El perfil puede tener cualquier nombre. Puede especificar el mismo perfil para distintos usuarios. Lo más importante que puede definir en el perfil de configuración es
ClickHouse también admite el flujo de trabajo basado en SQL para gestionar perfiles de configuración. Recomendamos usarlo.
readonly=1, que garantiza acceso de solo lectura.
Los perfiles de configuración pueden heredar entre sí. Para usar la herencia, indique una o varias configuraciones
profile antes que las demás configuraciones incluidas en el perfil. Si una misma configuración está definida en distintos perfiles, se usa la última que se haya definido.
Para aplicar todas las configuraciones de un perfil, establezca la configuración
profile.
Ejemplo:
Instale el perfil
web.
Los perfiles de configuración se definen en el archivo de configuración de usuarios. Suele ser
SET profile = 'web'
users.xml.
Ejemplo:
El ejemplo especifica dos perfiles:
<!-- Perfiles de configuración -->
<profiles>
<!-- Configuración predeterminada -->
<default>
<!-- El número máximo de hilos al ejecutar una sola consulta. -->
<max_threads>8</max_threads>
</default>
<!-- Configuración de operaciones en segundo plano -->
<background>
<!-- Redefinición del número máximo de hilos para operaciones en segundo plano -->
<max_threads>12</max_threads>
</background>
<!-- Configuración para consultas desde la interfaz de usuario -->
<web>
<max_rows_to_read>1000000000</max_rows_to_read>
<max_bytes_to_read>100000000000</max_bytes_to_read>
<max_rows_to_group_by>1000000</max_rows_to_group_by>
<group_by_overflow_mode>any</group_by_overflow_mode>
<max_rows_to_sort>1000000</max_rows_to_sort>
<max_bytes_to_sort>1000000000</max_bytes_to_sort>
<max_result_rows>100000</max_result_rows>
<max_result_bytes>100000000</max_result_bytes>
<result_overflow_mode>break</result_overflow_mode>
<max_execution_time>600</max_execution_time>
<min_execution_speed>1000000</min_execution_speed>
<timeout_before_checking_execution_speed>15</timeout_before_checking_execution_speed>
<max_columns_to_read>25</max_columns_to_read>
<max_temporary_columns>100</max_temporary_columns>
<max_temporary_non_const_columns>50</max_temporary_non_const_columns>
<max_subquery_depth>2</max_subquery_depth>
<max_pipeline_depth>25</max_pipeline_depth>
<max_ast_depth>50</max_ast_depth>
<max_ast_elements>100</max_ast_elements>
<max_sessions_for_user>4</max_sessions_for_user>
<readonly>1</readonly>
</web>
</profiles>
default y
web.
El perfil
default tiene un propósito especial: siempre debe estar presente y se aplica al iniciar el servidor. En otras palabras, el perfil
default contiene la configuración predeterminada. El nombre del perfil predeterminado puede cambiarse mediante la opción de configuración del servidor
default_profile.
El perfil
background tiene un propósito especial: puede estar presente para sobrescribir la configuración de las operaciones en segundo plano. El parámetro es opcional y su nombre puede cambiarse mediante la opción de configuración del servidor
background_profile.
El perfil
web es un perfil normal que puede establecerse mediante la consulta
SET o usando un parámetro de URL en una consulta HTTP.