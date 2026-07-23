Las métricas de ClickPipes usan las etiquetas estándar a nivel de servicio (
Etiquetas de métricas
clickhouse_org,
clickhouse_service,
clickhouse_service_name), además de las siguientes etiquetas específicas de ClickPipes:
|Etiqueta
|Descripción
clickpipe_id
|El identificador único del ClickPipe
clickpipe_name
|El nombre del ClickPipe
clickpipe_source
|El tipo de origen (p. ej.,
kafka,
postgres,
s3)
clickpipe_state
|El estado del ClickPipe (p. ej.,
Stopped,
Provisioning,
Running)
A continuación se muestra el aspecto de las métricas de ClickPipes en una respuesta de scrape de Prometheus para un Kafka ClickPipe. El conjunto de métricas expuestas varía según el tipo de pipe; consulte Métricas disponibles para ver qué métricas se aplican a qué tipos de pipe:
Respuesta de ejemplo
# HELP ClickPipes_Info Siempre igual a 1. La etiqueta "clickpipe_state" contiene el estado actual del pipe: Stopped/Provisioning/Running/Paused/Failed
# TYPE ClickPipes_Info gauge
ClickPipes_Info{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name="my service",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="my kafka pipe",clickpipe_source="confluent",clickpipe_state="Running"} 1
# HELP ClickPipes_FetchedEvents_Total Número total de registros obtenidos del origen.
# TYPE ClickPipes_FetchedEvents_Total counter
ClickPipes_FetchedEvents_Total{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name="my service",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="my kafka pipe",clickpipe_source="confluent"} 5535376
# HELP ClickPipes_SentEvents_Total Número total de registros enviados a ClickHouse
# TYPE ClickPipes_SentEvents_Total counter
ClickPipes_SentEvents_Total{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name="my service",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="my kafka pipe",clickpipe_source="confluent"} 5534250
# HELP ClickPipes_FetchedBytes_Total Total de bytes sin comprimir obtenidos del origen.
# TYPE ClickPipes_FetchedBytes_Total counter
ClickPipes_FetchedBytes_Total{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name="my service",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="my kafka pipe",clickpipe_source="confluent"} 873286202
# HELP ClickPipes_SentBytes_Total Total de bytes sin comprimir enviados a ClickHouse.
# TYPE ClickPipes_SentBytes_Total counter
ClickPipes_SentBytes_Total{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name="my service",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="my kafka pipe",clickpipe_source="confluent"} 477187967
# HELP ClickPipes_Errors_Total Total de errores al ingestar datos.
# TYPE ClickPipes_Errors_Total counter
ClickPipes_Errors_Total{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name="my service",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="my kafka pipe",clickpipe_source="confluent"} 0
# HELP ClickPipes_Latency Tiempo en milisegundos entre el momento en que se produjo el registro y el momento en que se escribió en ClickHouse.
# TYPE ClickPipes_Latency gauge
ClickPipes_Latency{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name="my service",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="my kafka pipe",clickpipe_source="confluent"} 340
No todas las métricas se emiten en todos los tipos de pipe. En particular, los ClickPipes de CDC exponen un subconjunto de métricas distinto al de los ClickPipes de streaming y almacenamiento de objetos.
Métricas disponibles
- Streaming, almacenamiento de objetos — Kafka, Kinesis, Pub/Sub, S3 y GCS
- CDC — Postgres, MySQL, MongoDB y BigQuery
- Todas — todos los tipos de pipe
Transferencia de datos
|Métrica
|Tipo
|Disponible para
|Descripción
ClickPipes_FetchedBytes_Total
|Contador
|Streaming, almacenamiento de objetos
|Total de bytes sin comprimir recuperados de la fuente.
ClickPipes_FetchedBytesCompressed_Total
|Contador
|Todos
|Total de bytes recuperados de la fuente, tal como se leen por la red. Si los datos de origen no están comprimidos, equivale a
ClickPipes_FetchedBytes_Total. En los ClickPipes de CDC, esto excluye los bytes recuperados durante la carga inicial, que se registran por separado en
ClickPipes_FetchedBytesInitialLoad_Total.
ClickPipes_FetchedBytesInitialLoad_Total
|Contador
|CDC
|Total de bytes recuperados durante la fase de carga inicial, incluidas las resincronizaciones.
ClickPipes_SentBytes_Total
|Contador
|Streaming, almacenamiento de objetos
|Total de bytes sin comprimir enviados a ClickHouse.
