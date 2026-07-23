Fonctions de requête de base
Exécute une requête SQL à l’aide du moteur chDB. Il s’agit de la principale fonction de requête, qui exécute des instructions SQL à l’aide du moteur ClickHouse intégré. Elle prend en charge divers formats de sortie et peut fonctionner avec des bases de données en mémoire ou sur fichier. Syntaxe
chdb.query
Paramètres
chdb.query(sql, output_format='CSV', path='', udf_path='')
Renvoie Renvoie le résultat de la requête dans le format spécifié :
|Paramètre
|Type
|Par défaut
|Description
sql
|str
|requis
|Chaîne de requête SQL à exécuter
output_format
|str
"CSV"
|Format de sortie des résultats. Formats pris en charge :
•
"CSV" - valeurs séparées par des virgules
•
"JSON" - format JSON
•
"Arrow" - format Apache Arrow
•
"Parquet" - format Parquet
•
"DataFrame" - DataFrame pandas
•
"ArrowTable" - PyArrow Table
•
"Debug" - Active la journalisation détaillée
path
|str
""
|Chemin du fichier de la base de données. Par défaut, utilise une base de données en mémoire.
Peut être un chemin de fichier ou
":memory:" pour une base de données en mémoire
udf_path
|str
""
|Chemin vers le répertoire des fonctions définies par l’utilisateur
Lève
|Type de retour
|Condition
str
|Pour les formats texte comme CSV et JSON
pd.DataFrame
|Lorsque
output_format est
"DataFrame" ou
"dataframe"
pa.Table
|Lorsque
output_format est
"ArrowTable" ou
"arrowtable"
|chdb result object
|Pour les autres formats
Exemples
|Exception
|Condition
ChdbError
|Si l’exécution de la requête SQL échoue
ImportError
|Si les dépendances requises pour les formats DataFrame/Arrow sont absentes
>>> # Basic CSV query
>>> result = chdb.query("SELECT 1, 'hello'")
>>> print(result)
"1,hello"
>>> # Query with DataFrame output
>>> df = chdb.query("SELECT 1 as id, 'hello' as msg", "DataFrame")
>>> print(df)
id msg
0 1 hello
>>> # Query with file-based database
>>> result = chdb.query("CREATE TABLE test (id INT) ENGINE = Memory", path="mydb.chdb")
>>> # Query with UDF
>>> result = chdb.query("SELECT my_udf('test')", udf_path="/path/to/udfs")
Exécute une requête SQL à l’aide du moteur chDB. Il s’agit de la principale fonction de requête, qui exécute des instructions SQL à l’aide du moteur ClickHouse intégré. Elle prend en charge divers formats de sortie et peut fonctionner avec des bases de données en mémoire ou sur fichier. Syntaxe
chdb.sql
Paramètres
chdb.sql(sql, output_format='CSV', path='', udf_path='')
Renvoie Renvoie le résultat de la requête dans le format spécifié :
|Paramètre
|Type
|Par défaut
|Description
sql
|str
|required
|Chaîne de requête SQL à exécuter
output_format
|str
"CSV"
|Format de sortie des résultats. Formats pris en charge :
•
"CSV" - Valeurs séparées par des virgules
•
"JSON" - Format JSON
•
"Arrow" - Format Apache Arrow
•
"Parquet" - Format Parquet
•
"DataFrame" - DataFrame pandas
•
"ArrowTable" - Table PyArrow
•
"Debug" - Active la journalisation détaillée
path
|str
""
|Chemin du fichier de la base de données. Par défaut, utilise une base de données en mémoire.
Peut être un chemin de fichier ou
":memory:" pour une base de données en mémoire
udf_path
|str
""
|Chemin vers le répertoire des fonctions définies par l’utilisateur
Lève
|Type de retour
|Condition
str
|Pour les formats texte comme CSV et JSON
pd.DataFrame
|Lorsque
output_format est
"DataFrame" ou
"dataframe"
pa.Table
|Lorsque
output_format est
"ArrowTable" ou
"arrowtable"
|chdb result object
|Pour les autres formats
Exemples
|Exception
|Condition
ChdbError
|Si l’exécution de la requête SQL échoue
ImportError
|Si les dépendances requises pour les formats DataFrame/Arrow sont absentes
>>> # Basic CSV query
>>> result = chdb.query("SELECT 1, 'hello'")
>>> print(result)
"1,hello"
>>> # Query with DataFrame output
>>> df = chdb.query("SELECT 1 as id, 'hello' as msg", "DataFrame")
>>> print(df)
id msg
0 1 hello
>>> # Query with file-based database
>>> result = chdb.query("CREATE TABLE test (id INT) ENGINE = Memory", path="mydb.chdb")
>>> # Query with UDF
>>> result = chdb.query("SELECT my_udf('test')", udf_path="/path/to/udfs")
Convertit le résultat de la requête en PyArrow Table. Convertit le résultat d’une requête chDB en PyArrow Table pour un traitement efficace des données au format colonnaire. Renvoie une table vide si le résultat est vide. Syntaxe
chdb.to_arrowTable
Paramètres
chdb.to_arrowTable(res)
Renvoie
|Paramètre
|Description
res
|objet résultat d’une requête chDB contenant des données Arrow binaires
Lève
|Type de retour
|Description
pa.Table
|table PyArrow contenant les résultats de la requête
Exemple
|Type d’erreur
|Description
ImportError
|Si pyarrow ou pandas ne sont pas installés
>>> result = chdb.query("SELECT 1 as id, 'hello' as msg", "Arrow")
>>> table = chdb.to_arrowTable(result)
>>> print(table.to_pandas())
id msg
0 1 hello
Convertit le résultat d’une requête en DataFrame Pandas. Convertit le résultat d’une requête chDB en DataFrame Pandas, en le convertissant d’abord en PyArrow Table, puis en DataFrame Pandas à l’aide du multithreading pour de meilleures performances. Syntaxe
chdb.to_df
Paramètres
chdb.to_df(r)
Renvoie
|Paramètre
|Description
r
|objet de résultat de requête chDB contenant des données Arrow au format binaire
Lève
|Type de retour
|Description
pd.DataFrame
|DataFrame pandas contenant les résultats de la requête
Exemple
|Exception
|Condition
ImportError
|Si pyarrow ou pandas ne sont pas installés
>>> result = chdb.query("SELECT 1 as id, 'hello' as msg", "Arrow")
>>> df = chdb.to_df(result)
>>> print(df)
id msg
0 1 hello
Les fonctions de session suivantes sont disponibles :
Gestion des connexions et des sessions
Crée une connexion au serveur d’arrière-plan de chDB. Cette fonction établit une connexion au moteur de base de données chDB (ClickHouse). Une seule connexion ouverte est autorisée par processus. Plusieurs appels avec la même chaîne de connexion renverront le même objet de connexion.
chdb.connect
Paramètres :
chdb.connect(connection_string: str = ':memory:') → Connection
Formats de base
|Paramètre
|Type
|Par défaut
|Description
connection_string
|str
":memory:"
|Chaîne de connexion à la base de données. Voir les formats ci-dessous.
