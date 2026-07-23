Configuración de ClickHouseCluster
Configuración básica
apiVersion: clickhouse.com/v1alpha1
kind: ClickHouseCluster
metadata:
name: my-cluster
spec:
replicas: 3 # Número de réplicas por segmento
shards: 2 # Número de segmentos
keeperClusterRef:
name: my-keeper # Referencia al KeeperCluster
dataVolumeClaimSpec:
resources:
requests:
storage: 10Gi
Réplicas y segmentos
- Réplicas: Número de instancias de ClickHouse por segmento (para alta disponibilidad)
- Segmentos: Número de particiones horizontales (para el escalado)
Un clúster con
spec:
replicas: 3 # Predeterminado: 3
shards: 2 # Predeterminado: 1
replicas: 3 y
shards: 2 creará 6 pods de ClickHouse en total.
Cada clúster de ClickHouse debe hacer referencia a un KeeperCluster para coordinarse:
Integración de Keeper
Cuando se establece
spec:
keeperClusterRef:
name: my-keeper
# namespace: keeper-system # Opcional, por defecto usa el espacio de nombres de ClickHouseCluster
keeperClusterRef.namespace, el operador debe observar ambos espacios de nombres. Si
WATCH_NAMESPACE está configurado, incluya los espacios de nombres de ClickHouse y Keeper en esa lista.
Configuración de KeeperCluster
apiVersion: clickhouse.com/v1alpha1
kind: KeeperCluster
metadata:
name: my-keeper
spec:
replicas: 3 # Debe ser impar: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 o 15
dataVolumeClaimSpec:
resources:
requests:
storage: 5Gi
Configure el almacenamiento persistente con
Configuración de almacenamiento
dataVolumeClaimSpec, un
PersistentVolumeClaimSpec estándar de Kubernetes. El operador lo convierte en un
PersistentVolumeClaim por
réplica montado en la ruta de datos
/var/lib/clickhouse:
spec:
dataVolumeClaimSpec:
storageClassName: fast-ssd # Optional: consider your storage class based on the installed CSI
resources:
requests:
storage: 100Gi
La adición de discos adicionales en una configuración de varios discos (JBOD), la ejecución sin un volumen persistente, la ampliación de la capacidad, las políticas de almacenamiento personalizadas, el cifrado en reposo y las reglas sobre lo que no puede cambiar después de la creación se tratan en la guía de almacenamiento y volúmenes.
El operador solo puede modificar un PVC existente si la clase de almacenamiento asociada admite la expansión de volúmenes.
Dominio del clúster
spec.clusterDomain establece el sufijo DNS de Kubernetes que usa el operador al generar
los nombres de host completos de los pods de Kubernetes que escribe en la
configuración de servidor ClickHouse. Su valor predeterminado es
cluster.local y está disponible tanto en
ClickHouseCluster como en
KeeperCluster.
El operador se dirige a cada pod de Kubernetes a través del Service headless como
spec:
clusterDomain: cluster.local # default; override only for a custom domain
<pod>.<headless-service>.<namespace>.svc.<clusterDomain>. Ese sufijo se usa en
dos partes de la configuración generada:
- En un
ClickHouseCluster, su valor se usa para los nombres del host de las réplicas en
remote_servers(consultas entre réplicas y consultas
Distributed).
- En un
KeeperCluster, su valor se usa para construir los nombres del host de los nodos de Keeper que ClickHouse utiliza para la coordinación.
Sobrescriba esto solo cuando el
agente kubelet de su clúster se ejecute con un
--cluster-domain
distinto de
cluster.local. Si el valor no coincide con el dominio real del clúster,
ClickHouse no podrá resolver los nombres del host de Keeper ni de las réplicas, y la coordinación y
las consultas
Distributed fallarán con errores de resolución de DNS. Establezca el mismo valor en el
ClickHouseCluster y en el
KeeperCluster al que hace referencia.
Almacenamiento multidisco (JBOD)
additionalVolumeClaimTemplates agrega discos adicionales a cada réplica de ClickHouse, además del
dataVolumeClaimSpec principal, que es necesario para poder usarlos.
Cada entrada es una plantilla de PVC: un
metadata.name y una
spec de PVC.
Los discos se reconcilian exactamente igual que el disco de datos principal, como
volumeClaimTemplates de StatefulSet, por lo que el controlador de StatefulSet crea y conserva un PVC por réplica, con el nombre
<name>-<statefulset>-0.
El operador monta cada volumen adicional en
spec:
dataVolumeClaimSpec:
storageClassName: fast-ssd
resources:
requests:
storage: 100Gi
additionalVolumeClaimTemplates:
- metadata:
name: disk1
spec:
storageClassName: fast-ssd
resources:
requests:
storage: 100Gi
- metadata:
name: disk2
spec:
storageClassName: fast-ssd
resources:
requests:
storage: 100Gi
/var/lib/clickhouse/disks/<name> y lo añade a una configuración de almacenamiento de ClickHouse generada automáticamente.
