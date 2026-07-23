Configura el control de acceso basado en roles en ClickStack para gestionar los permisos del equipo para dashboards, búsquedas guardadas, fuentes, alertas y más.

ClickStack incluye control de acceso basado en roles (RBAC) para que puedas definir roles personalizados con permisos granulares sobre dashboards búsquedas guardadas , fuentes, alertas , webhooks y notebooks. Los permisos funcionan en dos niveles: acceso a nivel de recurso (sin acceso, lectura o administración según el tipo de recurso) y reglas granulares opcionales que restringen el acceso a recursos concretos por nombre, etiqueta o ID. ClickStack incluye tres roles predefinidos, y puedes crear roles personalizados para ajustarlos a las necesidades de tu equipo.

Solo para Managed ClickStack RBAC solo está disponible en despliegues de Managed ClickStack.

​ Requisitos previos para el acceso de usuarios

ClickStack se autentica a través de ClickHouse Cloud. Antes de poder asignar roles de ClickStack, cada usuario debe:

Haber sido invitado a tu organización de ClickHouse Cloud. Un administrador de la organización invita a los usuarios desde la consola de Cloud. Consulta Manage cloud users para obtener más información. Tener acceso a SQL Console en el servicio. Ve a Settings → SQL Console Access de tu servicio y establece el nivel de permiso adecuado:

Acceso a SQL Console en Cloud Acceso a ClickStack SQL Console Admin (Acceso completo) Acceso completo a ClickStack. Necesario para habilitar alertas. SQL Console Read Only (Solo lectura) Puede ver datos de observabilidad y crear dashboards. No access No puede acceder a ClickStack.

Una vez que un usuario tiene acceso a Cloud, aparece en la página configuración del equipo de ClickStack, donde puedes asignarle un rol de ClickStack.

Cloud Users and roles

ClickStack configuración del equipo

​ Roles predefinidos

ClickStack incluye tres roles del sistema. No se pueden editar ni eliminar. El rol Admin se asigna al creador del equipo de forma predeterminada.

Permiso Admin Member ReadOnly Leer todos los recursos ✓ ✓ ✓ Administrar dashboards ✓ ✓ Administrar búsquedas guardadas ✓ ✓ Administrar fuentes ✓ ✓ Administrar alertas ✓ ✓ Administrar webhooks ✓ ✓ Administrar notebooks ✓ ✓ Actualizar la configuración del equipo ✓ ✓ Crear/eliminar equipos ✓ Administrar usuarios e invitaciones ✓

​ Asignar roles a los miembros del equipo

La página Configuración del equipo muestra a todos los miembros del equipo con su rol actual. Para cambiar un rol, haz clic en Edit junto al nombre del usuario y selecciona un rol nuevo. Cada usuario tiene exactamente un rol.

​ rol predeterminado para nuevo usuario

Puede establecer un rol predeterminado para usuarios nuevos en Políticas de seguridad . Los usuarios nuevos que se incorporan automáticamente al equipo reciben este rol de forma predeterminada.

​ Crear un rol personalizado

1 Ve a configuración del equipo Abre configuración del equipo y desplázate hasta RBAC Roles. 2 Añade un rol nuevo Haz clic en + Add Role. Introduce un Role Name y, opcionalmente, añade una Description. 3 Configura los permisos y guarda Establece los permisos del rol y, a continuación, haz clic en Create Role.

Los roles personalizados aparecen junto a los roles del sistema en la sección RBAC Roles, con los controles Edit y Delete.

​ Permisos del rol

​ Permisos de recursos

Cada rol otorga un nivel de acceso para cada tipo de recurso. Los tres niveles son:

Nivel de acceso Lo que permite Sin acceso El tipo de recurso queda completamente oculto para el rol. Lectura Permite ver el recurso y su configuración, pero no crearlo, editarlo ni eliminarlo. Administración Control total: permite crear, editar y eliminar recursos de ese tipo.

Los tipos de recursos que puedes controlar son:

Dashboards — diseños de dashboards y gráficos guardados.

— diseños de dashboards y gráficos guardados. Búsquedas guardadas — consultas persistentes de logs/trazas/eventos.

— consultas persistentes de logs/trazas/eventos. Fuentes — configuraciones de fuentes de ingestión.

