Bien démarrer avec DataStore : installation, migration en une ligne depuis pandas et utilisation de base

Prenez en main DataStore en quelques minutes. Ce guide couvre l’installation, la migration depuis pandas et les usages de base.

Installez chDB avec pip :

pip install "chdb>=4.0"

Pour les dépendances facultatives :

# For pandas DataFrame support pip install "chdb[pandas]>=4.0" # For PyArrow support pip install "chdb[arrow]>=4.0" # All optional dependencies pip install "chdb[all]>=4.0"

import chdb print (chdb. __version__ ) # Should print 4.x.x or higher from chdb import datastore as pd print ( "DataStore ready!" )

​ Migration en une ligne depuis Pandas

Pour commencer à utiliser DataStore, le plus simple est de modifier votre instruction d’importation :

# Before (pandas) import pandas as pd # After (DataStore) from chdb import datastore as pd

C’est tout ! Votre code pandas existant utilisera désormais DataStore et profitera de l’optimisation SQL.

​ Exemple de migration

from pathlib import Path Path( "employees.csv" ).write_text( """ \ name,age,city,salary,department,dept_id,status,email Alice,28,NYC,75000,Engineering,1,active,alice@company.com Bob,35,LA,85000,Engineering,1,active,bob@company.com Charlie,52,NYC,95000,Product,2,active,charlie@company.com Diana,32,SF,70000,Design,3,active,diana@company.com Eve,23,LA,48000,Product,2,inactive,eve@company.com """ ) # Original pandas code import pandas as pd df = pd.read_csv( "employees.csv" ) result = (df[df[ 'salary' ] > 50000 ] .groupby( 'department' )[ 'salary' ] .agg([ 'mean' , 'count' ]) .sort_values( 'mean' , ascending = False )) print (result) # DataStore version - just change the import! from chdb import datastore as pd df = pd.read_csv( "employees.csv" ) result = (df[df[ 'salary' ] > 50000 ] .groupby( 'department' )[ 'salary' ] .agg([ 'mean' , 'count' ]) .sort_values( 'mean' , ascending = False )) print (result) # Same result, faster execution!

​ Utilisation de base

​ Créer un DataStore

from chdb import datastore as pd # From a dictionary ds = pd.DataFrame({ 'name' : [ 'Alice' , 'Bob' , 'Charlie' ], 'age' : [ 25 , 30 , 35 ], 'city' : [ 'NYC' , 'LA' , 'NYC' ] }) # From a pandas DataFrame import pandas pdf = pandas.DataFrame({ 'a' : [ 1 , 2 , 3 ], 'b' : [ 4 , 5 , 6 ]}) ds = pd.DataFrame(pdf) # From a CSV file ds = pd.read_csv( "data.csv" ) # From a Parquet file (recommended for large datasets) ds = pd.read_parquet( "data.parquet" )

​ Filtrage des données

from chdb import datastore as pd ds = pd.read_csv( "employees.csv" ) # Single condition senior = ds[ds[ 'age' ] > 30 ] # Multiple conditions (AND) senior_nyc = ds[(ds[ 'age' ] > 30 ) & (ds[ 'city' ] == 'NYC' )] # Multiple conditions (OR) young_or_senior = ds[(ds[ 'age' ] < 25 ) | (ds[ 'age' ] > 50 )] # Using filter method (SQL-style) result = ds.filter(ds[ 'salary' ] > 50000 )

​ Sélection des colonnes

# Pandas style subset = ds[[ 'name' , 'age' ]] # SQL style subset = ds.select( 'name' , 'age' )

# Pandas style sorted_ds = ds.sort_values( 'salary' , ascending = False ) # SQL style sorted_ds = ds.sort( 'salary' , ascending = False )

​ Regroupement et agrégation

from pathlib import Path Path( "sales.csv" ).write_text( """ \ region,product,category,amount,quantity,price,date,order_id East,Widget,Electronics,5200,10,120,2024-01-15,1001 West,Gadget,Electronics,800,5,160,2024-02-20,1002 East,Gizmo,Home,6500,3,100,2024-03-10,1003 North,Widget,Electronics,4500,6,150,2024-06-18,1004 West,Gadget,Electronics,2000,8,250,2024-09-14,1005 """ ) from chdb import datastore as pd ds = pd.read_csv( "sales.csv" ) # Group by single column by_region = ds.groupby( 'region' )[ 'amount' ].sum() # Group by multiple columns by_region_product = ds.groupby([ 'region' , 'product' ]).agg({ 'amount' : [ 'sum' , 'mean' ], 'quantity' : 'sum' }) # Multiple aggregations summary = ds.groupby( 'category' ).agg({ 'price' : [ 'min' , 'max' , 'mean' ], 'quantity' : 'sum' })

​ Jointure entre DataStores

from pathlib import Path Path( "departments.csv" ).write_text( """ \ dept_id,department_name 1,Engineering 2,Product 3,Design """ ) from chdb import datastore as pd employees = pd.read_csv( "employees.csv" ) departments = pd.read_csv( "departments.csv" ) # Inner join result = employees.join(departments, on = 'dept_id' , how = 'inner' ) # Left join result = employees.join(departments, on = 'dept_id' , how = 'left' ) # Using merge (pandas style) result = pd.merge(employees, departments, on = 'dept_id' )

​ Récupérer les résultats

DataStore repose sur l’évaluation paresseuse : les opérations ne s’exécutent pas tant que vous n’avez pas besoin des résultats.

