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البدء
يمكن تثبيت الحزمة بإضافة
ثبّت حزمة backend الخاصة بـ logger في ClickStack
hyperdx إلى قائمة dependencies في
mix.exs:
def deps do
[
{:hyperdx, "~> 0.1.6"}
]
end
أضف ما يلي إلى ملف
إعداد logger
config.exs:
# config/releases.exs
config :logger,
level: :info,
backends: [:console, {Hyperdx.Backend, :hyperdx}]
بعد ذلك، ستحتاج إلى ضبط متغيرات البيئة التالية في الصدفة لإرسال بيانات القياس عن بُعد إلى ClickStack عبر مجمّع OpenTelemetry:
ضبط متغيرات البيئة
يُستخدم متغير البيئة
- Managed ClickStack
- ClickStack Open Source
OTEL_SERVICE_NAME='<NAME_OF_YOUR_APP_OR_SERVICE>'
OTEL_SERVICE_NAME للتعرّف على خدمتك
في تطبيق HyperDX، ويمكن أن يكون أي اسم تختاره.