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ClickPipes for Postgres puede detectar cambios de esquema en las tablas de origen y, en algunos casos, propagar automáticamente esos cambios a las tablas de destino. A continuación se documenta cómo se gestiona cada operación DDL: Ten en cuenta que la adición de columnas se propagará al final de la sincronización de un batch, lo que puede ocurrir una vez alcanzado el intervalo de sincronización o el tamaño del pull batch. Más información sobre cómo controlar las sincronizaciones aquí
Última modificación el 3 de julio de 2026