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Dans ce guide, nous allons voir comment interroger un serveur ClickHouse distant depuis chDB.

Préparation

Commençons par créer un environnement virtuel :
Et maintenant, nous allons installer chDB. Assurez-vous d’avoir la version 2.0.2 ou une version ultérieure :
Nous allons maintenant installer pandas et ipython :
Nous allons utiliser ipython pour exécuter les commandes dans la suite du guide, que vous pouvez lancer avec :
Vous pouvez également utiliser le code dans un script Python ou dans votre notebook préféré.

Une introduction à ClickPy

Le serveur ClickHouse distant que nous allons interroger est ClickPy. ClickPy suit tous les téléchargements des paquets PyPI et vous permet d’explorer les statistiques des paquets via une interface utilisateur. La base de données sous-jacente peut être interrogée à l’aide de l’utilisateur play. Vous pouvez en savoir plus sur ClickPy dans son dépôt GitHub.

Interroger le service ClickHouse ClickPy

Importons chDB :
Nous allons interroger ClickPy à l’aide de la fonction remoteSecure. Cette fonction prend au minimum un nom d’hôte, un nom de table et un nom d’utilisateur. Nous pouvons écrire la requête suivante pour renvoyer le nombre de téléchargements par jour du paquet openai sous forme de Pandas DataFrame :
Faisons maintenant la même chose pour obtenir les téléchargements de scikit-learn :

Fusion de DataFrames Pandas

Nous avons maintenant deux DataFrames, que nous pouvons fusionner à partir de la date (qui correspond à la colonne x), comme ceci :
Nous pouvons alors calculer le ratio entre les téléchargements d’OpenAI et ceux de scikit-learn comme ceci :

Interroger des DataFrames Pandas

Ensuite, supposons que nous voulions trouver les dates présentant les meilleurs et les pires ratios. Nous pouvons revenir à chDB et calculer ces valeurs :
Si vous souhaitez en savoir plus sur l’interrogation de DataFrames Pandas, consultez le guide du développeur sur les DataFrames Pandas.
Dernière modification le 23 juillet 2026