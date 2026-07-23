Para propagar datos desde tu instancia de AlloyDB a ClickHouse Cloud mediante ClickPipes, tu instancia debe estar configurada para la replicación lógica. Esta función es compatible a partir de la versión 14 de AlloyDB.
Versiones compatibles
Para comprobar si la replicación lógica está habilitada en su instancia de AlloyDB, ejecute la siguiente consulta en la instancia principal:
Habilitar la replicación lógica
Si el resultado es
SHOW wal_level;
logical, la replicación lógica ya está habilitada y puedes pasar al siguiente paso. Si el resultado es
replica, debes establecer las marcas
alloydb.enable_pglogical y
alloydb.logical_decoding en
on en la instancia principal.
Para habilitar estas marcas:
- En Google Cloud Console, ve a la página de AlloyDB Clusters. En el menú Actions de tu instancia principal, haz clic en Edit.
-
Desplázate hacia abajo hasta Advanced configuration options y expande la sección. En Flags, haz clic en Add a database flag.
- Agrega la marca
allowdb.enable_pglogicaly establece su valor en
on
- Agrega la marca
alloydb.logical_decodingy establece su valor en
on
- Agrega la marca
- Haz clic en Update instance para guardar los cambios de configuración. Es importante tener en cuenta que esta acción provoca un reinicio de la instancia principal.
-
Una vez que el estado de la instancia cambie de
Updatinga
Ready, ejecuta la siguiente consulta en tu instancia principal para verificar que la replicación lógica esté habilitada:El resultado debería ser
SHOW wal_level;
logical.
Conéctese a su instancia de AlloyDB como usuario administrador y ejecute los siguientes comandos:
Cree un usuario de ClickPipes y gestione los permisos de replicación
-
Cree un usuario dedicado para ClickPipes:
CREATE USER clickpipes_user PASSWORD 'some-password';
-
Conceda acceso de solo lectura a nivel de esquema al usuario que creó en el paso anterior. El siguiente ejemplo muestra los permisos para el esquema
public. Repita estos comandos para cada esquema que contenga tablas que quiera replicar:
GRANT USAGE ON SCHEMA "public" TO clickpipes_user; GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA "public" TO clickpipes_user; ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA "public" GRANT SELECT ON TABLES TO clickpipes_user;
-
Conceda privilegios de replicación al usuario:
ALTER USER clickpipes_user WITH REPLICATION;
- Cree una publicación con las tablas que quiera replicar. Recomendamos encarecidamente incluir en la publicación solo las tablas que necesite para evitar la sobrecarga de rendimiento.
-
Para crear una publicación para tablas específicas:
CREATE PUBLICATION clickpipes FOR TABLE table_to_replicate, table_to_replicate2;
-
Para crear una publicación para todas las tablas de un esquema específico:
CREATE PUBLICATION clickpipes FOR TABLES IN SCHEMA "public";
- Para crear una publicación para todas las tablas de un esquema específico:
clickpipes define el conjunto de tablas cuyos eventos de cambio se transmitirán a ClickPipes. Recomendamos no usar
FOR ALL TABLES a menos que tenga la intención de replicar todas las tablas, ya que incluir tablas innecesarias aumenta el tráfico de WAL desde Postgres hacia ClickPipes y reduce la eficiencia general de la replicación.
Configurar el acceso a la red
A continuación, debe permitir las conexiones desde ClickPipes a su instancia de AlloyDB.
ClickPipes no admite conexiones de Private Service Connect (PSC). Si no permite el acceso público a su instancia de AlloyDB, puede usar un túnel SSH para conectarse de forma segura. PSC será compatible en el futuro.
- Permitir las IP de ClickPipes
- Usar un túnel SSH
- En Google Cloud Console, vaya a la página de AlloyDB Clusters. Seleccione su instancia principal para abrir la página Overview.
- Desplácese hacia abajo hasta Instances in your cluster y haga clic en Edit primary.
- Marque la casilla Enable Public IP para permitir conexiones a la instancia a través de la Internet pública. En Authorized external networks, introduzca la lista de direcciones IP estáticas de ClickPipes correspondiente a la región en la que está desplegado su servicio.
AlloyDB requiere que las direcciones se especifiquen en notación CIDR. Puede adaptar la lista proporcionada de direcciones IP estáticas de ClickPipes a esta notación añadiendo
/32 a cada dirección.
- En Network Security, seleccione Require SSL Encryption (default) (si todavía no está seleccionado).
- Haga clic en Update instance para guardar los cambios en la configuración de seguridad de red.
Ahora puedes crear tu ClickPipe y comenzar a ingestar datos desde tu instancia de Postgres hacia ClickHouse Cloud. Asegúrate de anotar los datos de conexión que usaste al configurar tu instancia de Postgres, ya que los necesitarás durante el proceso de creación de ClickPipe.