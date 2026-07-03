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✅ Logs✖️ Métricas✖️ Trazas
🚧 ¡La instrumentación de métricas y trazas de OpenTelemetry estará disponible próximamente!

Primeros pasos

Instala el paquete backend del logger de ClickStack

El paquete se puede instalar agregando hyperdx a tu lista de dependencias en mix.exs:

Configurar Logger

Añade lo siguiente a tu archivo config.exs:

Configurar variables de entorno

Después, tendrás que configurar las siguientes variables de entorno en tu shell para enviar telemetría a ClickStack a través del collector de OpenTelemetry:
La variable de entorno OTEL_SERVICE_NAME se utiliza para identificar tu servicio en la aplicación HyperDX; puede tener cualquier nombre que quieras.
Última modificación el 3 de julio de 2026