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يستخدم ClickStack معيار OpenTelemetry لجمع بيانات القياس عن بُعد (السجلات و التتبعات). وتُنشأ التتبعات تلقائيًا باستخدام automatic instrumentation، لذلك لا يلزم إجراء instrumentation يدوي للاستفادة من tracing. يدمج هذا الدليل:
✅ السجلات✅ المقاييس✅ التتبعات

البدء

ثبّت حزم Instrumentation الخاصة بـ OpenTelemetry

لتثبيت حزم Go الخاصة بـ OpenTelemetry وHyperDX، استخدم الأمر أدناه. يُنصح بالاطلاع على حزم Instrumentation الحالية وتثبيت الحزم اللازمة لضمان إرفاق معلومات التتبّع بشكل صحيح.

مثال على خادم HTTP المدمج (net/http)

في هذا المثال، سنستخدم net/http/otelhttp.
راجع الأقسام التي تحتوي على تعليقات لتتعرّف على كيفية إضافة أدوات الرصد إلى تطبيق Go الخاص بك.

مثال لتطبيق Gin

في هذا المثال، سنستخدم gin-gonic/gin.
راجع الأقسام المعلّق عليها بالتعليقات لمعرفة كيفية تهيئة تطبيق Go الخاص بك لإرسال بيانات الرصد.

إعداد متغيرات البيئة

بعد ذلك، ستحتاج إلى إعداد متغيرات البيئة التالية في الصدفة لديك لإرسال بيانات القياس عن بُعد إلى ClickStack عبر مجمّع OpenTelemetry:
يحتوي متغير البيئة OTEL_EXPORTER_OTLP_HEADERS على مفتاح API المتاح عبر تطبيق HyperDX ضمن Team Settings → API Keys.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