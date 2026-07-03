Las claves de ordenación (también conocidas como claves de ordenamiento) definen cómo se ordenan los datos en disco y cómo se indexan en una tabla de ClickHouse. Al replicar desde Postgres, ClickPipes usa de forma predeterminada la clave primaria de Postgres de una tabla como clave de ordenación para la tabla correspondiente en ClickHouse. En la mayoría de los casos, la clave primaria de Postgres es suficiente como clave de ordenación, ya que ClickHouse ya está optimizado para escaneos rápidos y, a menudo, no se requieren claves de ordenación personalizadas.

Como se describe en la guía de migración , para casos de uso de mayor escala, debe incluir columnas adicionales además de la clave primaria de Postgres en la clave de ordenación de ClickHouse para optimizar las consultas.

De forma predeterminada, con CDC, elegir una clave de ordenación distinta de la clave primaria de Postgres puede causar problemas de deduplicación de datos en ClickHouse. Esto sucede porque la clave de ordenación en ClickHouse cumple una doble función: controla la indexación y la ordenación de los datos, y al mismo tiempo actúa como clave de deduplicación. La forma más sencilla de resolver este problema es definir vistas materializadas actualizables.

​ Utiliza vistas materializadas actualizables

Una forma sencilla de definir claves de ordenación personalizadas (ORDER BY) es usar vistas materializadas actualizables (MV). Estas permiten copiar periódicamente (por ejemplo, cada 5 o 10 minutos) toda la tabla con la clave de ordenación deseada.

A continuación se muestra un ejemplo de una vista materializada actualizable con un ORDER BY personalizado y la deduplicación necesaria:

CREATE MATERIALIZED VIEW posts_final REFRESH EVERY 10 second ENGINE = ReplacingMergeTree(_peerdb_version) ORDER BY (owneruserid,id) -- clave de ordenación diferente pero con sufijo de clave primaria de Postgres AS SELECT * FROM posts FINAL WHERE _peerdb_is_deleted = 0 ; -- esto realiza la deduplicación

​ Claves de ordenación personalizadas sin vistas materializadas actualizables

Si las vistas materializadas actualizables no funcionan debido al volumen de datos, aquí tienes algunas recomendaciones para definir claves de ordenación personalizadas en tablas más grandes y resolver problemas relacionados con la deduplicación.

​ Elija columnas de la clave de ordenación que no cambien para una fila determinada

Al incluir columnas adicionales en la clave de ordenación de ClickHouse (además de la clave primaria de Postgres), recomendamos seleccionar columnas que no cambien en cada fila. Esto ayuda a evitar problemas de consistencia de los datos y deduplicación con ReplacingMergeTree.

tenant_id , id ) como clave de ordenación es una buena opción. Estas columnas identifican de forma única cada fila, y tenant_id permanece constante para un id aunque cambien otras columnas. Como la deduplicación por id coincide con la deduplicación por (tenant_id, id), esto ayuda a evitar tenant_id cambiara. Por ejemplo, en una aplicación SaaS multicliente, usar () como clave de ordenación es una buena opción. Estas columnas identifican de forma única cada fila, ypermanece constante para unaunque cambien otras columnas. Como la deduplicación por id coincide con la deduplicación por (tenant_id, id), esto ayuda a evitar problemas de deduplicación de datos que podrían surgir sicambiara.

​ Establecer REPLICA IDENTITY en tablas de Postgres con una clave de ordenación personalizada

Para que Postgres CDC funcione como se espera, es importante modificar REPLICA IDENTITY en las tablas para incluir las columnas de la clave de ordenación. Esto es esencial para gestionar los DELETE con precisión.

Si REPLICA IDENTITY no incluye las columnas de la clave de ordenación, Postgres CDC no capturará los valores de las columnas distintas de la clave primaria; esta es una limitación de la decodificación lógica de Postgres. Todas las columnas de la clave de ordenación, aparte de la clave primaria en Postgres, tendrán valores NULL. Esto afecta a la deduplicación, lo que significa que es posible que la versión anterior de la fila no se deduplique con la versión eliminada más reciente (donde _peerdb_is_deleted se establece en 1).

En el ejemplo anterior con owneruserid e id , si la clave primaria aún no incluye owneruserid , necesitas tener un UNIQUE INDEX sobre ( owneruserid , id ) y establecerlo como REPLICA IDENTITY de la tabla. Esto garantiza que Postgres CDC capture los valores de columna necesarios para una replicación y deduplicación precisas.

A continuación se muestra un ejemplo de cómo hacerlo en la tabla events . Asegúrate de aplicar esto a todas las tablas con claves de ordenación modificadas.