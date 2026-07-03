- Logs de consola
- Trazas
Si buscas session replay/monitorización del lado del navegador, te conviene instalar la integración de navegador en su lugar.
Instalación
Para empezar, deberá habilitar el hook de instrumentación de Next.js configurando
Habilitar el hook de instrumentación (obligatorio para v15 y versiones anteriores)
experimental.instrumentationHook = true; en su archivo
next.config.js.
Ejemplo:
const nextConfig = {
experimental: {
instrumentationHook: true,
},
// Ignorar advertencias de paquetes OTel
// https://github.com/open-telemetry/opentelemetry-js/issues/4173#issuecomment-1822938936
webpack: (
config,
{ buildId, dev, isServer, defaultLoaders, nextRuntime, webpack },
) => {
if (isServer) {
config.ignoreWarnings = [{ module: /opentelemetry/ }];
}
return config;
},
};
module.exports = nextConfig;
Instalar el SDK de OpenTelemetry para ClickHouse
- NPM
- Yarn
npm install @hyperdx/node-opentelemetry
Crea un archivo llamado
Crear archivos de instrumentación
instrumentation.ts (o
.js) en la raíz de tu proyecto de Next.js con el contenido siguiente:
Esto permitirá que Next.js importe la instrumentación de OpenTelemetry para cualquier invocación de una función sin servidor.
export async function register() {
if (process.env.NEXT_RUNTIME === 'nodejs') {
const { init } = await import('@hyperdx/node-opentelemetry');
init({
apiKey: '<YOUR_INGESTION_API_KEY>', // opcionalmente configurable mediante la variable de entorno `HYPERDX_API_KEY`
service: '<MY_SERVICE_NAME>', // opcionalmente configurable mediante la variable de entorno `OTEL_SERVICE_NAME`
additionalInstrumentations: [], // opcional, valor predeterminado: []
});
}
}
Si estás enviando trazas directamente a ClickStack mediante OpenTelemetry, tendrás que iniciar tu servidor de Next.js con las siguientes variables de entorno para enviar los spans al OTel collector:
Configurar variables de entorno
Si haces el despliegue en Vercel, asegúrate de que todas las variables de entorno anteriores estén configuradas para tu despliegue.
- Managed ClickStack
- ClickStack Open Source
copy
OTEL_SERVICE_NAME=<MY_SERVICE_NAME> \
OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT=http://your-otel-collector:4318
npm run dev