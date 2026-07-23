La migration la plus simple consiste à modifier votre instruction d’import :
La migration en une seule ligne
C’est tout ! La plupart du code pandas fonctionne tel quel.
# Before (pandas)
import pandas as pd
# After (DataStore)
from chdb import datastore as pd
Migration étape par étape
1
Installer chDB
pip install "chdb>=4.0"
2
Modifier l’import
# Remplacez ceci :
import pandas as pd
# Par ceci :
from chdb import datastore as pd
3
Tester votre code
Exécutez votre code existant. La plupart des opérations fonctionnent sans modification :
from chdb import datastore as pd
# Tout cela fonctionne de la même façon
df = pd.read_csv("data.csv")
result = df[df['age'] > 25]
grouped = df.groupby('city')['salary'].mean()
df.to_csv("output.csv")
4
Gérer les différences éventuelles
Certaines opérations se comportent différemment. Voir Principales différences ci-dessous.
Ce qui fonctionne tel quel
Chargement des données
# All these work the same
df = pd.read_csv("data.csv")
df = pd.read_parquet("data.parquet")
df = pd.read_json("data.json")
df = pd.read_excel("data.xlsx")
Filtrage
# Boolean indexing
df[df['age'] > 25]
df[(df['age'] > 25) & (df['city'] == 'NYC')]
# query() method
df.query('age > 25 and salary > 50000')
Sélection
# Column selection
df['name']
df[['name', 'age']]
# Row selection
df.head(10)
df.tail(10)
df.iloc[0:100]
GroupBy et agrégation
# GroupBy
df.groupby('city')['salary'].mean()
df.groupby(['city', 'dept']).agg({'salary': ['sum', 'mean']})
Tri
df.sort_values('salary', ascending=False)
df.sort_values(['city', 'age'])
Opérations sur les chaînes de caractères
df['name'].str.upper()
df['name'].str.contains('John')
df['name'].str.len()
Opérations sur DateTime
df['date'].dt.year
df['date'].dt.month
df['date'].dt.dayofweek
Opérations d’E/S
df.to_csv("output.csv")
df.to_parquet("output.parquet")
df.to_json("output.json")
Principales différences
Les opérations de DataStore sont différées : elles ne s’exécutent que lorsque les résultats sont nécessaires. pandas:
1. Évaluation différée
DataStore :
# Executes immediately
result = df[df['age'] > 25]
print(type(result)) # pandas.DataFrame
# Builds query, doesn't execute yet
result = ds[ds['age'] > 25]
print(type(result)) # DataStore (lazy)
# Executes when you need the data
print(result) # Triggers execution
df = result.to_df() # Triggers execution
2. Types de retour
|Opération
|Renvoyé par pandas
|Renvoyé par DataStore
df['col']
|Series
|ColumnExpr (différé)
df[['a', 'b']]
|DataFrame
|DataStore (différé)
df[condition]
|DataFrame
|DataStore (différé)
df.groupby('x')
|GroupBy
|LazyGroupBy
DataStore ne prend pas en charge
3. Aucun paramètre
3. Aucun paramètre
inplace
inplace=True. Utilisez toujours la valeur de retour :
pandas:
DataStore:
df.drop(columns=['col'], inplace=True)
ds = ds.drop(columns=['col']) # Assign the result
pandas ne reconnaît pas les objets DataStore ; utilisez donc
4. Comparer les DataStores
to_pandas() pour les comparer :
# This may not work as expected
df == ds # pandas doesn't know DataStore
# Do this instead
df.equals(ds.to_pandas())
DataStore peut ne pas préserver l’ordre des lignes pour les sources de type fichier (comme les bases de données SQL). Utilisez un tri explicite :
5. Ordre des lignes
# pandas preserves order
df = pd.read_csv("data.csv")
# DataStore - use sort for guaranteed order
ds = pd.read_csv("data.csv")
ds = ds.sort('id') # Explicit ordering
Schémas de migration
Schéma 1 : lecture-analyse-écriture
# pandas
import pandas as pd
df = pd.read_csv("data.csv")
result = df[df['amount'] > 100].groupby('category')['amount'].sum()
result.to_csv("output.csv")
