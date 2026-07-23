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Fonctions de requête de base

chdb.query

Exécute une requête SQL à l’aide du moteur chDB. Il s’agit de la principale fonction de requête, qui exécute des instructions SQL à l’aide du moteur ClickHouse intégré. Elle prend en charge divers formats de sortie et peut fonctionner avec des bases de données en mémoire ou sur fichier. Syntaxe
Paramètres Renvoie Renvoie le résultat de la requête dans le format spécifié : Lève Exemples

chdb.sql

Exécute une requête SQL à l’aide du moteur chDB. Il s’agit de la principale fonction de requête, qui exécute des instructions SQL à l’aide du moteur ClickHouse intégré. Elle prend en charge divers formats de sortie et peut fonctionner avec des bases de données en mémoire ou sur fichier. Syntaxe
Paramètres Renvoie Renvoie le résultat de la requête dans le format spécifié : Lève Exemples

chdb.to_arrowTable

Convertit le résultat de la requête en PyArrow Table. Convertit le résultat d’une requête chDB en PyArrow Table pour un traitement efficace des données au format colonnaire. Renvoie une table vide si le résultat est vide. Syntaxe
Paramètres Renvoie Lève Exemple

chdb.to_df

Convertit le résultat d’une requête en DataFrame Pandas. Convertit le résultat d’une requête chDB en DataFrame Pandas, en le convertissant d’abord en PyArrow Table, puis en DataFrame Pandas à l’aide du multithreading pour de meilleures performances. Syntaxe
Paramètres Renvoie Lève Exemple

Gestion des connexions et des sessions

Les fonctions de session suivantes sont disponibles :

chdb.connect

Crée une connexion au serveur d’arrière-plan de chDB. Cette fonction établit une connexion au moteur de base de données chDB (ClickHouse). Une seule connexion ouverte est autorisée par processus. Plusieurs appels avec la même chaîne de connexion renverront le même objet de connexion.
Paramètres : Formats de base Avec paramètres de requête Gestion des paramètres de requête Les paramètres de requête sont transmis au moteur ClickHouse comme arguments de démarrage. Gestion spéciale des paramètres : Pour obtenir la liste complète des paramètres, consultez clickhouse local --help --verbose Renvoie Lève
Une seule connexion par processus est prise en charge. La création d’une nouvelle connexion fermera toute connexion existante.
Exemples
Voir aussi
  • Connection - Classe de connexion à une base de données
  • Cursor - Curseur de base de données pour les opérations DB-API 2.0

Gestion des exceptions

classe chdb.ChdbError

Bases: Exception Classe d’exception de base pour les erreurs liées à chDB. Cette exception est levée lorsque l’exécution d’une requête chDB échoue ou rencontre une erreur. Elle hérite de la classe Python Exception standard et fournit des informations sur l’erreur provenant du moteur ClickHouse sous-jacent.

classe chdb.session.Session

Bases : object La session conserve l’état de la requête. Si path vaut None, un répertoire temporaire sera créé et utilisé comme chemin de la base de données, et ce répertoire temporaire sera supprimé à la fermeture de la session. Vous pouvez également fournir un path pour créer une base de données à cet emplacement, où vos données seront conservées. Vous pouvez aussi utiliser une chaîne de connexion pour transmettre le path et d’autres paramètres.
Exemples
Gestion des arguments de la chaîne de connexionDans les chaînes de connexion contenant des paramètres de requête comme « file:test.db?param1=value1&param2=value2 », des paramètres comme « param1=value1 » seront transmis au moteur ClickHouse comme arguments de démarrage.Pour plus de détails, consultez clickhouse local –help –verboseGestion de certains arguments spéciaux :
  • « mode=ro » devient « –readonly=1 » pour ClickHouse (mode lecture seule)
Important
  • Il ne peut y avoir qu’une seule session à la fois. Si vous souhaitez créer une nouvelle session, vous devez fermer la session existante.
  • La création d’une nouvelle session fermera la session existante.

