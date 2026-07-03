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La integración de NestJS con ClickStack le permite crear un logger o usar el logger predeterminado para enviar logs a ClickStack (basado en nest-winston). Esta guía integra:
✅ Logs✖️ Métricas✖️ Trazas
Para enviar métricas o APM/trazas, también deberá añadir a su aplicación la integración de lenguaje correspondiente.

Primeros pasos

Importa HyperDXNestLoggerModule en el AppModule principal y usa el método forRoot() para configurarlo.
A continuación, la instancia de winston estará disponible para inyectarla en todo el proyecto mediante el token de inyección HDX_LOGGER_MODULE_PROVIDER:

Reemplazar el logger de Nest (también durante el arranque)

ImportanteAl hacer esto, prescindes de la inyección de dependencias, lo que significa que forRoot y forRootAsync no son necesarios y no deben usarse. Elimínalos de tu módulo principal.
Usar la inyección de dependencias tiene un pequeño inconveniente. Nest primero debe inicializar la aplicación (instanciando módulos y providers, inyectando dependencias, etc.) y, durante este proceso, la instancia de HyperDXNestLogger aún no está disponible, lo que significa que Nest recurre al logger interno. Una solución es crear el logger fuera del ciclo de vida de la aplicación mediante la función createLogger y pasarlo a NestFactory.create. Nest entonces envolverá nuestro logger personalizado (la misma instancia que devuelve el método createLogger) en la clase Logger y le reenviará todas las llamadas: Crea el logger en el archivo main.ts
Modifique el módulo principal para que proporcione el servicio Logger:
Luego, inyecta el logger simplemente tipándolo con Logger de @nestjs/common:
Última modificación el 3 de julio de 2026