# DataStore - same code works!
from chdb import datastore as pd
df = pd.read_csv("data.csv")
result = df[df['amount'] > 100].groupby('category')['amount'].sum()
result.to_csv("output.csv")
Si vous avez besoin de fonctionnalités propres à pandas, effectuez la conversion à la fin :
Schéma 2 : DataFrame avec pandas
from chdb import datastore as pd
# Fast DataStore operations
ds = pd.read_csv("large_data.csv")
ds = ds.filter(ds['date'] >= '2024-01-01')
ds = ds.filter(ds['amount'] > 100)
# Convert to pandas for specific features
df = ds.to_df()
df_pivoted = df.pivot_table(...) # pandas-specific
Schéma 3 : workflow mixte
from chdb import datastore as pd
import pandas
# Start with DataStore for fast filtering
ds = pd.read_csv("huge_file.csv") # 10M rows
ds = ds.filter(ds['year'] == 2024) # Fast SQL filter
ds = ds.select('col1', 'col2', 'col3') # Column pruning
# Convert for pandas-specific operations
df = ds.to_df() # Now only ~100K rows
result = df.apply(complex_custom_function) # pandas
DataStore est nettement plus rapide sur de grands jeux de données :
Comparaison des performances
Benchmark sur 10 M de lignes
|Opération
|pandas
|DataStore
|Gain de vitesse
|GroupBy count
|347ms
|17ms
|19.93x
|Pipeline complexe
|2,047ms
|380ms
|5.39x
|Filter+Sort+Head
|1,537ms
|350ms
|4.40x
|GroupBy agg
|406ms
|141ms
|2.88x
Dépannage de la migration
Certaines opérations pandas peuvent ne pas être prises en charge. Vérifiez les points suivants :
Problème : l’opération ne fonctionne pas
- L’opération figure-t-elle dans la liste de compatibilité ?
- Essayez d’abord de convertir en pandas :
ds.to_df().operation()
Activez la journalisation de débogage pour comprendre ce qui se passe :
Problème : résultats différents
from chdb.datastore.config import config
config.enable_debug()
# View the SQL being generated
ds.filter(ds['x'] > 10).explain()
Vérifiez votre schéma d’exécution :
Problème : lenteurs
# Bad: Multiple small executions
for i in range(1000):
result = ds.filter(ds['id'] == i).to_df()
# Good: Single execution
result = ds.filter(ds['id'].isin(ids)).to_df()
DataStore peut inférer les types différemment :
Problème : incompatibilités de types
# Check types
print(ds.dtypes)
# Force conversion
ds['col'] = ds['col'].astype('int64')
Stratégie de migration progressive
Semaine 1 : tester la compatibilité
# Keep both imports
import pandas as pd
from chdb import datastore as ds
# Compare results
pdf = pd.read_csv("data.csv")
dsf = ds.read_csv("data.csv")
# Verify they match
assert pdf.equals(dsf.to_pandas())
Commencez par des scripts qui :
Semaine 2 : passez aux scripts simples
- lisent de gros fichiers
- effectuent du filtrage et de l’agrégation
- n’utilisent pas de fonctions apply personnalisées
Pour les scripts avec des fonctions personnalisées :
Semaine 3 : Gérer les cas complexes
from chdb import datastore as pd
# Let DataStore handle the heavy lifting
ds = pd.read_csv("data.csv")
ds = ds.filter(ds['year'] == 2024) # SQL
# Convert for custom work
df = ds.to_df()
result = df.apply(my_custom_function)
Modifiez tous les scripts pour utiliser l’import DataStore.
Semaine 4 : Migration complète
FAQ
Oui ! Vous pouvez passer librement de l’un à l’autre :
Puis-je utiliser à la fois pandas et DataStore ?
from chdb import datastore as ds
import pandas as pd
# DataStore to pandas
df = ds_result.to_pandas()
# pandas to DataStore
ds = ds.DataFrame(pd_result)
La plupart des tests devraient réussir. Pour les tests de comparaison, convertissez au format pandas :
Mes tests réussiront-ils toujours ?
def test_my_function():
result = my_function()
expected = pd.DataFrame(...)
pd.testing.assert_frame_equal(result.to_pandas(), expected)
Oui ! DataStore fonctionne dans les notebooks Jupyter :
Puis-je utiliser DataStore dans Jupyter ?
from chdb import datastore as pd
ds = pd.read_csv("data.csv")
ds.head() # Displays nicely in Jupyter
Si vous constatez des problèmes de compatibilité, signalez-les ici : https://github.com/chdb-io/chdb/issues