Avec paramètres de requête
|Format
|Description
":memory:"
|Base de données en mémoire (par défaut)
"test.db"
|Fichier de base de données avec chemin relatif
"file:test.db"
|Identique à un chemin relatif
"/path/to/test.db"
|Fichier de base de données avec chemin absolu
"file:/path/to/test.db"
|Identique à un chemin absolu
Gestion des paramètres de requête Les paramètres de requête sont transmis au moteur ClickHouse comme arguments de démarrage. Gestion spéciale des paramètres :
|Format
|Description
"file:test.db?param1=value1¶m2=value2"
|Chemin relatif avec paramètres
"file::memory:?verbose&log-level=test"
|En mémoire avec paramètres
"///path/to/test.db?param1=value1¶m2=value2"
|Chemin absolu avec paramètres
Pour obtenir la liste complète des paramètres, consultez
|Paramètre spécial
|Devient
|Description
mode=ro
--readonly=1
|Mode en lecture seule
verbose
|(flag)
|Active la journalisation détaillée
log-level=test
|(setting)
|Définit le niveau de journalisation
clickhouse local --help --verbose
Renvoie
Lève
|Type de retour
|Description
Connection
|Objet de connexion à la base de données prenant en charge :
• La création de curseurs avec
Connection.cursor()
• Les requêtes directes avec
Connection.query()
• Les requêtes en streaming avec
Connection.send_query()
• Le protocole de gestionnaire de contexte pour un nettoyage automatique
Exemples
|Exception
|Condition
RuntimeError
|Si la connexion à la base de données échoue
Voir aussi
>>> # In-memory database
>>> conn = connect()
>>> conn = connect(":memory:")
>>>
>>> # File-based database
>>> conn = connect("my_data.db")
>>> conn = connect("/path/to/data.db")
>>>
>>> # With parameters
>>> conn = connect("data.db?mode=ro") # Read-only mode
>>> conn = connect(":memory:?verbose&log-level=debug") # Debug logging
>>>
>>> # Using context manager for automatic cleanup
>>> with connect("data.db") as conn:
... result = conn.query("SELECT 1")
... print(result)
>>> # Connection automatically closed
Connection- Classe de connexion à une base de données
Cursor- Curseur de base de données pour les opérations DB-API 2.0
Gestion des exceptions
Bases:
classe
classe
chdb.ChdbError
Exception
Classe d’exception de base pour les erreurs liées à chDB.
Cette exception est levée lorsque l’exécution d’une requête chDB échoue ou rencontre
une erreur. Elle hérite de la classe Python
Exception standard et
fournit des informations sur l’erreur provenant du moteur ClickHouse sous-jacent.
Bases :
classe
classe
chdb.session.Session
object
La session conserve l’état de la requête.
Si path vaut None, un répertoire temporaire sera créé et utilisé comme chemin de la base de données,
et ce répertoire temporaire sera supprimé à la fermeture de la session.
Vous pouvez également fournir un path pour créer une base de données à cet emplacement, où vos données seront conservées.
Vous pouvez aussi utiliser une chaîne de connexion pour transmettre le path et d’autres paramètres.
Exemples
class chdb.session.Session(path=None)
|Chaîne de connexion
|Description
":memory:"
|Base de données en mémoire
"test.db"
|Chemin relatif
"file:test.db"
|Identique à ci-dessus
"/path/to/test.db"
|Chemin absolu
"file:/path/to/test.db"
|Identique à ci-dessus
"file:test.db?param1=value1¶m2=value2"
|Chemin relatif avec paramètres de requête
"file::memory:?verbose&log-level=test"
|Base de données en mémoire avec paramètres de requête
"///path/to/test.db?param1=value1¶m2=value2"
|Chemin absolu avec paramètres de requête
Gestion des arguments de la chaîne de connexionDans les chaînes de connexion contenant des paramètres de requête comme « file:test.db?param1=value1¶m2=value2 », des paramètres comme « param1=value1 » seront transmis au moteur ClickHouse comme arguments de démarrage.Pour plus de détails, consultez
clickhouse local –help –verboseGestion de certains arguments spéciaux :
- « mode=ro » devient « –readonly=1 » pour ClickHouse (mode lecture seule)
Nettoie les ressources de la session en gérant les exceptions. Cette méthode tente de fermer la session tout en ignorant les exceptions susceptibles de survenir pendant le processus de nettoyage. Elle est particulièrement utile dans les scénarios de gestion des erreurs ou lorsque vous devez vous assurer que le nettoyage a bien lieu, quel que soit l’état de la session. Syntaxe
cleanup
cleanup()
Exemples
Cette méthode ne lèvera jamais d’exception ; vous pouvez donc l’appeler en toute sécurité dans des blocs finally ou des destructeurs.
Voir aussi
>>> session = Session("test.db")
>>> try:
... session.query("INVALID SQL")
... finally:
... session.cleanup() # Safe cleanup regardless of errors
close()- Pour fermer explicitement la session avec propagation des erreurs
Ferme la session et libère les ressources. Cette méthode ferme la connexion sous-jacente et réinitialise l’état global de la session. Après l’appel de cette méthode, la session n’est plus valide et ne peut pas être utilisée pour d’autres requêtes. Syntaxe
close()
Exemples
Cette méthode est appelée automatiquement lorsque la session est utilisée comme gestionnaire de contexte ou lorsque l’objet session est détruit.
>>> session = Session("test.db")
>>> session.query("SELECT 1")
>>> session.close() # Explicitly close the session
Exécute une requête SQL et renvoie les résultats. Cette méthode exécute une requête SQL sur la base de données de la session et renvoie les résultats au format spécifié. Elle prend en charge divers formats de sortie et conserve l’état de la session entre les requêtes. Syntaxe
Paramètres
query(sql, fmt='CSV', udf_path='')
Renvoie Renvoie les résultats de la requête dans le format spécifié. Le type de retour exact dépend du paramètre
|Paramètre
|Type
|Par défaut
|Description
sql
|str
|obligatoire
|Chaîne de requête SQL à exécuter
fmt
|str
"CSV"
|Format de sortie des résultats. Formats disponibles :
•
"CSV" - valeurs séparées par des virgules
•
"JSON" - format JSON
•
"TabSeparated" - valeurs séparées par des tabulations
•
"Pretty" - format de tableau Pretty
•
"JSONCompact" - format JSON compact
•
"Arrow" - format Apache Arrow
•
"Parquet" - format Parquet
udf_path
|str
""
|Chemin vers les fonctions définies par l’utilisateur. S’il n’est pas spécifié, le chemin UDF défini lors de l’initialisation de la session est utilisé
format :
- Les formats texte (CSV, JSON, etc.) renvoient une valeur
str
- Les formats binaires (Arrow, Parquet) renvoient une valeur
bytes
|Exception
|Condition
RuntimeError
|Si la session est fermée ou invalide
ValueError
|Si la requête SQL est mal formée
Exemples
Le format « Debug » n’est pas pris en charge et sera automatiquement converti en « CSV », avec un avertissement. Pour le débogage, utilisez plutôt les paramètres de la chaîne de connexion.
