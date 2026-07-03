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يتيح ClickHouse Playground للمستخدمين تجربة ClickHouse عبر تشغيل الاستعلامات فورًا، من دون إعداد الخادم أو العنقود الخاص بهم. تتوفر عدة مجموعات بيانات تجريبية في Playground. يمكنك إرسال استعلامات إلى Playground باستخدام أي عميل HTTP، مثل curl أو wget، أو إعداد اتصال باستخدام برامج تشغيل JDBC أو ODBC. تتوفر هنا مزيد من المعلومات حول المنتجات البرمجية التي تدعم ClickHouse.

بيانات الاعتماد

القيود

تُنفَّذ الاستعلامات باستخدام مستخدم بصلاحية القراءة فقط، وهذا يفرض بعض القيود:
  • استعلامات DDL غير مسموح بها
  • استعلامات INSERT غير مسموح بها
وتُطبَّق أيضًا quotas على استخدام الخدمة.

أمثلة

مثال على نقطة نهاية HTTPS باستخدام curl:
مثال على نقطة نهاية TCP باستخدام CLI:

مواصفات ClickHouse Playground

يعمل ClickHouse Playground لدينا بالمواصفات التالية:
  • مستضاف على Google Cloud ‏(GCE) في منطقة US Central ‏(US-Central-1)
  • إعداد يتكوّن من 3 نُسخ متماثلة
  • سعة تخزين تبلغ 256 GiB و59 وحدة CPU افتراضية لكل نسخة.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