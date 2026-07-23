Comment installer et utiliser chDB avec Node.js

chDB-node fournit des bindings Node.js pour chDB, ce qui vous permet d’exécuter directement des requêtes ClickHouse dans vos applications Node.js, sans dépendance externe.

npm install chdb

chDB-node prend en charge deux modes de requête : les requêtes autonomes pour les opérations simples et les requêtes basées sur une session pour conserver l’état de la base de données.

​ Requêtes ponctuelles

Pour des requêtes simples et ponctuelles qui ne nécessitent pas d’état persistant :

const { query } = require ( "chdb" ); // Basic query const result = query ( "SELECT version()" , "CSV" ); console . log ( "ClickHouse version:" , result ); // Query with multiple columns const multiResult = query ( "SELECT 'Hello' as greeting, 'chDB' as engine, 42 as answer" , "CSV" ); console . log ( "Multi-column result:" , multiResult ); // Mathematical operations const mathResult = query ( "SELECT 2 + 2 as sum, pi() as pi_value" , "JSON" ); console . log ( "Math result:" , mathResult ); // System information const systemInfo = query ( "SELECT * FROM system.functions LIMIT 5" , "Pretty" ); console . log ( "System functions:" , systemInfo );

​ Requêtes basées sur une session

const { Session } = require ( "chdb" ); // Create a session with persistent storage const session = new Session ( "./chdb-node-data" ); try { // Create database and table session . query ( ` CREATE DATABASE IF NOT EXISTS myapp; CREATE TABLE IF NOT EXISTS myapp.users ( id UInt32, name String, email String, created_at DateTime DEFAULT now() ) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id ` ); // Insert sample data session . query ( ` INSERT INTO myapp.users (id, name, email) VALUES (1, 'Alice', 'alice@example.com'), (2, 'Bob', 'bob@example.com'), (3, 'Charlie', 'charlie@example.com') ` ); // Query the data with different formats const csvResult = session . query ( "SELECT * FROM myapp.users ORDER BY id" , "CSV" ); console . log ( "CSV Result:" , csvResult ); const jsonResult = session . query ( "SELECT * FROM myapp.users ORDER BY id" , "JSON" ); console . log ( "JSON Result:" , jsonResult ); // Aggregate queries const stats = session . query ( ` SELECT COUNT(*) as total_users, MAX(id) as max_id, MIN(created_at) as earliest_signup FROM myapp.users ` , "Pretty" ); console . log ( "User Statistics:" , stats ); } finally { // Always cleanup the session session . cleanup (); // This deletes the database files }

​ Traitement des données externes

const { Session } = require ( "chdb" ); const session = new Session ( "./data-processing" ); try { // Process CSV data from URL const result = session . query ( ` SELECT COUNT(*) as total_records, COUNT(DISTINCT "UserID") as unique_users FROM url('https://datasets.clickhouse.com/hits/hits.csv', 'CSV') LIMIT 1000 ` , "JSON" ); console . log ( "External data analysis:" , result ); // Create table from external data session . query ( ` CREATE TABLE web_analytics AS SELECT * FROM url('https://datasets.clickhouse.com/hits/hits.csv', 'CSV') LIMIT 10000 ` ); // Analyze the imported data const analysis = session . query ( ` SELECT toDate("EventTime") as date, COUNT(*) as events, COUNT(DISTINCT "UserID") as unique_users FROM web_analytics GROUP BY date ORDER BY date LIMIT 10 ` , "Pretty" ); console . log ( "Daily analytics:" , analysis ); } finally { session . cleanup (); }

​ Gestion des erreurs

Veillez toujours à gérer correctement les erreurs lorsque vous travaillez avec chDB :

const { query , Session } = require ( "chdb" ); // Error handling for standalone queries function safeQuery ( sql , format = "CSV" ) { try { const result = query ( sql , format ); return { success: true , data: result }; } catch ( error ) { console . error ( "Query error:" , error . message ); return { success: false , error: error . message }; } } // Example usage const result = safeQuery ( "SELECT invalid_syntax" ); if ( result . success ) { console . log ( "Query result:" , result . data ); } else { console . log ( "Query failed:" , result . error ); } // Error handling for sessions function safeSessionQuery () { const session = new Session ( "./error-test" ); try { // This will throw an error due to invalid syntax const result = session . query ( "CREATE TABLE invalid syntax" , "CSV" ); console . log ( "Unexpected success:" , result ); } catch ( error ) { console . error ( "Session query error:" , error . message ); } finally { // Always cleanup, even if an error occurred session . cleanup (); } } safeSessionQuery ();

​ Dépôt GitHub