cleanup

Nettoie les ressources de la session en gérant les exceptions. Cette méthode tente de fermer la session tout en ignorant les exceptions susceptibles de survenir pendant le processus de nettoyage. Elle est particulièrement utile dans les scénarios de gestion des erreurs ou lorsque vous devez vous assurer que le nettoyage a bien lieu, quel que soit l’état de la session. Syntaxe
Cette méthode ne lèvera jamais d’exception ; vous pouvez donc l’appeler en toute sécurité dans des blocs finally ou des destructeurs.
Exemples
Voir aussi
  • close() - Pour fermer explicitement la session avec propagation des erreurs

close

Ferme la session et libère les ressources. Cette méthode ferme la connexion sous-jacente et réinitialise l’état global de la session. Après l’appel de cette méthode, la session n’est plus valide et ne peut pas être utilisée pour d’autres requêtes. Syntaxe
Cette méthode est appelée automatiquement lorsque la session est utilisée comme gestionnaire de contexte ou lorsque l’objet session est détruit.
ImportantToute tentative d’utiliser la session après l’appel à close() entraînera une erreur.
Exemples

query

Exécute une requête SQL et renvoie les résultats. Cette méthode exécute une requête SQL sur la base de données de la session et renvoie les résultats au format spécifié. Elle prend en charge divers formats de sortie et conserve l’état de la session entre les requêtes. Syntaxe
Paramètres Renvoie Renvoie les résultats de la requête dans le format spécifié. Le type de retour exact dépend du paramètre format :
  • Les formats texte (CSV, JSON, etc.) renvoient une valeur str
  • Les formats binaires (Arrow, Parquet) renvoient une valeur bytes
Lève
Le format « Debug » n’est pas pris en charge et sera automatiquement converti en « CSV », avec un avertissement. Pour le débogage, utilisez plutôt les paramètres de la chaîne de connexion.
AvertissementCette méthode exécute la requête de manière synchrone et charge tous les résultats en mémoire. Pour les jeux de résultats volumineux, envisagez d’utiliser send_query() pour obtenir des résultats en streaming.
Exemples
Voir aussi
  • send_query() - Pour exécuter des requêtes en flux
  • sql - Alias de cette méthode

send_query

Exécute une requête SQL et renvoie un itérateur de résultats en streaming. Cette méthode exécute une requête SQL sur la base de données de la session et renvoie un objet de résultat en streaming qui vous permet de parcourir les résultats sans tout charger en mémoire d’un seul coup. Cela est particulièrement utile pour les grands jeux de résultats. Syntaxe
Paramètres Renvoie Exceptions levées
Le format “Debug” n’est pas pris en charge et sera automatiquement converti en “CSV” avec un avertissement. Pour le débogage, utilisez plutôt des paramètres de chaîne de connexion.
L’objet StreamingResult renvoyé doit être consommé rapidement ou stocké de manière appropriée, car il maintient une connexion à la base de données.
Exemples
Voir aussi
  • query() - Pour exécuter des requêtes non streaming
  • chdb.state.sqlitelike.StreamingResult - Itérateur de résultats en streaming

sql

Exécute une requête SQL et renvoie les résultats. Cette méthode exécute une requête SQL sur la base de données de la session et renvoie les résultats au format spécifié. Elle prend en charge différents formats de sortie et conserve l’état de la session entre les requêtes. Syntaxe
Paramètres Retourne Retourne les résultats de la requête dans le format spécifié. Le type de retour exact dépend du paramètre de format :
  • Les formats texte (CSV, JSON, etc.) renvoient str
  • Les formats binaires (Arrow, Parquet) renvoient bytes
Lève :
Le format « Debug » n’est pas pris en charge et sera automatiquement converti en « CSV », avec un avertissement. Pour le débogage, utilisez plutôt les paramètres de la chaîne de connexion.
AvertissementCette méthode exécute la requête de manière synchrone et charge tous les résultats en mémoire. Pour les jeux de résultats volumineux, envisagez d’utiliser send_query() pour obtenir des résultats en streaming.
Exemples
Voir aussi
  • send_query() - Pour l’exécution d’une requête en streaming
  • sql - Alias de cette méthode