>>> session = Session("test.db")
>>>
>>> # Basic query with default CSV format
>>> result = session.query("SELECT 1 as number")
>>> print(result)
number
1
>>> # Query with JSON format
>>> result = session.query("SELECT 1 as number", fmt="JSON")
>>> print(result)
{"number": "1"}
Voir aussi
>>> # Complex query with table creation
>>> session.query("CREATE TABLE test (id INT, name String) ENGINE = Memory")
>>> session.query("INSERT INTO test VALUES (1, 'Alice'), (2, 'Bob')")
>>> result = session.query("SELECT * FROM test ORDER BY id")
>>> print(result)
id,name
1,Alice
2,Bob
send_query()- Pour exécuter des requêtes en flux
sql- Alias de cette méthode
Exécute une requête SQL et renvoie un itérateur de résultats en streaming. Cette méthode exécute une requête SQL sur la base de données de la session et renvoie un objet de résultat en streaming qui vous permet de parcourir les résultats sans tout charger en mémoire d’un seul coup. Cela est particulièrement utile pour les grands jeux de résultats. Syntaxe
send_query
Paramètres
send_query(sql, fmt='CSV') → StreamingResult
Renvoie
|Paramètre
|Type
|Par défaut
|Description
sql
|str
|obligatoire
|Chaîne de requête SQL à exécuter
fmt
|str
"CSV"
|Format de sortie des résultats. Formats disponibles :
•
"CSV" - Valeurs séparées par des virgules
•
"JSON" - Format JSON
•
"TabSeparated" - Valeurs séparées par des tabulations
•
"JSONCompact" - Format JSON compact
•
"Arrow" - Format Apache Arrow
•
"Parquet" - Format Parquet
Exceptions levées
|Type de retour
|Description
StreamingResult
|Un itérateur de résultats en streaming qui renvoie progressivement les résultats de la requête. L’itérateur peut être utilisé dans des boucles for ou converti en d’autres structures de données
|Exception
|Condition
RuntimeError
|Si la session est fermée ou non valide
ValueError
|Si la requête SQL est mal formée
Exemples
Le format “Debug” n’est pas pris en charge et sera automatiquement converti en “CSV” avec un avertissement. Pour le débogage, utilisez plutôt des paramètres de chaîne de connexion.
>>> session = Session("test.db")
>>> session.query("CREATE TABLE big_table (id INT, data String) ENGINE = MergeTree() order by id")
>>>
>>> # Insert large dataset
>>> for i in range(1000):
... session.query(f"INSERT INTO big_table VALUES ({i}, 'data_{i}')")
>>>
>>> # Stream results to avoid memory issues
>>> streaming_result = session.send_query("SELECT * FROM big_table ORDER BY id")
>>> for chunk in streaming_result:
... print(f"Processing chunk: {len(chunk)} bytes")
... # Process chunk without loading entire result set
Voir aussi
>>> # Using with context manager
>>> with session.send_query("SELECT COUNT(*) FROM big_table") as stream:
... for result in stream:
... print(f"Count result: {result}")
query()- Pour exécuter des requêtes non streaming
chdb.state.sqlitelike.StreamingResult- Itérateur de résultats en streaming
Exécute une requête SQL et renvoie les résultats. Cette méthode exécute une requête SQL sur la base de données de la session et renvoie les résultats au format spécifié. Elle prend en charge différents formats de sortie et conserve l’état de la session entre les requêtes. Syntaxe
sql
Paramètres
sql(sql, fmt='CSV', udf_path='')
Retourne Retourne les résultats de la requête dans le format spécifié. Le type de retour exact dépend du paramètre de format :
|Paramètre
|Type
|Par défaut
|Description
sql
|str
|required
|Chaîne de requête SQL à exécuter
fmt
|str
"CSV"
|Format de sortie des résultats. Formats disponibles :
•
"CSV" - Valeurs séparées par des virgules
•
"JSON" - Format JSON
•
"TabSeparated" - Valeurs séparées par des tabulations
•
"Pretty" - Format de tableau Pretty
•
"JSONCompact" - Format JSON compact
•
"Arrow" - Format Apache Arrow
•
"Parquet" - Format Parquet
udf_path
|str
""
|Chemin vers les fonctions définies par l’utilisateur. S’il n’est pas spécifié, le chemin UDF défini lors de l’initialisation de la session est utilisé
- Les formats texte (CSV, JSON, etc.) renvoient
str
- Les formats binaires (Arrow, Parquet) renvoient
bytes
|Exception
|Condition
RuntimeError
|Si la session est fermée ou non valide
ValueError
|Si la requête SQL est mal formée
Exemples
Le format « Debug » n’est pas pris en charge et sera automatiquement converti en « CSV », avec un avertissement. Pour le débogage, utilisez plutôt les paramètres de la chaîne de connexion.
>>> session = Session("test.db")
>>>
>>> # Basic query with default CSV format
>>> result = session.query("SELECT 1 as number")
>>> print(result)
number
1
>>> # Query with JSON format
>>> result = session.query("SELECT 1 as number", fmt="JSON")
>>> print(result)
{"number": "1"}
Voir aussi
>>> # Complex query with table creation
>>> session.query("CREATE TABLE test (id INT, name String) ENGINE = MergeTree() order by id")
>>> session.query("INSERT INTO test VALUES (1, 'Alice'), (2, 'Bob')")
>>> result = session.query("SELECT * FROM test ORDER BY id")
>>> print(result)
id,name
1,Alice
2,Bob
send_query()- Pour l’exécution d’une requête en streaming
sql- Alias de cette méthode
Gestion de l’état
Crée une Connection vers le serveur d’arrière-plan de chDB. Cette fonction établit une connexion avec le moteur de base de données chDB (ClickHouse). Une seule connexion ouverte est autorisée par processus. Plusieurs appels avec la même chaîne de connexion renverront le même objet de connexion. Syntaxe
chdb.state.connect
Paramètres
chdb.state.connect(connection_string: str = ':memory:') → Connection
Formats de base Formats de chaîne de connexion pris en charge :
|Paramètre
|Type
|Valeur par défaut
|Description
connection_string(str, optional)
|str
":memory:"
|Chaîne de connexion à la base de données. Voir les formats ci-dessous.