Los guiones de un nombre se convierten en guiones bajos en el identificador del disco de ClickHouse; la ruta de montaje conserva el nombre original.
El disco de datos principal y todos los discos adicionales se colocan en un único volumen de la política de almacenamiento
default, por lo que ClickHouse distribuye las nuevas partes de datos entre todos ellos con un esquema round-robin.
La capacidad utilizable es la suma de todos los discos, y toda tabla que no defina su propia
storage_policy (incluidas las tablas
system.*) usa el conjunto combinado.
Los nombres de los PVC deben coincidir con
^[a-z]([-a-z0-9]*[a-z0-9])?$ y no deben entrar en conflicto con el nombre del volumen de datos principal.
Al igual que el disco de datos principal, el conjunto de discos adicionales queda fijado en el momento de la creación: cualquier intento de añadir, eliminar o renombrar entradas después de la creación se rechaza.
Los PVC adicionales se conservan cuando se elimina el clúster, igual que el disco de datos principal.
El tamaño de almacenamiento de una entrada existente puede ampliarse si la clase de almacenamiento admite la expansión.
Dominio del clúster
spec.clusterDomain establece el sufijo DNS de Kubernetes que usa el operador al generar
los nombres de host completos de los pods de Kubernetes que escribe en la
configuración de servidor ClickHouse. Su valor predeterminado es
cluster.local y está disponible tanto en
ClickHouseCluster como en
KeeperCluster.
El operador se dirige a cada pod de Kubernetes a través del Service headless como
spec:
clusterDomain: cluster.local # default; override only for a custom domain
<pod>.<headless-service>.<namespace>.svc.<clusterDomain>. Ese sufijo se usa en
dos partes de la configuración generada:
- En un
ClickHouseCluster, su valor se usa para los nombres del host de las réplicas en
remote_servers(consultas entre réplicas y consultas
Distributed).
- En un
KeeperCluster, su valor se usa para construir los nombres del host de los nodos de Keeper que ClickHouse utiliza para la coordinación.
Sobrescriba esto solo cuando el
agente kubelet de su clúster se ejecute con un
--cluster-domain
distinto de
cluster.local. Si el valor no coincide con el dominio real del clúster,
ClickHouse no podrá resolver los nombres del host de Keeper ni de las réplicas, y la coordinación y
las consultas
Distributed fallarán con errores de resolución de DNS. Establezca el mismo valor en el
ClickHouseCluster y en el
KeeperCluster al que hace referencia.
Configuración del pod de Kubernetes
Distribuya los pods entre las zonas de disponibilidad:
Dispersión de topología y afinidad automáticas
spec:
podTemplate:
topologyZoneKey: topology.kubernetes.io/zone
nodeHostnameKey: kubernetes.io/hostname
Asegúrese de que su clúster de Kubernetes tenga suficientes nodos en distintas zonas para cumplir las restricciones de distribución.
Se pueden especificar reglas arbitrarias de afinidad/antiafinidad de pod de Kubernetes y restricciones de distribución topológica.
Configuración manual
spec:
podTemplate:
affinity:
<your-affinity-rules-here>
topologySpreadConstraints:
<your-topology-spread-constraints-here>
Consulta la Referencia de la API para ver todas las opciones compatibles de la plantilla de pod de Kubernetes.
El operador crea un PodDisruptionBudget (PDB) para cada clúster, de modo que las interrupciones voluntarias — drenado de nodos, actualizaciones progresivas y desalojos del autoscaler — no puedan dejar fuera de servicio suficientes pods como para perder el quórum o comprometer la disponibilidad. En los clústeres de ClickHouse con más de un segmento, se crea un PDB por segmento para que una interrupción en un segmento no se impute a otro.
Presupuestos de interrupción de pods
El operador elige valores predeterminados seguros según el tamaño del clúster, de modo que un
Valores predeterminados
apply inicial ya proteja frente a una pérdida accidental de quorum.
Para un ClickHouseCluster de 3 segmentos con
|Recurso
|Topología
|PDB predeterminado
ClickHouseCluster
replicas: 1 (segmento con una sola réplica)
maxUnavailable: 1 — se permite la interrupción en un clúster de un solo nodo para que el drenaje de nodos no quede bloqueado
ClickHouseCluster
replicas: 2+ (segmento con varias réplicas)
minAvailable: 1 — al menos una réplica por segmento debe permanecer activa
KeeperCluster
replicas: 1
maxUnavailable: 1 — se permite la interrupción en un clúster de un solo nodo para que el drenaje de nodos no quede bloqueado
KeeperCluster
replicas: 3+
maxUnavailable: replicas/2 — preserva el quorum de RAFT para un clúster
2F+1 (3 réplicas toleran 1 caída, 5 réplicas toleran 2 caídas)
replicas: 3, el operador crea tres PDB, uno por segmento, cada uno con
minAvailable: 1.
