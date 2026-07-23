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Prenez en main DataStore en quelques minutes. Ce guide couvre l’installation, la migration depuis pandas et les usages de base.

Installation

Installez chDB avec pip :
Pour les dépendances facultatives :

Vérifiez l’installation

Migration en une ligne depuis Pandas

Pour commencer à utiliser DataStore, le plus simple est de modifier votre instruction d’importation :
C’est tout ! Votre code pandas existant utilisera désormais DataStore et profitera de l’optimisation SQL.

Exemple de migration

Utilisation de base

Créer un DataStore

Filtrage des données

Sélection des colonnes

Tri

Regroupement et agrégation

Jointure entre DataStores

Récupérer les résultats

DataStore repose sur l’évaluation paresseuse : les opérations ne s’exécutent pas tant que vous n’avez pas besoin des résultats.

Déclenchement de l’exécution

Afficher le SQL généré

Query
Response

Travailler avec différentes sources de données

Fichiers locaux

Stockage dans le cloud

Bases de données

Opérations sur String et DateTime

Opérations sur les chaînes de caractères

Opérations sur DateTime

Extensions de ClickHouse

Bonnes pratiques

1. Utilisez Parquet pour les fichiers volumineux

2. Filtrez dès que possible

3. Sélectionnez uniquement les colonnes nécessaires

4. Utilisez SQL pour des opérations complexes

Étapes suivantes

Dernière modification le 23 juillet 2026