En las implementaciones de ClickStack Open Source, los usuarios realizan tareas administrativas mediante el cliente de ClickHouse. El cliente se conecta a la base de datos a través del protocolo nativo de ClickHouse y admite operaciones DDL y administrativas completas, además de ofrecer respuesta interactiva sobre las consultas.
ClickStack Open Source
En Managed ClickStack, los usuarios también pueden usar tanto el cliente de ClickHouse como la SQL Console. Para conectarse mediante el cliente, deberán obtener las credenciales del servicio. La SQL Console es una interfaz web que ofrece funcionalidades adicionales, como autocompletado de SQL, historial de consultas y gráficos integrados para visualizar los resultados.