Usa
Sobrescribir los valores predeterminados
spec.podDisruptionBudget para sobrescribir
minAvailable o
maxUnavailable (exactamente uno):
O bien la forma
spec:
replicas: 3
shards: 2
podDisruptionBudget:
minAvailable: 2 # mantener al menos 2 de 3 réplicas en cada segmento activas durante una interrupción
maxUnavailable, con un porcentaje:
También puedes pasar el campo
spec:
replicas: 5
podDisruptionBudget:
maxUnavailable: 40%
unhealthyPodEvictionPolicy al PDB generado, lo que resulta útil cuando necesitas permitir la expulsión de pods que aún siguen en
NotReady:
spec:
podDisruptionBudget:
minAvailable: 2
unhealthyPodEvictionPolicy: AlwaysAllow
Políticas
spec.podDisruptionBudget.policy te permite elegir con qué nivel de agresividad el operador gestiona los PDB:
Ejemplo — deshabilita por completo la gestión de PDB en un clúster de desarrollo:
|Policy
|Behavior
Enabled (default)
|El operador crea y actualiza el PDB en cada reconciliación. Esta es la opción predeterminada segura para producción.
Disabled
|El operador no crea PDB y elimina cualquier PDB existente con etiquetas coincidentes. Resulta útil para clústeres de desarrollo en los que deba permitirse cualquier interrupción voluntaria.
Ignored
|El operador no crea ni elimina PDB. Los PDB existentes se dejan tal cual. Úsalo cuando otro sistema (p. ej., una política de admisión o una herramienta de GitOps) gestione los PDB por ti.
Ejemplo — mantén tu PDB definido manualmente junto al clúster y evita que el operador lo toque:
spec:
podDisruptionBudget:
policy: Disabled
spec:
podDisruptionBudget:
policy: Ignored
La gestión de PDB también puede deshabilitarse a nivel de clúster mediante la variable de entorno
Desactivación a nivel de clúster
ENABLE_PDB del operador. Con
ENABLE_PDB=false, el operador omite el paso de reconciliación de PDB para todos los ClickHouseCluster y KeeperCluster, independientemente de su
spec.podDisruptionBudget.policy, y no observa en absoluto los recursos
PodDisruptionBudget. Por lo tanto, el ServiceAccount del operador no necesita permisos de RBAC sobre
poddisruptionbudgets.policy/v1, lo cual resulta útil cuando el operador se ejecuta con un ServiceAccount restringido que omite intencionadamente esos permisos.
Esto está pensado para entornos que incorporan sus propias políticas de interrupción (p. ej., mediante Gatekeeper / Kyverno) y quieren que el operador quede completamente fuera del proceso.
# en la especificación de Implementación del operador
env:
- name: ENABLE_PDB
value: "false"
Configuración del contenedor
Usa una imagen concreta de ClickHouse:
Imagen personalizada
spec:
containerTemplate:
image:
repository: clickhouse/clickhouse-server
tag: "25.12"
imagePullPolicy: IfNotPresent
Configure la CPU y la memoria de los contenedores de ClickHouse:
Recursos de los contenedores
# default values
spec:
containerTemplate:
resources:
requests:
cpu: "250m"
memory: "512Mi"
limits:
cpu: "1"
memory: "512Mi"
Añada variables de entorno personalizadas:
Variables de entorno
spec:
containerTemplate:
env:
- name: CUSTOM_ENV_VAR
value: "1"
Agregue montajes de volúmenes adicionales:
Montajes de volúmenes
spec:
containerTemplate:
volumeMounts:
- name: custom-config
mountPath: /etc/clickhouse-server/config.d/custom.xml
subPath: custom.xml
Se permite especificar varios montajes de volúmenes en el mismo
mountPath.
El operador creará un volumen proyectado con todos los montajes especificados.
Consulta la referencia de la API para ver todas las opciones compatibles de la plantilla de contenedor.
Configuración de TLS/SSL
Pasa una referencia a un Secret de Kubernetes con certificados TLS para habilitar endpoints seguros
Configurar endpoints seguros
spec:
settings:
tls:
enabled: true
required: true # Los puertos no seguros se deshabilitan si se establece
serverCertSecret:
name: <certificate-secret-name>
Se espera que el Secret contenga el par de claves del server:
Formato del Secret del certificado SSL
tls.crt- certificado del server codificado en PEM
tls.key- private key codificada en PEM
Este formato es compatible con los certificados generados por cert-manager.
