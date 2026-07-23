Este artículo muestra cómo los clientes de ClickPipes pueden aprovechar el acceso basado en roles para autenticarse en Amazon RDS/Aurora y acceder a su base de datos de forma segura.

Autenticación de base de datos con IAM de AWS para DB (RDS/Aurora)

Este artículo muestra cómo los clientes de ClickPipes pueden aprovechar el acceso basado en roles para autenticarse en Amazon Aurora y RDS, y acceder de forma segura a sus bases de datos.

​ Antes de empezar

​ Asegúrate de que la autenticación con IAM esté habilitada

Inicia sesión en tu cuenta de AWS y ve a la instancia de RDS que quieres configurar. Haz clic en el botón Modify. Desplázate hacia abajo hasta la sección Database authentication. Habilita la opción Password and IAM database authentication. Haz clic en el botón Continue. Revisa los cambios y haz clic en la opción Apply immediately.

​ Configurar el usuario de base de datos

Conéctese a su instancia de RDS/Aurora y cree un usuario de base de datos con la autenticación con IAM habilitada. A continuación, siga el resto de los pasos de la guía de configuración de la fuente correspondiente para configurar su instancia para ClickPipes:

​ Obtención del ARN del rol de IAM del servicio de ClickHouse

1 - Inicia sesión en tu cuenta de ClickHouse Cloud.

2 - Selecciona el servicio de ClickHouse para el que quieres crear la integración

3 - Selecciona la pestaña Settings

4 - Desplázate hacia abajo hasta la sección Network security information, al final de la página

5 - Copia el valor de Service role ID (IAM) correspondiente al servicio, como se muestra a continuación.

Llamaremos a este valor {ClickHouse_IAM_ARN} . Este es el rol de IAM que se usará para acceder a tu instancia de RDS/Aurora.

​ Configurar el rol de IAM

​ Obtención del ID de recurso de RDS/Aurora

Inicia sesión en tu cuenta de AWS y ve a la instancia de RDS o al clúster de Aurora que quieres configurar. Haz clic en la pestaña Configuración. Anota el valor de ID de recurso. Debería tener un formato como db-xxxxxxxxxxxxxx para RDS o cluster-xxxxxxxxxxxxxx para un clúster de Aurora. Llamemos a este valor {RDS_RESOURCE_ID} . Este es el ID de recurso que se usará en la política de IAM para permitir el acceso a la instancia de RDS.

​ Crear manualmente el rol de IAM.

1 - Inicie sesión en su cuenta de AWS desde el navegador web con un usuario de IAM que tenga permiso para crear y administrar roles de IAM.

2 - Vaya a la Consola del servicio IAM

3 - Cree un nuevo rol de IAM con la siguiente política de IAM y política de confianza.

Política de confianza (reemplace {ClickHouse_IAM_ARN} por el ARN del rol de IAM que pertenece a su instancia de ClickHouse):

{ "Version" : "2012-10-17" , "Statement" : [ { "Effect" : "Allow" , "Principal" : { "AWS" : "{ClickHouse_IAM_ARN}" }, "Action" : [ "sts:AssumeRole" , "sts:TagSession" ] } ] }

Política de IAM (sustituya {RDS_RESOURCE_ID} por el ID de recurso de su instancia de RDS). Asegúrese de sustituir {RDS_REGION} por la región de su instancia de RDS/Aurora y {AWS_ACCOUNT} por el ID de su cuenta de AWS:

{ "Version" : "2012-10-17" , "Statement" : [ { "Effect" : "Allow" , "Action" : [ "rds-db:connect" ], "Resource" : [ "arn:aws:rds-db:{RDS_REGION}:{AWS_ACCOUNT}:dbuser:{RDS_RESOURCE_ID}/clickpipes_iam_user" ] } ] }

4 - Copie el nuevo ARN del rol de IAM después de crearlo. Esto es lo que se necesita para acceder de forma segura a su base de datos en AWS desde ClickPipes. Llamémoslo {RDS_ACCESS_IAM_ROLE_ARN} .

Ahora puede usar este rol de IAM para autenticarse en su instancia de RDS/Aurora desde ClickPipes.