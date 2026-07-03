Pasos de configuración para exponer una instancia de RDS privada a ClickPipes mediante AWS PrivateLink.

Configuración de AWS PrivateLink para exponer una instancia de RDS privada a ClickPipes

​ Configuración de AWS PrivateLink para exponer una instancia de RDS privada a ClickPipes

Pasos para exponer una instancia de RDS privada a ClickPipes mediante AWS PrivateLink, con soporte también para el acceso entre regiones.

Esto utiliza AWS Endpoint Service y está pensado principalmente para el acceso entre regiones. Si necesita acceso dentro de la misma región, se recomienda crear un recurso de VPC en su lugar.

​ Creación de Private Link

Siga estos pasos para crear un VPC endpoint service para su instancia de RDS. Repita estos pasos si tiene varias instancias de RDS que requieren servicios de endpoint (o si usa distintos puertos de listener para distintas instancias):

Localice su VPC y cree un NLB Vaya a la VPC de destino y cree un Network Load Balancer (NLB). Tenga en cuenta que el NLB debe ser interno (privado) y no estar expuesto a Internet (público). Configure el grupo de destino El grupo de destino debe apuntar a la IP y al puerto del endpoint de la instancia de RDS (normalmente 5432 para PostgreSQL o 3306 para MySQL).

Si desea automatizar el proceso de actualización del grupo de destino con la nueva IP del endpoint de RDS, puede usar funciones Lambda de AWS u otras herramientas de automatización. Uno de los módulos de Terraform que pueden usarse para este fin es este

IMPORTANTE : Asegúrese de que el endpoint de la instancia de RDS usado en el caso de DB Cluster/Aurora sea ÚNICAMENTE el endpoint del escritor y NO el endpoint general. Asegúrese de usar el protocolo TCP para evitar que el NLB termine TLS.

: Asegúrese de que el endpoint de la instancia de RDS usado en el caso de DB Cluster/Aurora sea ÚNICAMENTE el endpoint del escritor y NO el endpoint general.

Establezca el puerto del listener El puerto del listener del balanceador de carga debe coincidir con el puerto usado por el grupo de destino (normalmente 5432 para PostgreSQL o 3306 para MySQL). Cree el servicio de endpoint de VPC En la VPC, cree un servicio de endpoint que apunte al NLB.

Habilite la aceptación de solicitudes de conexión de cuentas específicas. Autorice a ClickPipes a usar el servicio de endpoint Conceda permiso a la cuenta de ClickPipes para solicitar este servicio de endpoint. Configure los principals permitidos agregando el siguiente ID de principal: arn:aws:iam::072088201116:root

Deshabilite “Enforce Security Group Inbound Rules on Private Link Traffic” en el NLB (si hay un grupo de seguridad asociado al NLB) Vaya a la configuración del NLB y deshabilite la opción “Enforce Security Group Inbound Rules on Private Link Traffic” si hay un grupo de seguridad asociado al NLB.

Si usa Terraform, establezca el atributo enforce_security_group_inbound_rules_on_private_link_traffic en off para el NLB

en para el NLB Esta configuración es obligatoria para permitir el tráfico desde la VPC de ClickPipes hacia el NLB. Opcional: Habilite la compatibilidad entre regiones si la región de su base de datos es diferente de la región de ClickPipes En Endpoint Services de la consola de VPC, seleccione su servicio de endpoint.

de la consola de VPC, seleccione su servicio de endpoint. Haga clic en el botón Actions y seleccione Modify supported Regions .

y seleccione . Agregue las regiones en las que desea permitir el acceso al servicio de endpoint; consulte aquí la lista de regiones de ClickPipes. Recomendado para MySQL Si está usando MySQL, se recomienda establecer skip_name_resolve=1 como parámetro en la base de datos de origen. Debido a las comprobaciones de estado repetidas del NLB, MySQL bloqueará los hosts del NLB. Establecer este parámetro evita por completo la resolución DNS de nombres de host y, por tanto, MySQL nunca bloqueará los hosts del NLB. Si usa RDS, esto requerirá reiniciar la instancia.

​ Iniciar la conexión

Cuando se complete, puedes seguir la guía para iniciar la conexión

Una vez que el estado aparezca como Ready en la consola, puedes seguir la siguiente sección para crear tu ClickPipe.

​ Crear ClickPipes

Usa el nombre DNS que obtuviste en el paso anterior para crear tu ClickPipe

​ Actualización dinámica de la IP del endpoint de RDS

Cuando cambia la IP del endpoint de RDS (por reinicios, failovers o actualizaciones), debes actualizar el grupo de destino del NLB con la nueva IP. Puedes automatizar este proceso mediante funciones Lambda de AWS u otras herramientas de automatización.