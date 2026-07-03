- Logs de consola
- Reproducciones de sesión
- Solicitudes XHR/Fetch/WebSocket
- Excepciones
Primeros pasos
- Importación de paquete
- Etiqueta script
Instalar mediante importación de paquete (recomendado)Usa el siguiente comando para instalar el paquete para navegador.
Inicializa ClickStack
npm install @hyperdx/browser
import HyperDX from '@hyperdx/browser';
HyperDX.init({
url: 'http://your-otel-collector:4318',
apiKey: 'YOUR_INGESTION_API_KEY', // omitir en Managed ClickStack
service: 'my-frontend-app',
tracePropagationTargets: [/api.myapp.domain/i], // Configúralo para vincular las trazas del frontend con las solicitudes al backend
consoleCapture: true, // Captura logs de la consola (valor predeterminado: false)
advancedNetworkCapture: true, // Captura encabezados y cuerpos completos de solicitudes/respuestas HTTP (valor predeterminado: false)
});
Opciones
apiKey- Tu API key de ingesta de ClickStack.
service- El nombre del servicio con el que aparecerán los eventos en la UI de HyperDX.
tracePropagationTargets- Una lista de patrones regex para comparar con solicitudes HTTP y vincular las trazas de frontend y backend; añadirá un encabezado
traceparentadicional a todas las solicitudes que coincidan con cualquiera de los patrones. Esto debe configurarse con el dominio de tu API de backend (p. ej.,
api.yoursite.com).
consoleCapture- (Opcional) Captura todos los logs de la consola (valor predeterminado:
false).
advancedNetworkCapture- (Opcional) Captura los encabezados y cuerpos completos de las solicitudes y respuestas (valor predeterminado:
false).
url- (Opcional) La URL del OpenTelemetry Collector, necesaria solo para instancias self-hosted.
maskAllInputs- (Opcional) Indica si se deben enmascarar todos los campos de entrada en la reproducción de sesión (valor predeterminado:
false).
maskAllText- (Opcional) Indica si se debe enmascarar todo el texto en la reproducción de sesión (valor predeterminado:
false).
disableIntercom- (Opcional) Indica si se debe deshabilitar la integración con Intercom (valor predeterminado:
false)
disableReplay- (Opcional) Indica si se debe deshabilitar la reproducción de sesión (valor predeterminado:
false)
Configuración adicional
Asociar información del usuario le permitirá buscar/filtrar sesiones y eventos en la UI de HyperDX. Esto se puede hacer en cualquier momento durante la sesión del cliente. La sesión actual del cliente y todos los eventos enviados después de la llamada se asociarán con la información del usuario.
Asociar información del usuario o metadatos
userEmail,
userName y
teamName rellenarán la UI de sesiones con los
valores correspondientes, pero pueden omitirse. También se puede especificar
cualquier otro valor adicional y usarlo para buscar eventos.
HyperDX.setGlobalAttributes({
userId: user.id,
userEmail: user.email,
userName: user.name,
teamName: user.team.name,
// Otras propiedades personalizadas...
});
Si usas React, puedes capturar automáticamente los errores que se produzcan en los límites de error de React pasando tu componente de límite de error a la función
Captura automáticamente errores en los límites de error de React
attachToReactErrorBoundary.
// Importa tu ErrorBoundary (usamos react-error-boundary como ejemplo)
import { ErrorBoundary } from 'react-error-boundary';
// Esto se conectará al componente ErrorBoundary y capturará cualquier error que ocurra
// dentro de cualquier instancia del mismo.
HyperDX.attachToReactErrorBoundary(ErrorBoundary);
Para rastrear de forma explícita un evento específico de la aplicación (p. ej., registro, envío, etc.), puedes llamar a la función
Enviar acciones personalizadas
addAction con un nombre de evento y metadatos
opcionales.
Ejemplo:
HyperDX.addAction('Form-Completed', {
formId: 'signup-form',
formName: 'Signup Form',
formType: 'signup',
});
Para habilitar o deshabilitar la captura de red de forma dinámica, solo tienes que invocar la función
Habilita la captura de red de forma dinámica
enableAdvancedNetworkCapture o
disableAdvancedNetworkCapture según sea necesario.
HyperDX.enableAdvancedNetworkCapture();
Si tu aplicación frontend realiza solicitudes a la API hacia un dominio distinto, puedes habilitar opcionalmente el encabezado
Habilitar la temporización de recursos para solicitudes CORS
Timing-Allow-Origin para que se envíe con la solicitud. Esto permitirá que ClickStack capture información detallada
sobre la temporización de recursos de la solicitud, como la resolución DNS, la descarga de la respuesta,
etc., mediante
PerformanceResourceTiming.
Si estás usando
express con los paquetes
cors, puedes usar el siguiente
fragmento para habilitar el encabezado:
var cors = require('cors');
var onHeaders = require('on-headers');
// ... todo tu código
app.use(function (req, res, next) {
onHeaders(res, function () {
var allowOrigin = res.getHeader('Access-Control-Allow-Origin');
if (allowOrigin) {
res.setHeader('Timing-Allow-Origin', allowOrigin);
}
});
next();
});
app.use(cors());