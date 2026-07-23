Airbyte منصة مفتوحة المصدر لتكامل البيانات. تتيح إنشاء مسارات بيانات ELT، وتأتي مزودة بأكثر من 140 موصلًا جاهزًا للاستخدام.

Apache Airflow منصة مفتوحة المصدر لتأليف سير العمل وجدولته ومراقبته بوصفه تعليمات برمجية، مع موفّر لتشغيل استعلامات ClickHouse وتحميل البيانات من DAGs.

Apache Spark محرك متعدد اللغات لتنفيذ هندسة البيانات وعلوم البيانات والتعلّم الآلي على أجهزة أحادية العقدة أو على مجموعات.

Apache Flink إدخال البيانات ومعالجتها في الوقت الفعلي إلى ClickHouse عبر DataStream API الخاصة بـ Flink، مع دعم الكتابة على دفعات.

Amazon Glue خدمة تكامل بيانات مُدارة بالكامل وبدون خوادم تقدمها Amazon Web Services ‏(AWS)، وتبسّط عملية اكتشاف البيانات وإعدادها وتحويلها لأغراض التحليلات والتعلّم الآلي وتطوير التطبيقات.

Artie منصة بث بيانات في الوقت الفعلي مُدارة بالكامل، تنسخ بيانات الإنتاج إلى ClickHouse، مما يتيح تحليلات موجّهة للعملاء، وسير عمل تشغيلية، وAgentic AI في بيئات الإنتاج.

Azure Synapse خدمة تحليلات سحابية مُدارة بالكامل تقدمها Microsoft Azure، تجمع بين البيانات الضخمة ومستودعات البيانات لتبسيط تكامل البيانات وتحويلها وتحليلاتها على نطاق واسع باستخدام SQL وApache Spark ومسارات البيانات.

Azure Data Factory خدمة تكامل بيانات سحابية تتيح لك إنشاء سير عمل البيانات وجدولتها وتنسيقها على نطاق واسع.

Apache Beam نموذج برمجة موحّد ومفتوح المصدر يمكّن المطورين من تعريف مسارات معالجة البيانات وتنفيذها، سواء على دفعات أو كتدفّقات (مستمرة).

Apify منصة لكشط الويب وأتمتة المتصفح يتيح تكاملها تحميل البيانات المستخرجة والمزحوفة إلى ClickHouse.

BladePipe أداة تكامل بيانات شاملة في الوقت الفعلي بزمن وصول أقل من ثانية، تعزّز التدفق السلس للبيانات عبر المنصات.

dbt يتيح لمهندسي التحليلات تحويل البيانات في مستودعاتهم بمجرد كتابة عبارات select.

dlt مكتبة مفتوحة المصدر يمكنك إضافتها إلى برامج بايثون النصية الخاصة بك لتحميل البيانات من مصادر بيانات متنوعة، وغالبًا غير منظّمة، إلى مجموعات بيانات حيّة جيدة البنية.

Estuary منصة بيانات بالتوقيت المناسب تتيح مسارات ETL بزمن وصول في حدود أجزاء من الألف من الثانية، مع خيارات نشر مرنة.

Fivetran منصة آلية لنقل البيانات، تنقل البيانات من منصات البيانات السحابية الخاصة بك وإليها وعبرها.

Google Dataflow خدمة مُدارة بالكامل من Google Cloud لمعالجة البيانات على شكل تدفقات وعلى دفعات، مع templates وJava runner لتحميل البيانات إلى ClickHouse.

NiFi برنامج مفتوح المصدر لإدارة سير العمل، صُمم لأتمتة تدفّق البيانات بين الأنظمة البرمجية.

Streamkap منصة بث آنية لالتقاط تغيّر البيانات (CDC) لنسخ البيانات من قواعد بيانات مثل SQL Server إلى ClickHouse.