ClickPipes_SentBytesCompressed_Total
|Contador
|Streaming, almacenamiento de objetos
|Total de bytes comprimidos enviados a ClickHouse.
Eventos y registros
|Métrica
|Tipo
|Disponible para
|Descripción
ClickPipes_FetchedEvents_Total
|Counter
|Streaming, almacenamiento de objetos
|Número total de registros recuperados del origen.
ClickPipes_SentEvents_Total
|Counter
|Streaming, almacenamiento de objetos
|Número total de registros enviados a ClickHouse.
ClickPipes_FetchedEvents_PerTable
|Gauge
|CDC
|Número de registros recuperados por tabla de destino y tipo de evento. Utiliza las etiquetas adicionales
destination_table y
event_type.
Errores
|Métrica
|Tipo
|Disponible para
|Descripción
ClickPipes_Errors_Total
|Contador
|Todos
|Total de errores detectados durante la ingestión.
Latencia
|Métrica
|Tipo
|Disponible para
|Descripción
ClickPipes_Latency
|Gauge (avg)
|Streaming, almacenamiento de objetos
|Tiempo, en milisegundos, entre que un registro se genera en el origen y se escribe en ClickHouse.
ClickPipes_SourceReplicationLatency_MiB
|Gauge (avg)
|CDC (solo Postgres)
|Retraso del slot de replicación en el origen, en MiB. Solo lo emiten los Postgres ClickPipes.
Las métricas
Utilización de recursos
ClickPipes_Replica_* muestran la utilización de recursos de los ClickPipes de streaming y almacenamiento de objetos. Cada ClickPipe tiene cómputo dedicado, por lo que estos valores reflejan la utilización de ClickPipes individuales.
Las métricas
|Métrica
|Tipo
|Disponible para
|Descripción
ClickPipes_Replica_CPUUsage
|Gauge (avg)
|Streaming, almacenamiento de objetos
|Uso promedio de CPU de las réplicas de ingestión, en milicores.
ClickPipes_Replica_CPULimit
|Gauge (last)
|Streaming, almacenamiento de objetos
|Límite de CPU configurado para las réplicas de ingestión, en milicores.
ClickPipes_Replica_MemoryUsage
|Gauge (avg)
|Streaming, almacenamiento de objetos
|Uso promedio de memoria de las réplicas de ingestión, en bytes.
ClickPipes_Replica_MemoryLimit
|Gauge (last)
|Streaming, almacenamiento de objetos
|Límite de memoria configurado para las réplicas de ingestión, en bytes.
ClickPipes_CDC_* muestran la utilización de recursos de los ClickPipes de CDC. Todos los ClickPipes de CDC del mismo servicio comparten cómputo, por lo que estos valores reflejan el uso combinado de todos los ClickPipes de CDC del servicio.
|Métrica
|Tipo
|Disponible para
|Descripción
ClickPipes_CDC_CPUUsage
|Gauge (avg)
|CDC
|Uso promedio de CPU, en milicores. Compartido entre todos los ClickPipes de CDC del servicio.
ClickPipes_CDC_CPULimit
|Gauge (last)
|CDC
|Límite de CPU configurado, en milicores. Compartido entre todos los ClickPipes de CDC del servicio.
ClickPipes_CDC_MemoryUsage
|Gauge (avg)
|CDC
|Uso promedio de memoria, en bytes. Compartido entre todos los ClickPipes de CDC del servicio.
ClickPipes_CDC_MemoryLimit
|Gauge (last)
|CDC
|Límite de memoria configurado, en bytes. Compartido entre todos los ClickPipes de CDC del servicio.
ClickPipes_CDC_NetworkReceiveBytes
|Gauge
|CDC
|Ancho de banda de red de entrada, en bytes (delta por ventana de scrapeo). Compartido entre todos los ClickPipes de CDC del servicio.
Estado y progreso
|Métrica
|Tipo
|Disponible para
|Descripción
ClickPipes_Info
|Gauge
|Todos
|Siempre es igual a
1. Usa la etiqueta
clickpipe_state para filtrar o generar alertas sobre el estado del pipe.
ClickPipes_LastFetchedBatchId
|Gauge
|CDC
|ID del último lote obtenido del origen.
ClickPipes_LastSentBatchId
|Gauge
|CDC
|ID del último lote enviado a ClickHouse.
- endpoint de Prometheus — Referencia del endpoint, autenticación y configuración para herramientas externas (p. ej., Grafana, Datadog)
- Reporte de errores — Dónde se almacenan los errores de los registros y del sistema