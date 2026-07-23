Référence complète de l’API Python de chDB

Référence de l’API Python de chDB

​ Fonctions de requête de base

Exécute une requête SQL à l’aide du moteur chDB.

Il s’agit de la principale fonction de requête, qui exécute des instructions SQL à l’aide du moteur ClickHouse intégré. Elle prend en charge divers formats de sortie et peut fonctionner avec des bases de données en mémoire ou sur fichier.

Syntaxe

chdb.query(sql, output_format = 'CSV' , path = '' , udf_path = '' )

Paramètres

Paramètre Type Par défaut Description sql str requis Chaîne de requête SQL à exécuter output_format str "CSV" Format de sortie des résultats. Formats pris en charge :

• "CSV" - valeurs séparées par des virgules

• "JSON" - format JSON

• "Arrow" - format Apache Arrow

• "Parquet" - format Parquet

• "DataFrame" - DataFrame pandas

• "ArrowTable" - PyArrow Table

• "Debug" - Active la journalisation détaillée path str "" Chemin du fichier de la base de données. Par défaut, utilise une base de données en mémoire.

Peut être un chemin de fichier ou ":memory:" pour une base de données en mémoire udf_path str "" Chemin vers le répertoire des fonctions définies par l’utilisateur

Renvoie

Renvoie le résultat de la requête dans le format spécifié :

Type de retour Condition str Pour les formats texte comme CSV et JSON pd.DataFrame Lorsque output_format est "DataFrame" ou "dataframe" pa.Table Lorsque output_format est "ArrowTable" ou "arrowtable" chdb result object Pour les autres formats

Lève

Exception Condition ChdbError Si l’exécution de la requête SQL échoue ImportError Si les dépendances requises pour les formats DataFrame/Arrow sont absentes

Exemples

>>> # Basic CSV query >>> result = chdb.query("SELECT 1, 'hello'") >>> print(result) "1,hello"

>>> # Query with DataFrame output >>> df = chdb.query("SELECT 1 as id, 'hello' as msg", "DataFrame") >>> print(df) id msg 0 1 hello

>>> # Query with file-based database >>> result = chdb.query("CREATE TABLE test (id INT) ENGINE = Memory", path="mydb.chdb")

>>> # Query with UDF >>> result = chdb.query("SELECT my_udf('test')", udf_path="/path/to/udfs")

Exécute une requête SQL à l’aide du moteur chDB.

Il s’agit de la principale fonction de requête, qui exécute des instructions SQL à l’aide du moteur ClickHouse intégré. Elle prend en charge divers formats de sortie et peut fonctionner avec des bases de données en mémoire ou sur fichier.

Syntaxe

chdb.sql(sql, output_format = 'CSV' , path = '' , udf_path = '' )

Paramètres

Paramètre Type Par défaut Description sql str required Chaîne de requête SQL à exécuter output_format str "CSV" Format de sortie des résultats. Formats pris en charge :

• "CSV" - Valeurs séparées par des virgules

• "JSON" - Format JSON

• "Arrow" - Format Apache Arrow

• "Parquet" - Format Parquet

• "DataFrame" - DataFrame pandas

• "ArrowTable" - Table PyArrow

• "Debug" - Active la journalisation détaillée path str "" Chemin du fichier de la base de données. Par défaut, utilise une base de données en mémoire.

Peut être un chemin de fichier ou ":memory:" pour une base de données en mémoire udf_path str "" Chemin vers le répertoire des fonctions définies par l’utilisateur

Renvoie

Renvoie le résultat de la requête dans le format spécifié :

Type de retour Condition str Pour les formats texte comme CSV et JSON pd.DataFrame Lorsque output_format est "DataFrame" ou "dataframe" pa.Table Lorsque output_format est "ArrowTable" ou "arrowtable" chdb result object Pour les autres formats

Lève

Exception Condition ChdbError Si l’exécution de la requête SQL échoue ImportError Si les dépendances requises pour les formats DataFrame/Arrow sont absentes

Exemples

>>> # Basic CSV query >>> result = chdb.query("SELECT 1, 'hello'") >>> print(result) "1,hello"

>>> # Query with DataFrame output >>> df = chdb.query("SELECT 1 as id, 'hello' as msg", "DataFrame") >>> print(df) id msg 0 1 hello

>>> # Query with file-based database >>> result = chdb.query("CREATE TABLE test (id INT) ENGINE = Memory", path="mydb.chdb")

>>> # Query with UDF >>> result = chdb.query("SELECT my_udf('test')", udf_path="/path/to/udfs")

Convertit le résultat de la requête en PyArrow Table.

Convertit le résultat d’une requête chDB en PyArrow Table pour un traitement efficace des données au format colonnaire. Renvoie une table vide si le résultat est vide.

Syntaxe

chdb.to_arrowTable(res)

Paramètres

Paramètre Description res objet résultat d’une requête chDB contenant des données Arrow binaires

Renvoie

Type de retour Description pa.Table table PyArrow contenant les résultats de la requête

Lève

Type d’erreur Description ImportError Si pyarrow ou pandas ne sont pas installés

Exemple

>>> result = chdb.query("SELECT 1 as id, 'hello' as msg", "Arrow") >>> table = chdb.to_arrowTable(result) >>> print(table.to_pandas()) id msg 0 1 hello

Convertit le résultat d’une requête en DataFrame Pandas.

Convertit le résultat d’une requête chDB en DataFrame Pandas, en le convertissant d’abord en PyArrow Table, puis en DataFrame Pandas à l’aide du multithreading pour de meilleures performances.

Syntaxe

chdb.to_df(r)

Paramètres

Paramètre Description r objet de résultat de requête chDB contenant des données Arrow au format binaire

Renvoie

Type de retour Description pd.DataFrame DataFrame pandas contenant les résultats de la requête

Lève

Exception Condition ImportError Si pyarrow ou pandas ne sont pas installés

Exemple

>>> result = chdb.query("SELECT 1 as id, 'hello' as msg", "Arrow") >>> df = chdb.to_df(result) >>> print(df) id msg 0 1 hello

​ Gestion des connexions et des sessions

Les fonctions de session suivantes sont disponibles :

Crée une connexion au serveur d’arrière-plan de chDB.

Cette fonction établit une connexion au moteur de base de données chDB (ClickHouse). Une seule connexion ouverte est autorisée par processus. Plusieurs appels avec la même chaîne de connexion renverront le même objet de connexion.

chdb.connect(connection_string: str = ':memory:' ) → Connection

Paramètres :

Paramètre Type Par défaut Description connection_string str ":memory:" Chaîne de connexion à la base de données. Voir les formats ci-dessous.

