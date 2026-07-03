La mayoría de las tareas administrativas en ClickStack se realizan directamente en la base de datos subyacente de ClickHouse. Los usuarios que implementen ClickStack deben estar familiarizados con los conceptos de ClickHouse y con los aspectos básicos de su administración.

Las operaciones administrativas suelen implicar la ejecución de sentencias DDL. Las opciones disponibles dependen de si utiliza Managed ClickStack o ClickStack Open Source.

​ ClickStack Open Source

En las implementaciones de ClickStack Open Source, los usuarios realizan tareas administrativas mediante el cliente de ClickHouse . El cliente se conecta a la base de datos a través del protocolo nativo de ClickHouse y admite operaciones DDL y administrativas completas, además de ofrecer respuesta interactiva sobre las consultas.

​ Managed ClickStack

En Managed ClickStack, los usuarios también pueden usar tanto el cliente de ClickHouse como la SQL Console . Para conectarse mediante el cliente, deberán obtener las credenciales del servicio