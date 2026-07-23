Installation
npm install chdb
chDB-node prend en charge deux modes de requête : les requêtes autonomes pour les opérations simples et les requêtes basées sur une session pour conserver l’état de la base de données.
Utilisation
Pour des requêtes simples et ponctuelles qui ne nécessitent pas d’état persistant :
Requêtes ponctuelles
const { query } = require("chdb");
// Basic query
const result = query("SELECT version()", "CSV");
console.log("ClickHouse version:", result);
// Query with multiple columns
const multiResult = query("SELECT 'Hello' as greeting, 'chDB' as engine, 42 as answer", "CSV");
console.log("Multi-column result:", multiResult);
// Mathematical operations
const mathResult = query("SELECT 2 + 2 as sum, pi() as pi_value", "JSON");
console.log("Math result:", mathResult);
// System information
const systemInfo = query("SELECT * FROM system.functions LIMIT 5", "Pretty");
console.log("System functions:", systemInfo);
Requêtes basées sur une session
const { Session } = require("chdb");
// Create a session with persistent storage
const session = new Session("./chdb-node-data");
try {
// Create database and table
session.query(`
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS myapp;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS myapp.users (
id UInt32,
name String,
email String,
created_at DateTime DEFAULT now()
) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id
`);
// Insert sample data
session.query(`
INSERT INTO myapp.users (id, name, email) VALUES
(1, 'Alice', 'alice@example.com'),
(2, 'Bob', 'bob@example.com'),
(3, 'Charlie', 'charlie@example.com')
`);
// Query the data with different formats
const csvResult = session.query("SELECT * FROM myapp.users ORDER BY id", "CSV");
console.log("CSV Result:", csvResult);
const jsonResult = session.query("SELECT * FROM myapp.users ORDER BY id", "JSON");
console.log("JSON Result:", jsonResult);
// Aggregate queries
const stats = session.query(`
SELECT
COUNT(*) as total_users,
MAX(id) as max_id,
MIN(created_at) as earliest_signup
FROM myapp.users
`, "Pretty");
console.log("User Statistics:", stats);
} finally {
// Always cleanup the session
session.cleanup(); // This deletes the database files
}
Traitement des données externes
const { Session } = require("chdb");
const session = new Session("./data-processing");
try {
// Process CSV data from URL
const result = session.query(`
SELECT
COUNT(*) as total_records,
COUNT(DISTINCT "UserID") as unique_users
FROM url('https://datasets.clickhouse.com/hits/hits.csv', 'CSV')
LIMIT 1000
`, "JSON");
console.log("External data analysis:", result);
// Create table from external data
session.query(`
CREATE TABLE web_analytics AS
SELECT * FROM url('https://datasets.clickhouse.com/hits/hits.csv', 'CSV')
LIMIT 10000
`);
// Analyze the imported data
const analysis = session.query(`
SELECT
toDate("EventTime") as date,
COUNT(*) as events,
COUNT(DISTINCT "UserID") as unique_users
FROM web_analytics
GROUP BY date
ORDER BY date
LIMIT 10
`, "Pretty");
console.log("Daily analytics:", analysis);
} finally {
session.cleanup();
}
Veillez toujours à gérer correctement les erreurs lorsque vous travaillez avec chDB :
Gestion des erreurs
const { query, Session } = require("chdb");
// Error handling for standalone queries
function safeQuery(sql, format = "CSV") {
try {
const result = query(sql, format);
return { success: true, data: result };
} catch (error) {
console.error("Query error:", error.message);
return { success: false, error: error.message };
}
}
// Example usage
const result = safeQuery("SELECT invalid_syntax");
if (result.success) {
console.log("Query result:", result.data);
} else {
console.log("Query failed:", result.error);
}
// Error handling for sessions
function safeSessionQuery() {
const session = new Session("./error-test");
try {
// This will throw an error due to invalid syntax
const result = session.query("CREATE TABLE invalid syntax", "CSV");
console.log("Unexpected success:", result);
} catch (error) {
console.error("Session query error:", error.message);
} finally {
// Always cleanup, even if an error occurred
session.cleanup();
}
}
safeSessionQuery();
Dépôt GitHub
- Dépôt GitHub : chdb-io/chdb-node
- Problèmes et assistance : Signalez les problèmes dans le dépôt GitHub
- Package npm : chdb sur npm