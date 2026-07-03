- Solicitudes XHR/Fetch
Primeros pasos
Usa el siguiente comando para instalar el paquete React Native de ClickStack.
Instalar con NPM
npm install @hyperdx/otel-react-native
Inicializa la biblioteca tan pronto como sea posible en el ciclo de vida de tu aplicación:
Inicializar ClickStack
import { HyperDXRum } from '@hyperdx/otel-react-native';
HyperDXRum.init({
url: 'http://your-otel-collector:4318',
service: 'my-rn-app',
apiKey: '<YOUR_INGESTION_API_KEY>', // Omitir para Managed ClickStack
tracePropagationTargets: [/api.myapp.domain/i], // Configurar para vincular traces del frontend con las solicitudes del backend
});
Adjuntar información del usuario le permitirá buscar/filtrar sesiones y eventos en HyperDX. Esto puede llamarse en cualquier momento durante la sesión del cliente. La sesión actual del cliente y todos los eventos enviados después de la llamada se asociarán con la información del usuario.
Adjuntar información del usuario o metadatos (opcional)
userEmail,
userName y
teamName rellenarán la UI de sesiones con los
valores correspondientes, pero pueden omitirse. También pueden especificarse otros valores
adicionales y usarse para buscar eventos.
HyperDXRum.setGlobalAttributes({
userId: user.id,
userEmail: user.email,
userName: user.name,
teamName: user.team.name,
// Otras propiedades personalizadas...
});
Para instrumentar aplicaciones que se ejecutan con versiones de React Native anteriores a la 0.68, edita tu archivo
Instrumentar versiones anteriores
metro.config.js para obligar a metro a usar paquetes
específicos del navegador. Por ejemplo:
Se admiten las versiones 5 y 6 de react-navigation. El siguiente ejemplo muestra cómo instrumentar la navegación:
const defaultResolver = require('metro-resolver');
module.exports = {
resolver: {
resolveRequest: (context, realModuleName, platform, moduleName) => {
const resolved = defaultResolver.resolve(
{
...context,
resolveRequest: null,
},
moduleName,
platform,
);
if (
resolved.type === 'sourceFile' &&
resolved.filePath.includes('@opentelemetry')
) {
resolved.filePath = resolved.filePath.replace(
'platform\\node',
'platform\\browser',
);
return resolved;
}
return resolved;
},
},
transformer: {
getTransformOptions: async () => ({
transform: {
experimentalImportSupport: false,
inlineRequires: true,
},
}),
},
};
import { startNavigationTracking } from '@hyperdx/otel-react-native';
export default function App() {
const navigationRef = useNavigationContainerRef();
return (
<NavigationContainer
ref={navigationRef}
onReady={() => {
startNavigationTracking(navigationRef);
}}
>
<Stack.Navigator>...</Stack.Navigator>
</NavigationContainer>
);
}