Formats de base

Format Description ":memory:" Base de données en mémoire (par défaut) "test.db" Fichier de base de données avec chemin relatif "file:test.db" Identique à un chemin relatif "/path/to/test.db" Fichier de base de données avec chemin absolu "file:/path/to/test.db" Identique à un chemin absolu

Avec paramètres de requête

Format Description "file:test.db?param1=value1¶m2=value2" Chemin relatif avec paramètres "file::memory:?verbose&log-level=test" En mémoire avec paramètres "///path/to/test.db?param1=value1¶m2=value2" Chemin absolu avec paramètres

Gestion des paramètres de requête

Les paramètres de requête sont transmis au moteur ClickHouse comme arguments de démarrage. Gestion spéciale des paramètres :

Paramètre spécial Devient Description mode=ro --readonly=1 Mode en lecture seule verbose (flag) Active la journalisation détaillée log-level=test (setting) Définit le niveau de journalisation

Pour obtenir la liste complète des paramètres, consultez clickhouse local --help --verbose

Renvoie

Type de retour Description Connection Objet de connexion à la base de données prenant en charge :

• La création de curseurs avec Connection.cursor()

• Les requêtes directes avec Connection.query()

• Les requêtes en streaming avec Connection.send_query()

• Le protocole de gestionnaire de contexte pour un nettoyage automatique

Lève

Exception Condition RuntimeError Si la connexion à la base de données échoue

Une seule connexion par processus est prise en charge. La création d’une nouvelle connexion fermera toute connexion existante.

Exemples

>>> # In-memory database >>> conn = connect() >>> conn = connect(":memory:") >>> >>> # File-based database >>> conn = connect("my_data.db") >>> conn = connect("/path/to/data.db") >>> >>> # With parameters >>> conn = connect("data.db?mode=ro") # Read-only mode >>> conn = connect(":memory:?verbose&log-level=debug") # Debug logging >>> >>> # Using context manager for automatic cleanup >>> with connect("data.db") as conn: ... result = conn.query("SELECT 1") ... print(result) >>> # Connection automatically closed

Voir aussi

Connection - Classe de connexion à une base de données

- Classe de connexion à une base de données Cursor - Curseur de base de données pour les opérations DB-API 2.0

​ Gestion des exceptions

Bases: Exception

Classe d’exception de base pour les erreurs liées à chDB.

Cette exception est levée lorsque l’exécution d’une requête chDB échoue ou rencontre une erreur. Elle hérite de la classe Python Exception standard et fournit des informations sur l’erreur provenant du moteur ClickHouse sous-jacent.

Bases : object

La session conserve l’état de la requête. Si path vaut None, un répertoire temporaire sera créé et utilisé comme chemin de la base de données, et ce répertoire temporaire sera supprimé à la fermeture de la session. Vous pouvez également fournir un path pour créer une base de données à cet emplacement, où vos données seront conservées.

Vous pouvez aussi utiliser une chaîne de connexion pour transmettre le path et d’autres paramètres.

class chdb.session.Session( path = None )

Exemples

Chaîne de connexion Description ":memory:" Base de données en mémoire "test.db" Chemin relatif "file:test.db" Identique à ci-dessus "/path/to/test.db" Chemin absolu "file:/path/to/test.db" Identique à ci-dessus "file:test.db?param1=value1¶m2=value2" Chemin relatif avec paramètres de requête "file::memory:?verbose&log-level=test" Base de données en mémoire avec paramètres de requête "///path/to/test.db?param1=value1¶m2=value2" Chemin absolu avec paramètres de requête

Gestion des arguments de la chaîne de connexion Dans les chaînes de connexion contenant des paramètres de requête comme « file:test.db?param1=value1¶m2=value2 », des paramètres comme « param1=value1 » seront transmis au moteur ClickHouse comme arguments de démarrage. Pour plus de détails, consultez clickhouse local –help –verbose Gestion de certains arguments spéciaux : « mode=ro » devient « –readonly=1 » pour ClickHouse (mode lecture seule)

Important Il ne peut y avoir qu’une seule session à la fois. Si vous souhaitez créer une nouvelle session, vous devez fermer la session existante.

La création d’une nouvelle session fermera la session existante.

Nettoie les ressources de la session en gérant les exceptions.

Cette méthode tente de fermer la session tout en ignorant les exceptions susceptibles de survenir pendant le processus de nettoyage. Elle est particulièrement utile dans les scénarios de gestion des erreurs ou lorsque vous devez vous assurer que le nettoyage a bien lieu, quel que soit l’état de la session.

Syntaxe

cleanup()

Cette méthode ne lèvera jamais d’exception ; vous pouvez donc l’appeler en toute sécurité dans des blocs finally ou des destructeurs.

Exemples

>>> session = Session("test.db") >>> try: ... session.query("INVALID SQL") ... finally: ... session.cleanup() # Safe cleanup regardless of errors

Voir aussi

close() - Pour fermer explicitement la session avec propagation des erreurs

Ferme la session et libère les ressources.

Cette méthode ferme la connexion sous-jacente et réinitialise l’état global de la session. Après l’appel de cette méthode, la session n’est plus valide et ne peut pas être utilisée pour d’autres requêtes.

Syntaxe

close()

Cette méthode est appelée automatiquement lorsque la session est utilisée comme gestionnaire de contexte ou lorsque l’objet session est détruit.

Important Toute tentative d’utiliser la session après l’appel à close() entraînera une erreur.

Exemples

>>> session = Session("test.db") >>> session.query("SELECT 1") >>> session.close() # Explicitly close the session

Exécute une requête SQL et renvoie les résultats.

Cette méthode exécute une requête SQL sur la base de données de la session et renvoie les résultats au format spécifié. Elle prend en charge divers formats de sortie et conserve l’état de la session entre les requêtes.

Syntaxe

query(sql, fmt = 'CSV' , udf_path = '' )

Paramètres

Paramètre Type Par défaut Description sql str obligatoire Chaîne de requête SQL à exécuter fmt str "CSV" Format de sortie des résultats. Formats disponibles :

• "CSV" - valeurs séparées par des virgules

• "JSON" - format JSON

• "TabSeparated" - valeurs séparées par des tabulations

• "Pretty" - format de tableau Pretty

• "JSONCompact" - format JSON compact

• "Arrow" - format Apache Arrow

• "Parquet" - format Parquet udf_path str "" Chemin vers les fonctions définies par l’utilisateur. S’il n’est pas spécifié, le chemin UDF défini lors de l’initialisation de la session est utilisé

Renvoie

Renvoie les résultats de la requête dans le format spécifié. Le type de retour exact dépend du paramètre format :

Les formats texte (CSV, JSON, etc.) renvoient une valeur str

Les formats binaires (Arrow, Parquet) renvoient une valeur bytes

Lève

Exception Condition RuntimeError Si la session est fermée ou invalide ValueError Si la requête SQL est mal formée

Le format « Debug » n’est pas pris en charge et sera automatiquement converti en « CSV », avec un avertissement. Pour le débogage, utilisez plutôt les paramètres de la chaîne de connexion.

Avertissement Cette méthode exécute la requête de manière synchrone et charge tous les résultats en mémoire. Pour les jeux de résultats volumineux, envisagez d’utiliser send_query() pour obtenir des résultats en streaming.

