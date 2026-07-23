Guide étape par étape pour migrer de pandas vers DataStore

Migration à partir de pandas

Ce guide vous aide à migrer votre code pandas existant vers DataStore pour de meilleures performances tout en conservant la compatibilité.

​ La migration en une seule ligne

La migration la plus simple consiste à modifier votre instruction d’import :

# Before (pandas) import pandas as pd # After (DataStore) from chdb import datastore as pd

C’est tout ! La plupart du code pandas fonctionne tel quel.

​ Migration étape par étape

1 Installer chDB pip install "chdb>=4.0" 2 Modifier l’import # Remplacez ceci : import pandas as pd # Par ceci : from chdb import datastore as pd 3 Tester votre code Exécutez votre code existant. La plupart des opérations fonctionnent sans modification : from chdb import datastore as pd # Tout cela fonctionne de la même façon df = pd.read_csv( "data.csv" ) result = df[df[ 'age' ] > 25 ] grouped = df.groupby( 'city' )[ 'salary' ].mean() df.to_csv( "output.csv" ) 4 Gérer les différences éventuelles Certaines opérations se comportent différemment. Voir Principales différences ci-dessous.

​ Ce qui fonctionne tel quel

​ Chargement des données

# All these work the same df = pd.read_csv( "data.csv" ) df = pd.read_parquet( "data.parquet" ) df = pd.read_json( "data.json" ) df = pd.read_excel( "data.xlsx" )

# Boolean indexing df[df[ 'age' ] > 25 ] df[(df[ 'age' ] > 25 ) & (df[ 'city' ] == 'NYC' )] # query() method df.query( 'age > 25 and salary > 50000' )

# Column selection df[ 'name' ] df[[ 'name' , 'age' ]] # Row selection df.head( 10 ) df.tail( 10 ) df.iloc[ 0 : 100 ]

​ GroupBy et agrégation

# GroupBy df.groupby( 'city' )[ 'salary' ].mean() df.groupby([ 'city' , 'dept' ]).agg({ 'salary' : [ 'sum' , 'mean' ]})

df.sort_values( 'salary' , ascending = False ) df.sort_values([ 'city' , 'age' ])

​ Opérations sur les chaînes de caractères

df[ 'name' ].str.upper() df[ 'name' ].str.contains( 'John' ) df[ 'name' ].str.len()

df[ 'date' ].dt.year df[ 'date' ].dt.month df[ 'date' ].dt.dayofweek

df.to_csv( "output.csv" ) df.to_parquet( "output.parquet" ) df.to_json( "output.json" )

​ Principales différences

​ 1. Évaluation différée

Les opérations de DataStore sont différées : elles ne s’exécutent que lorsque les résultats sont nécessaires.

pandas:

# Executes immediately result = df[df[ 'age' ] > 25 ] print ( type (result)) # pandas.DataFrame

DataStore :

# Builds query, doesn't execute yet result = ds[ds[ 'age' ] > 25 ] print ( type (result)) # DataStore (lazy) # Executes when you need the data print (result) # Triggers execution df = result.to_df() # Triggers execution

​ 2. Types de retour

Opération Renvoyé par pandas Renvoyé par DataStore df['col'] Series ColumnExpr (différé) df[['a', 'b']] DataFrame DataStore (différé) df[condition] DataFrame DataStore (différé) df.groupby('x') GroupBy LazyGroupBy

​ 3. Aucun paramètre inplace

DataStore ne prend pas en charge inplace=True . Utilisez toujours la valeur de retour :

pandas:

df.drop( columns = [ 'col' ], inplace = True )

DataStore:

ds = ds.drop( columns = [ 'col' ]) # Assign the result

​ 4. Comparer les DataStores

pandas ne reconnaît pas les objets DataStore ; utilisez donc to_pandas() pour les comparer :

# This may not work as expected df == ds # pandas doesn't know DataStore # Do this instead df.equals(ds.to_pandas())

​ 5. Ordre des lignes

DataStore peut ne pas préserver l’ordre des lignes pour les sources de type fichier (comme les bases de données SQL). Utilisez un tri explicite :

# pandas preserves order df = pd.read_csv( "data.csv" ) # DataStore - use sort for guaranteed order ds = pd.read_csv( "data.csv" ) ds = ds.sort( 'id' ) # Explicit ordering

​ Schémas de migration

​ Schéma 1 : lecture-analyse-écriture

# pandas import pandas as pd df = pd.read_csv( "data.csv" ) result = df[df[ 'amount' ] > 100 ].groupby( 'category' )[ 'amount' ].sum() result.to_csv( "output.csv" ) # DataStore - same code works! from chdb import datastore as pd df = pd.read_csv( "data.csv" ) result = df[df[ 'amount' ] > 100 ].groupby( 'category' )[ 'amount' ].sum() result.to_csv( "output.csv" )