Gestion de l’état

chdb.state.connect

Crée une Connection vers le serveur d’arrière-plan de chDB. Cette fonction établit une connexion avec le moteur de base de données chDB (ClickHouse). Une seule connexion ouverte est autorisée par processus. Plusieurs appels avec la même chaîne de connexion renverront le même objet de connexion. Syntaxe
Paramètres Formats de base Formats de chaîne de connexion pris en charge : Avec paramètres de requête Gestion des paramètres de requête Les paramètres de requête sont transmis au moteur ClickHouse comme arguments de démarrage. Gestion spéciale des paramètres : Pour obtenir la liste complète des paramètres, consultez clickhouse local --help --verbose Renvoie Lève
AvertissementUne seule connexion par processus est prise en charge. La création d’une nouvelle connexion fermera toute connexion existante.
Exemples
Voir aussi
  • Connection - Classe de connexion à la base de données
  • Cursor - Curseur de base de données pour les opérations de DB-API 2.0

classe chdb.state.sqlitelike.Connection

Bases : object Syntaxe

close

Ferme la connexion et libère les ressources. Cette méthode ferme la connexion à la base de données et libère toutes les ressources associées, y compris les curseurs actifs. Après l’appel de cette méthode, la connexion devient invalide et ne peut plus être utilisée pour d’autres opérations. Syntaxe
Cette méthode est idempotente - elle peut être appelée plusieurs fois sans risque.
AvertissementToutes les requêtes en streaming en cours seront annulées lorsque la connexion sera fermée. Assurez-vous que toutes les données importantes ont bien été traitées avant de la fermer.
Exemples

cursor

Crée un objet Cursor pour exécuter des requêtes. Cette méthode crée un curseur de base de données qui fournit l’interface DB-API 2.0 standard pour exécuter des requêtes et récupérer les résultats. Le curseur permet de contrôler finement l’exécution des requêtes et la récupération des résultats. Syntaxe
Retourne
La création d’un nouveau curseur remplacera tout curseur existant associé à cette connexion. Une seule instance de curseur par connexion est prise en charge.
Exemples
Voir aussi
  • Cursor - Implémentation d’un curseur de base de données

query

Exécute une requête SQL et renvoie l’intégralité des résultats. Cette méthode exécute une requête SQL de manière synchrone et renvoie l’ensemble des résultats. Elle prend en charge différents formats de sortie et applique automatiquement un post-traitement propre à chaque format. Syntaxe
Paramètres : Renvoie Lève
AvertissementCette méthode charge l’ensemble du jeu de résultats en mémoire. Pour des résultats volumineux, envisagez d’utiliser send_query() pour le streaming.
Exemples
Voir aussi

send_query

Exécute une requête SQL et renvoie un itérateur de résultats en continu. Cette méthode exécute une requête SQL et renvoie un objet StreamingResult qui vous permet de parcourir les résultats sans tout charger en mémoire d’un seul coup. C’est idéal pour traiter de grands jeux de résultats. Syntaxe
Paramètres Retourne Lève
Seul le format « Arrow » prend en charge la méthode record_batch() sur le StreamingResult renvoyé.
Exemples
Voir aussi
  • query() - Pour l’exécution de requêtes sans streaming
  • StreamingResult - Itérateur de résultats en streaming

classe chdb.state.sqlitelike.StreamingResult

Bases : object Itérateur de résultats en streaming pour traiter de grands résultats de requête. Cette classe fournit une interface d’itérateur pour exploiter des résultats de requête en streaming sans charger l’ensemble du jeu de résultats en mémoire. Elle prend en charge divers formats de sortie et fournit des méthodes pour récupérer manuellement les résultats ainsi que pour le streaming de RecordBatch PyArrow.

fetch

Récupère le fragment suivant des résultats en streaming. Cette méthode récupère le prochain fragment de données disponible dans le résultat de la requête en streaming. Le format des données renvoyées dépend du format spécifié lors du lancement de la requête en streaming. Syntaxe
Retourne Exemples

cancel

Annule la requête en streaming et libère les ressources. Cette méthode annule toute requête en streaming en cours et libère les ressources associées. Elle doit être appelée lorsque vous souhaitez arrêter le traitement des résultats avant que le flux ne soit entièrement consommé. Syntaxe
Exemples

close

Ferme le résultat en streaming et libère les ressources. Alias de cancel(). Ferme l’itérateur du résultat en streaming et libère les ressources associées. Syntaxe

record_batch

Crée un PyArrow RecordBatchReader pour un traitement par lots efficace. Cette méthode crée un PyArrow RecordBatchReader qui permet d’itérer efficacement sur les résultats de la requête au format Arrow. C’est la manière la plus efficace de traiter de grands jeux de résultats avec PyArrow. Syntaxe
Paramètres Valeur de retour
Cette méthode n’est disponible que lorsque la requête en streaming a été lancée avec format="Arrow". Son utilisation avec d’autres formats provoquera une erreur.
Exemples

