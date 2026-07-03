package main import ( " context " " log " " net/http " " github.com/gin-gonic/gin " " github.com/hyperdxio/opentelemetry-go/otelzap " " github.com/hyperdxio/opentelemetry-logs-go/exporters/otlp/otlplogs " sdk " github.com/hyperdxio/opentelemetry-logs-go/sdk/logs " " github.com/hyperdxio/otel-config-go/otelconfig " " go.opentelemetry.io/contrib/instrumentation/github.com/gin-gonic/gin/otelgin " " go.opentelemetry.io/otel/trace " " go.uber.org/zap " ) // adjuntar el trace id al log func WithTraceMetadata ( ctx context . Context , logger * zap . Logger ) * zap . Logger { spanContext := trace . SpanContextFromContext ( ctx ) if ! spanContext . IsValid () { // ctx no contiene un span válido. // No hay metadatos de traza para agregar. return logger } return logger . With ( zap . String ( "trace_id" , spanContext . TraceID (). String ()), zap . String ( "span_id" , spanContext . SpanID (). String ()), ) } func main () { // Inicializar la configuración de otel y usarla en toda la aplicación otelShutdown , err := otelconfig . ConfigureOpenTelemetry () if err != nil { log . Fatalf ( "error setting up OTel SDK - %e " , err ) } defer otelShutdown () ctx := context . Background () // configurar el proveedor de logger de OpenTelemetry logExporter , _ := otlplogs . NewExporter ( ctx ) loggerProvider := sdk . NewLoggerProvider ( sdk . WithBatcher ( logExporter ), ) // apagar el logger de forma controlada para hacer flush de las señales acumuladas antes de que finalice el programa defer loggerProvider . Shutdown ( ctx ) // crear un nuevo logger con el core zap de OpenTelemetry y establecerlo globalmente logger := zap . New ( otelzap . NewOtelCore ( loggerProvider )) zap . ReplaceGlobals ( logger ) // Crear un nuevo router de Gin router := gin . Default () router . Use ( otelgin . Middleware ( "service-name" )) // Definir una ruta que responda a solicitudes GET en la URL raíz router . GET ( "/" , func ( c * gin . Context ) { _logger := WithTraceMetadata ( c . Request . Context (), logger ) _logger . Info ( "Hello World!" ) c . String ( http . StatusOK , "Hello World!" ) }) // Ejecutar el servidor en el puerto 7777 router . Run ( ":7777" ) }