✅ السجلات ✖️ المقاييس ✖️ التتبعات

🚧 دعم مقاييس OpenTelemetry وinstrumentation للتتبّع قادم قريبًا!

​ ثبّت حزمة backend الخاصة بـ logger في ClickStack

يمكن تثبيت الحزمة بإضافة hyperdx إلى قائمة dependencies في mix.exs :

def deps do [ { :hyperdx , "~> 0.1.6" } ] end

​ إعداد logger

أضف ما يلي إلى ملف config.exs :

# config/releases.exs config :logger , level: :info , backends: [ :console , { Hyperdx . Backend , :hyperdx }]

​ ضبط متغيرات البيئة

بعد ذلك، ستحتاج إلى ضبط متغيرات البيئة التالية في الصدفة لإرسال بيانات القياس عن بُعد إلى ClickStack عبر مجمّع OpenTelemetry:

Managed ClickStack

ClickStack Open Source OTEL_SERVICE_NAME = '<NAME_OF_YOUR_APP_OR_SERVICE>' export HYPERDX_API_KEY = '<YOUR_INGESTION_API_KEY>' \ OTEL_SERVICE_NAME = '<NAME_OF_YOUR_APP_OR_SERVICE>'