Découvrez comment utiliser une base de données clickhouse-local avec chDB

clickhouse-local est une CLI intégrant une version embarquée de ClickHouse. Elle permet de bénéficier de la puissance de ClickHouse sans avoir à installer de serveur. Dans ce guide, nous allons voir comment utiliser une base de données clickhouse-local avec chDB.

Commençons par créer un environnement virtuel :

python -m venv .venv source .venv/bin/activate

Et maintenant, nous allons installer chDB. Assurez-vous d’utiliser la version 2.0.2 ou une version ultérieure :

pip install "chdb>=2.0.2"

Nous allons maintenant installer ipython

pip install ipython

Nous allons utiliser ipython pour exécuter les commandes de la suite du guide, que vous pouvez lancer avec :

ipython

​ Installation de clickhouse-local

Le téléchargement et l’installation de clickhouse-local sont identiques à ceux de ClickHouse . Pour ce faire, exécutez la commande suivante :

curl https://clickhouse.com/ | sh

Pour lancer clickhouse-local en enregistrant les données dans un répertoire, il faut fournir --path :

./clickhouse -m --path demo.chdb

​ Ingestion de données dans clickhouse-local

La base de données par défaut stocke les données uniquement en mémoire ; nous devons donc créer une base de données nommée afin de garantir que toutes les données ingérées soient conservées sur disque.

CREATE DATABASE foo ;

Créons une table et insérons quelques valeurs aléatoires :

CREATE TABLE foo .randomNumbers ORDER BY number AS SELECT rand () AS number FROM numbers(10_000_000);

Écrivons une requête pour voir quelles données sont disponibles :

SELECT quantilesExact( 0 , 0 . 5 , 0 . 75 , 0 . 99 )( number ) AS quants FROM foo . randomNumbers

┌─quants────────────────────────────────┐ │ [69,2147776478,3221525118,4252096960] │ └───────────────────────────────────────┘

Une fois cela fait, assurez-vous de quitter le CLI avec exit; , car un seul processus peut détenir un verrou sur ce répertoire. Si nous ne le faisons pas, nous obtiendrons l’erreur suivante lorsque nous essaierons de nous connecter à la base de données depuis chDB :

ChdbError: Code: 76. DB::Exception: Cannot lock file demo.chdb/status. Another server instance in same directory is already running. (CANNOT_OPEN_FILE)

​ Connexion à une base de données clickhouse-local

Retournez dans le shell ipython et importez le module session depuis chDB :

from chdb import session as chs

Initialisez une session reliée à demo.chdb :

sess = chs.Session( "demo.chdb" )

Nous pouvons ensuite exécuter la même requête qui renvoie les quantiles des nombres :

sess.query( """ SELECT quantilesExact(0, 0.5, 0.75, 0.99)(number) AS quants FROM foo.randomNumbers """ , "Vertical" ) Row 1 : ────── quants: [ 0 , 9976599 , 2147776478 , 4209286886 ]

Nous pouvons également insérer des données dans cette base de données à partir de chDB :

sess.query( """ INSERT INTO foo.randomNumbers SELECT rand() AS number FROM numbers(10_000_000) """ ) Row 1 : ────── quants: [ 0 , 9976599 , 2147776478 , 4209286886 ]

Nous pouvons ensuite réexécuter la requête de quantiles depuis chDB ou clickhouse-local.