Skip to main content
chDB-node fournit des bindings Node.js pour chDB, ce qui vous permet d’exécuter directement des requêtes ClickHouse dans vos applications Node.js, sans dépendance externe.

Installation

Utilisation

chDB-node prend en charge deux modes de requête : les requêtes autonomes pour les opérations simples et les requêtes basées sur une session pour conserver l’état de la base de données.

Requêtes ponctuelles

Pour des requêtes simples et ponctuelles qui ne nécessitent pas d’état persistant :

Requêtes basées sur une session

Traitement des données externes

Gestion des erreurs

Veillez toujours à gérer correctement les erreurs lorsque vous travaillez avec chDB :

Dépôt GitHub

Dernière modification le 23 juillet 2026