Avec paramètres de requête
|Format
|Description
":memory:"
|Base de données en mémoire (par défaut)
"test.db"
|Fichier de base de données avec chemin relatif
"file:test.db"
|Identique au chemin relatif
"/path/to/test.db"
|Fichier de base de données avec chemin absolu
"file:/path/to/test.db"
|Identique au chemin absolu
Gestion des paramètres de requête Les paramètres de requête sont transmis au moteur ClickHouse comme arguments de démarrage. Gestion spéciale des paramètres :
|Format
|Description
"file:test.db?param1=value1¶m2=value2"
|Chemin relatif avec paramètres
"file::memory:?verbose&log-level=test"
|En mémoire avec paramètres
"///path/to/test.db?param1=value1¶m2=value2"
|Chemin absolu avec paramètres
Pour obtenir la liste complète des paramètres, consultez
|Paramètre spécial
|Devient
|Description
mode=ro
--readonly=1
|Mode lecture seule
verbose
|(flag)
|Active la journalisation détaillée
log-level=test
|(setting)
|Définit le niveau de journalisation
clickhouse local --help --verbose
Renvoie
Lève
|Type de retour
|Description
Connection
|Objet de connexion à la base de données qui prend en charge :
• la création de curseurs avec
Connection.cursor()
• les requêtes directes avec
Connection.query()
• les requêtes en streaming avec
Connection.send_query()
• le protocole du gestionnaire de contexte pour le nettoyage automatique
Exemples
|Exception
|Condition
RuntimeError
|Si la connexion à la base de données échoue
Voir aussi
>>> # In-memory database
>>> conn = connect()
>>> conn = connect(":memory:")
>>>
>>> # File-based database
>>> conn = connect("my_data.db")
>>> conn = connect("/path/to/data.db")
>>>
>>> # With parameters
>>> conn = connect("data.db?mode=ro") # Read-only mode
>>> conn = connect(":memory:?verbose&log-level=debug") # Debug logging
>>>
>>> # Using context manager for automatic cleanup
>>> with connect("data.db") as conn:
... result = conn.query("SELECT 1")
... print(result)
>>> # Connection automatically closed
Connection- Classe de connexion à la base de données
Cursor- Curseur de base de données pour les opérations de DB-API 2.0
Bases :
classe
classe
chdb.state.sqlitelike.Connection
object
Syntaxe
class chdb.state.sqlitelike.Connection(connection_string: str)
Ferme la connexion et libère les ressources. Cette méthode ferme la connexion à la base de données et libère toutes les ressources associées, y compris les curseurs actifs. Après l’appel de cette méthode, la connexion devient invalide et ne peut plus être utilisée pour d’autres opérations. Syntaxe
close() → None
Exemples
Cette méthode est idempotente - elle peut être appelée plusieurs fois sans risque.
>>> conn = connect("test.db")
>>> # Use connection for queries
>>> conn.query("CREATE TABLE test (id INT) ENGINE = Memory")
>>> # Close when done
>>> conn.close()
>>> # Using with context manager (automatic cleanup)
>>> with connect("test.db") as conn:
... conn.query("SELECT 1")
... # Connection automatically closed
Crée un objet Cursor pour exécuter des requêtes. Cette méthode crée un curseur de base de données qui fournit l’interface DB-API 2.0 standard pour exécuter des requêtes et récupérer les résultats. Le curseur permet de contrôler finement l’exécution des requêtes et la récupération des résultats. Syntaxe
cursor
Retourne
cursor() → Cursor
|Type de retour
|Description
Cursor
|Un objet curseur pour les opérations sur la base de données
Exemples
La création d’un nouveau curseur remplacera tout curseur existant associé à cette connexion. Une seule instance de curseur par connexion est prise en charge.
Voir aussi
>>> conn = connect(":memory:")
>>> cursor = conn.cursor()
>>> cursor.execute("CREATE TABLE test (id INT, name String) ENGINE = Memory")
>>> cursor.execute("INSERT INTO test VALUES (1, 'Alice')")
>>> cursor.execute("SELECT * FROM test")
>>> rows = cursor.fetchall()
>>> print(rows)
((1, 'Alice'),)
Cursor- Implémentation d’un curseur de base de données
Exécute une requête SQL et renvoie l’intégralité des résultats. Cette méthode exécute une requête SQL de manière synchrone et renvoie l’ensemble des résultats. Elle prend en charge différents formats de sortie et applique automatiquement un post-traitement propre à chaque format. Syntaxe
Paramètres :
query(query: str, format: str = 'CSV') → Any
Renvoie
|Paramètre
|Type
|Par défaut
|Description
query
|str
|obligatoire
|Chaîne de requête SQL à exécuter
format
|str
"CSV"
|Format de sortie des résultats. Formats pris en charge :
•
"CSV" - Valeurs séparées par des virgules (chaîne)
•
"JSON" - Format JSON (chaîne)
•
"Arrow" - Format Apache Arrow (octets)
•
"Dataframe" - Pandas DataFrame (nécessite pandas)
•
"Arrowtable" - PyArrow Table (nécessite pyarrow)
Lève
|Type de retour
|Description
str
|Pour les formats texte (CSV, JSON)
bytes
|Pour le format Arrow
pandas.DataFrame
|Pour le format dataframe
pyarrow.Table
|Pour le format arrowtable
Exemples
|Exception
|Condition
RuntimeError
|Si l’exécution de la requête échoue
ImportError
|Si les paquets requis pour le format ne sont pas installés
>>> conn = connect(":memory:")
>>>
>>> # Basic CSV query
>>> result = conn.query("SELECT 1 as num, 'hello' as text")
>>> print(result)
num,text
1,hello
Voir aussi
>>> # DataFrame format
>>> df = conn.query("SELECT number FROM numbers(5)", "dataframe")
>>> print(df)
number
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
send_query()- Pour exécuter des requêtes en streaming
Exécute une requête SQL et renvoie un itérateur de résultats en continu. Cette méthode exécute une requête SQL et renvoie un objet StreamingResult qui vous permet de parcourir les résultats sans tout charger en mémoire d’un seul coup. C’est idéal pour traiter de grands jeux de résultats. Syntaxe
send_query
Paramètres
send_query(query: str, format: str = 'CSV') → StreamingResult
Retourne
|Paramètre
|Type
|Par défaut
|Description
query
|str
|obligatoire
|chaîne de requête SQL à exécuter
format
|str
"CSV"
|Format de sortie des résultats. Formats pris en charge :
•
"CSV" - Valeurs séparées par des virgules
•
"JSON" - Format JSON
•
"Arrow" - Format Apache Arrow (active la méthode record_batch())
•
"dataframe" - blocs de Pandas DataFrame
•
"arrowtable" - blocs de tables PyArrow
Lève
|Type de retour
|Description
StreamingResult
|Un itérateur de résultats de requête en streaming qui prend en charge :
• le protocole d’itération (boucles for)
• le protocole de gestionnaire de contexte (instructions
with)
• la récupération manuelle avec la méthode fetch()
• le streaming de PyArrow RecordBatch (format Arrow uniquement)
|Exception
|Condition
RuntimeError
|Si l’exécution de la requête échoue
ImportError
|Si les packages requis pour ce format ne sont pas installés
Exemples
Seul le format « Arrow » prend en charge la méthode
record_batch() sur le StreamingResult renvoyé.
>>> conn = connect(":memory:")
>>>
>>> # Basic streaming
>>> stream = conn.send_query("SELECT number FROM numbers(1000)")
>>> for chunk in stream:
... print(f"Processing chunk: {len(chunk)} bytes")
>>> # Using context manager for cleanup
>>> with conn.send_query("SELECT * FROM large_table") as stream:
... chunk = stream.fetch()
... while chunk:
... process_data(chunk)
... chunk = stream.fetch()
Voir aussi
>>> # Arrow format with RecordBatch streaming
>>> stream = conn.send_query("SELECT * FROM data", "Arrow")
>>> reader = stream.record_batch(rows_per_batch=10000)
>>> for batch in reader:
... print(f"Batch shape: {batch.num_rows} x {batch.num_columns}")
query()- Pour l’exécution de requêtes sans streaming
StreamingResult- Itérateur de résultats en streaming
Bases :
classe
classe
chdb.state.sqlitelike.StreamingResult
object
Itérateur de résultats en streaming pour traiter de grands résultats de requête.
