Configura las tablas

1. Selecciona la base de datos de ClickHouse en la que quieres replicar las tablas de BigQuery. Puedes seleccionar una base de datos existente o crear una nueva.

2. Selecciona las tablas y, opcionalmente, las columnas que quieres replicar. Solo aparecerán los datasets a los que tenga acceso la cuenta de servicio proporcionada.

3. Para cada tabla seleccionada, asegúrate de definir una clave de ordenación personalizada en Advanced settings > Use a custom sorting key. En el futuro, la clave de ordenación se inferirá automáticamente a partir de las claves de clustering o partición existentes en la base de datos de origen.