​ Déclenchement de l’exécution

# Automatic triggers print (ds) # Displaying results len (ds) # Getting row count ds.columns # Accessing properties list (ds) # Converting to list # Explicit conversion df = ds.to_df() # Convert to pandas DataFrame df = ds.to_pandas() # Same as to_df()

​ Afficher le SQL généré

Query # See what SQL DataStore will execute query = ds.filter(ds[ 'age' ] > 25 ).groupby( 'city' ).agg({ 'salary' : 'mean' }) print (query.to_sql())

Response SELECT city, AVG (salary) AS mean FROM file ( 'data.csv' , 'CSVWithNames' ) WHERE age > 25 GROUP BY city

​ Travailler avec différentes sources de données

​ Fichiers locaux

from chdb import datastore as pd # CSV ds = pd.read_csv( "data.csv" ) # Parquet (best performance) ds = pd.read_parquet( "data.parquet" ) # JSON ds = pd.read_json( "data.json" )

​ Stockage dans le cloud

from chdb.datastore import DataStore # S3 (anonymous) ds = DataStore.uri( "s3://bucket/data.parquet?nosign=true" ) # S3 (with credentials) ds = DataStore.from_s3( "s3://bucket/data.parquet" , access_key_id = "KEY" , secret_access_key = "SECRET" ) # HTTP/HTTPS ds = DataStore.uri( "https://example.com/data.csv" )

​ Bases de données

from chdb.datastore import DataStore # MySQL ds = DataStore.from_mysql( host = "localhost" , database = "mydb" , table = "users" , user = "root" , password = "pass" ) # PostgreSQL ds = DataStore.from_postgresql( host = "localhost" , database = "mydb" , table = "users" , user = "postgres" , password = "pass" ) # Using URI ds = DataStore.uri( "mysql://user:pass@localhost:3306/mydb/users" )

​ Opérations sur les chaînes de caractères

# All pandas .str methods work ds[ 'name_upper' ] = ds[ 'name' ].str.upper() ds[ 'name_len' ] = ds[ 'name' ].str.len() ds[ 'has_a' ] = ds[ 'name' ].str.contains( 'a' )

# All pandas .dt methods work ds[ 'year' ] = ds[ 'date' ].dt.year ds[ 'month' ] = ds[ 'date' ].dt.month ds[ 'day_of_week' ] = ds[ 'date' ].dt.dayofweek

​ Extensions de ClickHouse

# URL parsing (not available in pandas!) ds[ 'domain' ] = ds[ 'url' ].url.domain() # JSON extraction ds[ 'user_name' ] = ds[ 'json_data' ].json.get_string( 'name' ) # IP address operations ds[ 'is_ipv4' ] = ds[ 'ip_addr' ].ip.is_ipv4_string()

​ Bonnes pratiques

​ 1. Utilisez Parquet pour les fichiers volumineux

# CSV - slower, reads entire file ds = pd.read_csv( "large_data.csv" ) # Parquet - faster, columnar format, reads only needed columns ds = pd.read_parquet( "large_data.parquet" )

​ 2. Filtrez dès que possible

# Good - filter first, then aggregate result = (ds .filter(ds[ 'date' ] >= '2024-01-01' ) .groupby( 'category' )[ 'amount' ].sum() ) # Less optimal - aggregate first result = ds.groupby( 'category' )[ 'amount' ].sum()

​ 3. Sélectionnez uniquement les colonnes nécessaires

# Good - select specific columns result = ds.select( 'name' , 'age' , 'city' ).filter(ds[ 'age' ] > 25 ) # Less optimal - work with all columns result = ds.filter(ds[ 'age' ] > 25 )

​ 4. Utilisez SQL pour des opérations complexes

# For complex queries, use SQL directly ds = DataStore() result = ds.sql( """ SELECT category, SUM(amount) as total, COUNT(*) as count, AVG(amount) as avg FROM file('sales.csv', 'CSVWithNames') WHERE date >= '2024-01-01' GROUP BY category HAVING total > 10000 ORDER BY total DESC LIMIT 10 """ )

​ Étapes suivantes