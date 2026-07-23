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El motor de base de datos DataLakeCatalog le permite conectar ClickHouse a catálogos de datos externos y consultar datos en formatos de tabla abiertos sin necesidad de duplicarlos. Esto transforma a ClickHouse en un potente motor de consultas que se integra perfectamente con la infraestructura existente de su lago de datos.

Catálogos compatibles

El motor DataLakeCatalog es compatible con los siguientes catálogos de datos:
  • AWS Glue Catalog - Para tablas Iceberg en entornos de AWS
  • Databricks Unity Catalog - Para tablas Delta Lake e Iceberg
  • Hive Metastore - Catálogo tradicional del ecosistema Hadoop
  • Catálogos REST - Cualquier catálogo compatible con la especificación REST de Iceberg

Crear una base de datos

Deberá habilitar la configuración correspondiente que se indica a continuación para usar el motor DataLakeCatalog:
Las bases de datos con el motor DataLakeCatalog pueden crearse con la siguiente sintaxis:
Se admiten los siguientes ajustes:

Ejemplos

Consulte las secciones siguientes para ver ejemplos de uso del motor DataLakeCatalog:
  • Unity Catalog
  • Glue Catalog
  • OneLake Catalog Puede usarse habilitando allow_experimental_database_iceberg o allow_database_iceberg.
Para autenticarse sin compartir un secret de client, establezca onelake_bearer_token en un token Bearer obtenido previamente (con alcance para https://storage.azure.com) en lugar de onelake_client_id/onelake_client_secret. ClickHouse no actualiza el token, por lo que la base de datos debe volver a crearse después de que caduque.
Última modificación el 23 de julio de 2026