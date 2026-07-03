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Esta guía integra lo siguiente:
  • Logs
Actualmente, solo admite OpenTelemetry Logging. Para obtener compatibilidad con tracing, consulta la siguiente guía.

Logging

Se admite el Logging exportando un registrador personalizado para el módulo std/log. Ejemplo de uso:

Ejecuta la aplicación

Última modificación el 3 de julio de 2026