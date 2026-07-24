Página que describe las distintas formas de conectar PostgreSQL con ClickHouse

Esta página cubre las siguientes opciones para integrar PostgreSQL con ClickHouse:

usar el motor de tabla PostgreSQL para leer desde una tabla de PostgreSQL

para leer desde una tabla de PostgreSQL usar el motor de base de datos experimental MaterializedPostgreSQL para sincronizar una base de datos de PostgreSQL con una base de datos de ClickHouse

Consulta nuestro servicio Managed Postgres . Gracias a su almacenamiento NVMe, ubicado físicamente junto al cómputo, ofrece un rendimiento hasta 10 veces superior para cargas de trabajo limitadas por disco en comparación con alternativas que usan almacenamiento conectado por red como EBS, y te permite replicar tus datos de Postgres en ClickHouse mediante el conector Postgres CDC de ClickPipes.

​ Uso del motor de tabla PostgreSQL

El motor de tabla PostgreSQL permite realizar operaciones SELECT e INSERT sobre datos almacenados en un servidor PostgreSQL remoto desde ClickHouse. Este artículo ilustra métodos básicos de integración usando una sola tabla.

1 Configurar PostgreSQL En postgresql.conf , añada la siguiente entrada para permitir que PostgreSQL escuche en las interfaces de red: listen_addresses = '*' Cree un usuario para la conexión desde ClickHouse. Con fines de demostración, este ejemplo concede privilegios completos de superusuario. CREATE ROLE clickhouse_user SUPERUSER LOGIN PASSWORD 'ClickHouse_123' ; Cree una nueva base de datos en PostgreSQL: CREATE DATABASE db_in_psg ; Cree una nueva tabla: CREATE TABLE table1 ( id integer primary key , column1 varchar ( 10 ) ); Añadamos unas cuantas filas para probar: INSERT INTO table1 (id, column1) VALUES ( 1 , 'abc' ), ( 2 , 'def' ); Para configurar PostgreSQL de modo que permita conexiones de replicación a la nueva base de datos con el nuevo usuario, agregue la siguiente entrada al archivo pg_hba.conf . Actualice la línea de dirección con la subred o la dirección IP de su servidor PostgreSQL: # TYPE DATABASE USER ADDRESS METHOD host db_in_psg clickhouse_user 192.168.1.0/24 password Recargue la configuración pg_hba.conf (ajuste este comando según su versión): /usr/pgsql-12/bin/pg_ctl reload Verifique que el nuevo clickhouse_user pueda iniciar sesión: psql -U clickhouse_user -W -d db_in_psg -h <your_postgresql_host> Si usa esta funcionalidad en ClickHouse Cloud, puede que necesite permitir que las direcciones IP de ClickHouse Cloud accedan a su instancia de PostgreSQL. Consulte la API de Cloud Endpoints de ClickHouse para obtener detalles sobre el tráfico de salida. 2 Definir una tabla en ClickHouse Inicie sesión en clickhouse-client : clickhouse-client --user default --password ClickHouse123! Cree una nueva base de datos: CREATE DATABASE db_in_ch ; Cree una tabla que use PostgreSQL : CREATE TABLE db_in_ch .table1 ( id UInt64, column1 String ) ENGINE = PostgreSQL( 'postgres-host.domain.com:5432' , 'db_in_psg' , 'table1' , 'clickhouse_user' , 'ClickHouse_123' ); Los parámetros mínimos necesarios son: parámetro Descripción ejemplo host:port host o IP y puerto postgres-host.domain.com:5432 database nombre de la base de datos de PostgreSQL db_in_psg user nombre de usuario para conectarse a Postgres clickhouse_user password contraseña para conectarse a Postgres ClickHouse_123 Consulte la página de documentación del motor de tabla PostgreSQL para obtener una lista completa de parámetros. 3 Probar la integración En ClickHouse, consulte las filas iniciales: SELECT * FROM db_in_ch . table1 La tabla de ClickHouse debería llenarse automáticamente con las dos filas que ya existían en la tabla de PostgreSQL: Query id: 34193d31-fe21-44ac-a182-36aaefbd78bf ┌─id─┬─column1─┐ │ 1 │ abc │ │ 2 │ def │ └────┴─────────┘ De nuevo en PostgreSQL, añada un par de filas a la tabla: INSERT INTO table1 (id, column1) VALUES ( 3 , 'ghi' ), ( 4 , 'jkl' ); Esas dos filas nuevas deberían aparecer en tu tabla de ClickHouse: SELECT * FROM db_in_ch . table1 La respuesta debería ser: Query id: 86fa2c62-d320-4e47-b564-47ebf3d5d27b ┌─id─┬─column1─┐ │ 1 │ abc │ │ 2 │ def │ │ 3 │ ghi │ │ 4 │ jkl │ └────┴─────────┘ Veamos qué ocurre cuando añades filas a la tabla de ClickHouse: INSERT INTO db_in_ch . table1 (id, column1) VALUES ( 5 , 'mno' ), ( 6 , 'pqr' ); Las filas agregadas en ClickHouse deberían aparecer en la tabla de PostgreSQL: db_in_psg = # SELECT * FROM table1; id | column1 ----+--------- 1 | abc 2 | def 3 | ghi 4 | jkl 5 | mno 6 | pqr ( 6 rows ) PostrgeSQL . Consulta la Este ejemplo mostró la integración básica entre PostgreSQL y ClickHouse mediante el motor de tabla. Consulta la página de documentación del motor de tabla PostgreSQL para ver más funcionalidades, como especificar esquemas, devolver solo un subconjunto de columnas y conectarse a varias réplicas. Consulta también el blog ClickHouse and PostgreSQL - a match made in data heaven - part 1

​ Uso del motor de base de datos MaterializedPostgreSQL

El motor de base de datos PostgreSQL utiliza las funciones de replicación de PostgreSQL para crear una réplica de la base de datos con todos los esquemas y tablas, o con un subconjunto de ellos. Este artículo ilustra métodos básicos de integración con una base de datos, un esquema y una tabla.

En los procedimientos siguientes se utilizan PostgreSQL CLI (psql) y ClickHouse CLI (clickhouse-client). El servidor PostgreSQL está instalado en Linux. A continuación se muestra la configuración mínima si la base de datos PostgreSQL es una instalación de prueba nueva