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ClickStack usa el estándar OpenTelemetry para recopilar datos de telemetría (logs y trazas). Las trazas se generan automáticamente mediante instrumentación automática, por lo que no se requiere instrumentación manual para aprovecharlas. Esta guía integra:
✅ Logs✅ Métricas✅ Trazas

Primeros pasos

Actualmente, la integración es compatible exclusivamente con Java 8+

Descargar el agente de Java de OpenTelemetry

Descarga opentelemetry-javaagent.jar y coloca el archivo JAR en el directorio que prefieras. El archivo JAR contiene el agente y las bibliotecas de instrumentación. También puedes usar el siguiente comando para descargar el agente:

Configurar variables de entorno

Después, tendrás que configurar las siguientes variables de entorno en tu shell para enviar telemetría a ClickStack a través del OpenTelemetry Collector:
La variable de entorno OTEL_SERVICE_NAME se usa para identificar tu servicio en la aplicación HyperDX; puede ser cualquier nombre que quieras. La variable de entorno OTEL_EXPORTER_OTLP_HEADERS contiene la clave de API disponible en la aplicación HyperDX, en Team Settings → API Keys.

Ejecuta la aplicación con el agente de Java de OpenTelemetry


Obtén más información sobre la instrumentación de Java con OpenTelemetry aquí: https://opentelemetry.io/docs/instrumentation/java/
Última modificación el 3 de julio de 2026