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clickhouse-local est une CLI intégrant une version embarquée de ClickHouse. Elle permet de bénéficier de la puissance de ClickHouse sans avoir à installer de serveur. Dans ce guide, nous allons voir comment utiliser une base de données clickhouse-local avec chDB.

Préparation

Commençons par créer un environnement virtuel :
Et maintenant, nous allons installer chDB. Assurez-vous d’utiliser la version 2.0.2 ou une version ultérieure :
Nous allons maintenant installer ipython :
Nous allons utiliser ipython pour exécuter les commandes de la suite du guide, que vous pouvez lancer avec :

Installation de clickhouse-local

Le téléchargement et l’installation de clickhouse-local sont identiques à ceux de ClickHouse. Pour ce faire, exécutez la commande suivante :
Pour lancer clickhouse-local en enregistrant les données dans un répertoire, il faut fournir --path :

Ingestion de données dans clickhouse-local

La base de données par défaut stocke les données uniquement en mémoire ; nous devons donc créer une base de données nommée afin de garantir que toutes les données ingérées soient conservées sur disque.
Créons une table et insérons quelques valeurs aléatoires :
Écrivons une requête pour voir quelles données sont disponibles :
Une fois cela fait, assurez-vous de quitter le CLI avec exit;, car un seul processus peut détenir un verrou sur ce répertoire. Si nous ne le faisons pas, nous obtiendrons l’erreur suivante lorsque nous essaierons de nous connecter à la base de données depuis chDB :

Connexion à une base de données clickhouse-local

Retournez dans le shell ipython et importez le module session depuis chDB :
Initialisez une session reliée à demo.chdb :
Nous pouvons ensuite exécuter la même requête qui renvoie les quantiles des nombres :
Nous pouvons également insérer des données dans cette base de données à partir de chDB :
Nous pouvons ensuite réexécuter la requête de quantiles depuis chDB ou clickhouse-local.
Dernière modification le 23 juillet 2026