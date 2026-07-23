Configuración
Antes de empezar
Asegúrate de que la autenticación con IAM esté habilitada
- Inicia sesión en tu cuenta de AWS y ve a la instancia de RDS que quieres configurar.
- Haz clic en el botón Modify.
- Desplázate hacia abajo hasta la sección Database authentication.
- Habilita la opción Password and IAM database authentication.
- Haz clic en el botón Continue.
- Revisa los cambios y haz clic en la opción Apply immediately.
Conéctese a su instancia de RDS/Aurora y cree un usuario de base de datos con la autenticación con IAM habilitada. A continuación, siga el resto de los pasos de la guía de configuración de la fuente correspondiente para configurar su instancia para ClickPipes:
Configurar el usuario de base de datos
- Guía de configuración de la fuente de AWS Aurora para PostgreSQL
- Guía de configuración de la fuente de AWS RDS para PostgreSQL
- Guía de configuración de la fuente de AWS Aurora para MySQL
- Guía de configuración de la fuente de AWS RDS para MySQL
1 - Inicia sesión en tu cuenta de ClickHouse Cloud. 2 - Selecciona el servicio de ClickHouse para el que quieres crear la integración 3 - Selecciona la pestaña Settings 4 - Desplázate hacia abajo hasta la sección Network security information, al final de la página 5 - Copia el valor de Service role ID (IAM) correspondiente al servicio, como se muestra a continuación. Llamaremos a este valor
Obtención del ARN del rol de IAM del servicio de ClickHouse
{ClickHouse_IAM_ARN}. Este es el rol de IAM que se usará para acceder a tu instancia de RDS/Aurora.
Configurar el rol de IAM
Obtención del ID de recurso de RDS/Aurora
- Inicia sesión en tu cuenta de AWS y ve a la instancia de RDS o al clúster de Aurora que quieres configurar.
- Haz clic en la pestaña Configuración.
- Anota el valor de ID de recurso. Debería tener un formato como
db-xxxxxxxxxxxxxxpara RDS o
cluster-xxxxxxxxxxxxxxpara un clúster de Aurora. Llamemos a este valor
{RDS_RESOURCE_ID}. Este es el ID de recurso que se usará en la política de IAM para permitir el acceso a la instancia de RDS.
1 - Inicie sesión en su cuenta de AWS desde el navegador web con un usuario de IAM que tenga permiso para crear y administrar roles de IAM. 2 - Vaya a la Consola del servicio IAM 3 - Cree un nuevo rol de IAM con la siguiente política de IAM y política de confianza. Política de confianza (reemplace
Crear manualmente el rol de IAM.
{ClickHouse_IAM_ARN} por el ARN del rol de IAM que pertenece a su instancia de ClickHouse):
Política de IAM (sustituya
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "{ClickHouse_IAM_ARN}"
},
"Action": [
"sts:AssumeRole",
"sts:TagSession"
]
}
]
}
{RDS_RESOURCE_ID} por el ID de recurso de su instancia de RDS). Asegúrese de sustituir
{RDS_REGION} por la región de su instancia de RDS/Aurora y
{AWS_ACCOUNT} por el ID de su cuenta de AWS:
4 - Copie el nuevo ARN del rol de IAM después de crearlo. Esto es lo que se necesita para acceder de forma segura a su base de datos en AWS desde ClickPipes. Llamémoslo
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"rds-db:connect"
],
"Resource": [
"arn:aws:rds-db:{RDS_REGION}:{AWS_ACCOUNT}:dbuser:{RDS_RESOURCE_ID}/clickpipes_iam_user"
]
}
]
}
{RDS_ACCESS_IAM_ROLE_ARN}.
Ahora puede usar este rol de IAM para autenticarse en su instancia de RDS/Aurora desde ClickPipes.