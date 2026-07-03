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ClickStack usa el estándar OpenTelemetry para recopilar datos de telemetría (logs y trazas). Las trazas se generan automáticamente mediante instrumentación automática, por lo que no se requiere instrumentación manual para aprovechar el tracing. Esta guía integra:
✅ Logs✅ Métricas✅ Trazas

Primeros pasos

Instala los paquetes de instrumentación de OpenTelemetry

Para instalar los paquetes de Go de OpenTelemetry y HyperDX, usa el siguiente comando. Se recomienda revisar los paquetes de instrumentación disponibles actualmente e instalar los necesarios para garantizar que la información de las trazas se adjunte correctamente.

Ejemplo de servidor HTTP nativo (net/http)

Para este ejemplo, utilizaremos net/http/otelhttp.
Consulta las secciones comentadas para aprender a instrumentar tu aplicación en Go.

Ejemplo de aplicación con Gin

Para este ejemplo, usaremos gin-gonic/gin.
Consulta las secciones comentadas para aprender a instrumentar tu aplicación en Go.

Configurar variables de entorno

Después, tendrás que configurar las siguientes variables de entorno en tu shell para enviar telemetría a ClickStack a través del colector de OpenTelemetry:
La variable de entorno OTEL_EXPORTER_OTLP_HEADERS contiene la API key disponible en la aplicación HyperDX, en Team Settings → API Keys.
Última modificación el 3 de julio de 2026