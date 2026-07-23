En esta sección se explica cómo administrar ClickStack.

​ Guías de administración

Sección Descripción Administración básica Una introducción a las tareas administrativas comunes en ClickStack. Opciones de configuración Opciones de configuración disponibles para cada componente de ClickStack. Estimación de recursos Orientación para dimensionar los recursos de cómputo de Managed ClickStack según el volumen de ingesta. Puesta en producción Pasos recomendados y buenas prácticas antes de ejecutar ClickStack en producción. Vistas materializadas Una guía detallada sobre el uso de vistas materializadas en ClickStack para mejorar el rendimiento de las consultas. Optimización del rendimiento Una guía completa para optimizar ClickStack para cargas de trabajo a gran escala. RBAC Configure el control de acceso basado en roles para gestionar los permisos del equipo para dashboards, búsquedas guardadas y fuentes. Gestión de TTL Gestión de la retención de datos con TTL (time-to-live) en ClickStack.

​ Conceptos básicos de ClickHouse

La mayoría de las tareas de administración de ClickStack requieren estar familiarizado con la base de datos subyacente de ClickHouse. Recomendamos revisar los siguientes conceptos básicos de ClickHouse antes de realizar operaciones administrativas o relacionadas con el rendimiento.

Concepto Descripción Tablas Cómo las fuentes de datos de ClickStack se asignan a las tablas subyacentes de ClickHouse. Las tablas de ClickHouse usan principalmente el motor MergeTree. Partes Cómo los datos se escriben como partes inmutables y se fusionan con el tiempo. Particiones Agrupaciones lógicas de partes de tabla que simplifican la gestión de datos, las consultas y la optimización. Fusiones El proceso en segundo plano que combina partes para reducir la cantidad de partes consultadas y mantener el rendimiento. Gránulos La unidad más pequeña de datos que se lee y se depura durante la ejecución de consultas. Claves primarias (de ordenación) Cómo la clave ORDER BY define la disposición de los datos en disco, la compresión y el comportamiento de poda de las consultas.

Estos conceptos son fundamentales para el rendimiento de ClickHouse y le ayudarán a tomar decisiones administrativas fundamentadas al gestionar ClickStack.