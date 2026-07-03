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تتضمن هذه البيانات الأسعار المدفوعة لشراء العقارات في إنجلترا وويلز. والبيانات متاحة منذ عام 1995، ويبلغ حجم مجموعة البيانات في صورتها غير المضوطة نحو 4 GiB (بينما لن تشغل في ClickHouse سوى نحو 278 MiB).

إنشاء الجدول

معالجة البيانات مسبقًا وإدراجها

سنستخدم الدالة url لدفق البيانات إلى ClickHouse. نحتاج أولًا إلى إجراء بعض المعالجة المسبقة على البيانات الواردة، ويشمل ذلك:
  • تقسيم postcode إلى عمودين مختلفين: postcode1 وpostcode2، لأن ذلك أفضل للتخزين والاستعلامات
  • تحويل الحقل time إلى تاريخ لأنه لا يحتوي إلا على الوقت 00:00
  • تجاهل الحقل UUid لأننا لا نحتاج إليه في التحليل
  • تحويل type وduration إلى حقول Enum أسهل قراءةً باستخدام الدالة transform
  • تحويل الحقل is_new من سلسلة نصية مكوّنة من محرف واحد (Y/N) إلى حقل UInt8 بقيمة 0 أو 1
  • حذف العمودين الأخيرين لأن قيمتهما متطابقة دائمًا (وهي 0)
تقوم الدالة url بدفق البيانات من خادم الويب إلى جدول ClickHouse الخاص بك. يُدرِج الأمر التالي 5 ملايين صف في جدول uk_price_paid:
انتظر حتى يتم إدراج البيانات — فقد يستغرق ذلك دقيقة أو دقيقتين حسب سرعة الشبكة.

تحقّق من البيانات

لنتأكد من أن العملية نجحت عبر معرفة عدد الصفوف التي أُدرجت: وقت تشغيل هذا الاستعلام، كانت مجموعة البيانات تحتوي على 27,450,499 صفًا. لنرَ حجم تخزين هذا الجدول في ClickHouse: لاحظ أن حجم الجدول لا يتجاوز 221.43 MiB!

نفّذ بعض الاستعلامات

لننفّذ بعض الاستعلامات لتحليل البيانات:

الاستعلام 1: متوسط السعر لكل سنة

الاستعلام 2. متوسط السعر سنويًا في لندن

يبدو أن شيئًا ما حدث لأسعار المنازل في عام 2020! لكن ذلك على الأرجح ليس مفاجئًا…

الاستعلام 3. الأحياء الأكثر تكلفة

تسريع الاستعلامات باستخدام الإسقاطات

يمكننا تسريع هذه الاستعلامات باستخدام الإسقاطات. راجع “الإسقاطات” للاطلاع على أمثلة تتعلق بمجموعة البيانات هذه.

جرّبه في Playground

تتوفر مجموعة البيانات أيضًا في Online Playground.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