Protocole des itérateurs

StreamingResult prend en charge le protocole des itérateurs de Python, ce qui permet de l’utiliser directement dans des boucles for :

Protocole des gestionnaires de contexte

StreamingResult prend en charge le protocole des gestionnaires de contexte pour le nettoyage automatique des ressources :

classe chdb.state.sqlitelike.Cursor

Bases : object

close

Fermer le curseur et libérer les ressources. Cette méthode ferme le curseur et libère toutes les ressources associées. Après l’appel de cette méthode, le curseur devient invalide et ne peut plus être utilisé pour d’autres opérations. Syntaxe
Cette méthode est idempotente - elle peut être appelée plusieurs fois sans risque. Le curseur est également fermé automatiquement lorsque la connexion est fermée.
Exemples

column_names

Renvoie la liste des noms de colonnes de la dernière requête exécutée. Cette méthode renvoie les noms de colonnes de la requête SELECT exécutée le plus récemment. Les noms sont renvoyés dans le même ordre que dans le jeu de résultats. Syntaxe
Retourne Exemples
Voir aussi

column_types

Renvoie une liste des types de colonnes de la dernière requête exécutée. Cette méthode renvoie les noms des types de colonnes ClickHouse de la requête SELECT exécutée le plus récemment. Les types sont renvoyés dans le même ordre que dans le jeu de résultats. Syntaxe
Renvoie Exemples
Voir aussi

commit

Valide toute transaction en attente. Cette méthode valide toute transaction de base de données en attente. Dans ClickHouse, la plupart des opérations sont validées automatiquement, mais cette méthode est fournie pour assurer la compatibilité avec DB-API 2.0.
ClickHouse valide généralement les opérations automatiquement ; les validations explicites ne sont donc, en règle générale, pas nécessaires. Cette méthode est fournie pour assurer la compatibilité avec le flux de travail standard de DB-API 2.0.
Syntaxe
Exemples

propriété description : list

Renvoie la description des colonnes conformément à la spécification DB-API 2.0. Cette propriété renvoie une liste de tuples à 7 éléments décrivant chaque colonne du jeu de résultats de la dernière requête SELECT exécutée. Chaque tuple contient : (name, type_code, display_size, internal_size, precision, scale, null_ok) Actuellement, seuls name et type_code sont fournis, les autres champs étant définis sur None. Renvoie
Cette propriété suit la spécification DB-API 2.0 pour cursor.description. Seuls les deux premiers éléments (name et type_code) contiennent des données utiles dans cette implémentation.
Exemples
Voir aussi

execute

Exécute une requête SQL et prépare les résultats pour pouvoir les récupérer. Cette méthode exécute une requête SQL et prépare les résultats pour leur récupération à l’aide des méthodes fetch. Elle gère l’analyse des données de résultat et la conversion automatique vers les types de données ClickHouse. Syntaxe
Paramètres : Lève
Cette méthode suit les spécifications DB-API 2.0 pour cursor.execute(). Après l’exécution, utilisez fetchone(), fetchmany() ou fetchall() pour récupérer les résultats.
La méthode convertit automatiquement les types de données ClickHouse en types Python appropriés :
  • Types Int/UInt → int
  • Types Float → float
  • String/FixedString → str
  • DateTime → datetime.datetime
  • Date → datetime.date
  • Bool → bool
Exemples
Voir aussi

fetchall

Récupère toutes les lignes restantes du résultat de la requête. Cette méthode récupère toutes les lignes restantes de l’ensemble de résultats de la requête à partir de la position actuelle du curseur. Elle renvoie un tuple de tuples de lignes, avec la conversion appropriée des types Python. Syntaxe
Renvoie :
AvertissementCette méthode charge toutes les lignes restantes en mémoire en une seule fois. Pour les jeux de résultats volumineux, envisagez d’utiliser fetchmany() pour traiter les résultats par lots.
Exemples
Voir aussi