— configuraciones de fuentes de ingestión. Alertas — reglas de alertas y su configuración de notificaciones.

— reglas de alertas y su configuración de notificaciones. Webhooks — destinos de notificación saliente (como Slack, PagerDuty y endpoints HTTP genéricos) a los que envían notificaciones las alertas. Esto no se refiere a la API de ClickStack.

— destinos de notificación saliente (como Slack, PagerDuty y endpoints HTTP genéricos) a los que envían notificaciones las alertas. Esto no se refiere a la API de ClickStack. Notebooks — notebooks colaborativos de investigación.

​ Permisos administrativos

Además de los permisos sobre recursos, cada rol incluye dos opciones administrativas:

Usuarios (Sin acceso · Acceso limitado) — controla si el rol puede ver a los miembros del equipo y sus roles. Solo los Admins pueden invitar, eliminar o actualizar usuarios.

(Sin acceso · Acceso limitado) — controla si el rol puede ver a los miembros del equipo y sus roles. Solo los Admins pueden invitar, eliminar o actualizar usuarios. Equipo (Lectura · Administrar) — controla si el rol puede ver o modificar opciones a nivel de equipo, como las políticas de seguridad y la configuración de RBAC.

​ Reglas de acceso granulares

Dashboards, Saved Searches, Fuentes y Notebooks admiten controles granulares que restringen el acceso a recursos individuales dentro de una categoría. Úsalos cuando necesites limitar un rol a recursos específicos, en lugar de conceder acceso general a todo el tipo de recurso.

​ Acceso predeterminado vs. controles granulares

Cada tipo de recurso tiene un Modo de control de acceso:

Acceso predeterminado — aplica un único nivel de acceso (Sin acceso, Lectura o Administración) a todos los recursos de ese tipo.

— aplica un único nivel de acceso (Sin acceso, Lectura o Administración) a todos los recursos de ese tipo. Controles granulares — permite definir reglas de acceso que coincidan con recursos específicos según una condición. Los recursos que no coincidan con ninguna regla no tendrán acceso de forma predeterminada.

Para cambiar de modo, haz clic en el chevrón para expandir un tipo de recurso en el editor de roles y luego alterna el Modo de control de acceso.

​ Configuración de las reglas de acceso

Cada regla de acceso consta de una condición y un nivel de acceso. Las condiciones hacen coincidir los recursos según sus propiedades:

Campo de condición Operadores Qué coincide Ejemplo Name is , contains El nombre para mostrar del recurso; por ejemplo, el título del dashboard. Name contains production — coincide con cualquier dashboard que tenga “production” en el título. Tag is , contains Tags asignadas al recurso mediante el panel de tags de la esquina superior derecha de la vista del recurso. Solo está disponible para Dashboards, búsqueda guardada y Notebooks. Tag is critical — coincide con recursos etiquetados como “critical”. ID is , contains El identificador del recurso, que aparece en la barra de URL al abrir el recurso. ID is abc123 — coincide con un único recurso específico.

La siguiente captura de pantalla muestra tanto el ID del dashboard resaltado en la barra de URL como una tag “TESTING” visible en el panel de tags (arriba a la derecha).

Puedes añadir varias reglas por tipo de recurso. Cada regla se evalúa de forma independiente con lógica OR: un recurso es accesible si coincide con cualquiera de las reglas. Los recursos que no coinciden con ninguna regla no son accesibles.

Ejemplo: Para dar a un rol acceso de solo lectura a dashboards de testing, expande Dashboards, cambia a control granular y añade dos reglas:

Name contains testing con nivel de acceso Read

con nivel de acceso Tag is testing con nivel de acceso Read

Un dashboard que coincida con cualquiera de las dos reglas será accesible.

​ Políticas de seguridad

La sección Políticas de seguridad de configuración del equipo ofrece controles adicionales.

Rol predeterminado para nuevo usuario establece el rol que se asigna automáticamente a los nuevos usuarios que se unen al equipo.

IA generativa permite habilitar o deshabilitar funciones basadas en LLM (como la generación de consultas en lenguaje natural) con tecnología de Anthropic o Amazon Bedrock. Cuando está deshabilitada, no se envían datos a proveedores de IA.