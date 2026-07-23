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Además de la monitorización desde la consola, ClickPipes expone métricas en un endpoint compatible con Prometheus para que puedan recopilarse. Estas métricas se publican junto con otras métricas del servicio de ClickHouse Cloud y permiten integrar la monitorización de ClickPipes con su pila de observabilidad existente (por ejemplo, Grafana, Datadog).

Etiquetas de métricas

Las métricas de ClickPipes usan las etiquetas estándar a nivel de servicio (clickhouse_org, clickhouse_service, clickhouse_service_name), además de las siguientes etiquetas específicas de ClickPipes:

Respuesta de ejemplo

A continuación se muestra el aspecto de las métricas de ClickPipes en una respuesta de scrape de Prometheus para un Kafka ClickPipe. El conjunto de métricas expuestas varía según el tipo de pipe; consulte Métricas disponibles para ver qué métricas se aplican a qué tipos de pipe:

Métricas disponibles

No todas las métricas se emiten en todos los tipos de pipe. En particular, los ClickPipes de CDC exponen un subconjunto de métricas distinto al de los ClickPipes de streaming y almacenamiento de objetos.
  • Streaming, almacenamiento de objetos — Kafka, Kinesis, Pub/Sub, S3 y GCS
  • CDC — Postgres, MySQL, MongoDB y BigQuery
  • Todas — todos los tipos de pipe

Transferencia de datos

Eventos y registros

Errores

Latencia

Utilización de recursos

Las métricas ClickPipes_Replica_* muestran la utilización de recursos de los ClickPipes de streaming y almacenamiento de objetos. Cada ClickPipe tiene cómputo dedicado, por lo que estos valores reflejan la utilización de ClickPipes individuales. Las métricas ClickPipes_CDC_* muestran la utilización de recursos de los ClickPipes de CDC. Todos los ClickPipes de CDC del mismo servicio comparten cómputo, por lo que estos valores reflejan el uso combinado de todos los ClickPipes de CDC del servicio.

Estado y progreso

  • endpoint de Prometheus — Referencia del endpoint, autenticación y configuración para herramientas externas (p. ej., Grafana, Datadog)
  • Reporte de errores — Dónde se almacenan los errores de los registros y del sistema
Última modificación el 23 de julio de 2026