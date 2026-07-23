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DataStore propose plus de 20 méthodes de fabrique pour créer des instances à partir de différentes sources de données, notamment des fichiers locaux, des bases de données, du stockage dans le cloud et des lacs de données.

Interface URI universelle

La méthode uri() est le point d’accès universel recommandé, qui détecte automatiquement le type de source :

Référence de la syntaxe des URI

Sources de données de type fichier

from_file

Créer un DataStore à partir d’un fichier local ou distant, avec détection automatique du format.
Paramètres : Formats pris en charge : CSV, TSV, Parquet, JSON, JSONLines, ORC, Avro, Arrow Exemples :

Fonctions de lecture compatibles avec Pandas

Stockage Cloud

from_s3

Créer un DataStore depuis Amazon S3.
Paramètres : Exemples :

from_gcs

Créer un DataStore depuis Google Cloud Storage.
Exemples :

from_azure

Créer un DataStore depuis Azure Blob Storage.
Exemples :

from_hdfs

Créer un DataStore depuis HDFS.
Exemples :

from_url

Créer un DataStore à partir d’une URL HTTP/HTTPS.
Exemples :

Bases de données

from_mysql

Créer un DataStore à partir d’une base de données MySQL.
Paramètres : Exemples :

from_postgresql

Créer un DataStore à partir d’une base de données PostgreSQL.
Exemples :

from_clickhouse

Créer un DataStore à partir du serveur ClickHouse.
Exemples :

from_mongodb

Crée un DataStore à partir de MongoDB.
Exemples :

from_sqlite

Créez un DataStore à partir d’une base de données SQLite.
Exemples :

Lacs de données

from_iceberg

Créer un DataStore à partir d’une table Iceberg Apache.
Exemples :

from_delta

Créer un DataStore à partir d’une table Delta Lake.
Exemples :

from_hudi

Créer un DataStore à partir d’une table Apache Hudi.
Exemples :

Sources en mémoire

from_df / from_dataframe

Créer un DataStore à partir d’un DataFrame pandas.
Exemples :

Constructeur DataFrame

Créez un DataStore à l’aide d’un constructeur similaire à ceux de pandas.

Sources spéciales

from_numbers

Crée un DataStore avec des nombres séquentiels (utile pour les tests).
Exemples :

from_random

Créez un DataStore à partir de données aléatoires.
Exemples :

run_sql

Créer un DataStore à partir d’une requête Raw SQL.
Exemples :

Tableau récapitulatif

Dernière modification le 23 juillet 2026