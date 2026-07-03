|✅ Logs
|✅ Métricas
|✅ Trazas
Primeros pasos
Actualmente, la integración es compatible exclusivamente con Java 8+
Descarga
Descargar el agente de Java de OpenTelemetry
opentelemetry-javaagent.jar
y coloca el archivo JAR en el directorio que prefieras. El archivo JAR contiene el agente
y las bibliotecas de instrumentación. También puedes usar el siguiente comando para
descargar el agente:
curl -L -O https://github.com/open-telemetry/opentelemetry-java-instrumentation/releases/latest/download/opentelemetry-javaagent.jar
Después, tendrás que configurar las siguientes variables de entorno en tu shell para enviar telemetría a ClickStack a través del OpenTelemetry Collector:
Configurar variables de entorno
La variable de entorno
- Managed ClickStack
- ClickStack de código abierto
export JAVA_TOOL_OPTIONS="-javaagent:PATH/TO/opentelemetry-javaagent.jar" \
OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT=https://your-otel-collector:4318 \
OTEL_EXPORTER_OTLP_PROTOCOL=http/protobuf \
OTEL_LOGS_EXPORTER=otlp \
OTEL_SERVICE_NAME='<NAME_OF_YOUR_APP_OR_SERVICE>'
OTEL_SERVICE_NAME se usa para identificar tu servicio en la aplicación HyperDX; puede ser cualquier nombre que quieras.
La variable de entorno
OTEL_EXPORTER_OTLP_HEADERS contiene la clave de API disponible en la aplicación HyperDX, en
Team Settings → API Keys.
Ejecuta la aplicación con el agente de Java de OpenTelemetry
java -jar target/<APPLICATION_JAR_FILE>
Obtén más información sobre la instrumentación de Java con OpenTelemetry aquí: https://opentelemetry.io/docs/instrumentation/java/