|أداة إدخال البيانات
|الوصف
|Airbyte
|منصة مفتوحة المصدر لتكامل البيانات. تتيح إنشاء مسارات بيانات ELT، وتأتي مزودة بأكثر من 140 موصلًا جاهزًا للاستخدام.
|Apache Airflow
|منصة مفتوحة المصدر لتأليف سير العمل وجدولته ومراقبته بوصفه تعليمات برمجية، مع موفّر لتشغيل استعلامات ClickHouse وتحميل البيانات من DAGs.
|Apache Spark
|محرك متعدد اللغات لتنفيذ هندسة البيانات وعلوم البيانات والتعلّم الآلي على أجهزة أحادية العقدة أو على مجموعات.
|Apache Flink
|إدخال البيانات ومعالجتها في الوقت الفعلي إلى ClickHouse عبر DataStream API الخاصة بـ Flink، مع دعم الكتابة على دفعات.
|Amazon Glue
|خدمة تكامل بيانات مُدارة بالكامل وبدون خوادم تقدمها Amazon Web Services (AWS)، وتبسّط عملية اكتشاف البيانات وإعدادها وتحويلها لأغراض التحليلات والتعلّم الآلي وتطوير التطبيقات.
|Artie
|منصة بث بيانات في الوقت الفعلي مُدارة بالكامل، تنسخ بيانات الإنتاج إلى ClickHouse، مما يتيح تحليلات موجّهة للعملاء، وسير عمل تشغيلية، وAgentic AI في بيئات الإنتاج.
|Azure Synapse
|خدمة تحليلات سحابية مُدارة بالكامل تقدمها Microsoft Azure، تجمع بين البيانات الضخمة ومستودعات البيانات لتبسيط تكامل البيانات وتحويلها وتحليلاتها على نطاق واسع باستخدام SQL وApache Spark ومسارات البيانات.
|Azure Data Factory
|خدمة تكامل بيانات سحابية تتيح لك إنشاء سير عمل البيانات وجدولتها وتنسيقها على نطاق واسع.
|Apache Beam
|نموذج برمجة موحّد ومفتوح المصدر يمكّن المطورين من تعريف مسارات معالجة البيانات وتنفيذها، سواء على دفعات أو كتدفّقات (مستمرة).
|Apify
|منصة لكشط الويب وأتمتة المتصفح يتيح تكاملها تحميل البيانات المستخرجة والمزحوفة إلى ClickHouse.
|BladePipe
|أداة تكامل بيانات شاملة في الوقت الفعلي بزمن وصول أقل من ثانية، تعزّز التدفق السلس للبيانات عبر المنصات.
|dbt
|يتيح لمهندسي التحليلات تحويل البيانات في مستودعاتهم بمجرد كتابة عبارات select.
|dlt
|مكتبة مفتوحة المصدر يمكنك إضافتها إلى برامج بايثون النصية الخاصة بك لتحميل البيانات من مصادر بيانات متنوعة، وغالبًا غير منظّمة، إلى مجموعات بيانات حيّة جيدة البنية.
|Estuary
|منصة بيانات بالتوقيت المناسب تتيح مسارات ETL بزمن وصول في حدود أجزاء من الألف من الثانية، مع خيارات نشر مرنة.
|Fivetran
|منصة آلية لنقل البيانات، تنقل البيانات من منصات البيانات السحابية الخاصة بك وإليها وعبرها.
|Google Dataflow
|خدمة مُدارة بالكامل من Google Cloud لمعالجة البيانات على شكل تدفقات وعلى دفعات، مع templates وJava runner لتحميل البيانات إلى ClickHouse.
|NiFi
|برنامج مفتوح المصدر لإدارة سير العمل، صُمم لأتمتة تدفّق البيانات بين الأنظمة البرمجية.
|Streamkap
|منصة بث آنية لالتقاط تغيّر البيانات (CDC) لنسخ البيانات من قواعد بيانات مثل SQL Server إلى ClickHouse.
|Vector
|مسار بيانات عالي الأداء لـ Observability يمنح المؤسسات تحكمًا أكبر في بيانات Observability الخاصة بها.
إدخال البيانات
الصفحة الرئيسية لقسم إدخال البيانات
يتكامل ClickHouse مع عدد من الحلول الخاصة بتكامل البيانات وتحويلها. لمزيد من المعلومات، اطّلع على الصفحات أدناه:
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦
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