Exemples

>>> session = Session("test.db") >>> >>> # Basic query with default CSV format >>> result = session.query("SELECT 1 as number") >>> print(result) number 1

>>> # Query with JSON format >>> result = session.query("SELECT 1 as number", fmt="JSON") >>> print(result) {"number": "1"}

>>> # Complex query with table creation >>> session.query("CREATE TABLE test (id INT, name String) ENGINE = Memory") >>> session.query("INSERT INTO test VALUES (1, 'Alice'), (2, 'Bob')") >>> result = session.query("SELECT * FROM test ORDER BY id") >>> print(result) id,name 1,Alice 2,Bob

Voir aussi

send_query() - Pour exécuter des requêtes en flux

- Pour exécuter des requêtes en flux sql - Alias de cette méthode

Exécute une requête SQL et renvoie un itérateur de résultats en streaming.

Cette méthode exécute une requête SQL sur la base de données de la session et renvoie un objet de résultat en streaming qui vous permet de parcourir les résultats sans tout charger en mémoire d’un seul coup. Cela est particulièrement utile pour les grands jeux de résultats.

Syntaxe

send_query(sql, fmt = 'CSV' ) → StreamingResult

Paramètres

Paramètre Type Par défaut Description sql str obligatoire Chaîne de requête SQL à exécuter fmt str "CSV" Format de sortie des résultats. Formats disponibles :

• "CSV" - Valeurs séparées par des virgules

• "JSON" - Format JSON

• "TabSeparated" - Valeurs séparées par des tabulations

• "JSONCompact" - Format JSON compact

• "Arrow" - Format Apache Arrow

• "Parquet" - Format Parquet

Renvoie

Type de retour Description StreamingResult Un itérateur de résultats en streaming qui renvoie progressivement les résultats de la requête. L’itérateur peut être utilisé dans des boucles for ou converti en d’autres structures de données

Exceptions levées

Exception Condition RuntimeError Si la session est fermée ou non valide ValueError Si la requête SQL est mal formée

Le format “Debug” n’est pas pris en charge et sera automatiquement converti en “CSV” avec un avertissement. Pour le débogage, utilisez plutôt des paramètres de chaîne de connexion.

L’objet StreamingResult renvoyé doit être consommé rapidement ou stocké de manière appropriée, car il maintient une connexion à la base de données.

Exemples

>>> session = Session("test.db") >>> session.query("CREATE TABLE big_table (id INT, data String) ENGINE = MergeTree() order by id") >>> >>> # Insert large dataset >>> for i in range(1000): ... session.query(f"INSERT INTO big_table VALUES ({i}, 'data_{i}')") >>> >>> # Stream results to avoid memory issues >>> streaming_result = session.send_query("SELECT * FROM big_table ORDER BY id") >>> for chunk in streaming_result: ... print(f"Processing chunk: {len(chunk)} bytes") ... # Process chunk without loading entire result set

>>> # Using with context manager >>> with session.send_query("SELECT COUNT(*) FROM big_table") as stream: ... for result in stream: ... print(f"Count result: {result}")

Voir aussi

query() - Pour exécuter des requêtes non streaming

- Pour exécuter des requêtes non streaming chdb.state.sqlitelike.StreamingResult - Itérateur de résultats en streaming

Exécute une requête SQL et renvoie les résultats.

Cette méthode exécute une requête SQL sur la base de données de la session et renvoie les résultats au format spécifié. Elle prend en charge différents formats de sortie et conserve l’état de la session entre les requêtes.

Syntaxe

sql(sql, fmt = 'CSV' , udf_path = '' )

Paramètres

Paramètre Type Par défaut Description sql str required Chaîne de requête SQL à exécuter fmt str "CSV" Format de sortie des résultats. Formats disponibles :

• "CSV" - Valeurs séparées par des virgules

• "JSON" - Format JSON

• "TabSeparated" - Valeurs séparées par des tabulations

• "Pretty" - Format de tableau Pretty

• "JSONCompact" - Format JSON compact

• "Arrow" - Format Apache Arrow

• "Parquet" - Format Parquet udf_path str "" Chemin vers les fonctions définies par l’utilisateur. S’il n’est pas spécifié, le chemin UDF défini lors de l’initialisation de la session est utilisé

Retourne

Retourne les résultats de la requête dans le format spécifié. Le type de retour exact dépend du paramètre de format :

Les formats texte (CSV, JSON, etc.) renvoient str

Les formats binaires (Arrow, Parquet) renvoient bytes

Lève :

Exception Condition RuntimeError Si la session est fermée ou non valide ValueError Si la requête SQL est mal formée

Le format « Debug » n’est pas pris en charge et sera automatiquement converti en « CSV », avec un avertissement. Pour le débogage, utilisez plutôt les paramètres de la chaîne de connexion.

Avertissement Cette méthode exécute la requête de manière synchrone et charge tous les résultats en mémoire. Pour les jeux de résultats volumineux, envisagez d’utiliser send_query() pour obtenir des résultats en streaming.

Exemples

>>> session = Session("test.db") >>> >>> # Basic query with default CSV format >>> result = session.query("SELECT 1 as number") >>> print(result) number 1

>>> # Query with JSON format >>> result = session.query("SELECT 1 as number", fmt="JSON") >>> print(result) {"number": "1"}

>>> # Complex query with table creation >>> session.query("CREATE TABLE test (id INT, name String) ENGINE = MergeTree() order by id") >>> session.query("INSERT INTO test VALUES (1, 'Alice'), (2, 'Bob')") >>> result = session.query("SELECT * FROM test ORDER BY id") >>> print(result) id,name 1,Alice 2,Bob

Voir aussi

send_query() - Pour l’exécution d’une requête en streaming

- Pour l’exécution d’une requête en streaming sql - Alias de cette méthode

​ Gestion de l’état

Crée une Connection vers le serveur d’arrière-plan de chDB.

Cette fonction établit une connexion avec le moteur de base de données chDB (ClickHouse). Une seule connexion ouverte est autorisée par processus. Plusieurs appels avec la même chaîne de connexion renverront le même objet de connexion.

Syntaxe

chdb.state.connect(connection_string: str = ':memory:' ) → Connection

Paramètres

Paramètre Type Valeur par défaut Description connection_string(str, optional) str ":memory:" Chaîne de connexion à la base de données. Voir les formats ci-dessous.

Formats de base

Formats de chaîne de connexion pris en charge :

Format Description ":memory:" Base de données en mémoire (par défaut) "test.db" Fichier de base de données avec chemin relatif "file:test.db" Identique au chemin relatif "/path/to/test.db" Fichier de base de données avec chemin absolu "file:/path/to/test.db" Identique au chemin absolu

Avec paramètres de requête

Format Description "file:test.db?param1=value1¶m2=value2" Chemin relatif avec paramètres "file::memory:?verbose&log-level=test" En mémoire avec paramètres "///path/to/test.db?param1=value1¶m2=value2" Chemin absolu avec paramètres

Gestion des paramètres de requête

Les paramètres de requête sont transmis au moteur ClickHouse comme arguments de démarrage. Gestion spéciale des paramètres :

Paramètre spécial Devient Description mode=ro --readonly=1 Mode lecture seule verbose (flag) Active la journalisation détaillée log-level=test (setting) Définit le niveau de journalisation

Pour obtenir la liste complète des paramètres, consultez clickhouse local --help --verbose

Renvoie

Type de retour Description Connection Objet de connexion à la base de données qui prend en charge :

• la création de curseurs avec Connection.cursor()

• les requêtes directes avec Connection.query()

• les requêtes en streaming avec Connection.send_query()

• le protocole du gestionnaire de contexte pour le nettoyage automatique

Lève

Exception Condition RuntimeError Si la connexion à la base de données échoue

Avertissement Une seule connexion par processus est prise en charge. La création d’une nouvelle connexion fermera toute connexion existante.

