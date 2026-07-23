import chdb from typing import List, Tuple, Any import json class DatabaseReader ( chdb . PyReader ): """Custom reader for database-like data sources""" def __init__ ( self , connection_string : str ): # Simulate database connection self .data = self ._load_data(connection_string) self .cursor = 0 self .batch_size = 1000 super (). __init__ ( self .data) def _load_data ( self , conn_str ): # Simulate loading from database return { "id" : list ( range ( 1 , 10001 )), "name" : [ f "user_ { i } " for i in range ( 1 , 10001 )], "score" : [i * 10 + (i % 7 ) for i in range ( 1 , 10001 )], "metadata" : [ json.dumps({ "level" : i % 5 , "active" : i % 3 == 0 }) for i in range ( 1 , 10001 ) ] } def get_schema ( self ) -> List[Tuple[ str , str ]]: """Define table schema with explicit types""" return [ ( "id" , "UInt64" ), ( "name" , "String" ), ( "score" , "Int64" ), ( "metadata" , "String" ) # JSON stored as string ] def read ( self , col_names : List[ str ], count : int ) -> List[List[Any]]: """Read data in batches""" if self .cursor >= len ( self .data[ "id" ]): return [] # No more data end_pos = min ( self .cursor + min (count, self .batch_size), len ( self .data[ "id" ])) # Return data for requested columns result = [] for col in col_names: if col in self .data: result.append( self .data[col][ self .cursor:end_pos]) else : # Handle missing columns result.append([ None ] * (end_pos - self .cursor)) self .cursor = end_pos return result ### JSON Type Inference and Handling chDB automatically handles complex nested data structures: ```python import pandas as pd import chdb # DataFrame with mixed JSON objects df_with_json = pd.DataFrame({ "user_id" : [ 1 , 2 , 3 , 4 ], "profile" : [ { "name" : "Alice" , "age" : 25 , "preferences" : [ "music" , "travel" ]}, { "name" : "Bob" , "age" : 30 , "location" : { "city" : "NYC" , "country" : "US" }}, { "name" : "Charlie" , "skills" : [ "python" , "sql" , "ml" ], "experience" : 5 }, { "score" : 95 , "rank" : "gold" , "achievements" : [{ "title" : "Expert" , "date" : "2024-01-01" }]} ] }) # Control JSON inference with settings result = chdb.query( """ SELECT user_id, profile.name as name, profile.age as age, length(profile.preferences) as pref_count, profile.location.city as city FROM Python(df_with_json) SETTINGS pandas_analyze_sample = 1000 -- Analyze all rows for JSON detection """ , "Pretty" ) print (result) # Advanced JSON operations complex_json = chdb.query( """ SELECT user_id, JSONLength(toString(profile)) as json_fields, JSONType(toString(profile), 'preferences') as pref_type, if( JSONHas(toString(profile), 'achievements'), JSONExtractString(toString(profile), 'achievements[0].title'), 'None' ) as first_achievement FROM Python(df_with_json) """ , "JSONEachRow" ) print (complex_json)