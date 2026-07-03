export JAVA_TOOL_OPTIONS = "-javaagent:PATH/TO/opentelemetry-javaagent.jar" \ OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT = https :// your-otel-collector : 4318 \ OTEL_EXPORTER_OTLP_HEADERS = 'authorization=<YOUR_INGESTION_API_KEY>' \ OTEL_EXPORTER_OTLP_PROTOCOL = http / protobuf \ OTEL_LOGS_EXPORTER = otlp \ OTEL_SERVICE_NAME = '<NAME_OF_YOUR_APP_OR_SERVICE>'