Exemples

>>> # In-memory database >>> conn = connect() >>> conn = connect(":memory:") >>> >>> # File-based database >>> conn = connect("my_data.db") >>> conn = connect("/path/to/data.db") >>> >>> # With parameters >>> conn = connect("data.db?mode=ro") # Read-only mode >>> conn = connect(":memory:?verbose&log-level=debug") # Debug logging >>> >>> # Using context manager for automatic cleanup >>> with connect("data.db") as conn: ... result = conn.query("SELECT 1") ... print(result) >>> # Connection automatically closed

Voir aussi

Connection - Classe de connexion à la base de données

- Classe de connexion à la base de données Cursor - Curseur de base de données pour les opérations de DB-API 2.0

Bases : object

Syntaxe

class chdb.state.sqlitelike.Connection(connection_string: str )

Ferme la connexion et libère les ressources.

Cette méthode ferme la connexion à la base de données et libère toutes les ressources associées, y compris les curseurs actifs. Après l’appel de cette méthode, la connexion devient invalide et ne peut plus être utilisée pour d’autres opérations.

Syntaxe

close() → None

Cette méthode est idempotente - elle peut être appelée plusieurs fois sans risque.

Avertissement Toutes les requêtes en streaming en cours seront annulées lorsque la connexion sera fermée. Assurez-vous que toutes les données importantes ont bien été traitées avant de la fermer.

Exemples

>>> conn = connect("test.db") >>> # Use connection for queries >>> conn.query("CREATE TABLE test (id INT) ENGINE = Memory") >>> # Close when done >>> conn.close()

>>> # Using with context manager (automatic cleanup) >>> with connect("test.db") as conn: ... conn.query("SELECT 1") ... # Connection automatically closed

Crée un objet Cursor pour exécuter des requêtes.

Cette méthode crée un curseur de base de données qui fournit l’interface DB-API 2.0 standard pour exécuter des requêtes et récupérer les résultats. Le curseur permet de contrôler finement l’exécution des requêtes et la récupération des résultats.

Syntaxe

cursor() → Cursor

Retourne

Type de retour Description Cursor Un objet curseur pour les opérations sur la base de données

La création d’un nouveau curseur remplacera tout curseur existant associé à cette connexion. Une seule instance de curseur par connexion est prise en charge.

Exemples

>>> conn = connect(":memory:") >>> cursor = conn.cursor() >>> cursor.execute("CREATE TABLE test (id INT, name String) ENGINE = Memory") >>> cursor.execute("INSERT INTO test VALUES (1, 'Alice')") >>> cursor.execute("SELECT * FROM test") >>> rows = cursor.fetchall() >>> print(rows) ((1, 'Alice'),)

Voir aussi

Cursor - Implémentation d’un curseur de base de données

Exécute une requête SQL et renvoie l’intégralité des résultats.

Cette méthode exécute une requête SQL de manière synchrone et renvoie l’ensemble des résultats. Elle prend en charge différents formats de sortie et applique automatiquement un post-traitement propre à chaque format.

Syntaxe

query(query: str , format : str = 'CSV' ) → Any

Paramètres :

Paramètre Type Par défaut Description query str obligatoire Chaîne de requête SQL à exécuter format str "CSV" Format de sortie des résultats. Formats pris en charge :

• "CSV" - Valeurs séparées par des virgules (chaîne)

• "JSON" - Format JSON (chaîne)

• "Arrow" - Format Apache Arrow (octets)

• "Dataframe" - Pandas DataFrame (nécessite pandas)

• "Arrowtable" - PyArrow Table (nécessite pyarrow)

Renvoie

Type de retour Description str Pour les formats texte (CSV, JSON) bytes Pour le format Arrow pandas.DataFrame Pour le format dataframe pyarrow.Table Pour le format arrowtable

Lève

Exception Condition RuntimeError Si l’exécution de la requête échoue ImportError Si les paquets requis pour le format ne sont pas installés

Avertissement Cette méthode charge l’ensemble du jeu de résultats en mémoire. Pour des résultats volumineux, envisagez d’utiliser send_query() pour le streaming.

Exemples

>>> conn = connect(":memory:") >>> >>> # Basic CSV query >>> result = conn.query("SELECT 1 as num, 'hello' as text") >>> print(result) num,text 1,hello

>>> # DataFrame format >>> df = conn.query("SELECT number FROM numbers(5)", "dataframe") >>> print(df) number 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4

Voir aussi

send_query() - Pour exécuter des requêtes en streaming

Exécute une requête SQL et renvoie un itérateur de résultats en continu.

Cette méthode exécute une requête SQL et renvoie un objet StreamingResult qui vous permet de parcourir les résultats sans tout charger en mémoire d’un seul coup. C’est idéal pour traiter de grands jeux de résultats.

Syntaxe

send_query(query: str , format : str = 'CSV' ) → StreamingResult

Paramètres

Paramètre Type Par défaut Description query str obligatoire chaîne de requête SQL à exécuter format str "CSV" Format de sortie des résultats. Formats pris en charge :

• "CSV" - Valeurs séparées par des virgules

• "JSON" - Format JSON

• "Arrow" - Format Apache Arrow (active la méthode record_batch())

• "dataframe" - blocs de Pandas DataFrame

• "arrowtable" - blocs de tables PyArrow

Retourne

Type de retour Description StreamingResult Un itérateur de résultats de requête en streaming qui prend en charge :

• le protocole d’itération (boucles for)

• le protocole de gestionnaire de contexte (instructions with )

• la récupération manuelle avec la méthode fetch()

• le streaming de PyArrow RecordBatch (format Arrow uniquement)

Lève

Exception Condition RuntimeError Si l’exécution de la requête échoue ImportError Si les packages requis pour ce format ne sont pas installés

Seul le format « Arrow » prend en charge la méthode record_batch() sur le StreamingResult renvoyé.

Exemples

>>> conn = connect(":memory:") >>> >>> # Basic streaming >>> stream = conn.send_query("SELECT number FROM numbers(1000)") >>> for chunk in stream: ... print(f"Processing chunk: {len(chunk)} bytes")

>>> # Using context manager for cleanup >>> with conn.send_query("SELECT * FROM large_table") as stream: ... chunk = stream.fetch() ... while chunk: ... process_data(chunk) ... chunk = stream.fetch()

>>> # Arrow format with RecordBatch streaming >>> stream = conn.send_query("SELECT * FROM data", "Arrow") >>> reader = stream.record_batch(rows_per_batch=10000) >>> for batch in reader: ... print(f"Batch shape: {batch.num_rows} x {batch.num_columns}")

Voir aussi

query() - Pour l’exécution de requêtes sans streaming

- Pour l’exécution de requêtes sans streaming StreamingResult - Itérateur de résultats en streaming

Bases : object

Itérateur de résultats en streaming pour traiter de grands résultats de requête.

