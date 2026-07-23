El motor de base de datos DataLakeCatalog le permite conectar ClickHouse a catálogos de datos externos y consultar datos en formatos de tabla abiertos

El motor de base de datos DataLakeCatalog le permite conectar ClickHouse a catálogos de datos externos y consultar datos en formatos de tabla abiertos sin necesidad de duplicarlos. Esto transforma a ClickHouse en un potente motor de consultas que se integra perfectamente con la infraestructura existente de su lago de datos.

​ Catálogos compatibles

El motor DataLakeCatalog es compatible con los siguientes catálogos de datos:

AWS Glue Catalog - Para tablas Iceberg en entornos de AWS

- Para tablas Iceberg en entornos de AWS Databricks Unity Catalog - Para tablas Delta Lake e Iceberg

- Para tablas Delta Lake e Iceberg Hive Metastore - Catálogo tradicional del ecosistema Hadoop

- Catálogo tradicional del ecosistema Hadoop Catálogos REST - Cualquier catálogo compatible con la especificación REST de Iceberg

​ Crear una base de datos

Deberá habilitar la configuración correspondiente que se indica a continuación para usar el motor DataLakeCatalog :

SET allow_experimental_database_iceberg = 1 ; SET allow_experimental_database_unity_catalog = 1 ; SET allow_experimental_database_glue_catalog = 1 ; SET allow_experimental_database_hms_catalog = 1 ; SET allow_experimental_database_paimon_rest_catalog = 1 ;

Las bases de datos con el motor DataLakeCatalog pueden crearse con la siguiente sintaxis:

CREATE DATABASE database_name ENGINE = DataLakeCatalog(catalog_endpoint[, user, password]) SETTINGS catalog_type, [...]

Se admiten los siguientes ajustes:

Configuración Descripción catalog_type Tipo de catálogo: glue , unity (Delta), rest (Iceberg), hive , onelake (Iceberg), delta_sharing (Iceberg, espacios de nombres planos) warehouse Nombre del almacén/base de datos que se usará en el catálogo. catalog_credential Credencial de autenticación para el catálogo (p. ej., API key o token) auth_header HTTP header personalizado para la autenticación con el servicio de catálogo auth_scope Scope de OAuth2 para la autenticación (si se usa OAuth) storage_endpoint URL del endpoint del almacenamiento subyacente oauth_server_uri URI del servidor de autorización de OAuth2 para la autenticación vended_credentials Valor booleano que indica si se deben usar las credenciales proporcionadas por el catálogo (admite AWS S3 y Azure ADLS Gen2) aws_access_key_id ID de la clave de acceso de AWS para acceder a S3/Glue (si no se usan credenciales proporcionadas) aws_secret_access_key Clave de acceso secreta de AWS para acceder a S3/Glue (si no se usan credenciales proporcionadas) region Región de AWS para el servicio (p. ej., us-east-1 ) dlf_access_key_id ID de la clave de acceso para acceder a DLF dlf_access_key_secret Clave de acceso secreta para acceder a DLF force_add_bucket Al construir las URL del almacenamiento de objetos a partir de la ubicación de la tabla proporcionada por el catálogo y storage_endpoint , anteponga el nombre del bucket/contenedor aunque el endpoint ya lo contenga. Valor predeterminado: false . Establézcalo en true para los catálogos que devuelven rutas sin el bucket y requieren que se agregue durante el paso de construcción de la URL (rutas de estilo Polaris).

Consulte las secciones siguientes para ver ejemplos de uso del motor DataLakeCatalog :

Unity Catalog

Glue Catalog

OneLake Catalog Puede usarse habilitando allow_experimental_database_iceberg o allow_database_iceberg .

CREATE DATABASE database_name ENGINE = DataLakeCatalog(catalog_endpoint) SETTINGS catalog_type = 'onelake' , warehouse = warehouse, onelake_tenant_id = tenant_id, oauth_server_uri = server_uri, auth_scope = auth_scope, onelake_client_id = client_id, onelake_client_secret = client_secret; SHOW TABLES IN database_name ; SELECT count () from database_name . table_name ;