- usar el motor de tabla
PostgreSQLpara leer desde una tabla de PostgreSQL
- usar el motor de base de datos experimental
MaterializedPostgreSQLpara sincronizar una base de datos de PostgreSQL con una base de datos de ClickHouse
El motor de tabla
Uso del motor de tabla PostgreSQL
PostgreSQL permite realizar operaciones SELECT e INSERT sobre datos almacenados en un servidor PostgreSQL remoto desde ClickHouse.
Este artículo ilustra métodos básicos de integración usando una sola tabla.
1
Configurar PostgreSQL
- En
postgresql.conf, añada la siguiente entrada para permitir que PostgreSQL escuche en las interfaces de red:
listen_addresses = '*'
- Cree un usuario para la conexión desde ClickHouse. Con fines de demostración, este ejemplo concede privilegios completos de superusuario.
CREATE ROLE clickhouse_user SUPERUSER LOGIN PASSWORD 'ClickHouse_123';
- Cree una nueva base de datos en PostgreSQL:
CREATE DATABASE db_in_psg;
- Cree una nueva tabla:
CREATE TABLE table1 (
id integer primary key,
column1 varchar(10)
);
- Añadamos unas cuantas filas para probar:
INSERT INTO table1
(id, column1)
VALUES
(1, 'abc'),
(2, 'def');
- Para configurar PostgreSQL de modo que permita conexiones de replicación a la nueva base de datos con el nuevo usuario, agregue la siguiente entrada al archivo
pg_hba.conf. Actualice la línea de dirección con la subred o la dirección IP de su servidor PostgreSQL:
# TYPE DATABASE USER ADDRESS METHOD
host db_in_psg clickhouse_user 192.168.1.0/24 password
- Recargue la configuración
pg_hba.conf(ajuste este comando según su versión):
/usr/pgsql-12/bin/pg_ctl reload
- Verifique que el nuevo
clickhouse_userpueda iniciar sesión:
psql -U clickhouse_user -W -d db_in_psg -h <your_postgresql_host>
Si usa esta funcionalidad en ClickHouse Cloud, puede que necesite permitir que las direcciones IP de ClickHouse Cloud accedan a su instancia de PostgreSQL. Consulte la API de Cloud Endpoints de ClickHouse para obtener detalles sobre el tráfico de salida.
2
Definir una tabla en ClickHouse
- Inicie sesión en
clickhouse-client:
clickhouse-client --user default --password ClickHouse123!
- Cree una nueva base de datos:
CREATE DATABASE db_in_ch;
- Cree una tabla que use
PostgreSQL:
Los parámetros mínimos necesarios son:
CREATE TABLE db_in_ch.table1
(
id UInt64,
column1 String
)
ENGINE = PostgreSQL('postgres-host.domain.com:5432', 'db_in_psg', 'table1', 'clickhouse_user', 'ClickHouse_123');
|parámetro
|Descripción
|ejemplo
|host:port
|host o IP y puerto
|postgres-host.domain.com:5432
|database
|nombre de la base de datos de PostgreSQL
|db_in_psg
|user
|nombre de usuario para conectarse a Postgres
|clickhouse_user
|password
|contraseña para conectarse a Postgres
|ClickHouse_123
Consulte la página de documentación del motor de tabla PostgreSQL para obtener una lista completa de parámetros.
3
Probar la integración
- En ClickHouse, consulte las filas iniciales:
La tabla de ClickHouse debería llenarse automáticamente con las dos filas que ya existían en la tabla de PostgreSQL:
SELECT * FROM db_in_ch.table1
Query id: 34193d31-fe21-44ac-a182-36aaefbd78bf
┌─id─┬─column1─┐
│ 1 │ abc │
│ 2 │ def │
└────┴─────────┘
- De nuevo en PostgreSQL, añada un par de filas a la tabla:
INSERT INTO table1
(id, column1)
VALUES
(3, 'ghi'),
(4, 'jkl');
- Esas dos filas nuevas deberían aparecer en tu tabla de ClickHouse:
La respuesta debería ser:
SELECT * FROM db_in_ch.table1
Query id: 86fa2c62-d320-4e47-b564-47ebf3d5d27b
┌─id─┬─column1─┐
│ 1 │ abc │
│ 2 │ def │
│ 3 │ ghi │
│ 4 │ jkl │
└────┴─────────┘
- Veamos qué ocurre cuando añades filas a la tabla de ClickHouse:
INSERT INTO db_in_ch.table1
(id, column1)
VALUES
(5, 'mno'),
(6, 'pqr');
- Las filas agregadas en ClickHouse deberían aparecer en la tabla de PostgreSQL:
Este ejemplo mostró la integración básica entre PostgreSQL y ClickHouse mediante el motor de tabla
db_in_psg=# SELECT * FROM table1;
id | column1
----+---------
1 | abc
2 | def
3 | ghi
4 | jkl
5 | mno
6 | pqr
(6 rows)
PostrgeSQL.
Consulta la página de documentación del motor de tabla PostgreSQL para ver más funcionalidades, como especificar esquemas, devolver solo un subconjunto de columnas y conectarse a varias réplicas. Consulta también el blog ClickHouse and PostgreSQL - a match made in data heaven - part 1.
