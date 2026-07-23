Además de la monitorización desde la consola, ClickPipes expone métricas en un endpoint compatible con Prometheus para que puedan recopilarse. Estas métricas se publican junto con otras métricas del servicio de ClickHouse Cloud y permiten integrar la monitorización de ClickPipes con su pila de observabilidad existente (por ejemplo, Grafana Datadog ).

​ Etiquetas de métricas

clickhouse_org , clickhouse_service , clickhouse_service_name ), además de las siguientes etiquetas específicas de ClickPipes: Las métricas de ClickPipes usan las etiquetas estándar a nivel de servicio ), además de las siguientes etiquetas específicas de ClickPipes:

Etiqueta Descripción clickpipe_id El identificador único del ClickPipe clickpipe_name El nombre del ClickPipe clickpipe_source El tipo de origen (p. ej., kafka , postgres , s3 ) clickpipe_state El estado del ClickPipe (p. ej., Stopped , Provisioning , Running )

​ Respuesta de ejemplo

A continuación se muestra el aspecto de las métricas de ClickPipes en una respuesta de scrape de Prometheus para un Kafka ClickPipe. El conjunto de métricas expuestas varía según el tipo de pipe; consulte Métricas disponibles para ver qué métricas se aplican a qué tipos de pipe:

# HELP ClickPipes_Info Siempre igual a 1. La etiqueta "clickpipe_state" contiene el estado actual del pipe: Stopped/Provisioning/Running/Paused/Failed # TYPE ClickPipes_Info gauge ClickPipes_Info{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name="my service",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="my kafka pipe",clickpipe_source="confluent",clickpipe_state="Running"} 1 # HELP ClickPipes_FetchedEvents_Total Número total de registros obtenidos del origen. # TYPE ClickPipes_FetchedEvents_Total counter ClickPipes_FetchedEvents_Total{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name="my service",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="my kafka pipe",clickpipe_source="confluent"} 5535376 # HELP ClickPipes_SentEvents_Total Número total de registros enviados a ClickHouse # TYPE ClickPipes_SentEvents_Total counter ClickPipes_SentEvents_Total{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name="my service",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="my kafka pipe",clickpipe_source="confluent"} 5534250 # HELP ClickPipes_FetchedBytes_Total Total de bytes sin comprimir obtenidos del origen. # TYPE ClickPipes_FetchedBytes_Total counter ClickPipes_FetchedBytes_Total{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name="my service",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="my kafka pipe",clickpipe_source="confluent"} 873286202 # HELP ClickPipes_SentBytes_Total Total de bytes sin comprimir enviados a ClickHouse. # TYPE ClickPipes_SentBytes_Total counter ClickPipes_SentBytes_Total{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name="my service",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="my kafka pipe",clickpipe_source="confluent"} 477187967 # HELP ClickPipes_Errors_Total Total de errores al ingestar datos. # TYPE ClickPipes_Errors_Total counter ClickPipes_Errors_Total{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name="my service",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="my kafka pipe",clickpipe_source="confluent"} 0 # HELP ClickPipes_Latency Tiempo en milisegundos entre el momento en que se produjo el registro y el momento en que se escribió en ClickHouse. # TYPE ClickPipes_Latency gauge ClickPipes_Latency{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name="my service",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="my kafka pipe",clickpipe_source="confluent"} 340

​ Métricas disponibles

No todas las métricas se emiten en todos los tipos de pipe. En particular, los ClickPipes de CDC exponen un subconjunto de métricas distinto al de los ClickPipes de streaming y almacenamiento de objetos.

Streaming, almacenamiento de objetos — Kafka, Kinesis, Pub/Sub, S3 y GCS

— Kafka, Kinesis, Pub/Sub, S3 y GCS CDC — Postgres, MySQL, MongoDB y BigQuery

— Postgres, MySQL, MongoDB y BigQuery Todas — todos los tipos de pipe

​ Transferencia de datos

Métrica Tipo Disponible para Descripción ClickPipes_FetchedBytes_Total Contador Streaming, almacenamiento de objetos Total de bytes sin comprimir recuperados de la fuente. ClickPipes_FetchedBytesCompressed_Total Contador Todos Total de bytes recuperados de la fuente, tal como se leen por la red. Si los datos de origen no están comprimidos, equivale a ClickPipes_FetchedBytes_Total . En los ClickPipes de CDC, esto excluye los bytes recuperados durante la carga inicial, que se registran por separado en ClickPipes_FetchedBytesInitialLoad_Total . ClickPipes_FetchedBytesInitialLoad_Total Contador CDC Total de bytes recuperados durante la fase de carga inicial, incluidas las resincronizaciones. ClickPipes_SentBytes_Total Contador Streaming, almacenamiento de objetos Total de bytes sin comprimir enviados a ClickHouse. ClickPipes_SentBytesCompressed_Total Contador Streaming, almacenamiento de objetos Total de bytes comprimidos enviados a ClickHouse.