Cette classe fournit une interface d’itérateur pour exploiter des résultats de requête en streaming sans
charger l’ensemble du jeu de résultats en mémoire. Elle prend en charge divers formats de sortie
et fournit des méthodes pour récupérer manuellement les résultats ainsi que pour le streaming de RecordBatch PyArrow.
class chdb.state.sqlitelike.StreamingResult
Récupère le fragment suivant des résultats en streaming. Cette méthode récupère le prochain fragment de données disponible dans le résultat de la requête en streaming. Le format des données renvoyées dépend du format spécifié lors du lancement de la requête en streaming. Syntaxe
fetch
Retourne
fetch() → Any
Exemples
|Type de retour
|Description
str
|Pour les formats texte (CSV, JSON)
bytes
|Pour les formats binaires (Arrow, Parquet)
None
|Quand le flux de résultats est épuisé
>>> stream = conn.send_query("SELECT * FROM large_table")
>>> chunk = stream.fetch()
>>> while chunk is not None:
... process_data(chunk)
... chunk = stream.fetch()
Annule la
cancel
requête en streaming et libère les ressources.
Cette méthode annule toute
requête en streaming en cours et libère les
ressources associées. Elle doit être appelée lorsque vous souhaitez arrêter le traitement des résultats
avant que le flux ne soit entièrement consommé.
Syntaxe
Exemples
cancel() → None
>>> stream = conn.send_query("SELECT * FROM very_large_table")
>>> for i, chunk in enumerate(stream):
... if i >= 10: # Only process first 10 chunks
... stream.cancel()
... break
... process_data(chunk)
Ferme le résultat en streaming et libère les ressources. Alias de
cancel(). Ferme l’itérateur du résultat en streaming
et libère les ressources associées.
Syntaxe
close() → None
Crée un PyArrow RecordBatchReader pour un traitement par lots efficace. Cette méthode crée un PyArrow RecordBatchReader qui permet d’itérer efficacement sur les résultats de la requête au format Arrow. C’est la manière la plus efficace de traiter de grands jeux de résultats avec PyArrow. Syntaxe
record_batch
Paramètres
record_batch(rows_per_batch: int = 1000000) → pa.RecordBatchReader
Valeur de retour
|Paramètre
|Type
|Par défaut
|Description
rows_per_batch
|int
1000000
|Nombre de lignes par lot
|Type de retour
|Description
pa.RecordBatchReader
|PyArrow RecordBatchReader pour itérer sur les lots
Exemples
Cette méthode n’est disponible que lorsque la requête en streaming a été lancée avec
format="Arrow". Son utilisation avec d’autres formats provoquera une erreur.
>>> stream = conn.send_query("SELECT * FROM data", format="Arrow")
>>> reader = stream.record_batch(rows_per_batch=10000)
>>> for batch in reader:
... print(f"Processing batch: {batch.num_rows} rows")
... df = batch.to_pandas()
... process_dataframe(df)
StreamingResult prend en charge le protocole des itérateurs de Python, ce qui permet de l’utiliser directement dans des boucles for :
Protocole des itérateurs
>>> stream = conn.send_query("SELECT number FROM numbers(1000000)")
>>> for chunk in stream:
... print(f"Chunk size: {len(chunk)} bytes")
StreamingResult prend en charge le protocole des gestionnaires de contexte pour le nettoyage automatique des ressources :
Protocole des gestionnaires de contexte
>>> with conn.send_query("SELECT * FROM data") as stream:
... for chunk in stream:
... process(chunk)
>>> # Stream automatically closed
Bases :
classe
classe
chdb.state.sqlitelike.Cursor
object
class chdb.state.sqlitelike.Cursor(connection)
Fermer le curseur et libérer les ressources. Cette méthode ferme le curseur et libère toutes les ressources associées. Après l’appel de cette méthode, le curseur devient invalide et ne peut plus être utilisé pour d’autres opérations. Syntaxe
close() → None
Exemples
Cette méthode est idempotente - elle peut être appelée plusieurs fois sans risque. Le curseur est également fermé automatiquement lorsque la connexion est fermée.
>>> cursor = conn.cursor()
>>> cursor.execute("SELECT 1")
>>> result = cursor.fetchone()
>>> cursor.close() # Cleanup cursor resources
Renvoie la liste des noms de colonnes de la dernière requête exécutée. Cette méthode renvoie les noms de colonnes de la requête SELECT exécutée le plus récemment. Les noms sont renvoyés dans le même ordre que dans le jeu de résultats. Syntaxe
column_names
Retourne
column_names() → list
Exemples
|Type de retour
|Description
list
|Liste de chaînes correspondant aux noms des colonnes, ou liste vide si aucune requête n’a été exécutée ou si la requête n’a renvoyé aucune colonne
Voir aussi
>>> cursor = conn.cursor()
>>> cursor.execute("SELECT id, name, email FROM users LIMIT 1")
>>> print(cursor.column_names())
['id', 'name', 'email']
column_types()- Obtenir des informations sur les types de colonne
description- Description de colonne de la DB-API 2.0
Renvoie une liste des types de colonnes de la dernière requête exécutée. Cette méthode renvoie les noms des types de colonnes ClickHouse de la requête SELECT exécutée le plus récemment. Les types sont renvoyés dans le même ordre que dans le jeu de résultats. Syntaxe
column_types
Renvoie
column_types() → list
Exemples
|Type de retour
|Description
list
|Liste de chaînes contenant des noms de types ClickHouse, ou liste vide si aucune requête n’a été exécutée ou si la requête n’a renvoyé aucune colonne
Voir aussi
>>> cursor = conn.cursor()
>>> cursor.execute("SELECT toInt32(1), toString('hello')")
>>> print(cursor.column_types())
['Int32', 'String']
column_names()- Obtenir des informations sur les noms des colonnes
description- Description des colonnes DB-API 2.0
Valide toute transaction en attente. Cette méthode valide toute transaction de base de données en attente. Dans ClickHouse, la plupart des opérations sont validées automatiquement, mais cette méthode est fournie pour assurer la compatibilité avec DB-API 2.0.
commit
Syntaxe
ClickHouse valide généralement les opérations automatiquement ; les validations explicites ne sont donc, en règle générale, pas nécessaires. Cette méthode est fournie pour assurer la compatibilité avec le flux de travail standard de DB-API 2.0.