Si KeeperCluster tiene TLS habilitado, ClickHouseCluster usará automáticamente una conexión segura a los nodos de Keeper. ClickHouseCluster verifica los certificados de los nodos de Keeper con el almacén de confianza del sistema, además de cualquier
Comunicación de ClickHouse-Keeper mediante TLS
caBundle que configure.
Para confiar en una CA privada (por ejemplo, una CA autofirmada o interna), proporcione una referencia a un bundle de CA personalizado:
spec:
settings:
tls:
caBundle:
name: <ca-certificate-secret-name>
key: <ca-certificate-key>
De forma predeterminada, el operador crea y controla un Secret que contiene las credenciales internas del clúster (contraseña entre servidores, contraseña de administración, identidad de Keeper, secreto del clúster y clave de colecciones con nombre). El Secret toma el nombre del clúster y reside en el espacio de nombres del clúster. Si quiere gestionar estas credenciales usted mismo —por ejemplo, obteniéndolas de HashiCorp Vault, AWS Secrets Manager o External Secrets Operator—, haga que el operador apunte a un Secret ya existente mediante
Secret externo
spec.externalSecret:
apiVersion: clickhouse.com/v1alpha1
kind: ClickHouseCluster
metadata:
name: sample
spec:
replicas: 2
keeperClusterRef:
name: sample
dataVolumeClaimSpec:
resources:
requests:
storage: 10Gi
externalSecret:
name: my-clickhouse-credentials
policy: Observe
El Secret referenciado debe estar en el mismo espacio de nombres que el ClickHouseCluster. El operador nunca elimina un Secret que no haya creado.
El Secret debe contener las siguientes claves:
Claves requeridas
Un Secret completo tiene este aspecto:
|Clave
|Formato
|Cuándo es obligatoria
interserver-password
|contraseña en texto plano
|Siempre
management-password
|contraseña en texto plano
|Siempre
keeper-identity
clickhouse:<password>
|Siempre
cluster-secret
|contraseña en texto plano
|Siempre
named-collections-key
|clave AES de 16 bytes codificada en hexadecimal (32 caracteres hexadecimales)
|Solo en ClickHouse
>= 25.12
disk-encryption-key
|clave AES de 16 bytes codificada en hexadecimal (32 caracteres hexadecimales)
|Solo cuando se establece
settings.encryption
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
name: my-clickhouse-credentials
namespace: sample
type: Opaque
stringData:
interserver-password: "a-strong-random-password"
management-password: "another-strong-password"
keeper-identity: "clickhouse:keeper-auth-password"
cluster-secret: "cluster-internal-secret"
named-collections-key: "0123456789abcdef0123456789abcdef" # 32 hex chars = 16 bytes
disk-encryption-key: "00112233445566778899aabbccddeeff" # only when settings.encryption is set
Política: Observe vs Manage
spec.externalSecret.policy controla cómo el operador maneja las claves requeridas que faltan:
|Política
|Comportamiento cuando faltan claves
Observe (predeterminada)
|La reconciliación queda bloqueada hasta que estén presentes todas las claves requeridas. El operador informa de cada clave que falta —y de la indicación de formato correspondiente— mediante la condición
ExternalSecretValid (con el motivo
ExternalSecretInvalid) y un evento
Warning.
Manage
|El operador genera cualquier clave requerida que falte y la vuelve a escribir en el mismo Secret. Resulta útil para el aprovisionamiento inicial: crea un Secret vacío, deja que el operador lo complete y, después, opcionalmente, restringe el acceso. Aun así, el operador nunca elimina el Secret.
Elige
Incluso con
policy: Manage, el Secret ya debe existir en el espacio de nombres: el operador nunca crea el Secret por sí mismo; solo escribe las claves generadas en uno ya existente. Si el Secret referenciado no existe, la reconciliación se bloquea con el motivo
ExternalSecretNotFound, independientemente de la política.
Observe cuando un sistema externo (Vault, ESO, sealed-secrets, GitOps) sea la fuente de referencia y quieras que el operador falle claramente ante una configuración incorrecta. Elige
Manage cuando quieras un aprovisionamiento inicial autosuficiente, pero también conservar la propiedad del propio objeto Secret (por ejemplo, para hacer una copia de seguridad).
