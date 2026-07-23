Commençons par créer un environnement virtuel :
Préparation
Et maintenant, nous allons installer chDB. Assurez-vous d’avoir la version 2.0.2 ou une version ultérieure :
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate
Nous allons maintenant installer pandas et ipython :
pip install "chdb>=2.0.2"
Nous allons utiliser
pip install pandas ipython
ipython pour exécuter les commandes dans la suite du guide, que vous pouvez lancer avec :
Vous pouvez également utiliser le code dans un script Python ou dans votre notebook préféré.
ipython
Le serveur ClickHouse distant que nous allons interroger est ClickPy. ClickPy suit tous les téléchargements des paquets PyPI et vous permet d’explorer les statistiques des paquets via une interface utilisateur. La base de données sous-jacente peut être interrogée à l’aide de l’utilisateur
Une introduction à ClickPy
play.
Vous pouvez en savoir plus sur ClickPy dans son dépôt GitHub.
Importons chDB :
Interroger le service ClickHouse ClickPy
Nous allons interroger ClickPy à l’aide de la fonction
import chdb
remoteSecure.
Cette fonction prend au minimum un nom d’hôte, un nom de table et un nom d’utilisateur.
Nous pouvons écrire la requête suivante pour renvoyer le nombre de téléchargements par jour du paquet
openai sous forme de Pandas DataFrame :
query = """
SELECT
toStartOfDay(date)::Date32 AS x,
sum(count) AS y
FROM remoteSecure(
'clickpy-clickhouse.clickhouse.com',
'pypi.pypi_downloads_per_day',
'play'
)
WHERE project = 'openai'
GROUP BY x
ORDER BY x ASC
"""
openai_df = chdb.query(query, "DataFrame")
openai_df.sort_values(by=["x"], ascending=False).head(n=10)
Faisons maintenant la même chose pour obtenir les téléchargements de
x y
2392 2024-10-02 1793502
2391 2024-10-01 1924901
2390 2024-09-30 1749045
2389 2024-09-29 1177131
2388 2024-09-28 1157323
2387 2024-09-27 1688094
2386 2024-09-26 1862712
2385 2024-09-25 2032923
2384 2024-09-24 1901965
2383 2024-09-23 1777554
scikit-learn :
query = """
SELECT
toStartOfDay(date)::Date32 AS x,
sum(count) AS y
FROM remoteSecure(
'clickpy-clickhouse.clickhouse.com',
'pypi.pypi_downloads_per_day',
'play'
)
WHERE project = 'scikit-learn'
GROUP BY x
ORDER BY x ASC
"""
sklearn_df = chdb.query(query, "DataFrame")
sklearn_df.sort_values(by=["x"], ascending=False).head(n=10)
x y
2392 2024-10-02 1793502
2391 2024-10-01 1924901
2390 2024-09-30 1749045
2389 2024-09-29 1177131
2388 2024-09-28 1157323
2387 2024-09-27 1688094
2386 2024-09-26 1862712
2385 2024-09-25 2032923
2384 2024-09-24 1901965
2383 2024-09-23 1777554
Nous avons maintenant deux DataFrames, que nous pouvons fusionner à partir de la date (qui correspond à la colonne
Fusion de DataFrames Pandas
x), comme ceci :
df = openai_df.merge(
sklearn_df,
on="x",
suffixes=("_openai", "_sklearn")
)
df.head(n=5)
Nous pouvons alors calculer le ratio entre les téléchargements d’OpenAI et ceux de
x y_openai y_sklearn
0 2018-02-26 83 33971
1 2018-02-27 31 25211
2 2018-02-28 8 26023
3 2018-03-01 8 20912
4 2018-03-02 5 23842
scikit-learn comme ceci :
df['ratio'] = df['y_openai'] / df['y_sklearn']
df.head(n=5)
x y_openai y_sklearn ratio
0 2018-02-26 83 33971 0.002443
1 2018-02-27 31 25211 0.001230
2 2018-02-28 8 26023 0.000307
3 2018-03-01 8 20912 0.000383
4 2018-03-02 5 23842 0.000210
Ensuite, supposons que nous voulions trouver les dates présentant les meilleurs et les pires ratios. Nous pouvons revenir à chDB et calculer ces valeurs :
Interroger des DataFrames Pandas
chdb.query("""
SELECT max(ratio) AS bestRatio,
argMax(x, ratio) AS bestDate,
min(ratio) AS worstRatio,
argMin(x, ratio) AS worstDate
FROM Python(df)
""", "DataFrame")
Si vous souhaitez en savoir plus sur l’interrogation de DataFrames Pandas, consultez le guide du développeur sur les DataFrames Pandas.
bestRatio bestDate worstRatio worstDate
0 0.693855 2024-09-19 0.000003 2020-02-09