Exemples
commit() → None
>>> cursor = conn.cursor()
>>> cursor.execute("INSERT INTO test VALUES (1, 'data')")
>>> cursor.commit()
Renvoie la description des colonnes conformément à la spécification DB-API 2.0. Cette propriété renvoie une liste de tuples à 7 éléments décrivant chaque colonne du jeu de résultats de la dernière requête SELECT exécutée. Chaque tuple contient : (name, type_code, display_size, internal_size, precision, scale, null_ok) Actuellement, seuls name et type_code sont fournis, les autres champs étant définis sur None. Renvoie
propriété description : list
|Type de retour
|Description
list
|Liste de tuples à 7 éléments décrivant chaque colonne, ou liste vide si aucune requête SELECT n’a été exécutée
Exemples
Cette propriété suit la spécification DB-API 2.0 pour cursor.description. Seuls les deux premiers éléments (name et type_code) contiennent des données utiles dans cette implémentation.
Voir aussi
>>> cursor = conn.cursor()
>>> cursor.execute("SELECT id, name FROM users LIMIT 1")
>>> for desc in cursor.description:
... print(f"Column: {desc[0]}, Type: {desc[1]}")
Column: id, Type: Int32
Column: name, Type: String
column_names()- Obtenir uniquement les noms de colonnes
column_types()- Obtenir uniquement les types de colonnes
Exécute une requête SQL et prépare les résultats pour pouvoir les récupérer. Cette méthode exécute une requête SQL et prépare les résultats pour leur récupération à l’aide des méthodes
execute
fetch. Elle gère l’analyse des données de résultat et
la conversion automatique vers les types de données ClickHouse.
Syntaxe
Paramètres :
execute(query: str) → None
Lève
|Paramètre
|Type
|Description
query
|str
|chaîne de requête SQL à exécuter
|Exception
|Condition
Exception
|Si l’exécution de la requête échoue ou si l’analyse des résultats échoue
Cette méthode suit les spécifications DB-API 2.0 pour
cursor.execute().
Après l’exécution, utilisez
fetchone(),
fetchmany() ou
fetchall() pour
récupérer les résultats.
Exemples
La méthode convertit automatiquement les types de données ClickHouse en types Python appropriés :
- Types Int/UInt → int
- Types Float → float
- String/FixedString → str
- DateTime → datetime.datetime
- Date → datetime.date
- Bool → bool
Voir aussi
>>> cursor = conn.cursor()
>>>
>>> # Execute DDL
>>> cursor.execute("CREATE TABLE test (id INT, name String) ENGINE = Memory")
>>>
>>> # Execute DML
>>> cursor.execute("INSERT INTO test VALUES (1, 'Alice')")
>>>
>>> # Execute SELECT and fetch results
>>> cursor.execute("SELECT * FROM test")
>>> rows = cursor.fetchall()
>>> print(rows)
((1, 'Alice'),)
fetchone()- Récupère une seule ligne
fetchmany()- Récupère plusieurs lignes
fetchall()- Récupère toutes les lignes restantes
Récupère toutes les lignes restantes du résultat de la requête. Cette méthode récupère toutes les lignes restantes de l’ensemble de résultats de la requête à partir de la position actuelle du curseur. Elle renvoie un tuple de tuples de lignes, avec la conversion appropriée des types Python. Syntaxe
fetchall
Renvoie :
fetchall() → tuple
Exemples
|Type de retour
|Description
tuple
|Tuple contenant tous les tuples de lignes restants du jeu de résultats. Renvoie un tuple vide si aucune ligne n’est disponible
Voir aussi
>>> cursor = conn.cursor()
>>> cursor.execute("SELECT id, name FROM users")
>>> all_users = cursor.fetchall()
>>> for user_id, user_name in all_users:
... print(f"User {user_id}: {user_name}")
fetchone()- Récupérer une seule ligne
fetchmany()- Récupérer plusieurs lignes par lots
Récupère plusieurs lignes du résultat de la requête. Cette méthode récupère jusqu’à « size » lignes de l’ensemble de résultats de la requête en cours. Elle renvoie un tuple de tuples, chaque ligne contenant des valeurs de colonne avec la conversion appropriée vers le type Python. Syntaxe
fetchmany
Paramètres
fetchmany(size: int = 1) → tuple
Renvoie
|Paramètre
|Type
|Par défaut
|Description
size
|int
1
|Nombre maximal de lignes à récupérer
|Type de retour
|Description
tuple
|Tuple contenant jusqu’à ‘size’ tuples de lignes. Peut contenir moins de lignes si le jeu de résultats est épuisé
Exemples
Cette méthode suit les spécifications de la DB-API 2.0. Elle renvoie moins de ‘size’ lignes si le jeu de résultats est épuisé.
Voir aussi
>>> cursor = conn.cursor()
>>> cursor.execute("SELECT * FROM large_table")
>>>
>>> # Process results in batches
>>> while True:
... batch = cursor.fetchmany(100) # Fetch 100 rows at a time
... if not batch:
... break
... process_batch(batch)
fetchone()- Récupérer une seule ligne
fetchall()- Récupérer toutes les lignes restantes
Récupère la ligne suivante dans le résultat de la requête. Cette méthode récupère la prochaine ligne disponible dans le jeu de résultats de la requête en cours. Elle renvoie un tuple contenant les valeurs des colonnes, avec la conversion appropriée vers les types Python. Syntaxe
fetchone
Renvoie :
fetchone() → tuple | None
|Type de retour
|Description
Optional[tuple]
|Ligne suivante sous forme de tuple de valeurs de colonne, ou None s’il n’y a plus de lignes disponibles
Exemples
Cette méthode suit les spécifications DB-API 2.0. Les valeurs de colonne sont automatiquement converties dans les types Python appropriés en fonction des types de colonne ClickHouse.
Voir aussi
>>> cursor = conn.cursor()
>>> cursor.execute("SELECT id, name FROM users")
>>> row = cursor.fetchone()
>>> while row is not None:
... user_id, user_name = row
... print(f"User {user_id}: {user_name}")
... row = cursor.fetchone()
fetchmany()- Récupérer plusieurs lignes
fetchall()- Récupérer toutes les lignes restantes
Convertit le résultat de la requête en table PyArrow. Cette fonction convertit les résultats des requêtes chdb au format de table PyArrow, offrant un accès efficace aux données en format colonnaire ainsi qu’une interopérabilité avec d’autres bibliothèques de traitement de données. Syntaxe
chdb.state.sqlitelike
Paramètres :
chdb.state.sqlitelike.to_arrowTable(res)
Renvoie
|Paramètre
|Type
|Description
res
|-
|Objet résultat de requête de chdb contenant des données au format Arrow
Génère
|Type de retour
|Description
pyarrow.Table
|Table PyArrow contenant les résultats de la requête
|Exception
|Condition
ImportError
|Si les paquets pyarrow ou pandas ne sont pas installés
Exemples
Cette fonction nécessite que pyarrow et pandas soient installés. Installez-les avec :
pip install pyarrow pandas
>>> import chdb
>>> result = chdb.query("SELECT 1 as num, 'hello' as text", "Arrow")
>>> table = to_arrowTable(result)
>>> print(table.schema)
num: int64
text: string
>>> print(table.to_pandas())
num text
0 1 hello
Convertit le résultat de la requête en Pandas DataFrame. Cette fonction convertit les résultats de query chdb au format Pandas DataFrame en les transformant d’abord en table PyArrow, puis en DataFrame. Elle offre ainsi des capacités pratiques d’analyse de données avec l’API Pandas. Syntaxe
chdb.state.sqlitelike.to_df
Paramètres :
chdb.state.sqlitelike.to_df(r)
Renvoie :
|Paramètre
|Type
|Description
r
|-
|Objet résultat de la requête issu de chdb, contenant des données au format Arrow
Lève
|Type de retour
|Description
pandas.DataFrame
|DataFrame contenant les résultats de la requête avec les noms de colonnes et les types de données appropriés
|Exception
|Condition
ImportError
|Si les paquets pyarrow ou pandas ne sont pas installés
Voir aussi
Cette fonction utilise le multithreading pour convertir Arrow en Pandas afin d’améliorer les performances sur de grands jeux de données.