fetchmany

Récupère plusieurs lignes du résultat de la requête. Cette méthode récupère jusqu’à « size » lignes de l’ensemble de résultats de la requête en cours. Elle renvoie un tuple de tuples, chaque ligne contenant des valeurs de colonne avec la conversion appropriée vers le type Python. Syntaxe
Paramètres Renvoie
Cette méthode suit les spécifications de la DB-API 2.0. Elle renvoie moins de ‘size’ lignes si le jeu de résultats est épuisé.
Exemples
Voir aussi

fetchone

Récupère la ligne suivante dans le résultat de la requête. Cette méthode récupère la prochaine ligne disponible dans le jeu de résultats de la requête en cours. Elle renvoie un tuple contenant les valeurs des colonnes, avec la conversion appropriée vers les types Python. Syntaxe
Renvoie :
Cette méthode suit les spécifications DB-API 2.0. Les valeurs de colonne sont automatiquement converties dans les types Python appropriés en fonction des types de colonne ClickHouse.
Exemples
Voir aussi

chdb.state.sqlitelike

Convertit le résultat de la requête en table PyArrow. Cette fonction convertit les résultats des requêtes chdb au format de table PyArrow, offrant un accès efficace aux données en format colonnaire ainsi qu’une interopérabilité avec d’autres bibliothèques de traitement de données. Syntaxe
Paramètres : Renvoie Génère
Cette fonction nécessite que pyarrow et pandas soient installés. Installez-les avec : pip install pyarrow pandas
AvertissementLes résultats vides renvoient une table PyArrow vide sans schéma.
Exemples

chdb.state.sqlitelike.to_df

Convertit le résultat de la requête en Pandas DataFrame. Cette fonction convertit les résultats de query chdb au format Pandas DataFrame en les transformant d’abord en table PyArrow, puis en DataFrame. Elle offre ainsi des capacités pratiques d’analyse de données avec l’API Pandas. Syntaxe
Paramètres : Renvoie : Lève
Cette fonction utilise le multithreading pour convertir Arrow en Pandas afin d’améliorer les performances sur de grands jeux de données.
Voir aussi Exemples

Intégration avec DataFrame

classe chdb.dataframe.Table

Bases :

Interface DB-API 2.0 (DBAPI)

chDB fournit une interface Python compatible avec DB-API 2.0 pour se connecter à des bases de données, ce qui vous permet d’utiliser chDB avec des outils et des frameworks qui s’appuient sur des interfaces de base de données standard. L’interface chDB DB-API 2.0 comprend :
  • Connexions : gestion des connexions aux bases de données via des chaînes de connexion
  • Curseurs : exécution des requêtes et récupération des résultats
  • Système de types : constantes de type et convertisseurs conformes à DB-API 2.0
  • Gestion des erreurs : hiérarchie standard des exceptions de base de données
  • Sécurité des threads : niveau 1 de sécurité des threads (les threads peuvent partager des modules, mais pas des connexions)

Fonctions principales

L’interface DB-API 2.0 (DBAPI) implémente les principales fonctions suivantes :

chdb.dbapi.connect

Initialise une nouvelle connexion à une base de données. Syntaxe
Paramètres Exceptions levées

chdb.dbapi.get_client_info()

Récupère les informations de version du client. Renvoie la version du client chDB sous forme de chaîne de caractères, pour assurer la compatibilité avec MySQLdb. Syntaxe
Renvoie

Constructeurs de type

chdb.dbapi.Binary(x)

Renvoie x sous forme de type binaire. Cette fonction convertit l’entrée en type bytes afin de l’utiliser avec des champs binaires de la base de données, conformément à la spécification DB-API 2.0. Syntaxe
Paramètres Retourne

Classe Connection

classe chdb.dbapi.connections.Connection(path=None)

Bases : object Connexion à la base de données chDB conforme à DB-API 2.0. Cette classe fournit une interface DB-API standard permettant de se connecter aux bases de données chDB et d’interagir avec elles. Elle prend en charge les bases de données en mémoire et basées sur des fichiers. La connexion gère le moteur chDB sous-jacent et fournit des méthodes pour exécuter des requêtes, gérer les transactions (sans effet pour ClickHouse) et créer des curseurs.
Paramètres Variables Exemples
ClickHouse ne prend pas en charge les transactions traditionnelles ; les opérations commit() et rollback() sont donc sans effet, mais elles sont fournies pour assurer la conformité à la DB-API.