El operador expone una condición
Condición de estado y solución de problemas
ExternalSecretValid en
ClickHouseCluster.status.conditions. Revísala cuando parezca que la reconciliación está atascada:
Posibles razones:
# Plain kubectl — works out of the box
kubectl describe clickhousecluster sample | sed -n '/Conditions:/,$p'
# Same data as YAML
kubectl get clickhousecluster sample -o yaml | sed -n '/conditions:/,/^[^ ]/p'
# Pretty-printed JSON (requires jq)
kubectl get clickhousecluster sample -o jsonpath='{.status.conditions}' | jq
El operador vuelve a encolar la reconciliación mientras el Secret no sea válido, así que, en cuanto agregues las claves faltantes, la siguiente reconciliación las detectará automáticamente; no hace falta reiniciar los pods.
reason
|Significado
|Solución
ExternalSecretNotFound
|El Secret referenciado no existe en el espacio de nombres.
|Crea el Secret o corrige
spec.externalSecret.name.
ExternalSecretInvalid
|El Secret existe, pero no tiene las claves requeridas (solo con
Observe). El mensaje enumera cada clave faltante junto con su formato esperado.
|Agrega las claves faltantes o cambia a
policy: Manage.
ExternalSecretValid
|Todas las claves requeridas están presentes y el operador está usando el Secret.
|—
El conjunto de claves requeridas depende de la versión de ClickHouse en ejecución.
named-collections-key solo se valida una vez que la sonda de versión del operador ha detectado ClickHouse
25.12 o una versión posterior. En versiones anteriores, la clave puede no estar presente en el Secret.
disk-encryption-key solo es obligatoria cuando se establece
spec.settings.encryption.
El operador expone un conjunto fijo de puertos en cada pod de Kubernetes de ClickHouse y en su Service headless:
Puertos adicionales
8123 para HTTP,
9000 nativo,
9009 entre servidores,
9001 de administración,
9363 para métricas de Prometheus, y las variantes TLS
8443/
9440 cuando TLS está habilitado. Para que ClickHouse escuche en protocolos adicionales —MySQL, PostgreSQL, gRPC o cualquier puerto personalizado—, declárelos en
spec.additionalPorts:
El operador añade esos puertos a
spec:
additionalPorts:
- name: mysql
port: 9004
- name: postgres
port: 9005
- name: grpc
port: 9100
containerPorts del pod de Kubernetes y al Service headless. El ejemplo completo se encuentra en
examples/custom_protocols.yaml.
Para exponer ClickHouse mediante el MySQL wire protocol en el puerto
Ejemplo completo: MySQL wire protocol
9004:
Una vez aplicado, verifique desde dentro del clúster:
apiVersion: clickhouse.com/v1alpha1
kind: ClickHouseCluster
metadata:
name: sample
spec:
replicas: 1
keeperClusterRef:
name: sample
dataVolumeClaimSpec:
resources:
requests:
storage: 2Gi
# 1) Open the port on the Pod and the headless Service.
additionalPorts:
- name: mysql
port: 9004
# 2) Tell ClickHouse server to actually listen on it.
settings:
extraConfig:
protocols:
mysql:
type: mysql
port: 9004
description: "MySQL wire protocol"
kubectl exec sample-clickhouse-0-0-0 -- \
clickhouse-client --port 9004 --query "SELECT 1"
Restricciones de los campos
|Campo
|Regla
name
|Debe coincidir con el patrón DNS_LABEL
^[a-z]([-a-z0-9]*[a-z0-9])?$, con un máximo de 63 caracteres. El CRD aplica la unicidad como clave list-map.
port
|Entero en
[1, 65535]. El webhook rechaza números de puerto duplicados en la lista.
El webhook de validación rechaza las entradas de
Puertos y nombres reservados
additionalPorts que entrarían en conflicto con los puertos en los que el propio operador escucha. Todos los puertos relacionados con TLS están reservados incondicionalmente para que habilitar
spec.settings.tls.enabled más adelante no invalide un clúster que antes era válido.
Los siguientes nombres también se rechazan: son los identificadores internos del operador para tipos de protocolo (no los alias legibles para humanos):
|Port
|Reservado para
8123
|HTTP
8443
|HTTPS
9000
|native TCP
9440
|TLS nativo
9009
|interserver
9001
|management
9363
|métricas de Prometheus
Una solicitud rechazada produce un error como:
|Name
http
http-secure
tcp
tcp-secure
interserver
management
prometheus
spec.additionalPorts[0].port: 8123 is reserved for the operator-managed HTTP port
spec.additionalPorts[0].name: "http" is reserved by the operator
El operador realiza dos tareas independientes con las versiones del clúster:
Sonda de versión y canal de actualización
- Informe de versión — para
ClickHouseCluster, un
Jobde Kubernetes ejecuta la imagen de contenedor una vez para detectar la versión de ClickHouse en ejecución; para
KeeperCluster, el operador lee la versión informada por el servidor desde las réplicas en ejecución. La versión detectada se registra en
.status.versiony se utiliza en otros pasos de reconciliación (por ejemplo, la clave de named collections de
External Secretsolo es necesaria a partir de ClickHouse
25.12).
