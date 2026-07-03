Python para ClickStack - la pila de observabilidad de ClickHouse

ClickStack usa el estándar OpenTelemetry para recopilar datos de telemetría (logs y trazas). Las trazas se generan automáticamente con instrumentación automática, por lo que no se requiere instrumentación manual para empezar a aprovechar el tracing.

Esta guía integra:

Logs

Métricas

Trazas

​ Primeros pasos

​ Instala el paquete de instrumentación de OpenTelemetry de ClickStack

Usa el siguiente comando para instalar el paquete de OpenTelemetry de ClickStack

pip install hyperdx-opentelemetry

Instala las bibliotecas de instrumentación automática de OpenTelemetry para los paquetes que utiliza tu aplicación en Python. Recomendamos que uses la herramienta opentelemetry-bootstrap , incluida en el SDK de OpenTelemetry para Python, para analizar los paquetes de tu aplicación y generar la lista de bibliotecas disponibles.

opentelemetry-bootstrap -a install

​ Configura las variables de entorno

A continuación, tendrás que configurar las siguientes variables de entorno en tu shell para enviar telemetría a ClickStack a través del collector de OpenTelemetry:

Managed ClickStack

ClickStack Open Source OTEL_SERVICE_NAME = '<NAME_OF_YOUR_APP_OR_SERVICE>' \ OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT=http://localhost:4318 export HYPERDX_API_KEY = '<YOUR_INGESTION_API_KEY>' \ OTEL_SERVICE_NAME = '<NAME_OF_YOUR_APP_OR_SERVICE>' \ OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT = http :// localhost : 4318

La variable de entorno OTEL_SERVICE_NAME se utiliza para identificar tu servicio en la aplicación HyperDX; puede ser cualquier nombre que quieras.

​ Ejecuta la aplicación con el agente de Python de OpenTelemetry

Ahora puedes ejecutar la aplicación con el agente de Python de OpenTelemetry ( opentelemetry-instrument ).

opentelemetry-instrument python app.py

​ Si usas Gunicorn , uWSGI o uvicorn

En este caso, el agente de Python de OpenTelemetry requerirá cambios adicionales para funcionar.

Para configurar OpenTelemetry en servidores de aplicaciones que usan el modo de servidor web pre-fork, asegúrate de llamar al método configure_opentelemetry dentro del hook posterior al fork.

Gunicorn

uWSGI

uvicorn from hyperdx.opentelemetry import configure_opentelemetry def post_fork ( server , worker ): configure_opentelemetry() from hyperdx.opentelemetry import configure_opentelemetry from uwsgidecorators import postfork @postfork def init_tracing (): configure_opentelemetry() uvicorn cuando se ejecuta con la opción --reload o con varios workers ( --workers ). Recomendamos desactivar esas opciones durante las pruebas o usar Gunicorn. Actualmente, OpenTelemetry no funciona concuando se ejecuta con la opcióno con varios workers (). Recomendamos desactivar esas opciones durante las pruebas o usar Gunicorn.

​ Configuración avanzada

​ Captura de red

Al habilitar las funciones de captura de red, los desarrolladores pueden depurar eficazmente los encabezados de las solicitudes HTTP y las cargas útiles del cuerpo. Esto puede lograrse simplemente estableciendo la bandera HYPERDX_ENABLE_ADVANCED_NETWORK_CAPTURE en 1.

export HYPERDX_ENABLE_ADVANCED_NETWORK_CAPTURE = 1

​ Solución de problemas

​ Los logs no aparecen debido al nivel de logging

De forma predeterminada, el handler de logging de OpenTelemetry usa el nivel logging.NOTSET , que por defecto equivale al nivel WARNING. Puede especificar el nivel de logging al crear un logger:

import logging logger = logging.getLogger( __name__ ) logger.setLevel(logging. DEBUG )

​ Exportar a la consola

El SDK de Python de OpenTelemetry suele mostrar errores en la consola cuando se producen. Sin embargo, si no aparece ningún error, pero observas que tus datos no se muestran en HyperDX como deberían, puedes habilitar el modo de depuración. Cuando el modo de depuración está activado, todos los datos de telemetría se imprimirán en la consola, lo que te permitirá comprobar si tu aplicación está correctamente instrumentada con los datos esperados.

export DEBUG = true