close

Ferme la connexion à la base de données. Ferme la connexion chDB sous-jacente et marque cette connexion comme fermée. Les opérations ultérieures sur cette connexion généreront une erreur. Syntaxe
Lève

commit

Valide la transaction en cours. Syntaxe
Il s’agit d’une opération sans effet pour chDB/ClickHouse, car ce dernier ne prend pas en charge les transactions traditionnelles. Elle est fournie pour assurer la conformité à DB-API 2.0.

cursor

Créer un nouveau curseur pour exécuter des requêtes. Syntaxe
Paramètres Retourne Lève Exemple

escape

Échapper une valeur pour l’inclure en toute sécurité dans des requêtes SQL. Syntaxe
Paramètres Retourne Exemple

escape_string

Échappe une chaîne de caractères pour les requêtes SQL. Syntaxe
Paramètres Renvoie

propriété open

Vérifie si la connexion est ouverte. Renvoie

query

Exécute directement une requête SQL et renvoie les résultats bruts. Cette méthode contourne l’interface de curseur et exécute les requêtes directement. Pour une utilisation standard de la DB-API, privilégiez la méthode cursor(). Syntaxe
Paramètres : Renvoie Lève Exemple

propriété resp

Renvoie la réponse à la dernière requête. Renvoie
Cette propriété est mise à jour chaque fois que query() est appelée directement. Elle ne reflète pas les requêtes exécutées via des curseurs.

rollback

Annule la transaction en cours. Syntaxe
Il s’agit d’un no-op pour chDB/ClickHouse, car chDB/ClickHouse ne prend pas en charge les transactions traditionnelles. Cette opération est fournie pour assurer la conformité à DB-API 2.0.

Classe Cursor

classe chdb.dbapi.cursors.Cursor

Bases : object Curseur DB-API 2.0 permettant d’exécuter des requêtes et de récupérer les résultats. Le curseur fournit des méthodes pour exécuter des instructions SQL, gérer les résultats des requêtes, et naviguer dans les jeux de résultats. Il prend en charge la liaison de paramètres, les opérations en lot, et respecte les spécifications DB-API 2.0. Ne créez pas directement d’instances de Cursor. Utilisez plutôt Connection.cursor().
Exemples
Voir DB-API 2.0 Cursor Objects pour obtenir tous les détails de la spécification.

callproc

Exécute une procédure stockée (implémentation factice). Syntaxe
Paramètres Retourne
chDB/ClickHouse ne prend pas en charge les procédures stockées au sens traditionnel. Cette méthode est fournie pour assurer la conformité à DB-API 2.0, mais n’effectue aucune opération réelle. Utilisez execute() pour toutes les opérations SQL.
CompatibilitéIl s’agit d’une implémentation de substitution. Les fonctionnalités traditionnelles des procédures stockées, comme les paramètres OUT/INOUT, plusieurs jeux de résultats et les variables du serveur, ne sont pas prises en charge par le moteur ClickHouse sous-jacent.

close

Ferme le curseur et libère les ressources associées. Après sa fermeture, le curseur devient inutilisable et toute opération provoquera une exception. La fermeture d’un curseur lit toutes les données restantes et libère le curseur sous-jacent. Syntaxe

execute

Exécute une requête SQL avec liaison facultative de paramètres. Cette méthode exécute une seule instruction SQL avec substitution facultative de paramètres. Elle prend en charge plusieurs formats d’espaces réservés pour les paramètres, pour plus de souplesse. Syntaxe
Paramètres Valeur de retour Styles de paramètres Exemples
Lève

executemany(query, args)

Exécute une requête plusieurs fois avec différents jeux de paramètres. Cette méthode exécute efficacement la même requête SQL à plusieurs reprises avec des valeurs de paramètres différentes. Elle est particulièrement utile pour les opérations INSERT en lot. Syntaxe
Paramètres Renvoie Exemples
Cette méthode améliore les performances des opérations INSERT et UPDATE sur plusieurs lignes en optimisant l’exécution de la requête.

fetchall()

Récupère toutes les lignes restantes du résultat de la requête. Syntaxe
Renvoie Lève
AvertissementCette méthode peut consommer beaucoup de mémoire avec des jeux de résultats volumineux. Envisagez d’utiliser fetchmany() pour les grands jeux de résultats.
Exemple

fetchmany

Récupère plusieurs lignes dans le résultat de la requête.