- Canal de actualización — una comprobación periódica del feed público de versiones de ClickHouse (
https://clickhouse.com/data/version_date.tsv). El operador informa si hay una versión más reciente disponible mediante la condición de estado
VersionUpgraded. Nunca actualiza el clúster por sí solo; el usuario controla la etiqueta de la imagen.
Elegir un canal de lanzamientos
spec.upgradeChannel selecciona con qué conjunto de lanzamientos upstream compara el operador. El mismo campo existe tanto en
ClickHouseCluster como en
KeeperCluster.
Valores permitidos (validados por la CRD con el patrón
spec:
upgradeChannel: lts # or "stable", or "25.8", or omitted
^(lts|stable|\d+\.\d+)?$):
Para production, en general se prefiere fijar el canal a un
|Valor
|Comportamiento
|vacío (predeterminado)
|El operador propone solo actualizaciones menores dentro de la línea major.minor que se está ejecutando actualmente. A un cluster en
25.8.3.1 se le notificará sobre
25.8.4.x, pero no sobre
25.9.x.
stable
|Sigue el canal
stable de upstream: la última versión que ClickHouse Inc. marca como estable en la línea principal de releases. Recibe actualizaciones mayores antes que el canal
lts.
lts
|Sigue el canal
lts de upstream: releases con soporte a largo plazo. Recibe actualizaciones mayores con menos frecuencia y con ventanas de soporte más largas.
25.8 (o cualquier
<major>.<minor>)
|Fija el canal en una línea major.minor específica. No se proponen actualizaciones mayores más allá de esa línea, aunque exista una versión más reciente en upstream.
<major>.<minor> explícito (por ejemplo,
25.8). Esto fija el cluster en la línea de release mayor prevista y permite que el operador mustre una advertencia
WrongReleaseChannel si alguna réplica se desvía de algún modo a una major distinta, algo especialmente importante cuando la image se referencia mediante un digest (
@sha256:...) en lugar de un tag legible para humanos. El valor predeterminado vacío es adecuado para clusters de Development en los que los saltos entre versiones major no son una preocupación.
Dos condiciones reflejan el resultado de la sonda y de la comprobación de actualización:
Condiciones de estado
Inspecciónalas con:
|Condición
|Motivo
|Significado
VersionInSync
VersionMatch
|Todas las réplicas informan la misma versión
VersionInSync
VersionMismatch
|Las réplicas están ejecutando versiones distintas. Este motivo se suprime durante una actualización gradual planificada. Suele aparecer cuando se ha fijado una etiqueta de imagen mutable (por ejemplo,
latest o una versión major sin más, como
26.3) y el registry subyacente ha cambiado entre una descarga y otra, por lo que distintas réplicas acabaron con parches diferentes de la misma etiqueta.
VersionInSync
VersionPending
|El Job de la sonda de versión aún no ha terminado, o todavía no se ha observado ninguna versión de réplica de Keeper
VersionInSync
VersionProbeFailed
|El Job de la sonda de ClickHouse falló; el operador no puede determinar la versión en ejecución
VersionUpgraded
UpToDate
|El cluster está en la versión más reciente disponible en el canal seleccionado
VersionUpgraded
MinorUpdateAvailable
|Hay un parche más reciente disponible en la misma línea
major.minor
VersionUpgraded
MajorUpdateAvailable
|Hay una versión
major.minor más reciente disponible dentro del canal elegido
VersionUpgraded
VersionOutdated
|La versión en ejecución está desactualizada y ya no recibirá correcciones del canal seleccionado; normalmente porque la línea major se ha retirado de
lts o
stable upstream
VersionUpgraded
WrongReleaseChannel
|La imagen en ejecución no pertenece al
upgradeChannel seleccionado. Ejemplo: un cluster que ejecuta
26.5 con
upgradeChannel: lts, ya que
26.5 no forma parte de la línea
lts upstream.
VersionUpgraded
UpgradeCheckFailed
|El operador no pudo acceder al feed de versiones upstream
kubectl get clickhousecluster sample -o yaml | sed -n '/conditions:/,/^[^ ]/p'
Esto se aplica solo a
Sobrescritura del Job de la sonda de versión
ClickHouseCluster.
KeeperCluster ya no ejecuta un Job de sonda de versión; su versión se lee directamente de las réplicas de Keeper en ejecución, por lo que
spec.versionProbeTemplate está obsoleto y no tiene efecto allí.
