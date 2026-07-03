Esta guía integra:

✖️ Logs ✖️ ️️Métricas ✅ Trazas

Para enviar logs a ClickStack, hágalo a través del OpenTelemetry Collector

​ Primeros pasos

​ Instalar paquetes de OpenTelemetry

Utiliza el siguiente comando para instalar el paquete de OpenTelemetry.

bundle add opentelemetry-sdk opentelemetry-instrumentation-all opentelemetry-exporter-otlp

​ Configurar OpenTelemetry + el formateador del logger

A continuación, tendrás que inicializar la instrumentación de trazado de OpenTelemetry y configurar el formateador de mensajes de log para el logger de Rails, de modo que los logs puedan vincularse automáticamente con las trazas. Sin el formateador personalizado, los logs no se correlacionarán automáticamente en ClickStack.

En la carpeta config/initializers , crea un archivo llamado hyperdx.rb y agrega lo siguiente:

# config/initializers/hyperdx.rb require 'opentelemetry-exporter-otlp' require 'opentelemetry/instrumentation/all' require 'opentelemetry/sdk' OpenTelemetry :: SDK . configure do | c | c. use_all () # ¡habilita toda la instrumentación de trazas! end Rails . application . configure do Rails . logger = Logger . new ( STDOUT ) # Rails.logger.log_level = Logger::INFO # el valor predeterminado es DEBUG, pero puede que prefieras INFO o superior en producción Rails . logger . formatter = proc do | severity , time , progname , msg | span_id = OpenTelemetry :: Trace . current_span . context . hex_span_id trace_id = OpenTelemetry :: Trace . current_span . context . hex_trace_id if defined? OpenTelemetry :: Trace . current_span . name operation = OpenTelemetry :: Trace . current_span . name else operation = 'undefined' end { "time" => time, "level" => severity, "message" => msg, "trace_id" => trace_id, "span_id" => span_id, "operation" => operation }. to_json + "

" end Rails . logger . info "Logger initialized !! 🐱" end

​ Configurar variables de entorno

Después, deberás configurar las siguientes variables de entorno en tu shell para enviar telemetría a ClickStack a través del OpenTelemetry Collector:

Managed ClickStack

ClickStack Open Source export OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT = http :// localhost : 4318 \ OTEL_EXPORTER_OTLP_PROTOCOL = http / protobuf \ OTEL_SERVICE_NAME = '<NAME_OF_YOUR_APP_OR_SERVICE>' \ export OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT = http :// localhost : 4318 \ OTEL_EXPORTER_OTLP_PROTOCOL = http / protobuf \ OTEL_SERVICE_NAME = '<NAME_OF_YOUR_APP_OR_SERVICE>' \ OTEL_EXPORTER_OTLP_HEADERS = 'authorization=<YOUR_INGESTION_API_KEY>'

La variable de entorno OTEL_SERVICE_NAME se utiliza para identificar tu servicio en la aplicación HyperDX; puede ser cualquier nombre que quieras.