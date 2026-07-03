|✅ Logs
|✖️ Métricas
|✖️ Trazas
Primeros pasos
El paquete se puede instalar agregando
Instala el paquete backend del logger de ClickStack
hyperdx a tu lista de dependencias en
mix.exs:
def deps do
[
{:hyperdx, "~> 0.1.6"}
]
end
Añade lo siguiente a tu archivo
Configurar Logger
config.exs:
# config/releases.exs
config :logger,
level: :info,
backends: [:console, {Hyperdx.Backend, :hyperdx}]
Después, tendrás que configurar las siguientes variables de entorno en tu shell para enviar telemetría a ClickStack a través del collector de OpenTelemetry:
Configurar variables de entorno
La variable de entorno
- Managed ClickStack
- ClickStack Open Source
OTEL_SERVICE_NAME='<NAME_OF_YOUR_APP_OR_SERVICE>'
OTEL_SERVICE_NAME se utiliza para identificar tu servicio
en la aplicación HyperDX; puede tener cualquier nombre que quieras.