Dans ce guide, nous allons voir comment interroger un serveur ClickHouse distant depuis chDB.

Dans ce guide, nous allons voir comment interroger un serveur ClickHouse distant depuis chDB.

Commençons par créer un environnement virtuel :

python -m venv .venv source .venv/bin/activate

Et maintenant, nous allons installer chDB. Assurez-vous d’avoir la version 2.0.2 ou une version ultérieure :

pip install "chdb>=2.0.2"

Nous allons maintenant installer pandas et ipython :

pip install pandas ipython

Nous allons utiliser ipython pour exécuter les commandes dans la suite du guide, que vous pouvez lancer avec :

ipython

Vous pouvez également utiliser le code dans un script Python ou dans votre notebook préféré.

​ Une introduction à ClickPy

play . Le serveur ClickHouse distant que nous allons interroger est ClickPy . ClickPy suit tous les téléchargements des paquets PyPI et vous permet d’explorer les statistiques des paquets via une interface utilisateur. La base de données sous-jacente peut être interrogée à l’aide de l’utilisateur

Vous pouvez en savoir plus sur ClickPy dans son dépôt GitHub

​ Interroger le service ClickHouse ClickPy

Importons chDB :

import chdb

Nous allons interroger ClickPy à l’aide de la fonction remoteSecure . Cette fonction prend au minimum un nom d’hôte, un nom de table et un nom d’utilisateur.

Nous pouvons écrire la requête suivante pour renvoyer le nombre de téléchargements par jour du paquet openai sous forme de Pandas DataFrame :

query = """ SELECT toStartOfDay(date)::Date32 AS x, sum(count) AS y FROM remoteSecure( 'clickpy-clickhouse.clickhouse.com', 'pypi.pypi_downloads_per_day', 'play' ) WHERE project = 'openai' GROUP BY x ORDER BY x ASC """ openai_df = chdb.query(query, "DataFrame" ) openai_df.sort_values( by = [ "x" ], ascending = False ).head( n = 10 )

x y 2392 2024-10-02 1793502 2391 2024-10-01 1924901 2390 2024-09-30 1749045 2389 2024-09-29 1177131 2388 2024-09-28 1157323 2387 2024-09-27 1688094 2386 2024-09-26 1862712 2385 2024-09-25 2032923 2384 2024-09-24 1901965 2383 2024-09-23 1777554

Faisons maintenant la même chose pour obtenir les téléchargements de scikit-learn

query = """ SELECT toStartOfDay(date)::Date32 AS x, sum(count) AS y FROM remoteSecure( 'clickpy-clickhouse.clickhouse.com', 'pypi.pypi_downloads_per_day', 'play' ) WHERE project = 'scikit-learn' GROUP BY x ORDER BY x ASC """ sklearn_df = chdb.query(query, "DataFrame" ) sklearn_df.sort_values( by = [ "x" ], ascending = False ).head( n = 10 )

x y 2392 2024-10-02 1793502 2391 2024-10-01 1924901 2390 2024-09-30 1749045 2389 2024-09-29 1177131 2388 2024-09-28 1157323 2387 2024-09-27 1688094 2386 2024-09-26 1862712 2385 2024-09-25 2032923 2384 2024-09-24 1901965 2383 2024-09-23 1777554

​ Fusion de DataFrames Pandas

Nous avons maintenant deux DataFrames, que nous pouvons fusionner à partir de la date (qui correspond à la colonne x ), comme ceci :

df = openai_df.merge( sklearn_df, on = "x" , suffixes = ( "_openai" , "_sklearn" ) ) df.head( n = 5 )

x y_openai y_sklearn 0 2018-02-26 83 33971 1 2018-02-27 31 25211 2 2018-02-28 8 26023 3 2018-03-01 8 20912 4 2018-03-02 5 23842

Nous pouvons alors calculer le ratio entre les téléchargements d’OpenAI et ceux de scikit-learn comme ceci :

df[ 'ratio' ] = df[ 'y_openai' ] / df[ 'y_sklearn' ] df.head( n = 5 )

x y_openai y_sklearn ratio 0 2018-02-26 83 33971 0.002443 1 2018-02-27 31 25211 0.001230 2 2018-02-28 8 26023 0.000307 3 2018-03-01 8 20912 0.000383 4 2018-03-02 5 23842 0.000210

​ Interroger des DataFrames Pandas

Ensuite, supposons que nous voulions trouver les dates présentant les meilleurs et les pires ratios. Nous pouvons revenir à chDB et calculer ces valeurs :

chdb.query( """ SELECT max(ratio) AS bestRatio, argMax(x, ratio) AS bestDate, min(ratio) AS worstRatio, argMin(x, ratio) AS worstDate FROM Python(df) """ , "DataFrame" )

bestRatio bestDate worstRatio worstDate 0 0.693855 2024-09-19 0.000003 2020-02-09