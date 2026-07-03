Una colección de configuraciones agrupadas bajo un mismo nombre.

Un perfil de configuración es una colección de configuraciones agrupadas bajo un mismo nombre.

ClickHouse también admite el flujo de trabajo basado en SQL para gestionar perfiles de configuración. Recomendamos usarlo.

El perfil puede tener cualquier nombre. Puede especificar el mismo perfil para distintos usuarios. Lo más importante que puede definir en el perfil de configuración es readonly=1 , que garantiza acceso de solo lectura.

Los perfiles de configuración pueden heredar entre sí. Para usar la herencia, indique una o varias configuraciones profile antes que las demás configuraciones incluidas en el perfil. Si una misma configuración está definida en distintos perfiles, se usa la última que se haya definido.

Para aplicar todas las configuraciones de un perfil, establezca la configuración profile .

Ejemplo:

Instale el perfil web .

SET profile = 'web'

Los perfiles de configuración se definen en el archivo de configuración de usuarios. Suele ser users.xml .

Ejemplo:

<!-- Perfiles de configuración --> < profiles > <!-- Configuración predeterminada --> < default > <!-- El número máximo de hilos al ejecutar una sola consulta. --> < max_threads > 8 </ max_threads > </ default > <!-- Configuración de operaciones en segundo plano --> < background > <!-- Redefinición del número máximo de hilos para operaciones en segundo plano --> < max_threads > 12 </ max_threads > </ background > <!-- Configuración para consultas desde la interfaz de usuario --> < web > < max_rows_to_read > 1000000000 </ max_rows_to_read > < max_bytes_to_read > 100000000000 </ max_bytes_to_read > < max_rows_to_group_by > 1000000 </ max_rows_to_group_by > < group_by_overflow_mode > any </ group_by_overflow_mode > < max_rows_to_sort > 1000000 </ max_rows_to_sort > < max_bytes_to_sort > 1000000000 </ max_bytes_to_sort > < max_result_rows > 100000 </ max_result_rows > < max_result_bytes > 100000000 </ max_result_bytes > < result_overflow_mode > break </ result_overflow_mode > < max_execution_time > 600 </ max_execution_time > < min_execution_speed > 1000000 </ min_execution_speed > < timeout_before_checking_execution_speed > 15 </ timeout_before_checking_execution_speed > < max_columns_to_read > 25 </ max_columns_to_read > < max_temporary_columns > 100 </ max_temporary_columns > < max_temporary_non_const_columns > 50 </ max_temporary_non_const_columns > < max_subquery_depth > 2 </ max_subquery_depth > < max_pipeline_depth > 25 </ max_pipeline_depth > < max_ast_depth > 50 </ max_ast_depth > < max_ast_elements > 100 </ max_ast_elements > < max_sessions_for_user > 4 </ max_sessions_for_user > < readonly > 1 </ readonly > </ web > </ profiles >

El ejemplo especifica dos perfiles: default y web .

El perfil default tiene un propósito especial: siempre debe estar presente y se aplica al iniciar el servidor. En otras palabras, el perfil default contiene la configuración predeterminada. El nombre del perfil predeterminado puede cambiarse mediante la opción de configuración del servidor default_profile .

El perfil background tiene un propósito especial: puede estar presente para sobrescribir la configuración de las operaciones en segundo plano. El parámetro es opcional y su nombre puede cambiarse mediante la opción de configuración del servidor background_profile .