​ Eventos y registros

Métrica Tipo Disponible para Descripción ClickPipes_FetchedEvents_Total Counter Streaming, almacenamiento de objetos Número total de registros recuperados del origen. ClickPipes_SentEvents_Total Counter Streaming, almacenamiento de objetos Número total de registros enviados a ClickHouse. ClickPipes_FetchedEvents_PerTable Gauge CDC Número de registros recuperados por tabla de destino y tipo de evento. Utiliza las etiquetas adicionales destination_table y event_type .

Métrica Tipo Disponible para Descripción ClickPipes_Errors_Total Contador Todos Total de errores detectados durante la ingestión.

Métrica Tipo Disponible para Descripción ClickPipes_Latency Gauge (avg) Streaming, almacenamiento de objetos Tiempo, en milisegundos, entre que un registro se genera en el origen y se escribe en ClickHouse. ClickPipes_SourceReplicationLatency_MiB Gauge (avg) CDC (solo Postgres) Retraso del slot de replicación en el origen, en MiB. Solo lo emiten los Postgres ClickPipes.

​ Utilización de recursos

Las métricas ClickPipes_Replica_* muestran la utilización de recursos de los ClickPipes de streaming y almacenamiento de objetos. Cada ClickPipe tiene cómputo dedicado, por lo que estos valores reflejan la utilización de ClickPipes individuales.

Métrica Tipo Disponible para Descripción ClickPipes_Replica_CPUUsage Gauge (avg) Streaming, almacenamiento de objetos Uso promedio de CPU de las réplicas de ingestión, en milicores. ClickPipes_Replica_CPULimit Gauge (last) Streaming, almacenamiento de objetos Límite de CPU configurado para las réplicas de ingestión, en milicores. ClickPipes_Replica_MemoryUsage Gauge (avg) Streaming, almacenamiento de objetos Uso promedio de memoria de las réplicas de ingestión, en bytes. ClickPipes_Replica_MemoryLimit Gauge (last) Streaming, almacenamiento de objetos Límite de memoria configurado para las réplicas de ingestión, en bytes.

Las métricas ClickPipes_CDC_* muestran la utilización de recursos de los ClickPipes de CDC. Todos los ClickPipes de CDC del mismo servicio comparten cómputo, por lo que estos valores reflejan el uso combinado de todos los ClickPipes de CDC del servicio.

Métrica Tipo Disponible para Descripción ClickPipes_CDC_CPUUsage Gauge (avg) CDC Uso promedio de CPU, en milicores. Compartido entre todos los ClickPipes de CDC del servicio. ClickPipes_CDC_CPULimit Gauge (last) CDC Límite de CPU configurado, en milicores. Compartido entre todos los ClickPipes de CDC del servicio. ClickPipes_CDC_MemoryUsage Gauge (avg) CDC Uso promedio de memoria, en bytes. Compartido entre todos los ClickPipes de CDC del servicio. ClickPipes_CDC_MemoryLimit Gauge (last) CDC Límite de memoria configurado, en bytes. Compartido entre todos los ClickPipes de CDC del servicio. ClickPipes_CDC_NetworkReceiveBytes Gauge CDC Ancho de banda de red de entrada, en bytes (delta por ventana de scrapeo). Compartido entre todos los ClickPipes de CDC del servicio.

​ Estado y progreso

Métrica Tipo Disponible para Descripción ClickPipes_Info Gauge Todos Siempre es igual a 1 . Usa la etiqueta clickpipe_state para filtrar o generar alertas sobre el estado del pipe. ClickPipes_LastFetchedBatchId Gauge CDC ID del último lote obtenido del origen. ClickPipes_LastSentBatchId Gauge CDC ID del último lote enviado a ClickHouse.

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