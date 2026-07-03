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Primeros pasos
Usa el siguiente comando para instalar el paquete de OpenTelemetry de ClickStack.
Instala el paquete de instrumentación de OpenTelemetry de ClickStack
Instala las bibliotecas de instrumentación automática de OpenTelemetry para los paquetes que utiliza tu aplicación en Python. Recomendamos que uses la herramienta
pip install hyperdx-opentelemetry
opentelemetry-bootstrap, incluida en el SDK de OpenTelemetry para Python, para analizar los paquetes de tu aplicación y generar la lista de bibliotecas disponibles.
opentelemetry-bootstrap -a install
A continuación, tendrás que configurar las siguientes variables de entorno en tu shell para enviar telemetría a ClickStack a través del collector de OpenTelemetry:
Configura las variables de entorno
La variable de entorno
- Managed ClickStack
- ClickStack Open Source
OTEL_SERVICE_NAME='<NAME_OF_YOUR_APP_OR_SERVICE>' \
OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT=http://localhost:4318
OTEL_SERVICE_NAME se utiliza para identificar tu servicio en la aplicación HyperDX; puede ser cualquier nombre que quieras.
Ahora puedes ejecutar la aplicación con el agente de Python de OpenTelemetry (
Ejecuta la aplicación con el agente de Python de OpenTelemetry
opentelemetry-instrument).
opentelemetry-instrument python app.py
En este caso, el agente de Python de OpenTelemetry requerirá cambios adicionales para funcionar. Para configurar OpenTelemetry en servidores de aplicaciones que usan el modo de servidor web pre-fork, asegúrate de llamar al método
Si usas
Si usas
Gunicorn,
uWSGI o
uvicorn
configure_opentelemetry dentro del hook posterior al fork.
- Gunicorn
- uWSGI
- uvicorn
from hyperdx.opentelemetry import configure_opentelemetry
def post_fork(server, worker):
configure_opentelemetry()
Configuración avanzada
Al habilitar las funciones de captura de red, los desarrolladores pueden depurar eficazmente los encabezados de las solicitudes HTTP y las cargas útiles del cuerpo. Esto puede lograrse simplemente estableciendo la bandera
Captura de red
HYPERDX_ENABLE_ADVANCED_NETWORK_CAPTURE en 1.
export HYPERDX_ENABLE_ADVANCED_NETWORK_CAPTURE=1
Solución de problemas
De forma predeterminada, el handler de logging de OpenTelemetry usa el nivel
Los logs no aparecen debido al nivel de logging
logging.NOTSET, que por defecto equivale al nivel WARNING. Puede especificar el nivel de logging al crear un logger:
import logging
logger = logging.getLogger(__name__)
logger.setLevel(logging.DEBUG)
El SDK de Python de OpenTelemetry suele mostrar errores en la consola cuando se producen. Sin embargo, si no aparece ningún error, pero observas que tus datos no se muestran en HyperDX como deberían, puedes habilitar el modo de depuración. Cuando el modo de depuración está activado, todos los datos de telemetría se imprimirán en la consola, lo que te permitirá comprobar si tu aplicación está correctamente instrumentada con los datos esperados.
Exportar a la consola
Obtén más información sobre la instrumentación de OpenTelemetry para Python aquí: https://opentelemetry.io/docs/instrumentation/python/manual/
export DEBUG=true