Cette classe fournit une interface d’itérateur pour exploiter des résultats de requête en streaming sans charger l’ensemble du jeu de résultats en mémoire. Elle prend en charge divers formats de sortie et fournit des méthodes pour récupérer manuellement les résultats ainsi que pour le streaming de RecordBatch PyArrow.

class chdb.state.sqlitelike.StreamingResult

Récupère le fragment suivant des résultats en streaming.

Cette méthode récupère le prochain fragment de données disponible dans le résultat de la requête en streaming. Le format des données renvoyées dépend du format spécifié lors du lancement de la requête en streaming.

Syntaxe

fetch() → Any

Retourne

Type de retour Description str Pour les formats texte (CSV, JSON) bytes Pour les formats binaires (Arrow, Parquet) None Quand le flux de résultats est épuisé

Exemples

>>> stream = conn.send_query("SELECT * FROM large_table") >>> chunk = stream.fetch() >>> while chunk is not None: ... process_data(chunk) ... chunk = stream.fetch()

Annule la requête en streaming et libère les ressources.

Cette méthode annule toute requête en streaming en cours et libère les ressources associées. Elle doit être appelée lorsque vous souhaitez arrêter le traitement des résultats avant que le flux ne soit entièrement consommé.

Syntaxe

cancel() → None

Exemples

>>> stream = conn.send_query("SELECT * FROM very_large_table") >>> for i, chunk in enumerate(stream): ... if i >= 10: # Only process first 10 chunks ... stream.cancel() ... break ... process_data(chunk)

Ferme le résultat en streaming et libère les ressources.

Alias de cancel() . Ferme l’itérateur du résultat en streaming et libère les ressources associées.

Syntaxe

close() → None

Crée un PyArrow RecordBatchReader pour un traitement par lots efficace.

Cette méthode crée un PyArrow RecordBatchReader qui permet d’itérer efficacement sur les résultats de la requête au format Arrow. C’est la manière la plus efficace de traiter de grands jeux de résultats avec PyArrow.

Syntaxe

record_batch(rows_per_batch: int = 1000000 ) → pa.RecordBatchReader

Paramètres

Paramètre Type Par défaut Description rows_per_batch int 1000000 Nombre de lignes par lot

Valeur de retour

Type de retour Description pa.RecordBatchReader PyArrow RecordBatchReader pour itérer sur les lots

Cette méthode n’est disponible que lorsque la requête en streaming a été lancée avec format="Arrow" . Son utilisation avec d’autres formats provoquera une erreur.

Exemples

>>> stream = conn.send_query("SELECT * FROM data", format="Arrow") >>> reader = stream.record_batch(rows_per_batch=10000) >>> for batch in reader: ... print(f"Processing batch: {batch.num_rows} rows") ... df = batch.to_pandas() ... process_dataframe(df)

​ Protocole des itérateurs

StreamingResult prend en charge le protocole des itérateurs de Python, ce qui permet de l’utiliser directement dans des boucles for :

>>> stream = conn.send_query("SELECT number FROM numbers(1000000)") >>> for chunk in stream: ... print(f"Chunk size: {len(chunk)} bytes")

​ Protocole des gestionnaires de contexte

StreamingResult prend en charge le protocole des gestionnaires de contexte pour le nettoyage automatique des ressources :

>>> with conn.send_query("SELECT * FROM data") as stream: ... for chunk in stream: ... process(chunk) >>> # Stream automatically closed

Bases : object

class chdb.state.sqlitelike.Cursor(connection)

Fermer le curseur et libérer les ressources.

Cette méthode ferme le curseur et libère toutes les ressources associées. Après l’appel de cette méthode, le curseur devient invalide et ne peut plus être utilisé pour d’autres opérations.

Syntaxe

close() → None

Cette méthode est idempotente - elle peut être appelée plusieurs fois sans risque. Le curseur est également fermé automatiquement lorsque la connexion est fermée.

Exemples

>>> cursor = conn.cursor() >>> cursor.execute("SELECT 1") >>> result = cursor.fetchone() >>> cursor.close() # Cleanup cursor resources

Renvoie la liste des noms de colonnes de la dernière requête exécutée.

Cette méthode renvoie les noms de colonnes de la requête SELECT exécutée le plus récemment. Les noms sont renvoyés dans le même ordre que dans le jeu de résultats.

Syntaxe

column_names() → list

Retourne

Type de retour Description list Liste de chaînes correspondant aux noms des colonnes, ou liste vide si aucune requête n’a été exécutée ou si la requête n’a renvoyé aucune colonne

Exemples

>>> cursor = conn.cursor() >>> cursor.execute("SELECT id, name, email FROM users LIMIT 1") >>> print(cursor.column_names()) ['id', 'name', 'email']

Voir aussi

column_types() - Obtenir des informations sur les types de colonne

- Obtenir des informations sur les types de colonne description - Description de colonne de la DB-API 2.0

Renvoie une liste des types de colonnes de la dernière requête exécutée.

Cette méthode renvoie les noms des types de colonnes ClickHouse de la requête SELECT exécutée le plus récemment. Les types sont renvoyés dans le même ordre que dans le jeu de résultats.

Syntaxe

column_types() → list

Renvoie

Type de retour Description list Liste de chaînes contenant des noms de types ClickHouse, ou liste vide si aucune requête n’a été exécutée ou si la requête n’a renvoyé aucune colonne

Exemples

>>> cursor = conn.cursor() >>> cursor.execute("SELECT toInt32(1), toString('hello')") >>> print(cursor.column_types()) ['Int32', 'String']

Voir aussi

column_names() - Obtenir des informations sur les noms des colonnes

- Obtenir des informations sur les noms des colonnes description - Description des colonnes DB-API 2.0

Valide toute transaction en attente.

Cette méthode valide toute transaction de base de données en attente. Dans ClickHouse, la plupart des opérations sont validées automatiquement, mais cette méthode est fournie pour assurer la compatibilité avec DB-API 2.0.

ClickHouse valide généralement les opérations automatiquement ; les validations explicites ne sont donc, en règle générale, pas nécessaires. Cette méthode est fournie pour assurer la compatibilité avec le flux de travail standard de DB-API 2.0.

Syntaxe

commit() → None

Exemples

>>> cursor = conn.cursor() >>> cursor.execute("INSERT INTO test VALUES (1, 'data')") >>> cursor.commit()

​ propriété description : list

Renvoie la description des colonnes conformément à la spécification DB-API 2.0.

