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استورد
البدء
HyperDXNestLoggerModule إلى
AppModule الرئيسي، واستخدم الطريقة
forRoot()
لتهيئته.
بعد ذلك، سيصبح مثيل winston متاحًا للحقن على مستوى المشروع بأكمله باستخدام رمز الحقن
import { Module } from '@nestjs/common';
import { HyperDXNestLoggerModule } from '@hyperdx/node-logger';
@Module({
imports: [
HyperDXNestLoggerModule.forRoot({
url: 'http://your-otel-collector:4318',
apiKey: ***YOUR_INGESTION_API_KEY***, // Not need for Managed ClickStack
maxLevel: 'info',
service: 'my-app',
}),
],
})
export class AppModule {}
HDX_LOGGER_MODULE_PROVIDER:
import { Controller, Inject } from '@nestjs/common';
import { HyperDXNestLoggerModule, HyperDXNestLogger } from '@hyperdx/node-logger';
@Controller('cats')
export class CatsController {
constructor(
@Inject(HyperDXNestLoggerModule.HDX_LOGGER_MODULE_PROVIDER)
private readonly logger: HyperDXNestLogger,
) { }
meow() {
this.logger.info({ message: '🐱' });
}
}
استبدال المسجّل في Nest (أيضًا أثناء التمهيد)
لاستخدام حقن التبعيات عيبٌ بسيط. إذ يتعين على Nest أولًا تمهيد التطبيق (إنشاء مثيلات الوحدات والموفّرات، وحقن التبعيات، وما إلى ذلك)، وخلال هذه العملية لا يكون مثيل
مهمعند القيام بذلك، ستتخلى عن حقن التبعيات، ما يعني أن
forRoot و
forRootAsync لن يعودا مطلوبين ولا ينبغي استخدامهما. أزِلهما من الوحدة الرئيسية.
HyperDXNestLogger متاحًا
بعد، ما يعني أن Nest يعود إلى المسجّل الداخلي.
أحد الحلول هو إنشاء المسجّل خارج دورة حياة التطبيق، باستخدام
الدالة
createLogger، ثم تمريره إلى
NestFactory.create. عندها سيقوم Nest
بتغليف المسجّل المخصص لدينا (وهو نفس المثيل الذي تعيده الدالة
createLogger)
داخل الفئة Logger، مع إعادة توجيه جميع الاستدعاءات إليه:
أنشئ المسجّل في ملف
main.ts
غيّر وحدتك الرئيسية بحيث توفّر خدمة Logger:
import { HyperDXNestLoggerModule } from '@hyperdx/node-logger';
async function bootstrap() {
const app = await NestFactory.create(AppModule, {
logger: HyperDXNestLoggerModule.createLogger({
url: 'http://your-otel-collector:4318',
apiKey: ***YOUR_INGESTION_API_KEY***, // Not needed for Managed ClickStack
maxLevel: 'info',
service: 'my-app',
})
});
await app.listen(3000);
}
bootstrap();
ثم احقن المسجّل ببساطة عبر تلميح النوع باستخدام Logger من
import { Logger, Module } from '@nestjs/common';
@Module({
providers: [Logger],
})
export class AppModule {}
@nestjs/common:
import { Controller, Logger } from '@nestjs/common';
@Controller('cats')
export class CatsController {
constructor(private readonly logger: Logger) {}
meow() {
this.logger.log({ message: '🐱' });
}
}