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البدء
لتثبيت حزم Go الخاصة بـ OpenTelemetry وHyperDX، استخدم الأمر أدناه. يُنصح بالاطلاع على حزم Instrumentation الحالية وتثبيت الحزم اللازمة لضمان إرفاق معلومات التتبّع بشكل صحيح.
ثبّت حزم Instrumentation الخاصة بـ OpenTelemetry
go get -u go.opentelemetry.io/otel
go get -u github.com/hyperdxio/otel-config-go
go get -u github.com/hyperdxio/opentelemetry-go
go get -u github.com/hyperdxio/opentelemetry-logs-go
في هذا المثال، سنستخدم
مثال على خادم HTTP المدمج (net/http)
net/http/otelhttp.
راجع الأقسام التي تحتوي على تعليقات لتتعرّف على كيفية إضافة أدوات الرصد إلى تطبيق Go الخاص بك.
go get -u go.opentelemetry.io/contrib/instrumentation/net/http/otelhttp
package main
import (
"context"
"io"
"log"
"net/http"
"os"
"github.com/hyperdxio/opentelemetry-go/otelzap"
"github.com/hyperdxio/opentelemetry-logs-go/exporters/otlp/otlplogs"
"github.com/hyperdxio/otel-config-go/otelconfig"
"go.opentelemetry.io/contrib/instrumentation/net/http/otelhttp"
"go.opentelemetry.io/otel/trace"
"go.uber.org/zap"
sdk "github.com/hyperdxio/opentelemetry-logs-go/sdk/logs"
semconv "go.opentelemetry.io/otel/semconv/v1.21.0"
"go.opentelemetry.io/otel/sdk/resource"
)
// configure common attributes for all logs
func newResource() *resource.Resource {
hostName, _ := os.Hostname()
return resource.NewWithAttributes(
semconv.SchemaURL,
semconv.ServiceVersion("1.0.0"),
semconv.HostName(hostName),
)
}
// attach trace id to the log
func WithTraceMetadata(ctx context.Context, logger *zap.Logger) *zap.Logger {
spanContext := trace.SpanContextFromContext(ctx)
if !spanContext.IsValid() {
// ctx does not contain a valid span.
// There is no trace metadata to add.
return logger
}
return logger.With(
zap.String("trace_id", spanContext.TraceID().String()),
zap.String("span_id", spanContext.SpanID().String()),
)
}
func main() {
// Initialize otel config and use it across the entire app
otelShutdown, err := otelconfig.ConfigureOpenTelemetry()
if err != nil {
log.Fatalf("error setting up OTel SDK - %e", err)
}
defer otelShutdown()
ctx := context.Background()
// configure opentelemetry logger provider
logExporter, _ := otlplogs.NewExporter(ctx)
loggerProvider := sdk.NewLoggerProvider(
sdk.WithBatcher(logExporter),
)
// gracefully shutdown logger to flush accumulated signals before program finish
defer loggerProvider.Shutdown(ctx)
// create new logger with opentelemetry zap core and set it globally
logger := zap.New(otelzap.NewOtelCore(loggerProvider))
zap.ReplaceGlobals(logger)
logger.Warn("hello world", zap.String("foo", "bar"))
http.Handle("/", otelhttp.NewHandler(wrapHandler(logger, ExampleHandler), "example-service"))
port := os.Getenv("PORT")
if port == "" {
port = "7777"
}
logger.Info("** Service Started on Port " + port + " **")
if err := http.ListenAndServe(":"+port, nil); err != nil {
logger.Fatal(err.Error())
}
}
// Use this to wrap all handlers to add trace metadata to the logger
func wrapHandler(logger *zap.Logger, handler http.HandlerFunc) http.HandlerFunc {
return func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
logger := WithTraceMetadata(r.Context(), logger)
logger.Info("request received", zap.String("url", r.URL.Path), zap.String("method", r.Method))
handler(w, r)
logger.Info("request completed", zap.String("path", r.URL.Path), zap.String("method", r.Method))
}
}
func ExampleHandler(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
w.Header().Add("Content-Type", "application/json")
io.WriteString(w, `{"status":"ok"}`)
}
في هذا المثال، سنستخدم
مثال لتطبيق Gin
gin-gonic/gin.
راجع الأقسام المعلّق عليها بالتعليقات لمعرفة كيفية تهيئة تطبيق Go الخاص بك لإرسال بيانات الرصد.
go get -u go.opentelemetry.io/contrib/instrumentation/github.com/gin-gonic/gin/otelgin
package main
import (
"context"
"log"
"net/http"
"github.com/gin-gonic/gin"
"github.com/hyperdxio/opentelemetry-go/otelzap"
"github.com/hyperdxio/opentelemetry-logs-go/exporters/otlp/otlplogs"
sdk "github.com/hyperdxio/opentelemetry-logs-go/sdk/logs"
"github.com/hyperdxio/otel-config-go/otelconfig"
"go.opentelemetry.io/contrib/instrumentation/github.com/gin-gonic/gin/otelgin"
"go.opentelemetry.io/otel/trace"
"go.uber.org/zap"
)
// attach trace id to the log
func WithTraceMetadata(ctx context.Context, logger *zap.Logger) *zap.Logger {
spanContext := trace.SpanContextFromContext(ctx)
if !spanContext.IsValid() {
// ctx does not contain a valid span.
// There is no trace metadata to add.
return logger
}
return logger.With(
zap.String("trace_id", spanContext.TraceID().String()),
zap.String("span_id", spanContext.SpanID().String()),
)
}
func main() {
// Initialize otel config and use it across the entire app
otelShutdown, err := otelconfig.ConfigureOpenTelemetry()
if err != nil {
log.Fatalf("error setting up OTel SDK - %e", err)
}
defer otelShutdown()
ctx := context.Background()
// configure opentelemetry logger provider
logExporter, _ := otlplogs.NewExporter(ctx)
loggerProvider := sdk.NewLoggerProvider(
sdk.WithBatcher(logExporter),
)
// gracefully shutdown logger to flush accumulated signals before program finish
defer loggerProvider.Shutdown(ctx)
// create new logger with opentelemetry zap core and set it globally
logger := zap.New(otelzap.NewOtelCore(loggerProvider))
zap.ReplaceGlobals(logger)
// Create a new Gin router
router := gin.Default()
router.Use(otelgin.Middleware("service-name"))
// Define a route that responds to GET requests on the root URL
router.GET("/", func(c *gin.Context) {
_logger := WithTraceMetadata(c.Request.Context(), logger)
_logger.Info("Hello World!")
c.String(http.StatusOK, "Hello World!")
})
// Run the server on port 7777
router.Run(":7777")
}
بعد ذلك، ستحتاج إلى إعداد متغيرات البيئة التالية في الصدفة لديك لإرسال بيانات القياس عن بُعد إلى ClickStack عبر مجمّع OpenTelemetry:
إعداد متغيرات البيئة
يحتوي متغير البيئة
- Managed ClickStack
- ClickStack Open Source
export OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT=https://your-otel-collector:4318 \
OTEL_EXPORTER_OTLP_PROTOCOL=http/protobuf \
OTEL_SERVICE_NAME='<NAME_OF_YOUR_APP_OR_SERVICE>' \
OTEL_EXPORTER_OTLP_HEADERS على مفتاح API المتاح عبر تطبيق HyperDX ضمن
Team Settings → API Keys.