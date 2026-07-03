بيانات الاعتماد
|المعلمة
|القيمة
|نقطة نهاية HTTPS
https://play.clickhouse.com:443/
|نقطة نهاية TCP الأصلية
play.clickhouse.com:9440
|المستخدم
explorer أو
play
|كلمة المرور
|(فارغة)
تُنفَّذ الاستعلامات باستخدام مستخدم بصلاحية القراءة فقط، وهذا يفرض بعض القيود:
القيود
- استعلامات DDL غير مسموح بها
- استعلامات INSERT غير مسموح بها
مثال على نقطة نهاية HTTPS باستخدام
أمثلة
curl:
مثال على نقطة نهاية TCP باستخدام CLI:
curl "https://play.clickhouse.com/?user=explorer" --data-binary "SELECT 'Play ClickHouse'"
clickhouse client --secure --host play.clickhouse.com --user explorer
يعمل ClickHouse Playground لدينا بالمواصفات التالية:
مواصفات ClickHouse Playground
- مستضاف على Google Cloud (GCE) في منطقة US Central (US-Central-1)
- إعداد يتكوّن من 3 نُسخ متماثلة
- سعة تخزين تبلغ 256 GiB و59 وحدة CPU افتراضية لكل نسخة.