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Ce guide vous aide à migrer votre code pandas existant vers DataStore pour de meilleures performances tout en conservant la compatibilité.

La migration en une seule ligne

La migration la plus simple consiste à modifier votre instruction d’import :
C’est tout ! La plupart du code pandas fonctionne tel quel.

Migration étape par étape

1

Installer chDB

2

Modifier l’import

3

Tester votre code

Exécutez votre code existant. La plupart des opérations fonctionnent sans modification :
4

Gérer les différences éventuelles

Certaines opérations se comportent différemment. Voir Principales différences ci-dessous.

Ce qui fonctionne tel quel

Chargement des données

Filtrage

Sélection

GroupBy et agrégation

Tri

Opérations sur les chaînes de caractères

Opérations sur DateTime

Opérations d’E/S

Principales différences

1. Évaluation différée

Les opérations de DataStore sont différées : elles ne s’exécutent que lorsque les résultats sont nécessaires. pandas:
DataStore :

2. Types de retour

3. Aucun paramètre inplace

DataStore ne prend pas en charge inplace=True. Utilisez toujours la valeur de retour : pandas:
DataStore:

4. Comparer les DataStores

pandas ne reconnaît pas les objets DataStore ; utilisez donc to_pandas() pour les comparer :

5. Ordre des lignes

DataStore peut ne pas préserver l’ordre des lignes pour les sources de type fichier (comme les bases de données SQL). Utilisez un tri explicite :

Schémas de migration

Schéma 1 : lecture-analyse-écriture

Schéma 2 : DataFrame avec pandas

Si vous avez besoin de fonctionnalités propres à pandas, effectuez la conversion à la fin :

Schéma 3 : workflow mixte

Comparaison des performances

DataStore est nettement plus rapide sur de grands jeux de données : Benchmark sur 10 M de lignes

Dépannage de la migration

Problème : l’opération ne fonctionne pas

Certaines opérations pandas peuvent ne pas être prises en charge. Vérifiez les points suivants :
  1. L’opération figure-t-elle dans la liste de compatibilité ?
  2. Essayez d’abord de convertir en pandas : ds.to_df().operation()

Problème : résultats différents

Activez la journalisation de débogage pour comprendre ce qui se passe :

Problème : lenteurs

Vérifiez votre schéma d’exécution :

Problème : incompatibilités de types

DataStore peut inférer les types différemment :

Stratégie de migration progressive

Semaine 1 : tester la compatibilité

Semaine 2 : passez aux scripts simples

Commencez par des scripts qui :
  • lisent de gros fichiers
  • effectuent du filtrage et de l’agrégation
  • n’utilisent pas de fonctions apply personnalisées

Semaine 3 : Gérer les cas complexes

Pour les scripts avec des fonctions personnalisées :

Semaine 4 : Migration complète

Modifiez tous les scripts pour utiliser l’import DataStore.

FAQ

Puis-je utiliser à la fois pandas et DataStore ?

Oui ! Vous pouvez passer librement de l’un à l’autre :

Mes tests réussiront-ils toujours ?

La plupart des tests devraient réussir. Pour les tests de comparaison, convertissez au format pandas :

Puis-je utiliser DataStore dans Jupyter ?

Oui ! DataStore fonctionne dans les notebooks Jupyter :

Comment signaler des problèmes ?

Si vous constatez des problèmes de compatibilité, signalez-les ici : https://github.com/chdb-io/chdb/issues
Dernière modification le 23 juillet 2026