طُوِّرت هذه المحركات للحالات التي تحتاج فيها إلى كتابة عدد كبير من الجداول الصغيرة بسرعة (حتى نحو مليون صف) ثم قراءتها لاحقًا بالكامل.

محركات هذه العائلة:

محركات Log StripeLog Log TinyLog

Log تخزين البيانات في أنظمة الملفات الموزعة يمكن لمحركات الجداول من عائلةتخزين البيانات في أنظمة الملفات الموزعة HDFS أو S3

هذا المحرك ليس مخصصًا لبيانات السجلّات. على الرغم من الاسم، فإن *محركات الجداول Log ليست مخصّصة لتخزين بيانات السجلّات. ويجب استخدامها فقط مع الأحجام الصغيرة التي تتطلب كتابة سريعة.

​ الخصائص الشائعة

المحركات:

تخزن البيانات على القرص.

تُلحِق البيانات بنهاية الملف عند الكتابة.

تدعم الأقفال للوصول المتزامن إلى البيانات. أثناء استعلامات INSERT ، يُقفَل الجدول، وتنتظر الاستعلامات الأخرى الخاصة بقراءة البيانات وكتابتها حتى يُفكّ قفل الجدول. وإذا لم تكن هناك استعلامات لكتابة البيانات، فيمكن تنفيذ أي عدد من استعلامات قراءة البيانات بالتوازي.

لا تدعم mutations

لا تدعم الفهارس. وهذا يعني أن استعلامات SELECT على نطاقات البيانات ليست فعّالة.

لا تكتب البيانات على نحو ذرّي. قد ينتهي بك الأمر إلى جدول يحتوي على بيانات تالفة إذا تعطلت عملية الكتابة لسبب ما، مثل توقّف الخادم بشكل غير طبيعي.

يُعد المحرك TinyLog الأبسط في هذه الفئة، ويقدّم أقل الإمكانات وأدنى كفاءة. ولا يدعم المحرك TinyLog قراءة البيانات بالتوازي بواسطة عدة خيوط ضمن استعلام واحد. كما أنه يقرأ البيانات ببطء أكبر من المحركات الأخرى في هذه الفئة التي تدعم القراءة المتوازية ضمن استعلام واحد، ويستخدم عددًا من واصفات الملفات يكاد يماثل ما يستخدمه المحرك Log ، لأنه يخزّن كل عمود في ملف منفصل. استخدمه فقط في السيناريوهات البسيطة.