Cette propriété renvoie une liste de tuples à 7 éléments décrivant chaque colonne du jeu de résultats de la dernière requête SELECT exécutée. Chaque tuple contient : (name, type_code, display_size, internal_size, precision, scale, null_ok)

Actuellement, seuls name et type_code sont fournis, les autres champs étant définis sur None.

Renvoie

Type de retour Description list Liste de tuples à 7 éléments décrivant chaque colonne, ou liste vide si aucune requête SELECT n’a été exécutée

Cette propriété suit la spécification DB-API 2.0 pour cursor.description. Seuls les deux premiers éléments (name et type_code) contiennent des données utiles dans cette implémentation.

Exemples

>>> cursor = conn.cursor() >>> cursor.execute("SELECT id, name FROM users LIMIT 1") >>> for desc in cursor.description: ... print(f"Column: {desc[0]}, Type: {desc[1]}") Column: id, Type: Int32 Column: name, Type: String

Voir aussi

column_names() - Obtenir uniquement les noms de colonnes

- Obtenir uniquement les noms de colonnes column_types() - Obtenir uniquement les types de colonnes

Exécute une requête SQL et prépare les résultats pour pouvoir les récupérer.

Cette méthode exécute une requête SQL et prépare les résultats pour leur récupération à l’aide des méthodes fetch . Elle gère l’analyse des données de résultat et la conversion automatique vers les types de données ClickHouse.

Syntaxe

execute(query: str ) → None

Paramètres :

Paramètre Type Description query str chaîne de requête SQL à exécuter

Lève

Exception Condition Exception Si l’exécution de la requête échoue ou si l’analyse des résultats échoue

Cette méthode suit les spécifications DB-API 2.0 pour cursor.execute() . Après l’exécution, utilisez fetchone() , fetchmany() ou fetchall() pour récupérer les résultats.

La méthode convertit automatiquement les types de données ClickHouse en types Python appropriés : Types Int/UInt → int

Types Float → float

String/FixedString → str

DateTime → datetime.datetime

Date → datetime.date

Bool → bool

Exemples

>>> cursor = conn.cursor() >>> >>> # Execute DDL >>> cursor.execute("CREATE TABLE test (id INT, name String) ENGINE = Memory") >>> >>> # Execute DML >>> cursor.execute("INSERT INTO test VALUES (1, 'Alice')") >>> >>> # Execute SELECT and fetch results >>> cursor.execute("SELECT * FROM test") >>> rows = cursor.fetchall() >>> print(rows) ((1, 'Alice'),)

Voir aussi

fetchone() - Récupère une seule ligne

- Récupère une seule ligne fetchmany() - Récupère plusieurs lignes

- Récupère plusieurs lignes fetchall() - Récupère toutes les lignes restantes

Récupère toutes les lignes restantes du résultat de la requête.

Cette méthode récupère toutes les lignes restantes de l’ensemble de résultats de la requête à partir de la position actuelle du curseur. Elle renvoie un tuple de tuples de lignes, avec la conversion appropriée des types Python.

Syntaxe

fetchall() → tuple

Renvoie :

Type de retour Description tuple Tuple contenant tous les tuples de lignes restants du jeu de résultats. Renvoie un tuple vide si aucune ligne n’est disponible

Avertissement Cette méthode charge toutes les lignes restantes en mémoire en une seule fois. Pour les jeux de résultats volumineux, envisagez d’utiliser fetchmany() pour traiter les résultats par lots.

Exemples

>>> cursor = conn.cursor() >>> cursor.execute("SELECT id, name FROM users") >>> all_users = cursor.fetchall() >>> for user_id, user_name in all_users: ... print(f"User {user_id}: {user_name}")

Voir aussi

fetchone() - Récupérer une seule ligne

- Récupérer une seule ligne fetchmany() - Récupérer plusieurs lignes par lots

Récupère plusieurs lignes du résultat de la requête.

Cette méthode récupère jusqu’à « size » lignes de l’ensemble de résultats de la requête en cours. Elle renvoie un tuple de tuples, chaque ligne contenant des valeurs de colonne avec la conversion appropriée vers le type Python.

Syntaxe

fetchmany(size: int = 1 ) → tuple

Paramètres

Paramètre Type Par défaut Description size int 1 Nombre maximal de lignes à récupérer

Renvoie

Type de retour Description tuple Tuple contenant jusqu’à ‘size’ tuples de lignes. Peut contenir moins de lignes si le jeu de résultats est épuisé

Cette méthode suit les spécifications de la DB-API 2.0. Elle renvoie moins de ‘size’ lignes si le jeu de résultats est épuisé.

Exemples

>>> cursor = conn.cursor() >>> cursor.execute("SELECT * FROM large_table") >>> >>> # Process results in batches >>> while True: ... batch = cursor.fetchmany(100) # Fetch 100 rows at a time ... if not batch: ... break ... process_batch(batch)

Voir aussi

fetchone() - Récupérer une seule ligne

- Récupérer une seule ligne fetchall() - Récupérer toutes les lignes restantes

Récupère la ligne suivante dans le résultat de la requête.

Cette méthode récupère la prochaine ligne disponible dans le jeu de résultats de la requête en cours. Elle renvoie un tuple contenant les valeurs des colonnes, avec la conversion appropriée vers les types Python.

Syntaxe

fetchone() → tuple | None

Renvoie :

Type de retour Description Optional[tuple] Ligne suivante sous forme de tuple de valeurs de colonne, ou None s’il n’y a plus de lignes disponibles

Cette méthode suit les spécifications DB-API 2.0. Les valeurs de colonne sont automatiquement converties dans les types Python appropriés en fonction des types de colonne ClickHouse.

Exemples

>>> cursor = conn.cursor() >>> cursor.execute("SELECT id, name FROM users") >>> row = cursor.fetchone() >>> while row is not None: ... user_id, user_name = row ... print(f"User {user_id}: {user_name}") ... row = cursor.fetchone()

Voir aussi

fetchmany() - Récupérer plusieurs lignes

- Récupérer plusieurs lignes fetchall() - Récupérer toutes les lignes restantes

Convertit le résultat de la requête en table PyArrow.

Cette fonction convertit les résultats des requêtes chdb au format de table PyArrow, offrant un accès efficace aux données en format colonnaire ainsi qu’une interopérabilité avec d’autres bibliothèques de traitement de données.

Syntaxe

chdb.state.sqlitelike.to_arrowTable(res)

Paramètres :

Paramètre Type Description res - Objet résultat de requête de chdb contenant des données au format Arrow

Renvoie

Type de retour Description pyarrow.Table Table PyArrow contenant les résultats de la requête

Génère

Exception Condition ImportError Si les paquets pyarrow ou pandas ne sont pas installés

Cette fonction nécessite que pyarrow et pandas soient installés. Installez-les avec : pip install pyarrow pandas

Avertissement Les résultats vides renvoient une table PyArrow vide sans schéma.

Exemples

>>> import chdb >>> result = chdb.query("SELECT 1 as num, 'hello' as text", "Arrow") >>> table = to_arrowTable(result) >>> print(table.schema) num: int64 text: string >>> print(table.to_pandas()) num text 0 1 hello

Convertit le résultat de la requête en Pandas DataFrame.