El motor de base de datos PostgreSQL utiliza las funciones de replicación de PostgreSQL para crear una réplica de la base de datos con todos los esquemas y tablas, o con un subconjunto de ellos. Este artículo ilustra métodos básicos de integración con una base de datos, un esquema y una tabla. En los procedimientos siguientes se utilizan PostgreSQL CLI (psql) y ClickHouse CLI (clickhouse-client). El servidor PostgreSQL está instalado en Linux. A continuación se muestra la configuración mínima si la base de datos PostgreSQL es una instalación de prueba nueva
Uso del motor de base de datos MaterializedPostgreSQL
1
En PostgreSQL
- En
postgresql.conf, configure los niveles mínimos de escucha, el nivel WAL de replicación y los slots de replicación:
*ClickHouse necesita como mínimo el nivel de wal
listen_addresses = '*'
max_replication_slots = 10
wal_level = logical
logical y al menos
2 slots de replicación
- Con una cuenta de administrador, cree un usuario para conectarse desde ClickHouse:
*con fines de demostración, se han concedido privilegios completos de superusuario.
CREATE ROLE clickhouse_user SUPERUSER LOGIN PASSWORD 'ClickHouse_123';
- cree una nueva base de datos:
CREATE DATABASE db1;
- conéctese a la nueva base de datos desde
psql:
\connect db1
- cree una nueva tabla:
CREATE TABLE table1 (
id integer primary key,
column1 varchar(10)
);
- añade las filas iniciales:
INSERT INTO table1
(id, column1)
VALUES
(1, 'abc'),
(2, 'def');
- Configure PostgreSQL para permitir conexiones a la nueva base de datos con el nuevo usuario de replicación. A continuación se muestra la entrada mínima que se debe añadir al archivo
pg_hba.conf:
*para fines de demostración, aquí se utiliza el método de autenticación con contraseña en texto claro. actualice la línea
# TYPE DATABASE USER ADDRESS METHOD
host db1 clickhouse_user 192.168.1.0/24 password
address con la subred o la dirección del servidor, según la documentación de PostgreSQL
- vuelva a cargar la configuración de
pg_hba.confcon algo como esto (ajústelo según su versión):
/usr/pgsql-12/bin/pg_ctl reload
- Pruebe a iniciar sesión con el nuevo
clickhouse_user:
psql -U clickhouse_user -W -d db1 -h <your_postgresql_host>
2
En ClickHouse
- inicie sesión en la CLI de ClickHouse
clickhouse-client --user default --password ClickHouse123!
- Habilite la funcionalidad experimental de PostgreSQL en el motor de base de datos:
SET allow_experimental_database_materialized_postgresql=1
- Cree la nueva base de datos que se replicará y defina la tabla inicial:
opciones mínimas:
CREATE DATABASE db1_postgres
ENGINE = MaterializedPostgreSQL('postgres-host.domain.com:5432', 'db1', 'clickhouse_user', 'ClickHouse_123')
SETTINGS materialized_postgresql_tables_list = 'table1';
|parámetro
|Descripción
|ejemplo
|host:port
|nombre de host o IP y puerto
|postgres-host.domain.com:5432
|database
|nombre de la base de datos PostgreSQL
|db1
|user
|nombre de usuario para conectarse a Postgres
|clickhouse_user
|password
|contraseña para conectarse a Postgres
|ClickHouse_123
|settings
|ajustes adicionales del motor
|materialized_postgresql_tables_list = ‘table1’
Para obtener una guía completa sobre el motor de base de datos PostgreSQL, consulte https://clickhouse.com/docs/engines/database-engines/materialized-postgresql/#settings
- Verifique que la tabla inicial tenga datos:
ch_env_2 :) select * from db1_postgres.table1;
SELECT *
FROM db1_postgres.table1
Query id: df2381ac-4e30-4535-b22e-8be3894aaafc
┌─id─┬─column1─┐
│ 1 │ abc │
└────┴─────────┘
┌─id─┬─column1─┐
│ 2 │ def │
└────┴─────────┘
3
Probar la replicación básica
- En PostgreSQL, añada nuevas filas:
INSERT INTO table1
(id, column1)
VALUES
(3, 'ghi'),
(4, 'jkl');
- En ClickHouse, verifique que las nuevas filas sean visibles:
ch_env_2 :) select * from db1_postgres.table1;
SELECT *
FROM db1_postgres.table1
Query id: b0729816-3917-44d3-8d1a-fed912fb59ce
┌─id─┬─column1─┐
│ 1 │ abc │
└────┴─────────┘
┌─id─┬─column1─┐
│ 4 │ jkl │
└────┴─────────┘
┌─id─┬─column1─┐
│ 3 │ ghi │
└────┴─────────┘
┌─id─┬─column1─┐
│ 2 │ def │
└────┴─────────┘
4
Resumen
Esta guía de integración se centra en un ejemplo sencillo de cómo replicar una base de datos con una tabla; sin embargo, existen opciones más avanzadas que incluyen replicar toda la base de datos o agregar nuevas tablas y esquemas a las replicaciones existentes. Aunque los comandos DDL no son compatibles con esta replicación, se puede configurar el motor para detectar cambios y volver a cargar las tablas cuando se realicen cambios estructurales.
Para conocer más funcionalidades disponibles en las opciones avanzadas, consulte la documentación de referencia.