La méthode
Interface URI universelle
uri() est le point d’accès universel recommandé, qui détecte automatiquement le type de source :
from chdb.datastore import DataStore
# Local files
ds = DataStore.uri("data.csv")
ds = DataStore.uri("/path/to/data.parquet")
# Cloud storage
ds = DataStore.uri("s3://bucket/data.parquet?nosign=true")
ds = DataStore.uri("https://example.com/data.csv")
# Databases
ds = DataStore.uri("mysql://user:pass@host:3306/db/table")
ds = DataStore.uri("postgresql://user:pass@host:5432/db/table")
Référence de la syntaxe des URI
|Type de source
|Format d’URI
|Exemple
|Fichier local
path/to/file
data.csv,
/abs/path/data.parquet
|S3
s3://bucket/path
s3://mybucket/data.parquet?nosign=true
|GCS
gs://bucket/path
gs://mybucket/data.csv
|Azure
az://container/path
az://mycontainer/data.parquet
|HTTP/HTTPS
https://url
https://example.com/data.csv
|MySQL
mysql://user:pass@host:port/db/table
mysql://root:pass@localhost:3306/mydb/users
|PostgreSQL
postgresql://user:pass@host:port/db/table
postgresql://postgres:pass@localhost:5432/mydb/users
|SQLite
sqlite:///path?table=name
sqlite:///data.db?table=users
|ClickHouse
clickhouse://host:port/db/table
clickhouse://localhost:9000/default/hits
Sources de données de type fichier
Créer un DataStore à partir d’un fichier local ou distant, avec détection automatique du format.
from_file
Paramètres :
DataStore.from_file(path, format=None, compression=None, **kwargs)
Formats pris en charge : CSV, TSV, Parquet, JSON, JSONLines, ORC, Avro, Arrow Exemples :
|Paramètre
|Type
|Par défaut
|Description
path
|str
|obligatoire
|Chemin de fichier (local ou URL)
format
|str
None
|Format de fichier (détecté automatiquement si None)
compression
|str
None
|Type de compression (détecté automatiquement si None)
from chdb.datastore import DataStore
# Auto-detect format from extension
ds = DataStore.from_file("data.csv")
ds = DataStore.from_file("data.parquet")
ds = DataStore.from_file("data.json")
# Explicit format
ds = DataStore.from_file("data.txt", format="CSV")
# With compression
ds = DataStore.from_file("data.csv.gz", compression="gzip")
Fonctions de lecture compatibles avec Pandas
from chdb import datastore as pd
# CSV files
ds = pd.read_csv("data.csv")
ds = pd.read_csv("data.csv", sep=";", header=0, nrows=1000)
# Parquet files (recommended for large datasets)
ds = pd.read_parquet("data.parquet")
ds = pd.read_parquet("data.parquet", columns=['col1', 'col2'])
# JSON files
ds = pd.read_json("data.json")
ds = pd.read_json("data.jsonl", lines=True)
# Excel files
ds = pd.read_excel("data.xlsx", sheet_name="Sheet1")
Stockage Cloud
Créer un DataStore depuis Amazon S3.
from_s3
Paramètres :
DataStore.from_s3(url, access_key_id=None, secret_access_key=None, format=None, **kwargs)
Exemples :
|Paramètre
|Type
|Par défaut
|Description
url
|str
|obligatoire
|URL S3 (s3://bucket/path)
access_key_id
|str
None
|ID de la clé d’accès AWS
secret_access_key
|str
None
|Clé d’accès secrète AWS
format
|str
None
|Format de fichier (détecté automatiquement)
from chdb.datastore import DataStore
# Anonymous access (public bucket)
ds = DataStore.from_s3("s3://bucket/data.parquet")
# With credentials
ds = DataStore.from_s3(
"s3://bucket/data.parquet",
access_key_id="AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
secret_access_key="wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY"
)
# Using URI with query parameters
ds = DataStore.uri("s3://bucket/data.parquet?nosign=true")
ds = DataStore.uri("s3://bucket/data.parquet?access_key_id=KEY&secret_access_key=SECRET")
Créer un DataStore depuis Google Cloud Storage.
