PlanetScale para Postgres se encuentra actualmente en acceso temprano.
ClickPipes es compatible con Postgres 12 y versiones posteriores.
Versiones compatibles de Postgres
Habilitar la replicación lógica
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Para habilitar la replicación en su instancia de Postgres, debemos asegurarnos de que estén configurados los siguientes parámetros:
Para comprobarlo, puede ejecutar el siguiente comando SQL:
wal_level = logicalLa salida debería ser
SHOW wal_level;
logicalde forma predeterminada. Si no es así, inicie sesión en la consola de PlanetScale, vaya a
Cluster configuration->Parametersy desplácese hacia abajo hasta
Write-ahead logpara cambiarlo.
- Además, se recomienda aumentar el valor de
max_slot_wal_keep_sizerespecto a su valor predeterminado de 4GB. Esto también se hace desde la consola de PlanetScale; vaya a
Cluster configuration->Parametersy, a continuación, desplácese hacia abajo hasta
Write-ahead log. Para ayudarle a determinar el nuevo valor, consulte aquí.
Conéctese a su instancia de PlanetScale Postgres con el usuario predeterminado
Crear un usuario con permisos y una publicación
postgres.<...> y ejecute los siguientes comandos:
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Cree un usuario específico para ClickPipes:
CREATE USER clickpipes_user PASSWORD 'some-password';
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Conceda acceso de solo lectura a nivel de esquema al usuario que creó en el paso anterior. El siguiente ejemplo muestra los permisos para el esquema
public. Repita estos comandos para cada esquema que contenga tablas que quiera replicar:
GRANT USAGE ON SCHEMA "public" TO clickpipes_user; GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA "public" TO clickpipes_user; ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA "public" GRANT SELECT ON TABLES TO clickpipes_user;
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Conceda privilegios de replicación al usuario:
ALTER USER clickpipes_user WITH REPLICATION;
- Cree una publicación con las tablas que quiera replicar. Recomendamos encarecidamente incluir en la publicación solo las tablas que necesite para evitar una sobrecarga de rendimiento.
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Para crear una publicación para tablas específicas:
CREATE PUBLICATION clickpipes FOR TABLE table_to_replicate, table_to_replicate2;
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Para crear una publicación para todas las tablas de un esquema específico:
CREATE PUBLICATION clickpipes FOR TABLES IN SCHEMA "public";
- Para crear una publicación para todas las tablas de un esquema específico:
clickpipes define el conjunto de tablas cuyos eventos de cambio se transmitirán a ClickPipes. Recomendamos no usar
FOR ALL TABLES a menos que tenga previsto replicar todas las tablas, ya que incluir tablas innecesarias aumenta el tráfico de WAL desde Postgres hacia ClickPipes y reduce la eficiencia general de la replicación.
Consideraciones
- Para conectarse a PlanetScale Postgres, es necesario añadir la rama actual al nombre de usuario creado anteriormente. Por ejemplo, si el usuario creado se llama
clickpipes_user, el usuario real que debe proporcionarse durante la creación de ClickPipe es
clickpipes_user.
branch, donde
branchhace referencia al “id” de la rama actual de PlanetScale Postgres. Para identificarlo rápidamente, puede consultar el nombre de usuario del usuario
postgresque utilizó antes para crear el usuario; la parte que aparece después del punto corresponde al id de la rama.
- No utilice el puerto
PSBouncer(actualmente
6432) para pipes de CDC que se conecten a PlanetScale Postgres; debe usarse el puerto estándar
5432. Cualquiera de los dos puertos puede usarse para pipes solo de carga inicial.
- Asegúrese de conectarse únicamente a la instancia principal; la conexión a instancias de réplica no es compatible actualmente.
Ahora puedes crear tu ClickPipe y empezar a ingestar datos desde tu instancia de Postgres en ClickHouse Cloud. Asegúrate de anotar los datos de conexión que usaste al configurar tu instancia de Postgres, ya que los necesitarás durante el proceso de creación de ClickPipe.