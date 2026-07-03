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ClickStack puede ingestar trazas nativas de OpenTelemetry desde tus funciones sin servidor de Next.js en Next 13.2+. Esta guía integra:
  • Logs de consola
  • Trazas
Si buscas session replay/monitorización del lado del navegador, te conviene instalar la integración de navegador en su lugar.

Instalación

Habilitar el hook de instrumentación (obligatorio para v15 y versiones anteriores)

Para empezar, deberá habilitar el hook de instrumentación de Next.js configurando experimental.instrumentationHook = true; en su archivo next.config.js. Ejemplo:

Instalar el SDK de OpenTelemetry para ClickHouse

Crear archivos de instrumentación

Crea un archivo llamado instrumentation.ts (o .js) en la raíz de tu proyecto de Next.js con el contenido siguiente:
Esto permitirá que Next.js importe la instrumentación de OpenTelemetry para cualquier invocación de una función sin servidor.

Configurar variables de entorno

Si estás enviando trazas directamente a ClickStack mediante OpenTelemetry, tendrás que iniciar tu servidor de Next.js con las siguientes variables de entorno para enviar los spans al OTel collector:
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Si haces el despliegue en Vercel, asegúrate de que todas las variables de entorno anteriores estén configuradas para tu despliegue.
Última modificación el 3 de julio de 2026