Cette fonction convertit les résultats de query chdb au format Pandas DataFrame en les transformant d’abord en table PyArrow, puis en DataFrame. Elle offre ainsi des capacités pratiques d’analyse de données avec l’API Pandas.

Syntaxe

chdb.state.sqlitelike.to_df(r)

Paramètres :

Paramètre Type Description r - Objet résultat de la requête issu de chdb, contenant des données au format Arrow

Renvoie :

Type de retour Description pandas.DataFrame DataFrame contenant les résultats de la requête avec les noms de colonnes et les types de données appropriés

Lève

Exception Condition ImportError Si les paquets pyarrow ou pandas ne sont pas installés

Cette fonction utilise le multithreading pour convertir Arrow en Pandas afin d’améliorer les performances sur de grands jeux de données.

Voir aussi

to_arrowTable() - Pour la conversion au format table PyArrow

Exemples

>>> import chdb >>> result = chdb.query("SELECT 1 as num, 'hello' as text", "Arrow") >>> df = to_df(result) >>> print(df) num text 0 1 hello >>> print(df.dtypes) num int64 text object dtype: object

​ Intégration avec DataFrame

Bases :

class chdb.dataframe.Table( * args: Any, ** kwargs: Any)

chDB fournit une interface Python compatible avec DB-API 2.0 pour se connecter à des bases de données, ce qui vous permet d’utiliser chDB avec des outils et des frameworks qui s’appuient sur des interfaces de base de données standard.

L’interface chDB DB-API 2.0 comprend :

Connexions : gestion des connexions aux bases de données via des chaînes de connexion

: gestion des connexions aux bases de données via des chaînes de connexion Curseurs : exécution des requêtes et récupération des résultats

: exécution des requêtes et récupération des résultats Système de types : constantes de type et convertisseurs conformes à DB-API 2.0

: constantes de type et convertisseurs conformes à DB-API 2.0 Gestion des erreurs : hiérarchie standard des exceptions de base de données

: hiérarchie standard des exceptions de base de données Sécurité des threads : niveau 1 de sécurité des threads (les threads peuvent partager des modules, mais pas des connexions)

​ Fonctions principales

L’interface DB-API 2.0 (DBAPI) implémente les principales fonctions suivantes :

Initialise une nouvelle connexion à une base de données.

Syntaxe

chdb.dbapi.connect( * args, ** kwargs)

Paramètres

Paramètre Type Par défaut Description path str None Chemin du fichier de la base de données. None pour une base de données en mémoire

Exceptions levées

Exception Condition err.Error Si la connexion ne peut pas être établie

Récupère les informations de version du client.

Renvoie la version du client chDB sous forme de chaîne de caractères, pour assurer la compatibilité avec MySQLdb.

Syntaxe

chdb.dbapi.get_client_info()

Renvoie

Type de retour Description str Chaîne de version au format ‘major.minor.patch’

​ Constructeurs de type

Renvoie x sous forme de type binaire.

Cette fonction convertit l’entrée en type bytes afin de l’utiliser avec des champs binaires de la base de données, conformément à la spécification DB-API 2.0.

Syntaxe

chdb.dbapi.Binary(x)

Paramètres

Paramètre Type Description x - Données d’entrée à convertir au format binaire

Retourne

Type de retour Description bytes Les données d’entrée converties en octets

​ Classe Connection

Bases : object

Connexion à la base de données chDB conforme à DB-API 2.0.

Cette classe fournit une interface DB-API standard permettant de se connecter aux bases de données chDB et d’interagir avec elles. Elle prend en charge les bases de données en mémoire et basées sur des fichiers.

La connexion gère le moteur chDB sous-jacent et fournit des méthodes pour exécuter des requêtes, gérer les transactions (sans effet pour ClickHouse) et créer des curseurs.

class chdb.dbapi.connections.Connection( path = None )

Paramètres

Paramètre Type Par défaut Description path str None Chemin du fichier de la base de données. Si None, utilise une base de données en mémoire. Peut être un chemin de fichier comme ‘database.db’ ou None pour ‘:memory:’

Variables

Variable Type Description encoding str Encodage des caractères pour les requêtes, par défaut ‘utf8’ open bool True si la connexion est ouverte, False si elle est fermée

Exemples

>>> # In-memory database >>> conn = Connection() >>> cursor = conn.cursor() >>> cursor.execute("SELECT 1") >>> result = cursor.fetchall() >>> conn.close()

>>> # File-based database >>> conn = Connection('mydata.db') >>> with conn.cursor() as cur: ... cur.execute("CREATE TABLE users (id INT, name STRING) ENGINE = MergeTree() order by id") ... cur.execute("INSERT INTO users VALUES (1, 'Alice')") >>> conn.close()

>>> # Context manager usage >>> with Connection() as cur: ... cur.execute("SELECT version()") ... version = cur.fetchone()

ClickHouse ne prend pas en charge les transactions traditionnelles ; les opérations commit() et rollback() sont donc sans effet, mais elles sont fournies pour assurer la conformité à la DB-API.

Ferme la connexion à la base de données.

Ferme la connexion chDB sous-jacente et marque cette connexion comme fermée. Les opérations ultérieures sur cette connexion généreront une erreur.

Syntaxe

close()

Lève

Exception Condition err.Error Si la connexion est déjà fermée

Valide la transaction en cours.

Syntaxe

commit()

Il s’agit d’une opération sans effet pour chDB/ClickHouse, car ce dernier ne prend pas en charge les transactions traditionnelles. Elle est fournie pour assurer la conformité à DB-API 2.0.

Créer un nouveau curseur pour exécuter des requêtes.

Syntaxe

cursor( cursor = None )

Paramètres

Paramètre Type Description cursor - Ignoré, fourni pour assurer la compatibilité

Retourne

Type de retour Description Cursor Nouvel objet curseur pour cette connexion

Lève

Exception Condition err.Error Si la connexion est fermée

Exemple

>>> conn = Connection() >>> cur = conn.cursor() >>> cur.execute("SELECT 1") >>> result = cur.fetchone()

Échapper une valeur pour l’inclure en toute sécurité dans des requêtes SQL.

Syntaxe

escape(obj, mapping = None )

Paramètres

Paramètre Type Description obj - Valeur à échapper (chaîne, octets, nombre, etc.) mapping - Table de correspondance facultative des caractères pour l’échappement

Retourne

Type de retour Description - Version échappée de la valeur d’entrée, adaptée aux requêtes SQL

Exemple

>>> conn = Connection() >>> safe_value = conn.escape("O'Reilly") >>> query = f"SELECT * FROM users WHERE name = {safe_value}"

Échappe une chaîne de caractères pour les requêtes SQL.

Syntaxe

escape_string(s)

Paramètres

Paramètre Type Description s str Chaîne à échapper

Renvoie

Type de retour Description str Chaîne échappée pouvant être incluse sans risque dans du SQL

​ propriété open

Vérifie si la connexion est ouverte.

