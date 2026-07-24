Cargar la instantánea en ClickHouse

​ Crear las tablas necesarias

Los datos de la instantánea de DynamoDB tendrán este aspecto:

{ "age" : { "N" : "26" }, "first_name" : { "S" : "sally" }, "id" : { "S" : "0A556908-F72B-4BE6-9048-9E60715358D4" } }

Observe que los datos están en un formato anidado. Tendremos que aplanarlos antes de cargarlos en ClickHouse. Esto se puede hacer con la función JSONExtract de ClickHouse en una vista materializada.

Querremos crear tres tablas:

Una tabla para almacenar los datos sin procesar de DynamoDB Una tabla para almacenar los datos finales aplanados (tabla de destino) Una vista materializada para aplanar los datos

Para los datos de ejemplo de DynamoDB mostrados arriba, las tablas de ClickHouse se verían así:

/* Snapshot table */ CREATE TABLE IF NOT EXISTS "default" . "snapshot" ( `item` String ) ORDER BY tuple(); /* Table for final flattened data */ CREATE MATERIALIZED VIEW IF NOT EXISTS "default" . "snapshot_mv" TO "default" . "destination" AS SELECT JSONExtractString(item, 'id' , 'S' ) AS id, JSONExtractInt(item, 'age' , 'N' ) AS age, JSONExtractString(item, 'first_name' , 'S' ) AS first_name FROM "default" . "snapshot" ; /* Table for final flattened data */ CREATE TABLE IF NOT EXISTS "default" . "destination" ( "id" String, "first_name" String, "age" Int8, "version" Int64 ) ENGINE ReplacingMergeTree( "version" ) ORDER BY id;

Hay algunos requisitos para la tabla de destino:

Esta tabla debe ser de tipo ReplacingMergeTree

La tabla debe tener una columna version En pasos posteriores, asignaremos el campo ApproximateCreationDateTime del flujo de Kinesis a la columna version .

La tabla debe usar la clave de partición como clave de ordenación (especificada por ORDER BY ) Las filas con la misma clave de ordenación se deduplicarán según la columna version .

)

​ Crear el ClickPipe de instantánea

Ahora puede crear un ClickPipe para cargar los datos de la instantánea desde S3 en ClickHouse. Siga la guía de S3 ClickPipe aquí , pero use la siguiente configuración:

Ruta de ingesta: Tendrá que localizar la ruta de los archivos JSON exportados en S3. La ruta tendrá un aspecto similar a este:

https://{bucket}.s3.amazonaws.com/{prefix}/AWSDynamoDB/{export-id}/data/*

Formato : JSONEachRow

: JSONEachRow Tabla: Su tabla de instantánea (p. ej. default.snapshot en el ejemplo anterior)

Una vez creadas, los datos comenzarán a cargarse en las tablas de instantánea y de destino. No es necesario esperar a que finalice la carga de la instantánea antes de pasar al siguiente paso.