La sonda se implementa como un
Job estándar de Kubernetes. Si su clúster tiene políticas de admisión que exigen Tolerations específicas, selectores de nodo o contextos de seguridad, o si desea limitar cuánto tiempo permanecen los Jobs de sonda completados, sobrescriba la plantilla mediante
spec.versionProbeTemplate:
El nombre del contenedor
spec:
versionProbeTemplate:
spec:
ttlSecondsAfterFinished: 600 # delete completed probe Jobs 10 minutes after completion
template:
spec:
nodeSelector:
kubernetes.io/arch: amd64
tolerations:
- key: dedicated
operator: Equal
value: clickhouse
effect: NoSchedule
containers:
- name: version-probe
resources:
requests:
cpu: 50m
memory: 64Mi
version-probe es el predeterminado del operador: la entrada en
containers: coincide con él por nombre, por lo que el operador aplica una fusión profunda de los campos proporcionados por el usuario sobre los valores predeterminados.
Dos opciones del administrador del operador controlan globalmente el bucle de comprobación de actualizaciones:
Controles globales del operador
Establece
|Opción
|Predeterminado
|Efecto
--version-update-interval
24h
|Frecuencia con la que el operador vuelve a obtener la lista de versiones del origen
--disable-version-update-checks
false
|Desactiva por completo la comprobación de actualizaciones. No se establece la condición
VersionUpgraded y no se genera tráfico HTTP saliente a
clickhouse.com
--disable-version-update-checks=true en entornos aislados de la red o cuando no se permite la salida a
clickhouse.com.
Configuración de ClickHouse
Contraseña del usuario
default
spec.settings.defaultUserPassword establece la contraseña del usuario
default
integrado. Proporcione el valor de una clave de un Secret (recomendado) o de un ConfigMap que
cree, en lugar de incluirlo directamente en el CR:
Proporcione exactamente uno de
spec:
settings:
defaultUserPassword:
passwordType: password # default; see "Password types" below
secret: # exactly one of secret or configMap
name: clickhouse-password # name of the Secret/ConfigMap
key: password # the key inside it, not the password value
secret o
configMap, y en ambos casos
name (el objeto)
y
key (la entrada que contiene la contraseña).
Tipos de contraseña
passwordType le indica a ClickHouse cómo interpretar el valor. De forma predeterminada, es
password (texto plano); las alternativas son formas con hash, como
password_sha256_hex y
password_double_sha1_hex. Se recomienda usar un tipo con hash para que la
contraseña en texto plano nunca se almacene. Consulte la
configuración de usuarios de ClickHouse
para ver la lista completa.
Crea el Secret y, a continuación, haz referencia a su clave:
Ejemplo completo con un Secret
kubectl create secret generic clickhouse-password \
--from-literal=password='your-secure-password'
apiVersion: clickhouse.com/v1alpha1
kind: ClickHouseCluster
metadata:
name: my-cluster
spec:
settings:
defaultUserPassword:
passwordType: password
secret:
name: clickhouse-password
key: password
Si usas una contraseña con hash, almacena el hash en lugar del texto plano:
Con
passwordType: password, el
clickhouse-client del pod de Kubernetes se configura con
esta contraseña, lo cual resulta práctico para la depuración.
echo -n 'your-secure-password' | sha256sum # use the hex digest as the value
kubectl create secret generic clickhouse-password \
--from-literal=password='<sha256-hex-digest>'
spec:
settings:
defaultUserPassword:
passwordType: password_sha256_hex
secret:
name: clickhouse-password
key: password
Un ConfigMap funciona de la misma manera, pero su contenido no está protegido como un Secret. Úselo solo para valores no confidenciales o con hash previo, como un resumen
Uso de un ConfigMap
password_sha256_hex:
spec:
settings:
defaultUserPassword:
passwordType: password_sha256_hex
configMap:
name: clickhouse-config
key: default_password
No coloque una contraseña en texto plano en un ConfigMap. Use un Secret para cualquier valor (
passwordType: password) en texto plano.
Configure usuarios adicionales en los archivos de configuración. Cree un ConfigMap y un Secret para el usuario:
Usuarios personalizados en la configuración
Añade una configuración personalizada a ClickHouseCluster:
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
name: user-config
data:
reader.yaml: |
users:
reader:
password:
- '@from_env': READER_PASSWORD
profile: default
grants:
- query: "GRANT SELECT ON *.*"
---
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
name: reader-password
data:
password: "c2VjcmV0LXBhc3N3b3Jk" # base64("secret-password")
spec:
podTemplate:
volumes:
- name: reader-user
configMap:
name: user-config
containerTemplate:
env:
- name: READER_PASSWORD
valueFrom:
secretKeyRef:
name: reader-password
key: password
volumeMounts:
- mountPath: /etc/clickhouse-server/users.d/
name: reader-user
readOnly: true
Habilite la sincronización automática de la base de datos para las nuevas réplicas:
Sincronización de la base de datos
Cuando está activado, el operador sincroniza las tablas Replicated y de integración en las nuevas réplicas.
