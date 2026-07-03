SDK de navegador para ClickStack - La pila de observabilidad de ClickHouse

El SDK de navegador de ClickStack te permite instrumentar tu aplicación frontend para enviar eventos a ClickStack. Esto te permite ver solicitudes de red y excepciones junto con eventos del backend en una sola línea de tiempo.

Además, capturará y correlacionará automáticamente los datos de reproducción de sesión, para que puedas revisar visualmente, paso a paso, y depurar lo que veía un usuario mientras usaba tu aplicación.

Esta guía integra lo siguiente:

Logs de consola

Reproducciones de sesión

Solicitudes XHR/Fetch/WebSocket

Excepciones

​ Primeros pasos

Importación de paquete

Etiqueta script Instalar mediante importación de paquete (recomendado) Usa el siguiente comando para instalar el paquete para navegador npm install @hyperdx/browser Inicializa ClickStack import HyperDX from '@hyperdx/browser' ; HyperDX . init ({ url: 'http://your-otel-collector:4318' , apiKey: 'YOUR_INGESTION_API_KEY' , // omitir en Managed ClickStack service: 'my-frontend-app' , tracePropagationTargets: [ /api . myapp . domain/ i ], // Configúralo para vincular las trazas del frontend con las solicitudes al backend consoleCapture: true , // Captura logs de la consola (valor predeterminado: false) advancedNetworkCapture: true , // Captura encabezados y cuerpos completos de solicitudes/respuestas HTTP (valor predeterminado: false) }); Instalar mediante etiqueta script (alternativa) También puedes incluir e instalar el script mediante una etiqueta script en lugar de instalarlo con NPM. Esto expondrá la variable global HyperDX y puede usarse de la misma manera que el paquete de NPM. Se recomienda esta opción si tu sitio no se compila actualmente con un bundler. < script src = "//www.unpkg.com/@hyperdx/browser@0.21.0/build/index.js" ></ script > < script > window . HyperDX . init ({ url: 'http://localhost:4318' , apiKey: 'YOUR_INGESTION_API_KEY' , // omitir en Managed ClickStack service: 'my-frontend-app' , tracePropagationTargets: [ /api . myapp . domain/ i ], // Configúralo para vincular las trazas del frontend con las solicitudes al backend }); </ script >

apiKey - Tu API key de ingesta de ClickStack.

- Tu API key de ingesta de ClickStack. service - El nombre del servicio con el que aparecerán los eventos en la UI de HyperDX.

- El nombre del servicio con el que aparecerán los eventos en la UI de HyperDX. tracePropagationTargets - Una lista de patrones regex para comparar con solicitudes HTTP y vincular las trazas de frontend y backend; añadirá un encabezado traceparent adicional a todas las solicitudes que coincidan con cualquiera de los patrones. Esto debe configurarse con el dominio de tu API de backend (p. ej., api.yoursite.com ).

- Una lista de patrones regex para comparar con solicitudes HTTP y vincular las trazas de frontend y backend; añadirá un encabezado adicional a todas las solicitudes que coincidan con cualquiera de los patrones. Esto debe configurarse con el dominio de tu API de backend (p. ej., ). consoleCapture - (Opcional) Captura todos los logs de la consola (valor predeterminado: false ).

- (Opcional) Captura todos los logs de la consola (valor predeterminado: ). advancedNetworkCapture - (Opcional) Captura los encabezados y cuerpos completos de las solicitudes y respuestas (valor predeterminado: false ).

- (Opcional) Captura los encabezados y cuerpos completos de las solicitudes y respuestas (valor predeterminado: ). url - (Opcional) La URL del OpenTelemetry Collector, necesaria solo para instancias self-hosted.

- (Opcional) La URL del OpenTelemetry Collector, necesaria solo para instancias self-hosted. maskAllInputs - (Opcional) Indica si se deben enmascarar todos los campos de entrada en la reproducción de sesión (valor predeterminado: false ).

- (Opcional) Indica si se deben enmascarar todos los campos de entrada en la reproducción de sesión (valor predeterminado: ). maskAllText - (Opcional) Indica si se debe enmascarar todo el texto en la reproducción de sesión (valor predeterminado: false ).

- (Opcional) Indica si se debe enmascarar todo el texto en la reproducción de sesión (valor predeterminado: ). disableIntercom - (Opcional) Indica si se debe deshabilitar la integración con Intercom (valor predeterminado: false )

- (Opcional) Indica si se debe deshabilitar la integración con Intercom (valor predeterminado: ) disableReplay - (Opcional) Indica si se debe deshabilitar la reproducción de sesión (valor predeterminado: false )

​ Configuración adicional

​ Asociar información del usuario o metadatos

Asociar información del usuario le permitirá buscar/filtrar sesiones y eventos en la UI de HyperDX. Esto se puede hacer en cualquier momento durante la sesión del cliente. La sesión actual del cliente y todos los eventos enviados después de la llamada se asociarán con la información del usuario.

userEmail , userName y teamName rellenarán la UI de sesiones con los valores correspondientes, pero pueden omitirse. También se puede especificar cualquier otro valor adicional y usarlo para buscar eventos.

HyperDX . setGlobalAttributes ({ userId: user . id , userEmail: user . email , userName: user . name , teamName: user . team . name , // Otras propiedades personalizadas... });

​ Captura automáticamente errores en los límites de error de React

Si usas React, puedes capturar automáticamente los errores que se produzcan en los límites de error de React pasando tu componente de límite de error a la función attachToReactErrorBoundary .

// Importa tu ErrorBoundary (usamos react-error-boundary como ejemplo) import { ErrorBoundary } from 'react-error-boundary' ; // Esto se conectará al componente ErrorBoundary y capturará cualquier error que ocurra // dentro de cualquier instancia del mismo. HyperDX . attachToReactErrorBoundary ( ErrorBoundary );

​ Enviar acciones personalizadas

Para rastrear de forma explícita un evento específico de la aplicación (p. ej., registro, envío, etc.), puedes llamar a la función addAction con un nombre de evento y metadatos opcionales.

Ejemplo:

HyperDX . addAction ( 'Form-Completed' , { formId: 'signup-form' , formName: 'Signup Form' , formType: 'signup' , });

​ Habilita la captura de red de forma dinámica

Para habilitar o deshabilitar la captura de red de forma dinámica, solo tienes que invocar la función enableAdvancedNetworkCapture o disableAdvancedNetworkCapture según sea necesario.

HyperDX . enableAdvancedNetworkCapture ();

​ Habilitar la temporización de recursos para solicitudes CORS

Si tu aplicación frontend realiza solicitudes a la API hacia un dominio distinto, puedes habilitar opcionalmente el encabezado Timing-Allow-Origin para que se envíe con la solicitud. Esto permitirá que ClickStack capture información detallada sobre la temporización de recursos de la solicitud, como la resolución DNS, la descarga de la respuesta, etc., mediante PerformanceResourceTiming

Si estás usando express con los paquetes cors , puedes usar el siguiente fragmento para habilitar el encabezado: