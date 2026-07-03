SDK de Elixir para ClickStack - El stack de observabilidad de ClickHouse

✅ Logs ✖️ Métricas ✖️ Trazas

🚧 ¡La instrumentación de métricas y trazas de OpenTelemetry estará disponible próximamente!

​ Primeros pasos

​ Instala el paquete backend del logger de ClickStack

El paquete se puede instalar agregando hyperdx a tu lista de dependencias en mix.exs :

def deps do [ { :hyperdx , "~> 0.1.6" } ] end

​ Configurar Logger

Añade lo siguiente a tu archivo config.exs :

# config/releases.exs config :logger , level: :info , backends: [ :console , { Hyperdx . Backend , :hyperdx }]

​ Configurar variables de entorno

Después, tendrás que configurar las siguientes variables de entorno en tu shell para enviar telemetría a ClickStack a través del collector de OpenTelemetry:

Managed ClickStack

ClickStack Open Source OTEL_SERVICE_NAME = '<NAME_OF_YOUR_APP_OR_SERVICE>' export HYPERDX_API_KEY = '<YOUR_INGESTION_API_KEY>' \ OTEL_SERVICE_NAME = '<NAME_OF_YOUR_APP_OR_SERVICE>'