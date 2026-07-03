Ten en cuenta que la adición de columnas se propagará al final de la sincronización de un batch, lo que puede ocurrir una vez alcanzado el intervalo de sincronización o el tamaño del pull batch. Más información sobre cómo controlar las sincronizaciones aquí
|Tipo de cambio de esquema
|Comportamiento
|Añadir una nueva columna (
ALTER TABLE ADD COLUMN ...)
|Se propaga automáticamente una vez que la tabla recibe un insert/update/delete. Las nuevas columnas se rellenarán en todas las filas replicadas después del cambio de esquema
|Añadir una nueva columna con un valor predeterminado (
ALTER TABLE ADD COLUMN ... DEFAULT ...)
|Se propaga automáticamente una vez que la tabla recibe un insert/update/delete. Las nuevas columnas se rellenarán en todas las filas replicadas después del cambio de esquema, pero las filas existentes no mostrarán el valor predeterminado sin una actualización completa de la tabla
|Eliminar una columna existente (
ALTER TABLE DROP COLUMN ...)
|Se detecta, pero no se propaga. Las columnas eliminadas se rellenarán con
NULL en todas las filas replicadas después del cambio de esquema