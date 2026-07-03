|✅ Logs
|✅ Métricas
|✅ Trazas
Primeros pasos
Para instalar los paquetes de Go de OpenTelemetry y HyperDX, usa el siguiente comando. Se recomienda revisar los paquetes de instrumentación disponibles actualmente e instalar los necesarios para garantizar que la información de las trazas se adjunte correctamente.
Instala los paquetes de instrumentación de OpenTelemetry
go get -u go.opentelemetry.io/otel
go get -u github.com/hyperdxio/otel-config-go
go get -u github.com/hyperdxio/opentelemetry-go
go get -u github.com/hyperdxio/opentelemetry-logs-go
Para este ejemplo, utilizaremos
Ejemplo de servidor HTTP nativo (net/http)
net/http/otelhttp.
Consulta las secciones comentadas para aprender a instrumentar tu aplicación en Go.
go get -u go.opentelemetry.io/contrib/instrumentation/net/http/otelhttp
package main
import (
"context"
"io"
"log"
"net/http"
"os"
"github.com/hyperdxio/opentelemetry-go/otelzap"
"github.com/hyperdxio/opentelemetry-logs-go/exporters/otlp/otlplogs"
"github.com/hyperdxio/otel-config-go/otelconfig"
"go.opentelemetry.io/contrib/instrumentation/net/http/otelhttp"
"go.opentelemetry.io/otel/trace"
"go.uber.org/zap"
sdk "github.com/hyperdxio/opentelemetry-logs-go/sdk/logs"
semconv "go.opentelemetry.io/otel/semconv/v1.21.0"
"go.opentelemetry.io/otel/sdk/resource"
)
// configurar atributos comunes para todos los logs
func newResource() *resource.Resource {
hostName, _ := os.Hostname()
return resource.NewWithAttributes(
semconv.SchemaURL,
semconv.ServiceVersion("1.0.0"),
semconv.HostName(hostName),
)
}
// adjuntar el trace id al log
func WithTraceMetadata(ctx context.Context, logger *zap.Logger) *zap.Logger {
spanContext := trace.SpanContextFromContext(ctx)
if !spanContext.IsValid() {
// ctx no contiene un span válido.
// No hay metadatos de traza que agregar.
return logger
}
return logger.With(
zap.String("trace_id", spanContext.TraceID().String()),
zap.String("span_id", spanContext.SpanID().String()),
)
}
func main() {
// Inicializar la configuración de otel y usarla en toda la aplicación
otelShutdown, err := otelconfig.ConfigureOpenTelemetry()
if err != nil {
log.Fatalf("error setting up OTel SDK - %e", err)
}
defer otelShutdown()
ctx := context.Background()
// configurar el proveedor de logger de opentelemetry
logExporter, _ := otlplogs.NewExporter(ctx)
loggerProvider := sdk.NewLoggerProvider(
sdk.WithBatcher(logExporter),
)
// apagar el logger de forma controlada para hacer flush de las señales acumuladas antes de que finalice el programa
defer loggerProvider.Shutdown(ctx)
// crear un nuevo logger con el núcleo zap de opentelemetry y establecerlo globalmente
logger := zap.New(otelzap.NewOtelCore(loggerProvider))
zap.ReplaceGlobals(logger)
logger.Warn("hello world", zap.String("foo", "bar"))
http.Handle("/", otelhttp.NewHandler(wrapHandler(logger, ExampleHandler), "example-service"))
port := os.Getenv("PORT")
if port == "" {
port = "7777"
}
logger.Info("** Service Started on Port " + port + " **")
if err := http.ListenAndServe(":"+port, nil); err != nil {
logger.Fatal(err.Error())
}
}
// Usar esto para envolver todos los handlers y agregar metadatos de traza al logger
func wrapHandler(logger *zap.Logger, handler http.HandlerFunc) http.HandlerFunc {
return func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
logger := WithTraceMetadata(r.Context(), logger)
logger.Info("request received", zap.String("url", r.URL.Path), zap.String("method", r.Method))
handler(w, r)
logger.Info("request completed", zap.String("path", r.URL.Path), zap.String("method", r.Method))
}
}
func ExampleHandler(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
w.Header().Add("Content-Type", "application/json")
io.WriteString(w, `{"status":"ok"}`)
}
Para este ejemplo, usaremos
Ejemplo de aplicación con Gin
gin-gonic/gin.
Consulta las secciones comentadas para aprender a instrumentar tu aplicación en Go.
go get -u go.opentelemetry.io/contrib/instrumentation/github.com/gin-gonic/gin/otelgin
package main
import (
"context"
"log"
"net/http"
"github.com/gin-gonic/gin"
"github.com/hyperdxio/opentelemetry-go/otelzap"
"github.com/hyperdxio/opentelemetry-logs-go/exporters/otlp/otlplogs"
sdk "github.com/hyperdxio/opentelemetry-logs-go/sdk/logs"
"github.com/hyperdxio/otel-config-go/otelconfig"
"go.opentelemetry.io/contrib/instrumentation/github.com/gin-gonic/gin/otelgin"
"go.opentelemetry.io/otel/trace"
"go.uber.org/zap"
)
// adjuntar el trace id al log
func WithTraceMetadata(ctx context.Context, logger *zap.Logger) *zap.Logger {
spanContext := trace.SpanContextFromContext(ctx)
if !spanContext.IsValid() {
// ctx no contiene un span válido.
// No hay metadatos de traza para agregar.
return logger
}
return logger.With(
zap.String("trace_id", spanContext.TraceID().String()),
zap.String("span_id", spanContext.SpanID().String()),
)
}
func main() {
// Inicializar la configuración de otel y usarla en toda la aplicación
otelShutdown, err := otelconfig.ConfigureOpenTelemetry()
if err != nil {
log.Fatalf("error setting up OTel SDK - %e", err)
}
defer otelShutdown()
ctx := context.Background()
// configurar el proveedor de logger de OpenTelemetry
logExporter, _ := otlplogs.NewExporter(ctx)
loggerProvider := sdk.NewLoggerProvider(
sdk.WithBatcher(logExporter),
)
// apagar el logger de forma controlada para hacer flush de las señales acumuladas antes de que finalice el programa
defer loggerProvider.Shutdown(ctx)
// crear un nuevo logger con el core zap de OpenTelemetry y establecerlo globalmente
logger := zap.New(otelzap.NewOtelCore(loggerProvider))
zap.ReplaceGlobals(logger)
// Crear un nuevo router de Gin
router := gin.Default()
router.Use(otelgin.Middleware("service-name"))
// Definir una ruta que responda a solicitudes GET en la URL raíz
router.GET("/", func(c *gin.Context) {
_logger := WithTraceMetadata(c.Request.Context(), logger)
_logger.Info("Hello World!")
c.String(http.StatusOK, "Hello World!")
})
// Ejecutar el servidor en el puerto 7777
router.Run(":7777")
}
Después, tendrás que configurar las siguientes variables de entorno en tu shell para enviar telemetría a ClickStack a través del colector de OpenTelemetry:
Configurar variables de entorno
La variable de entorno
- ClickStack administrado
- ClickStack de código abierto
export OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT=https://your-otel-collector:4318 \
OTEL_EXPORTER_OTLP_PROTOCOL=http/protobuf \
OTEL_SERVICE_NAME='<NAME_OF_YOUR_APP_OR_SERVICE>' \
OTEL_EXPORTER_OTLP_HEADERS contiene la API key disponible en la aplicación HyperDX, en
Team Settings → API Keys.