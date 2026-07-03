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El SDK de React Native de ClickStack le permite instrumentar su aplicación de React Native para enviar eventos a ClickStack. Esto le permite ver las solicitudes de red de la aplicación móvil y las excepciones junto con los eventos del backend en una sola línea de tiempo. Esta guía integra:
  • Solicitudes XHR/Fetch

Primeros pasos

Instalar con NPM

Usa el siguiente comando para instalar el paquete React Native de ClickStack.

Inicializar ClickStack

Inicializa la biblioteca tan pronto como sea posible en el ciclo de vida de tu aplicación:

Adjuntar información del usuario o metadatos (opcional)

Adjuntar información del usuario le permitirá buscar/filtrar sesiones y eventos en HyperDX. Esto puede llamarse en cualquier momento durante la sesión del cliente. La sesión actual del cliente y todos los eventos enviados después de la llamada se asociarán con la información del usuario. userEmail, userName y teamName rellenarán la UI de sesiones con los valores correspondientes, pero pueden omitirse. También pueden especificarse otros valores adicionales y usarse para buscar eventos.

Instrumentar versiones anteriores

Para instrumentar aplicaciones que se ejecutan con versiones de React Native anteriores a la 0.68, edita tu archivo metro.config.js para obligar a metro a usar paquetes específicos del navegador. Por ejemplo:
Se admiten las versiones 5 y 6 de react-navigation. El siguiente ejemplo muestra cómo instrumentar la navegación:
Última modificación el 3 de julio de 2026