541011 │ 11.54 million │ │ amazon_reviews_2000s.snappy.parquet │ 14728295 │ 14.73 million │ │ amazon_reviews_2014.snappy.parquet │ 44127569 │ 44.13 million │ │ amazon_reviews_2010.snappy.parquet │ 3868472 │ 3.87 million │ └─────────────────────────────────────┴──────────┴─────────────────┘

Nous pouvons également indiquer l’URI HTTP d’un bucket S3 et obtenir les mêmes résultats :

chdb.query( """ SELECT _file, count() AS count, formatReadableQuantity(count) AS readableCount FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/amazon_reviews/*.parquet') GROUP BY ALL SETTINGS output_format_pretty_row_numbers=0 """ , 'PrettyCompact' )

Voyons le schéma de ces fichiers Parquet à l’aide de la clause DESCRIBE :

chdb.query( """ DESCRIBE s3('s3://datasets-documentation/amazon_reviews/*.parquet') SETTINGS describe_compact_output=1 """ , 'PrettyCompact' )

┌─name──────────────┬─type─────────────┐ 1. │ review_date │ Nullable(UInt16) │ 2. │ marketplace │ Nullable(String) │ 3. │ customer_id │ Nullable(UInt64) │ 4. │ review_id │ Nullable(String) │ 5. │ product_id │ Nullable(String) │ 6. │ product_parent │ Nullable(UInt64) │ 7. │ product_title │ Nullable(String) │ 8. │ product_category │ Nullable(String) │ 9. │ star_rating │ Nullable(UInt8) │ 10. │ helpful_votes │ Nullable(UInt32) │ 11. │ total_votes │ Nullable(UInt32) │ 12. │ vine │ Nullable(Bool) │ 13. │ verified_purchase │ Nullable(Bool) │ 14. │ review_headline │ Nullable(String) │ 15. │ review_body │ Nullable(String) │ └───────────────────┴──────────────────┘

Calculons maintenant les principales catégories de produits en fonction du nombre d’avis, ainsi que la note moyenne en étoiles :

chdb.query( """ SELECT product_category, count() AS reviews, round(avg(star_rating), 2) as avg FROM s3('s3://datasets-documentation/amazon_reviews/*.parquet') GROUP BY ALL LIMIT 10 """ , 'PrettyCompact' )

┌─product_category─┬──reviews─┬──avg─┐ 1. │ Toys │ 4864056 │ 4.21 │ 2. │ Apparel │ 5906085 │ 4.11 │ 3. │ Luggage │ 348644 │ 4.22 │ 4. │ Kitchen │ 4880297 │ 4.21 │ 5. │ Books │ 19530930 │ 4.34 │ 6. │ Outdoors │ 2302327 │ 4.24 │ 7. │ Video │ 380596 │ 4.19 │ 8. │ Grocery │ 2402365 │ 4.31 │ 9. │ Shoes │ 4366757 │ 4.24 │ 10. │ Jewelry │ 1767667 │ 4.14 │ └──────────────────┴──────────┴──────┘

​ Interroger des fichiers dans un bucket S3 privé

Si nous voulons interroger des fichiers dans un bucket S3 privé, nous devons fournir une clé d’accès et une clé secrète. Nous pouvons transmettre ces identifiants à la fonction de table s3 :

chdb.query( """ SELECT product_category, count() AS reviews, round(avg(star_rating), 2) as avg FROM s3('s3://datasets-documentation/amazon_reviews/*.parquet', 'access-key', 'secret') GROUP BY ALL LIMIT 10 """ , 'PrettyCompact' )

Cette requête ne fonctionnera pas, car le bucket est public !