to_arrowTable()- Pour la conversion au format table PyArrow
>>> import chdb
>>> result = chdb.query("SELECT 1 as num, 'hello' as text", "Arrow")
>>> df = to_df(result)
>>> print(df)
num text
0 1 hello
>>> print(df.dtypes)
num int64
text object
dtype: object
Intégration avec DataFrame
Bases :
classe
classe
chdb.dataframe.Table
class chdb.dataframe.Table(*args: Any, **kwargs: Any)
chDB fournit une interface Python compatible avec DB-API 2.0 pour se connecter à des bases de données, ce qui vous permet d’utiliser chDB avec des outils et des frameworks qui s’appuient sur des interfaces de base de données standard. L’interface chDB DB-API 2.0 comprend :
Interface DB-API 2.0 (DBAPI)
- Connexions : gestion des connexions aux bases de données via des chaînes de connexion
- Curseurs : exécution des requêtes et récupération des résultats
- Système de types : constantes de type et convertisseurs conformes à DB-API 2.0
- Gestion des erreurs : hiérarchie standard des exceptions de base de données
- Sécurité des threads : niveau 1 de sécurité des threads (les threads peuvent partager des modules, mais pas des connexions)
L’interface DB-API 2.0 (DBAPI) implémente les principales fonctions suivantes :
Fonctions principales
Initialise une nouvelle connexion à une base de données. Syntaxe
chdb.dbapi.connect
Paramètres
chdb.dbapi.connect(*args, **kwargs)
Exceptions levées
|Paramètre
|Type
|Par défaut
|Description
path
|str
None
|Chemin du fichier de la base de données.
None pour une base de données en mémoire
Récupère les informations de version du client. Renvoie la version du client chDB sous forme de chaîne de caractères, pour assurer la compatibilité avec MySQLdb. Syntaxe
chdb.dbapi.get_client_info()
Renvoie
chdb.dbapi.get_client_info()
|Type de retour
|Description
str
|Chaîne de version au format ‘major.minor.patch’
Constructeurs de type
Renvoie x sous forme de type binaire. Cette fonction convertit l’entrée en type bytes afin de l’utiliser avec des champs binaires de la base de données, conformément à la spécification DB-API 2.0. Syntaxe
chdb.dbapi.Binary(x)
Paramètres
chdb.dbapi.Binary(x)
Retourne
|Paramètre
|Type
|Description
x
|-
|Données d’entrée à convertir au format binaire
|Type de retour
|Description
bytes
|Les données d’entrée converties en octets
Classe Connection
Bases :
classe
classe
chdb.dbapi.connections.Connection(path=None)
object
Connexion à la base de données chDB conforme à DB-API 2.0.
Cette classe fournit une interface DB-API standard permettant de se connecter aux bases de données chDB et d’interagir
avec elles. Elle prend en charge les bases de données en mémoire et basées sur des fichiers.
La connexion gère le moteur chDB sous-jacent et fournit des méthodes pour
exécuter des requêtes, gérer les transactions (sans effet pour ClickHouse) et créer des curseurs.
Paramètres
class chdb.dbapi.connections.Connection(path=None)
Variables
|Paramètre
|Type
|Par défaut
|Description
path
|str
None
|Chemin du fichier de la base de données. Si None, utilise une base de données en mémoire. Peut être un chemin de fichier comme ‘database.db’ ou None pour ‘:memory:’
Exemples
|Variable
|Type
|Description
encoding
|str
|Encodage des caractères pour les requêtes, par défaut ‘utf8’
open
|bool
|True si la connexion est ouverte, False si elle est fermée
>>> # In-memory database
>>> conn = Connection()
>>> cursor = conn.cursor()
>>> cursor.execute("SELECT 1")
>>> result = cursor.fetchall()
>>> conn.close()
>>> # File-based database
>>> conn = Connection('mydata.db')
>>> with conn.cursor() as cur:
... cur.execute("CREATE TABLE users (id INT, name STRING) ENGINE = MergeTree() order by id")
... cur.execute("INSERT INTO users VALUES (1, 'Alice')")
>>> conn.close()
>>> # Context manager usage
>>> with Connection() as cur:
... cur.execute("SELECT version()")
... version = cur.fetchone()
ClickHouse ne prend pas en charge les transactions traditionnelles ; les opérations commit() et rollback() sont donc sans effet, mais elles sont fournies pour assurer la conformité à la DB-API.
Ferme la connexion à la base de données. Ferme la connexion chDB sous-jacente et marque cette connexion comme fermée. Les opérations ultérieures sur cette connexion généreront une erreur. Syntaxe
Lève
close()
Valide la transaction en cours. Syntaxe
commit
commit()
Il s’agit d’une opération sans effet pour chDB/ClickHouse, car ce dernier ne prend pas en charge les transactions traditionnelles. Elle est fournie pour assurer la conformité à DB-API 2.0.
Créer un nouveau curseur pour exécuter des requêtes. Syntaxe
cursor
Paramètres
cursor(cursor=None)
Retourne
|Paramètre
|Type
|Description
cursor
|-
|Ignoré, fourni pour assurer la compatibilité
Lève Exemple
|Type de retour
|Description
Cursor
|Nouvel objet curseur pour cette connexion
>>> conn = Connection()
>>> cur = conn.cursor()
>>> cur.execute("SELECT 1")
>>> result = cur.fetchone()
Échapper une valeur pour l’inclure en toute sécurité dans des requêtes SQL. Syntaxe
escape
Paramètres
escape(obj, mapping=None)
Retourne
|Paramètre
|Type
|Description
obj
|-
|Valeur à échapper (chaîne, octets, nombre, etc.)
mapping
|-
|Table de correspondance facultative des caractères pour l’échappement
Exemple
|Type de retour
|Description
|-
|Version échappée de la valeur d’entrée, adaptée aux requêtes SQL
>>> conn = Connection()
>>> safe_value = conn.escape("O'Reilly")
>>> query = f"SELECT * FROM users WHERE name = {safe_value}"
Échappe une chaîne de caractères pour les requêtes SQL. Syntaxe
escape_string
Paramètres
escape_string(s)
Renvoie
|Paramètre
|Type
|Description
s
|str
|Chaîne à échapper
|Type de retour
|Description
str
|Chaîne échappée pouvant être incluse sans risque dans du SQL
Vérifie si la connexion est ouverte. Renvoie
propriété open
|Type de retour
|Description
bool
|Vrai si la connexion est ouverte, Faux si elle est fermée
Exécute directement une requête SQL et renvoie les résultats bruts. Cette méthode contourne l’interface de curseur et exécute les requêtes directement. Pour une utilisation standard de la DB-API, privilégiez la méthode cursor(). Syntaxe
Paramètres :
query(sql, fmt='CSV')
Renvoie
|Paramètre
|Type
|Par défaut
|Description
sql
|str or bytes
|required
|Requête SQL à exécuter
fmt
|str
"CSV"
|Format de sortie. Les formats pris en charge incluent “CSV”, “JSON”, “Arrow”, “Parquet”, etc.
