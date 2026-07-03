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✅ السجلات✖️ المقاييس✖️ التتبعات
🚧 دعم مقاييس OpenTelemetry وinstrumentation للتتبّع قادم قريبًا!

البدء

ثبّت حزمة backend الخاصة بـ logger في ClickStack

يمكن تثبيت الحزمة بإضافة hyperdx إلى قائمة dependencies في mix.exs:

إعداد logger

أضف ما يلي إلى ملف config.exs:

ضبط متغيرات البيئة

بعد ذلك، ستحتاج إلى ضبط متغيرات البيئة التالية في الصدفة لإرسال بيانات القياس عن بُعد إلى ClickStack عبر مجمّع OpenTelemetry:
يُستخدم متغير البيئة OTEL_SERVICE_NAME للتعرّف على خدمتك في تطبيق HyperDX، ويمكن أن يكون أي اسم تختاره.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