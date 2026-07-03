Una forma sencilla de definir claves de ordenación personalizadas (ORDER BY) es usar vistas materializadas actualizables (MV). Estas permiten copiar periódicamente (por ejemplo, cada 5 o 10 minutos) toda la tabla con la clave de ordenación deseada. A continuación se muestra un ejemplo de una vista materializada actualizable con un ORDER BY personalizado y la deduplicación necesaria:
Utiliza vistas materializadas actualizables
CREATE MATERIALIZED VIEW posts_final
REFRESH EVERY 10 second ENGINE = ReplacingMergeTree(_peerdb_version)
ORDER BY (owneruserid,id) -- clave de ordenación diferente pero con sufijo de clave primaria de Postgres
AS
SELECT * FROM posts FINAL
WHERE _peerdb_is_deleted = 0; -- esto realiza la deduplicación
Si las vistas materializadas actualizables no funcionan debido al volumen de datos, aquí tienes algunas recomendaciones para definir claves de ordenación personalizadas en tablas más grandes y resolver problemas relacionados con la deduplicación.
Claves de ordenación personalizadas sin vistas materializadas actualizables
Al incluir columnas adicionales en la clave de ordenación de ClickHouse (además de la clave primaria de Postgres), recomendamos seleccionar columnas que no cambien en cada fila. Esto ayuda a evitar problemas de consistencia de los datos y deduplicación con ReplacingMergeTree. Por ejemplo, en una aplicación SaaS multicliente, usar (
Elija columnas de la clave de ordenación que no cambien para una fila determinada
tenant_id,
id) como clave de ordenación es una buena opción. Estas columnas identifican de forma única cada fila, y
tenant_id permanece constante para un
id aunque cambien otras columnas. Como la deduplicación por id coincide con la deduplicación por (tenant_id, id), esto ayuda a evitar problemas de deduplicación de datos que podrían surgir si
tenant_id cambiara.
Para que Postgres CDC funcione como se espera, es importante modificar
Establecer
Establecer
REPLICA IDENTITY en tablas de Postgres con una clave de ordenación personalizada
REPLICA IDENTITY en las tablas para incluir las columnas de la clave de ordenación. Esto es esencial para gestionar los DELETE con precisión.
Si
REPLICA IDENTITY no incluye las columnas de la clave de ordenación, Postgres CDC no capturará los valores de las columnas distintas de la clave primaria; esta es una limitación de la decodificación lógica de Postgres. Todas las columnas de la clave de ordenación, aparte de la clave primaria en Postgres, tendrán valores NULL. Esto afecta a la deduplicación, lo que significa que es posible que la versión anterior de la fila no se deduplique con la versión eliminada más reciente (donde
_peerdb_is_deleted se establece en 1).
En el ejemplo anterior con
owneruserid e
id, si la clave primaria aún no incluye
owneruserid, necesitas tener un
UNIQUE INDEX sobre (
owneruserid,
id) y establecerlo como
REPLICA IDENTITY de la tabla. Esto garantiza que Postgres CDC capture los valores de columna necesarios para una replicación y deduplicación precisas.
A continuación se muestra un ejemplo de cómo hacerlo en la tabla
events. Asegúrate de aplicar esto a todas las tablas con claves de ordenación modificadas.
-- Crear un UNIQUE INDEX en (owneruserid, id)
CREATE UNIQUE INDEX posts_unique_owneruserid_idx ON posts(owneruserid, id);
-- Establecer REPLICA IDENTITY para usar este índice
ALTER TABLE posts REPLICA IDENTITY USING INDEX posts_unique_owneruserid_idx;