Lève Exemple
|Type de retour
|Description
|-
|Résultat de la requête dans le format spécifié
>>> conn = Connection()
>>> result = conn.query("SELECT 1, 'hello'", "CSV")
>>> print(result)
"1,hello\n"
Renvoie la réponse à la dernière requête. Renvoie
propriété resp
|Type de retour
|Description
|-
|La réponse brute du dernier appel à query()
Cette propriété est mise à jour chaque fois que query() est appelée directement. Elle ne reflète pas les requêtes exécutées via des curseurs.
Annule la transaction en cours. Syntaxe
rollback
rollback()
Il s’agit d’un no-op pour chDB/ClickHouse, car chDB/ClickHouse ne prend pas en charge les transactions traditionnelles. Cette opération est fournie pour assurer la conformité à DB-API 2.0.
Classe Cursor
Bases :
classe
classe
chdb.dbapi.cursors.Cursor
object
Curseur DB-API 2.0 permettant d’exécuter des requêtes et de récupérer les résultats.
Le curseur fournit des méthodes pour exécuter des instructions SQL, gérer les résultats des requêtes,
et naviguer dans les jeux de résultats. Il prend en charge la liaison de paramètres, les opérations en lot,
et respecte les spécifications DB-API 2.0.
Ne créez pas directement d’instances de Cursor. Utilisez plutôt
Connection.cursor().
class chdb.dbapi.cursors.Cursor(connection)
Exemples
|Variable
|Type
|Description
description
|tuple
|Métadonnées des colonnes du dernier résultat de requête
rowcount
|int
|Nombre de lignes affectées par la dernière requête (-1 si inconnu)
arraysize
|int
|Nombre de lignes à récupérer en une seule fois par défaut (par défaut : 1)
lastrowid
|-
|ID de la dernière ligne insérée (le cas échéant)
max_stmt_length
|int
|Taille maximale d’une instruction pour executemany() (par défaut : 1024000)
>>> conn = Connection()
>>> cur = conn.cursor()
>>> cur.execute("SELECT 1 as id, 'test' as name")
>>> result = cur.fetchone()
>>> print(result) # (1, 'test')
>>> cur.close()
Voir DB-API 2.0 Cursor Objects pour obtenir tous les détails de la spécification.
Exécute une procédure stockée (implémentation factice). Syntaxe
callproc
Paramètres
callproc(procname, args=())
Retourne
|Paramètre
|Type
|Description
procname
|str
|Nom de la procédure stockée à exécuter
args
|sequence
|Paramètres à passer à la procédure
|Type de retour
|Description
sequence
|Le paramètre args d’origine (non modifié)
chDB/ClickHouse ne prend pas en charge les procédures stockées au sens traditionnel. Cette méthode est fournie pour assurer la conformité à DB-API 2.0, mais n’effectue aucune opération réelle. Utilisez execute() pour toutes les opérations SQL.
Ferme le curseur et libère les ressources associées. Après sa fermeture, le curseur devient inutilisable et toute opération provoquera une exception. La fermeture d’un curseur lit toutes les données restantes et libère le curseur sous-jacent. Syntaxe
close()
Exécute une requête SQL avec liaison facultative de paramètres. Cette méthode exécute une seule instruction SQL avec substitution facultative de paramètres. Elle prend en charge plusieurs formats d’espaces réservés pour les paramètres, pour plus de souplesse. Syntaxe
execute
Paramètres
execute(query, args=None)
Valeur de retour
|Paramètre
|Type
|Valeur par défaut
|Description
query
|str
|obligatoire
|Requête SQL à exécuter
args
|tuple/list/dict
None
|Paramètres à lier aux espaces réservés
Styles de paramètres
|Type de retour
|Description
int
|Nombre de lignes affectées (-1 si inconnu)
Exemples
|Style
|Exemple
|Style point d’interrogation
"SELECT * FROM users WHERE id = ?"
|Style nommé
"SELECT * FROM users WHERE name = %(name)s"
|Style de format
"SELECT * FROM users WHERE age = %s" (ancien)
Lève
>>> # Question mark parameters
>>> cur.execute("SELECT * FROM users WHERE id = ? AND age > ?", (123, 18))
>>>
>>> # Named parameters
>>> cur.execute("SELECT * FROM users WHERE name = %(name)s", {'name': 'Alice'})
>>>
>>> # No parameters
>>> cur.execute("SELECT COUNT(*) FROM users")
|Exception
|Condition
ProgrammingError
|Si le curseur est fermé ou si la requête est mal formée
InterfaceError
|Si une erreur de base de données survient pendant l’exécution
Exécute une requête plusieurs fois avec différents jeux de paramètres. Cette méthode exécute efficacement la même requête SQL à plusieurs reprises avec des valeurs de paramètres différentes. Elle est particulièrement utile pour les opérations INSERT en lot. Syntaxe
executemany(query, args)
Paramètres
executemany(query, args)
Renvoie
|Paramètre
|Type
|Description
query
|str
|Requête SQL à exécuter plusieurs fois
args
|séquence
|Séquence de tuples/dicts/listes de paramètres pour chaque exécution
Exemples
|Type de retour
|Description
int
|Nombre total de lignes affectées sur l’ensemble des exécutions
>>> # Bulk insert with question mark parameters
>>> users_data = [(1, 'Alice'), (2, 'Bob'), (3, 'Charlie')]
>>> cur.executemany("INSERT INTO users VALUES (?, ?)", users_data)
>>>
>>> # Bulk insert with named parameters
>>> users_data = [
... {'id': 1, 'name': 'Alice'},
... {'id': 2, 'name': 'Bob'}
... ]
>>> cur.executemany(
... "INSERT INTO users VALUES (%(id)s, %(name)s)",
... users_data
... )
Cette méthode améliore les performances des opérations INSERT et UPDATE sur plusieurs lignes en optimisant l’exécution de la requête.
Récupère toutes les lignes restantes du résultat de la requête. Syntaxe
fetchall()
Renvoie
fetchall()
Lève Exemple
|Type de retour
|Description
list
|Liste de tuples représentant toutes les lignes restantes
>>> cursor.execute("SELECT id, name FROM users")
>>> all_rows = cursor.fetchall()
>>> print(len(all_rows)) # Number of total rows
Récupère plusieurs lignes dans le résultat de la requête.