from_gcs
Exemples :
DataStore.from_gcs(url, credentials_path=None, **kwargs)
ds = DataStore.from_gcs("gs://bucket/data.parquet")
ds = DataStore.from_gcs("gs://bucket/data.parquet", credentials_path="/path/to/creds.json")
Créer un DataStore depuis Azure Blob Storage.
from_azure
Exemples :
DataStore.from_azure(url, account_name=None, account_key=None, **kwargs)
ds = DataStore.from_azure(
"az://container/data.parquet",
account_name="myaccount",
account_key="mykey"
)
Créer un DataStore depuis HDFS.
from_hdfs
Exemples :
DataStore.from_hdfs(url, **kwargs)
ds = DataStore.from_hdfs("hdfs://namenode:8020/path/data.parquet")
Créer un DataStore à partir d’une URL HTTP/HTTPS.
from_url
Exemples :
DataStore.from_url(url, format=None, **kwargs)
ds = DataStore.from_url("https://example.com/data.csv")
ds = DataStore.from_url("https://raw.githubusercontent.com/user/repo/main/data.parquet")
Bases de données
Créer un DataStore à partir d’une base de données MySQL.
from_mysql
Paramètres :
DataStore.from_mysql(host, database, table, user, password, port=3306, **kwargs)
Exemples :
|Paramètre
|Type
|Par défaut
|Description
host
|str
|obligatoire
|Hôte MySQL
database
|str
|obligatoire
|Nom de la base de données
table
|str
|obligatoire
|Nom de la table
user
|str
|obligatoire
|Nom d’utilisateur
password
|str
|obligatoire
|Mot de passe
port
|int
3306
|Numéro de port
ds = DataStore.from_mysql(
host="localhost",
database="mydb",
table="users",
user="root",
password="password"
)
# Using URI
ds = DataStore.uri("mysql://root:password@localhost:3306/mydb/users")
Créer un DataStore à partir d’une base de données PostgreSQL.
from_postgresql
Exemples :
DataStore.from_postgresql(host, database, table, user, password, port=5432, **kwargs)
ds = DataStore.from_postgresql(
host="localhost",
database="mydb",
table="users",
user="postgres",
password="password"
)
# Using URI
ds = DataStore.uri("postgresql://postgres:password@localhost:5432/mydb/users")
Créer un DataStore à partir du serveur ClickHouse.
from_clickhouse
Exemples :
DataStore.from_clickhouse(host, database, table, user=None, password=None, port=9000, **kwargs)
ds = DataStore.from_clickhouse(
host="localhost",
database="default",
table="hits",
user="default",
password=""
)
# Connection-level mode (explore databases)
ds = DataStore.from_clickhouse(
host="analytics.company.com",
user="analyst",
password="secret"
)
ds.databases() # List databases
ds.tables("production") # List tables
result = ds.sql("SELECT * FROM production.users LIMIT 10")
Crée un DataStore à partir de MongoDB.
from_mongodb
Exemples :
DataStore.from_mongodb(uri, database, collection, **kwargs)
ds = DataStore.from_mongodb(
uri="mongodb://localhost:27017",
database="mydb",
collection="users"
)
Créez un DataStore à partir d’une base de données SQLite.
from_sqlite
Exemples :
DataStore.from_sqlite(database_path, table, **kwargs)
ds = DataStore.from_sqlite("data.db", table="users")
# Using URI
ds = DataStore.uri("sqlite:///data.db?table=users")
Lacs de données
Créer un DataStore à partir d’une table Iceberg Apache.
from_iceberg
Exemples :
DataStore.from_iceberg(path, **kwargs)
ds = DataStore.from_iceberg("/path/to/iceberg_table")
ds = DataStore.uri("iceberg://catalog/namespace/table")
Créer un DataStore à partir d’une table Delta Lake.
