- المصدر: https://www.gov.uk/government/statistical-data-sets/price-paid-data-downloads
- وصف الحقول: https://www.gov.uk/guidance/about-the-price-paid-data
- تتضمن بيانات HM Land Registry © حقوق النشر التابعة للتاج وحق قاعدة البيانات لعام 2021. وهذه البيانات مرخّصة بموجب Open Government Licence v3.0.
إنشاء الجدول
CREATE DATABASE uk;
CREATE TABLE uk.uk_price_paid
(
price UInt32,
date Date,
postcode1 LowCardinality(String),
postcode2 LowCardinality(String),
type Enum8('terraced' = 1, 'semi-detached' = 2, 'detached' = 3, 'flat' = 4, 'other' = 0),
is_new UInt8,
duration Enum8('freehold' = 1, 'leasehold' = 2, 'unknown' = 0),
addr1 String,
addr2 String,
street LowCardinality(String),
locality LowCardinality(String),
town LowCardinality(String),
district LowCardinality(String),
county LowCardinality(String)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (postcode1, postcode2, addr1, addr2);
سنستخدم الدالة
معالجة البيانات مسبقًا وإدراجها
url لدفق البيانات إلى ClickHouse. نحتاج أولًا إلى إجراء بعض المعالجة المسبقة على البيانات الواردة، ويشمل ذلك:
- تقسيم
postcodeإلى عمودين مختلفين:
postcode1و
postcode2، لأن ذلك أفضل للتخزين والاستعلامات
- تحويل الحقل
timeإلى تاريخ لأنه لا يحتوي إلا على الوقت 00:00
- تجاهل الحقل UUid لأننا لا نحتاج إليه في التحليل
- تحويل
typeو
durationإلى حقول
Enumأسهل قراءةً باستخدام الدالة transform
- تحويل الحقل
is_newمن سلسلة نصية مكوّنة من محرف واحد (
Y/
N) إلى حقل UInt8 بقيمة 0 أو 1
- حذف العمودين الأخيرين لأن قيمتهما متطابقة دائمًا (وهي 0)
url بدفق البيانات من خادم الويب إلى جدول ClickHouse الخاص بك. يُدرِج الأمر التالي 5 ملايين صف في جدول
uk_price_paid:
انتظر حتى يتم إدراج البيانات — فقد يستغرق ذلك دقيقة أو دقيقتين حسب سرعة الشبكة.
INSERT INTO uk.uk_price_paid
SELECT
toUInt32(price_string) AS price,
parseDateTimeBestEffortUS(time) AS date,
splitByChar(' ', postcode)[1] AS postcode1,
splitByChar(' ', postcode)[2] AS postcode2,
transform(a, ['T', 'S', 'D', 'F', 'O'], ['terraced', 'semi-detached', 'detached', 'flat', 'other']) AS type,
b = 'Y' AS is_new,
transform(c, ['F', 'L', 'U'], ['freehold', 'leasehold', 'unknown']) AS duration,
addr1,
addr2,
street,
locality,
town,
district,
county
FROM url(
'http://prod1.publicdata.landregistry.gov.uk.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/pp-complete.csv',
'CSV',
'uuid_string String,
price_string String,
time String,
postcode String,
a String,
b String,
c String,
addr1 String,
addr2 String,
street String,
locality String,
town String,
district String,
county String,
d String,
e String'
) SETTINGS max_http_get_redirects=10;
لنتأكد من أن العملية نجحت عبر معرفة عدد الصفوف التي أُدرجت: وقت تشغيل هذا الاستعلام، كانت مجموعة البيانات تحتوي على 27,450,499 صفًا. لنرَ حجم تخزين هذا الجدول في ClickHouse: لاحظ أن حجم الجدول لا يتجاوز 221.43 MiB!
تحقّق من البيانات
لننفّذ بعض الاستعلامات لتحليل البيانات:
نفّذ بعض الاستعلامات
الاستعلام 1: متوسط السعر لكل سنة
يبدو أن شيئًا ما حدث لأسعار المنازل في عام 2020! لكن ذلك على الأرجح ليس مفاجئًا…
الاستعلام 2. متوسط السعر سنويًا في لندن
الاستعلام 3. الأحياء الأكثر تكلفة
يمكننا تسريع هذه الاستعلامات باستخدام الإسقاطات. راجع “الإسقاطات” للاطلاع على أمثلة تتعلق بمجموعة البيانات هذه.
تسريع الاستعلامات باستخدام الإسقاطات
تتوفر مجموعة البيانات أيضًا في Online Playground.