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En esta sección se explica cómo administrar ClickStack.

Guías de administración

Conceptos básicos de ClickHouse

La mayoría de las tareas de administración de ClickStack requieren estar familiarizado con la base de datos subyacente de ClickHouse. Recomendamos revisar los siguientes conceptos básicos de ClickHouse antes de realizar operaciones administrativas o relacionadas con el rendimiento. Estos conceptos son fundamentales para el rendimiento de ClickHouse y le ayudarán a tomar decisiones administrativas fundamentadas al gestionar ClickStack.
Última modificación el 23 de julio de 2026