from_delta
Exemples :
DataStore.from_delta(path, **kwargs)
ds = DataStore.from_delta("/path/to/delta_table")
ds = DataStore.uri("deltalake:///path/to/delta_table")
Créer un DataStore à partir d’une table Apache Hudi.
from_hudi
Exemples :
DataStore.from_hudi(path, **kwargs)
ds = DataStore.from_hudi("/path/to/hudi_table")
ds = DataStore.uri("hudi:///path/to/hudi_table")
Sources en mémoire
Créer un DataStore à partir d’un DataFrame pandas.
from_df /
from_dataframe
Exemples :
DataStore.from_df(df, name=None)
DataStore.from_dataframe(df, name=None) # alias
import pandas
from chdb.datastore import DataStore
pdf = pandas.DataFrame({'a': [1, 2, 3], 'b': ['x', 'y', 'z']})
ds = DataStore.from_df(pdf)
Créez un DataStore à l’aide d’un constructeur similaire à ceux de pandas.
Constructeur
Constructeur
DataFrame
from chdb import datastore as pd
# From dictionary
ds = pd.DataFrame({
'name': ['Alice', 'Bob'],
'age': [25, 30]
})
# From pandas DataFrame
import pandas
pdf = pandas.DataFrame({'a': [1, 2, 3]})
ds = pd.DataFrame(pdf)
Sources spéciales
Crée un DataStore avec des nombres séquentiels (utile pour les tests).
from_numbers
Exemples :
DataStore.from_numbers(count, **kwargs)
ds = DataStore.from_numbers(1000000) # 1M rows with 'number' column
result = ds.filter(ds['number'] % 2 == 0).head(10) # Even numbers
Créez un DataStore à partir de données aléatoires.
from_random
Exemples :
DataStore.from_random(rows, columns, **kwargs)
ds = DataStore.from_random(rows=1000, columns=5)
Créer un DataStore à partir d’une requête Raw SQL.
run_sql
Exemples :
DataStore.run_sql(query)
ds = DataStore.run_sql("""
SELECT number, number * 2 as doubled
FROM numbers(100)
WHERE number % 10 = 0
""")
Tableau récapitulatif
|Méthode
|Type de source
|Exemple
uri()
|Universel
DataStore.uri("s3://bucket/data.parquet")
from_file()
|Fichiers locaux/distants
DataStore.from_file("data.csv")
read_csv()
|Fichiers CSV
pd.read_csv("data.csv")
read_parquet()
|Fichiers Parquet
pd.read_parquet("data.parquet")
from_s3()
|Amazon S3
DataStore.from_s3("s3://bucket/path")
from_gcs()
|Google Cloud Storage
DataStore.from_gcs("gs://bucket/path")
from_azure()
|Azure Blob
DataStore.from_azure("az://container/path")
from_hdfs()
|HDFS
DataStore.from_hdfs("hdfs://host/path")
from_url()
|HTTP/HTTPS
DataStore.from_url("https://example.com/data.csv")
from_mysql()
|MySQL
DataStore.from_mysql(host, db, table, user, pass)
from_postgresql()
|PostgreSQL
DataStore.from_postgresql(host, db, table, user, pass)
from_clickhouse()
|ClickHouse
DataStore.from_clickhouse(host, db, table)
from_mongodb()
|MongoDB
DataStore.from_mongodb(uri, db, collection)
from_sqlite()
|SQLite
DataStore.from_sqlite("data.db", table)
from_iceberg()
|Apache Iceberg
DataStore.from_iceberg("/path/to/table")
from_delta()
|Delta Lake
DataStore.from_delta("/path/to/table")
from_hudi()
|Apache Hudi
DataStore.from_hudi("/path/to/table")
from_df()
|pandas DataFrame
DataStore.from_df(pandas_df)
DataFrame()
|Dictionnaire / DataFrame
pd.DataFrame({'a': [1, 2, 3]})
from_numbers()
|Nombres séquentiels
DataStore.from_numbers(1000000)
from_random()
|Données aléatoires
DataStore.from_random(rows=1000, columns=5)
run_sql()
|SQL brut
DataStore.run_sql("SELECT * FROM ...")