DataLakeCatalog le permite conectar ClickHouse a catálogos de datos externos
y consultar datos en formatos de tabla abiertos sin necesidad de duplicarlos.
Esto transforma a ClickHouse en un potente motor de consultas que se integra perfectamente con
la infraestructura existente de su lago de datos.
El motor
Catálogos compatibles
DataLakeCatalog es compatible con los siguientes catálogos de datos:
- AWS Glue Catalog - Para tablas Iceberg en entornos de AWS
- Databricks Unity Catalog - Para tablas Delta Lake e Iceberg
- Hive Metastore - Catálogo tradicional del ecosistema Hadoop
- Catálogos REST - Cualquier catálogo compatible con la especificación REST de Iceberg
Deberá habilitar la configuración correspondiente que se indica a continuación para usar el motor
Crear una base de datos
DataLakeCatalog:
Las bases de datos con el motor
SET allow_experimental_database_iceberg = 1;
SET allow_experimental_database_unity_catalog = 1;
SET allow_experimental_database_glue_catalog = 1;
SET allow_experimental_database_hms_catalog = 1;
SET allow_experimental_database_paimon_rest_catalog = 1;
DataLakeCatalog pueden crearse con la siguiente sintaxis:
Se admiten los siguientes ajustes:
CREATE DATABASE database_name
ENGINE = DataLakeCatalog(catalog_endpoint[, user, password])
SETTINGS
catalog_type,
[...]
|Configuración
|Descripción
catalog_type
|Tipo de catálogo:
glue,
unity (Delta),
rest (Iceberg),
hive,
onelake (Iceberg),
delta_sharing (Iceberg, espacios de nombres planos)
warehouse
|Nombre del almacén/base de datos que se usará en el catálogo.
catalog_credential
|Credencial de autenticación para el catálogo (p. ej., API key o token)
auth_header
|HTTP header personalizado para la autenticación con el servicio de catálogo
auth_scope
|Scope de OAuth2 para la autenticación (si se usa OAuth)
storage_endpoint
|URL del endpoint del almacenamiento subyacente
oauth_server_uri
|URI del servidor de autorización de OAuth2 para la autenticación
vended_credentials
|Valor booleano que indica si se deben usar las credenciales proporcionadas por el catálogo (admite AWS S3 y Azure ADLS Gen2)
aws_access_key_id
|ID de la clave de acceso de AWS para acceder a S3/Glue (si no se usan credenciales proporcionadas)
aws_secret_access_key
|Clave de acceso secreta de AWS para acceder a S3/Glue (si no se usan credenciales proporcionadas)
region
|Región de AWS para el servicio (p. ej.,
us-east-1)
dlf_access_key_id
|ID de la clave de acceso para acceder a DLF
dlf_access_key_secret
|Clave de acceso secreta para acceder a DLF
force_add_bucket
|Al construir las URL del almacenamiento de objetos a partir de la ubicación de la tabla proporcionada por el catálogo y
storage_endpoint, anteponga el nombre del bucket/contenedor aunque el endpoint ya lo contenga. Valor predeterminado:
false. Establézcalo en
true para los catálogos que devuelven rutas sin el bucket y requieren que se agregue durante el paso de construcción de la URL (rutas de estilo Polaris).
Consulte las secciones siguientes para ver ejemplos de uso del motor
Ejemplos
DataLakeCatalog:
- Unity Catalog
- Glue Catalog
- OneLake Catalog
Puede usarse habilitando
allow_experimental_database_icebergo
allow_database_iceberg.
Para autenticarse sin compartir un secret de client, establezca
CREATE DATABASE database_name
ENGINE = DataLakeCatalog(catalog_endpoint)
SETTINGS
catalog_type = 'onelake',
warehouse = warehouse,
onelake_tenant_id = tenant_id,
oauth_server_uri = server_uri,
auth_scope = auth_scope,
onelake_client_id = client_id,
onelake_client_secret = client_secret;
SHOW TABLES IN database_name;
SELECT count() from database_name.table_name;
onelake_bearer_token en un token Bearer obtenido previamente
(con alcance para https://storage.azure.com) en lugar de
onelake_client_id/
onelake_client_secret. ClickHouse no actualiza el token, por lo que la
base de datos debe volver a crearse después de que caduque.