Renvoie

Type de retour Description bool Vrai si la connexion est ouverte, Faux si elle est fermée

Exécute directement une requête SQL et renvoie les résultats bruts.

Cette méthode contourne l’interface de curseur et exécute les requêtes directement. Pour une utilisation standard de la DB-API, privilégiez la méthode cursor().

Syntaxe

query(sql, fmt = 'CSV' )

Paramètres :

Paramètre Type Par défaut Description sql str or bytes required Requête SQL à exécuter fmt str "CSV" Format de sortie. Les formats pris en charge incluent “CSV”, “JSON”, “Arrow”, “Parquet”, etc.

Renvoie

Type de retour Description - Résultat de la requête dans le format spécifié

Lève

Exception Condition err.InterfaceError Si la connexion est fermée ou si la requête échoue

Exemple

>>> conn = Connection() >>> result = conn.query("SELECT 1, 'hello'", "CSV") >>> print(result) "1,hello

"

​ propriété resp

Renvoie la réponse à la dernière requête.

Renvoie

Type de retour Description - La réponse brute du dernier appel à query()

Cette propriété est mise à jour chaque fois que query() est appelée directement. Elle ne reflète pas les requêtes exécutées via des curseurs.

Annule la transaction en cours.

Syntaxe

rollback()

Il s’agit d’un no-op pour chDB/ClickHouse, car chDB/ClickHouse ne prend pas en charge les transactions traditionnelles. Cette opération est fournie pour assurer la conformité à DB-API 2.0.

​ Classe Cursor

Bases : object

Curseur DB-API 2.0 permettant d’exécuter des requêtes et de récupérer les résultats.

Le curseur fournit des méthodes pour exécuter des instructions SQL, gérer les résultats des requêtes, et naviguer dans les jeux de résultats. Il prend en charge la liaison de paramètres, les opérations en lot, et respecte les spécifications DB-API 2.0.

Ne créez pas directement d’instances de Cursor. Utilisez plutôt Connection.cursor() .

class chdb.dbapi.cursors.Cursor(connection)

Variable Type Description description tuple Métadonnées des colonnes du dernier résultat de requête rowcount int Nombre de lignes affectées par la dernière requête (-1 si inconnu) arraysize int Nombre de lignes à récupérer en une seule fois par défaut (par défaut : 1) lastrowid - ID de la dernière ligne insérée (le cas échéant) max_stmt_length int Taille maximale d’une instruction pour executemany() (par défaut : 1024000)

Exemples

>>> conn = Connection() >>> cur = conn.cursor() >>> cur.execute("SELECT 1 as id, 'test' as name") >>> result = cur.fetchone() >>> print(result) # (1, 'test') >>> cur.close()

Voir DB-API 2.0 Cursor Objects pour obtenir tous les détails de la spécification.

Exécute une procédure stockée (implémentation factice).

Syntaxe

callproc(procname, args = ())

Paramètres

Paramètre Type Description procname str Nom de la procédure stockée à exécuter args sequence Paramètres à passer à la procédure

Retourne

Type de retour Description sequence Le paramètre args d’origine (non modifié)

chDB/ClickHouse ne prend pas en charge les procédures stockées au sens traditionnel. Cette méthode est fournie pour assurer la conformité à DB-API 2.0, mais n’effectue aucune opération réelle. Utilisez execute() pour toutes les opérations SQL.

Compatibilité Il s’agit d’une implémentation de substitution. Les fonctionnalités traditionnelles des procédures stockées, comme les paramètres OUT/INOUT, plusieurs jeux de résultats et les variables du serveur, ne sont pas prises en charge par le moteur ClickHouse sous-jacent.

Ferme le curseur et libère les ressources associées.

Après sa fermeture, le curseur devient inutilisable et toute opération provoquera une exception. La fermeture d’un curseur lit toutes les données restantes et libère le curseur sous-jacent.

Syntaxe

close()

Exécute une requête SQL avec liaison facultative de paramètres.

Cette méthode exécute une seule instruction SQL avec substitution facultative de paramètres. Elle prend en charge plusieurs formats d’espaces réservés pour les paramètres, pour plus de souplesse.

Syntaxe

execute(query, args = None )

Paramètres

Paramètre Type Valeur par défaut Description query str obligatoire Requête SQL à exécuter args tuple/list/dict None Paramètres à lier aux espaces réservés

Valeur de retour

Type de retour Description int Nombre de lignes affectées (-1 si inconnu)

Styles de paramètres

Style Exemple Style point d’interrogation "SELECT * FROM users WHERE id = ?" Style nommé "SELECT * FROM users WHERE name = %(name)s" Style de format "SELECT * FROM users WHERE age = %s" (ancien)

Exemples

>>> # Question mark parameters >>> cur.execute("SELECT * FROM users WHERE id = ? AND age > ?", (123, 18)) >>> >>> # Named parameters >>> cur.execute("SELECT * FROM users WHERE name = %(name)s", {'name': 'Alice'}) >>> >>> # No parameters >>> cur.execute("SELECT COUNT(*) FROM users")

Lève

Exception Condition ProgrammingError Si le curseur est fermé ou si la requête est mal formée InterfaceError Si une erreur de base de données survient pendant l’exécution

Exécute une requête plusieurs fois avec différents jeux de paramètres.

Cette méthode exécute efficacement la même requête SQL à plusieurs reprises avec des valeurs de paramètres différentes. Elle est particulièrement utile pour les opérations INSERT en lot.

Syntaxe

executemany(query, args)

Paramètres

Paramètre Type Description query str Requête SQL à exécuter plusieurs fois args séquence Séquence de tuples/dicts/listes de paramètres pour chaque exécution

Renvoie

Type de retour Description int Nombre total de lignes affectées sur l’ensemble des exécutions

Exemples

>>> # Bulk insert with question mark parameters >>> users_data = [(1, 'Alice'), (2, 'Bob'), (3, 'Charlie')] >>> cur.executemany("INSERT INTO users VALUES (?, ?)", users_data) >>> >>> # Bulk insert with named parameters >>> users_data = [ ... {'id': 1, 'name': 'Alice'}, ... {'id': 2, 'name': 'Bob'} ... ] >>> cur.executemany( ... "INSERT INTO users VALUES (%(id)s, %(name)s)", ... users_data ... )

Cette méthode améliore les performances des opérations INSERT et UPDATE sur plusieurs lignes en optimisant l’exécution de la requête.

Récupère toutes les lignes restantes du résultat de la requête.

Syntaxe

fetchall()

Renvoie

Type de retour Description list Liste de tuples représentant toutes les lignes restantes

Lève

Exception Condition ProgrammingError Si execute() n’a pas encore été appelé

Avertissement Cette méthode peut consommer beaucoup de mémoire avec des jeux de résultats volumineux. Envisagez d’utiliser fetchmany() pour les grands jeux de résultats.

Exemple

>>> cursor.execute("SELECT id, name FROM users") >>> all_rows = cursor.fetchall() >>> print(len(all_rows)) # Number of total rows

Récupère plusieurs lignes dans le résultat de la requête.