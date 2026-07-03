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Importa
Primeros pasos
HyperDXNestLoggerModule en el
AppModule principal y usa el método
forRoot()
para configurarlo.
A continuación, la instancia de winston estará disponible para inyectarla en todo el proyecto mediante el token de inyección
import { Module } from '@nestjs/common';
import { HyperDXNestLoggerModule } from '@hyperdx/node-logger';
@Module({
imports: [
HyperDXNestLoggerModule.forRoot({
url: 'http://your-otel-collector:4318',
apiKey: ***YOUR_INGESTION_API_KEY***, // No es necesario para Managed ClickStack
maxLevel: 'info',
service: 'my-app',
}),
],
})
export class AppModule {}
HDX_LOGGER_MODULE_PROVIDER:
import { Controller, Inject } from '@nestjs/common';
import { HyperDXNestLoggerModule, HyperDXNestLogger } from '@hyperdx/node-logger';
@Controller('cats')
export class CatsController {
constructor(
@Inject(HyperDXNestLoggerModule.HDX_LOGGER_MODULE_PROVIDER)
private readonly logger: HyperDXNestLogger,
) { }
meow() {
this.logger.info({ message: '🐱' });
}
}
Reemplazar el logger de Nest (también durante el arranque)
Usar la inyección de dependencias tiene un pequeño inconveniente. Nest primero debe inicializar la aplicación (instanciando módulos y providers, inyectando dependencias, etc.) y, durante este proceso, la instancia de
ImportanteAl hacer esto, prescindes de la inyección de dependencias, lo que significa que
forRoot y
forRootAsync no son necesarios y no deben usarse. Elimínalos de tu módulo principal.
HyperDXNestLogger aún no está
disponible, lo que significa que Nest recurre al logger interno.
Una solución es crear el logger fuera del ciclo de vida de la aplicación mediante
la función
createLogger y pasarlo a
NestFactory.create. Nest entonces
envolverá nuestro logger personalizado (la misma instancia que devuelve el método
createLogger)
en la clase Logger y le reenviará todas las llamadas:
Crea el logger en el archivo
main.ts
Modifique el módulo principal para que proporcione el servicio Logger:
import { HyperDXNestLoggerModule } from '@hyperdx/node-logger';
async function bootstrap() {
const app = await NestFactory.create(AppModule, {
logger: HyperDXNestLoggerModule.createLogger({
url: 'http://your-otel-collector:4318',
apiKey: ***YOUR_INGESTION_API_KEY***, // No se necesita para Managed ClickStack
maxLevel: 'info',
service: 'my-app',
})
});
await app.listen(3000);
}
bootstrap();
Luego, inyecta el logger simplemente tipándolo con
import { Logger, Module } from '@nestjs/common';
@Module({
providers: [Logger],
})
export class AppModule {}
Logger de
@nestjs/common:
import { Controller, Logger } from '@nestjs/common';
@Controller('cats')
export class CatsController {
constructor(private readonly logger: Logger) {}
meow() {
this.logger.log({ message: '🐱' });
}
}