​ Schéma 2 : DataFrame avec pandas

Si vous avez besoin de fonctionnalités propres à pandas, effectuez la conversion à la fin :

from chdb import datastore as pd # Fast DataStore operations ds = pd.read_csv( "large_data.csv" ) ds = ds.filter(ds[ 'date' ] >= '2024-01-01' ) ds = ds.filter(ds[ 'amount' ] > 100 ) # Convert to pandas for specific features df = ds.to_df() df_pivoted = df.pivot_table( ... ) # pandas-specific

​ Schéma 3 : workflow mixte

from chdb import datastore as pd import pandas # Start with DataStore for fast filtering ds = pd.read_csv( "huge_file.csv" ) # 10M rows ds = ds.filter(ds[ 'year' ] == 2024 ) # Fast SQL filter ds = ds.select( 'col1' , 'col2' , 'col3' ) # Column pruning # Convert for pandas-specific operations df = ds.to_df() # Now only ~100K rows result = df.apply(complex_custom_function) # pandas

​ Comparaison des performances

DataStore est nettement plus rapide sur de grands jeux de données :

Opération pandas DataStore Gain de vitesse GroupBy count 347ms 17ms 19.93x Pipeline complexe 2,047ms 380ms 5.39x Filter+Sort+Head 1,537ms 350ms 4.40x GroupBy agg 406ms 141ms 2.88x

Benchmark sur 10 M de lignes

​ Dépannage de la migration

​ Problème : l’opération ne fonctionne pas

Certaines opérations pandas peuvent ne pas être prises en charge. Vérifiez les points suivants :

L’opération figure-t-elle dans la liste de compatibilité ? Essayez d’abord de convertir en pandas : ds.to_df().operation()

​ Problème : résultats différents

Activez la journalisation de débogage pour comprendre ce qui se passe :

from chdb.datastore.config import config config.enable_debug() # View the SQL being generated ds.filter(ds[ 'x' ] > 10 ).explain()

​ Problème : lenteurs

Vérifiez votre schéma d’exécution :

# Bad: Multiple small executions for i in range ( 1000 ): result = ds.filter(ds[ 'id' ] == i).to_df() # Good: Single execution result = ds.filter(ds[ 'id' ].isin(ids)).to_df()

​ Problème : incompatibilités de types

DataStore peut inférer les types différemment :

# Check types print (ds.dtypes) # Force conversion ds[ 'col' ] = ds[ 'col' ].astype( 'int64' )

​ Stratégie de migration progressive

​ Semaine 1 : tester la compatibilité

# Keep both imports import pandas as pd from chdb import datastore as ds # Compare results pdf = pd.read_csv( "data.csv" ) dsf = ds.read_csv( "data.csv" ) # Verify they match assert pdf.equals(dsf.to_pandas())

​ Semaine 2 : passez aux scripts simples

Commencez par des scripts qui :

lisent de gros fichiers

effectuent du filtrage et de l’agrégation

n’utilisent pas de fonctions apply personnalisées

​ Semaine 3 : Gérer les cas complexes

Pour les scripts avec des fonctions personnalisées :

from chdb import datastore as pd # Let DataStore handle the heavy lifting ds = pd.read_csv( "data.csv" ) ds = ds.filter(ds[ 'year' ] == 2024 ) # SQL # Convert for custom work df = ds.to_df() result = df.apply(my_custom_function)

​ Semaine 4 : Migration complète

Modifiez tous les scripts pour utiliser l’import DataStore.

​ Puis-je utiliser à la fois pandas et DataStore ?

Oui ! Vous pouvez passer librement de l’un à l’autre :

from chdb import datastore as ds import pandas as pd # DataStore to pandas df = ds_result.to_pandas() # pandas to DataStore ds = ds.DataFrame(pd_result)

​ Mes tests réussiront-ils toujours ?

La plupart des tests devraient réussir. Pour les tests de comparaison, convertissez au format pandas :

def test_my_function (): result = my_function() expected = pd.DataFrame( ... ) pd.testing.assert_frame_equal(result.to_pandas(), expected)

​ Puis-je utiliser DataStore dans Jupyter ?

Oui ! DataStore fonctionne dans les notebooks Jupyter :

from chdb import datastore as pd ds = pd.read_csv( "data.csv" ) ds.head() # Displays nicely in Jupyter