spec:
settings:
enableDatabaseSync: true # Predeterminado: true
Configure el registro del ClickHouse server mediante
Registro del servidor
spec.settings.logger. Todos los campos son opcionales y tienen valores predeterminados seguros, por lo que incluso un clúster que no modifique registrará en
trace tanto en la consola del contenedor como en un archivo rotado en disco.
spec:
settings:
logger:
logToFile: true # Default: true. Set false to log only to the console
jsonLogs: false # Default: false. Set true for structured JSON log lines
level: trace # Default: trace
size: 1000M # Default: 1000M. Rotate a log file once it reaches this size
count: 50 # Default: 50. Number of rotated files to keep
El operador siempre mantiene activado el registro en consola para que
|Campo
|Predeterminado
|Descripción
logToFile
true
|Cuando es
false, el operador elimina los destinos de archivo y el servidor solo escribe logs en la consola del contenedor.
jsonLogs
false
|Cuando es
true, el operador añade
formatting.type: json para que cada línea sea un objeto JSON.
level
trace
|Nivel de detalle de los logs. Uno de
test,
trace,
debug,
information,
notice,
warning,
error,
critical,
fatal.
size
1000M
|Tamaño máximo de un solo archivo de log antes de la rotación.
count
50
|Número de archivos de log rotados que conserva el servidor.
kubectl logs funcione, y añade el registro en archivo cuando
logToFile es
true. Un clúster con los valores predeterminados genera este bloque
logger:
El mismo bloque
logger:
console: true
level: trace
log: /var/log/clickhouse-server/clickhouse-server.log
errorlog: /var/log/clickhouse-server/clickhouse-server.err.log
size: 1000M
count: 50
spec.settings.logger se aplica a un
KeeperCluster; en ese caso, el operador escribe sus archivos en
/var/log/clickhouse-keeper/.
El registro en consola permanece activado independientemente de
logToFile, por lo que
kubectl logs sigue funcionando incluso cuando desactivas el registro en archivos. Establece
jsonLogs: true cuando envíes logs a un almacén de logs estructurados que procesa JSON.
Configuración personalizada
En lugar de montar archivos de configuración personalizados, puedes especificar directamente opciones adicionales de configuración de ClickHouse. Agrega una configuración personalizada de ClickHouse con
Configuración adicional integrada
extraConfig:
spec:
settings:
extraConfig:
background_pool_size: 20
Enlaces útiles:
También puedes especificar la configuración adicional de usuarios de ClickHouse mediante
Configuración integrada de usuarios adicionales
extraUsersConfig. Esto es útil para definir usuarios, perfiles, cuotas y privilegios directamente en la especificación del clúster.
spec:
settings:
extraUsersConfig:
users:
analyst:
password:
- '@from_env': ANALYST_PASSWORD
profile: "readonly"
quota: "default"
profiles:
readonly:
readonly: 1
max_memory_usage: 10000000000
quotas:
default:
interval:
duration: 3600
queries: 1000
errors: 100
La
extraUsersConfig se almacena en el objeto ConfigMap de k8s. Evite incluir secretos en texto plano allí.
Consulta la documentación para ver todas las opciones de configuración de usuarios de ClickHouse admitidas.
Ejemplo completo de configuración:
Ejemplo de configuración
apiVersion: clickhouse.com/v1alpha1
kind: KeeperCluster
metadata:
name: sample
spec:
replicas: 3
dataVolumeClaimSpec:
storageClassName: <storage-class-name>
resources:
requests:
storage: 10Gi
podTemplate:
topologyZoneKey: topology.kubernetes.io/zone
nodeHostnameKey: kubernetes.io/hostname
containerTemplate:
resources:
requests:
cpu: "2"
memory: "4Gi"
limits:
cpu: "4"
memory: "8Gi"
settings:
tls:
enabled: true
required: true
serverCertSecret:
name: <keeper-certificate-secret>
---
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
name: default-user-password
data:
# contraseña-secreta
password: "..." # sha256 hex de la contraseña
---
apiVersion: clickhouse.com/v1alpha1
kind: ClickHouseCluster
metadata:
name: sample
spec:
replicas: 2
dataVolumeClaimSpec:
storageClassName: <storage-class-name>
resources:
requests:
storage: 200Gi
keeperClusterRef:
name: sample
podTemplate:
topologyZoneKey: topology.kubernetes.io/zone
nodeHostnameKey: kubernetes.io/hostname
settings:
tls:
enabled: true
required: true
serverCertSecret:
name: clickhouse-cert
defaultUserPassword:
passwordType: password_sha256_hex
configMap:
key: password
name: default-password