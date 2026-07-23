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Las actualizaciones y eliminaciones replicadas de Postgres a ClickHouse generan filas duplicadas en ClickHouse debido a su estructura de almacenamiento de datos y al proceso de replicación. Esta página explica por qué ocurre esto y qué estrategias usar en ClickHouse para gestionar los duplicados.

¿Cómo se replican los datos?

Decodificación lógica de PostgreSQL

ClickPipes usa Postgres Logical Decoding para capturar los cambios a medida que se producen en Postgres. El proceso de decodificación lógica en Postgres permite que clientes como ClickPipes reciban los cambios en un formato legible para las personas, es decir, como una serie de INSERTs, UPDATEs y DELETEs.

ReplacingMergeTree

ClickPipes mapea las tablas de Postgres a ClickHouse mediante el motor ReplacingMergeTree. ClickHouse ofrece su mejor rendimiento con cargas de trabajo de solo anexado y no recomienda UPDATEs frecuentes. Aquí es donde ReplacingMergeTree resulta especialmente potente. Con ReplacingMergeTree, las actualizaciones se modelan como inserciones con una versión más reciente (_peerdb_version) de la fila, mientras que las eliminaciones son inserciones con una versión más reciente y _peerdb_is_deleted establecido en true. El motor ReplacingMergeTree deduplica y fusiona los datos en segundo plano, y conserva la versión más reciente de la fila para una clave primaria determinada (id), lo que permite gestionar UPDATEs y DELETEs de forma eficiente como inserciones versionadas. A continuación se muestra un ejemplo de una sentencia CREATE TABLE ejecutada por ClickPipes para crear la tabla en ClickHouse.

Ejemplo ilustrativo

La siguiente ilustración muestra un ejemplo básico de sincronización de una tabla users entre PostgreSQL y ClickHouse mediante ClickPipes. Paso 1 muestra la instantánea inicial de las 2 filas en PostgreSQL y cómo ClickPipes realiza la carga inicial de esas 2 filas en ClickHouse. Como puede observar, ambas filas se copian tal cual en ClickHouse. Paso 2 muestra tres operaciones en la tabla users: insertar una nueva fila, actualizar una fila existente y eliminar otra fila. Paso 3 muestra cómo ClickPipes replica las operaciones INSERT, UPDATE y DELETE en ClickHouse como inserciones versionadas. UPDATE aparece como una nueva versión de la fila con ID 2, mientras que DELETE aparece como una nueva versión del ID 1, marcada como true mediante _is_deleted. Debido a esto, ClickHouse tiene tres filas más que PostgreSQL. Como resultado, ejecutar una consulta sencilla como SELECT count(*) FROM users; puede producir resultados distintos en ClickHouse y PostgreSQL. Según la documentación de ClickHouse sobre merges, las versiones obsoletas de las filas acaban descartándose durante el proceso de fusión. Sin embargo, el momento en que se produce esta fusión es impredecible, lo que significa que las consultas en ClickHouse pueden devolver resultados inconsistentes hasta que eso ocurra. ¿Cómo podemos garantizar resultados idénticos en las consultas tanto en ClickHouse como en PostgreSQL?

Deduplicar con la palabra clave FINAL

La forma recomendada de deduplicar datos en las consultas de ClickHouse es usar el modificador FINAL. Esto garantiza que solo se devuelvan las filas sin duplicados. Veamos cómo aplicarlo en tres consultas diferentes. Tenga en cuenta la cláusula WHERE en las siguientes consultas, que se utiliza para filtrar las filas eliminadas.
  • Consulta simple de recuento: Cuente el número de publicaciones.
Esta es la consulta más sencilla que puede ejecutar para comprobar si la sincronización se realizó correctamente. Las dos consultas deberían devolver el mismo recuento.
  • Agregación simple con JOIN: Los 10 usuarios que han acumulado más vistas.
Un ejemplo de agregación sobre una sola tabla. Tener duplicados aquí afectaría enormemente al resultado de la función sum.

configuración FINAL

En lugar de añadir el modificador FINAL a cada nombre de tabla de la consulta, puedes usar la configuración FINAL para aplicarlo automáticamente a todas las tablas de la consulta. Esta configuración puede aplicarse por consulta o a toda una sesión.

ROW policy

Una forma sencilla de ocultar el filtro redundante _peerdb_is_deleted = 0 es usar ROW policy. A continuación se muestra un ejemplo que crea una política de filas para excluir las filas eliminadas de todas las consultas sobre la tabla votes.
Las políticas de fila se aplican a una lista de usuarios y roles. En este ejemplo, se aplican a todos los usuarios y roles. Esto puede ajustarse para aplicarlas solo a usuarios o roles específicos.

Consultar como en Postgres

Migrar un conjunto de datos analítico de PostgreSQL a ClickHouse suele requerir modificar las consultas de la aplicación para adaptarlas a las diferencias en la forma en que se gestionan los datos y se ejecutan las consultas. En esta sección se explorarán técnicas para eliminar duplicados de los datos sin modificar las consultas originales.

Vistas

Las vistas son una excelente forma de ocultar la palabra clave FINAL de la consulta, ya que no almacenan ningún dato y simplemente leen de otra tabla cada vez que se accede a ellas. A continuación se muestra un ejemplo de cómo crear vistas para cada tabla de nuestra base de datos en ClickHouse con la palabra clave FINAL y un filtro para las filas eliminadas.
Luego, podemos consultar las vistas con la misma consulta que usaríamos en PostgreSQL.

Vista materializada actualizable

Otro enfoque es usar una vista materializada actualizable, que permite programar la ejecución de consultas para deduplicar filas y almacenar los resultados en una tabla de destino. Con cada actualización programada, la tabla de destino se sustituye por los resultados más recientes de la consulta. La principal ventaja de este método es que la consulta que usa la palabra clave FINAL se ejecuta solo una vez durante la actualización, lo que elimina la necesidad de que las consultas posteriores sobre la tabla de destino usen FINAL. Sin embargo, una desventaja es que los datos de la tabla de destino solo estarán tan actualizados como la actualización más reciente. Aun así, para muchos casos de uso, intervalos de actualización de varios minutos a unas pocas horas pueden ser suficientes.
Luego, puedes consultar la tabla deduplicated_posts con normalidad.
Última modificación el 23 de julio de 2026